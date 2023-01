Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger fordert “EU- Kriegswirtschaft”

Was wir brauchen ist eine funktionierende “Friedenswirtschaft” Evelyn Hecht-Galinski

Die EU müsse die Produktion von Munition und schweren Waffen drastisch erhöhen, wenn sie der Ukraine im Konflikt mit Russland zum Erfolg verhelfen wolle, so Wolfgang Ischinger, ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Laut dem ehemaligen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger muss die Produktion von Munition und schweren Waffen in der EU drastisch erhöht werden, wenn die Ukraine weiter im Konflikt mit Russland bestehen will.