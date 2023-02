Das erscheint mehr als plausibel! Evelyn Hecht-Galinski

Der ehemalige Arzt des Weißen Hauses Ronny Jackson hat den Bericht des Weißen Hauses über den Gesundheitszustand Joe Bidens in Frage gestellt. Jackson bezweifelt die Behauptung, dass der derzeitige US-Präsident völlig gesund ist.

Ex-Arzt des Weißen Hauses: Regierung verbirgt Wahrheit über Bidens Gesundheit

Der frühere Arzt des Weißen Hauses, der republikanische Abgeordnete Ronny Jackson, hat der derzeitigen US-Regierung vorgeworfen, die Wahrheit über den psychischen Gesundheitszustand von Präsident Joe Biden nach dessen jüngster ärztlicher Untersuchung zu verschleiern. Jackson wörtlich:

“Die meisten Amerikaner sind der Meinung, dass Bidens geistige Gesundheit im Verfall ist.”

Am Donnerstag veröffentlichte das Weiße Haus eine Zusammenfassung von Bidens Gesundheitszustand, die auf einer Überprüfung der Krankengeschichte und einer “detaillierten körperlichen Untersuchung” beruhen soll. Darin wird festgestellt, dass der Präsident “ein gesunder, kräftiger 80-jähriger Mann” sei und sich in vollem Umfang in der Lage befinde, sein Amt auszuüben.

US-Präsidenten sind nicht gesetzlich verpflichtet, sich einer jährlichen medizinischen Untersuchung zu unterziehen und deren Ergebnisse zu veröffentlichen, entscheiden sich aber traditionell dafür, wobei jede Regierung selbst beschließt, welche Analysen der Präsident durchmachen soll.

Jackson, der unter den früheren Präsidenten Donald Trump und Barack Obama als Arzt im Weißen Haus tätig gewesen war, übte nun scharfe Kritik an Bidens medizinischer Untersuchung und brachte zum Ausdruck, die US-Öffentlichkeit habe daraus “nichts gelernt”. Er wies auf Twitter auch darauf hin, dass Biden im Gegensatz zu seinem Vorgänger keinen kognitiven Test gemacht habe:

“Trump machte einen, warum nicht er? Bidens Fähigkeit zu denken und zu argumentieren ist WEG! Er SOLLTE NICHT Präsident sein!!!”

Im Gespräch mit Fox News Digital betonte der republikanische Abgeordnete auch, dass die Untersuchung des Präsidenten “ein weiterer Beweis dafür ist, dass diese Regierung immer noch darauf beharrt, die Wahrheit zu verbergen.” Der Mangel an Informationen über Bidens geistigen Zustand sei “alarmierend”, sagte der ehemalige Arzt und fügte hinzu, dass er drei Briefe an das Weiße Haus geschickt habe, in denen er fordere, den geistigen Zustand des US-Präsidenten zu untersuchen. Alle drei seien aber ignoriert worden. Jackson unterstrich:

“Jeder kann sehen, dass etwas nicht stimmt – die Vertuschung muss ein Ende haben.”

Jacksons Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem eine neue Harvard CAPS-Harris Umfrage ergab, dass 57 Prozent der US-Amerikaner Zweifel an Bidens geistiger Gesundheit haben, wobei 67 Prozent der Meinung sind, er sei zu alt, um das Land zu führen.

Die Spekulationen über den Geisteszustand des US-Präsidenten wurden durch seine wiederholten Versprecher untermauert. Anfang dieses Monats sagte Biden um die geschlechtsspezifische Vielfalt in seiner Verwaltung zu demonstrieren, dass “mehr als die Hälfte der Frauen in meiner Verwaltung Frauen sind”.

Ein weiterer berühmt gewordener Vorfall ereignete sich im September, als der Präsident in einer Ansprache die Abgeordnete Jackie Walorski unter den Zuhörern wähnte. Walorski war aber Anfang August bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Biden hatte sich damals dazu in einer Erklärung “schockiert und traurig” gezeigt.

