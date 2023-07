https://de.news-front.info/2023/07/05/ex-us-geheimdienstoffizier-ritter-nach-dem-sieg-russlands-auf-dem-schlachtfeld-wird-die-regierung-selenskyj-vollstandig-beseitigt/

Ex-US-Geheimdienstoffizier Ritter: Nach dem Sieg Russlands auf dem Schlachtfeld wird die Regierung Selenskyj vollständig beseitigt

5. Juli 2023

Die Regierung des Kiewer Regimechefs Wolodymyr Selenskyj wird nach dem Sieg Russlands im Rahmen der Entnazifizierung des Landes beseitigt werden. Diese Aussage machte der pensionierte US-Geheimdienstler Scott Ritter auf dem YouTube-Kanal U.S. Tour of Duty.

«Der Krieg wird zu Russlands Bedingungen enden», betonte der Experte.

Er wies auch darauf hin, dass der Kreml den ukrainischen Behörden nicht mehr zutraut, den Konflikt friedlich zu lösen, so dass Moskau nach dem Sieg auf dem Schlachtfeld eine vollständige Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine durchführen wird.

«Die Dinge werden für die Ukrainer schieflaufen. Für Selenskyj wird es nicht gut ausgehen. Es gibt nichts, was sie tun können, um diese Situation zu lösen. Sie sind zu weit gegangen und haben zu viele Gräueltaten begangen», schloss er. Weiterlesen in news-front.de

