Europäische Heuchelei: leere Worte für Palästina, tödliche Waffen für Israel Von Ramzy Baroud

Doch während Washington sich offen für Israel ausspricht, hat die EU ein clevereres Spiel gespielt: Palästinensern leere Worte zu verkaufen, während sie Israel tödliche Waffen verkauft. Soviel zu den europäischen geheuchelten Werten!

In theory, Europe and the United States stand on completely opposite sides when it comes to the Israeli occupation of Palestine. While the US government has fully embraced the tragic status quo created by 53 years of Israeli military occupation, the EU continues to advocate a negotiated settlement that is predicated on respect for international law.