EXKLUSIV: Mohammed bin Salman zieht sich aus Geheimtreffen mit Netanjahu zurück

Von David Hearst

25. August 2020

Der saudische Kronprinz sollte den israelischen Premierminister in Washington treffen, aber die abgesagte Reise wurde aus Angst abgesagt, dass Einzelheiten durchgesickert seien, wie Quellen berichten

Mohammed bin Salman befürchtete, dass Einzelheiten über seine Reise durchgesickert seien, teilten Quellen dem MEE (AFP) mit

Der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, zog sich von einem geplanten Besuch in Washington DC nächste Woche zurück, um den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu treffen, nachdem er befürchtet hatte, dass die Nachricht durchgesickert sei und seine Anwesenheit in der US-Hauptstadt zu einem “Alptraum” werden würde.

Es war noch nicht vereinbart worden, ob das Treffen zwischen dem Kronprinzen und Netanjahu unter vier Augen oder vor den Kameras stattgefunden hätte.

Doch diejenigen, die darauf drängten, zu denen auch US-Präsident Donald Trump und sein Schwiegersohn und Berater Jared Kushner gehörten, sehen die Aussicht auf einen Handschlag zwischen den Männern als eine Möglichkeit, Mohammed bin Salmans Image als junger arabischer Friedensstifter neu zu beleben und die regionale Unterstützung für das von den USA vermittelte Abkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel zu festigen.

In der darauf folgenden Erklärung hätte der Kronprinz kurz vor der Ankündigung der Anerkennung Israels aufgehört, aber das Treffen selbst wäre der stärkste Hinweis darauf gewesen, dass sich das Königreich ebenfalls auf einem Weg zur Normalisierung der Beziehungen befindet.

Ein Datum für den Besuch war vereinbart worden, und ein Protokollteam war bereits entsandt worden.

Er wäre am 31. August nach dem Ende des Republikanischen Konvents eingetroffen. Es wäre sein erster Besuch in den USA seit März 2018 gewesen, als er sich im Rahmen einer großen PR-Übung etwa drei Wochen lang in den USA aufhielt.

Da er weder in der saudischen Botschaft noch in der Residenz des Botschafters bleiben wollte – bekannte Orte, die Demonstrationen angezogen hätten -, seien vier Häuser an einem geheimen Ort nur für seinen Aufenthalt gekauft worden, wurde MEE mitgeteilt.

Der Plan fiel am Samstag auseinander, als der Kronprinz Berichte erhielt, dass der Besuch durchgesickert sei. Seine entscheidende Bedingung gegenüber dem Weißen Haus war, dass der Besuch in völliger Geheimhaltung stattfinden sollte und dass seine Anwesenheit in der Hauptstadt erst bekannt würde, wenn das Ereignis selbst stattfände.

Das Abkommen VAE-Israel ist für König Salman eine aussichtslose Wahl.

Auf diese Weise, so berechneten seine Berater, hätten die vielen Gegner des Kronprinzen im Kongress keine Zeit, Erklärungen vorzubereiten, und die Aktivisten des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi und die Anwälte des ehemaligen Innenministers Saad al-Jabri, der sich in Kanada versteckt hält, hätten keine Zeit, rechtliche Schritte vorzubereiten.

Trump und Kushner hatten sich verzweifelt gewünscht, dass dieser Besuch stattfinden würde. Innerhalb weniger Stunden nach seiner Absage hatte Trump sowohl US-Außenminister Mike Pompeo als auch Kushner in den Nahen Osten entsandt, um regionale Unterstützung für den Pakt der VAE mit Israel zu sammeln.

Einen Tag zuvor hatten die VAE ein für Freitag geplantes Treffen zwischen der US-Botschafterin Kelly Craft und ihrem israelischen Amtskollegen wegen Netanjahus Veto gegen den geplanten Verkauf von F-35-Kampfflugzeugen an Abu Dhabi abgesagt.

Lauwarme Reaktion

Die Ankündigung der Anerkennung durch die VAE erhielt von anderen arabischen Staaten nicht die Unterstützung, die Kushner und Netanjahu erwartet hatten. Stattdessen kam es in der gesamten Region zu einer stetig wachsenden Gegenreaktion, auch in Bahrain und im Sudan, die das Abkommen zunächst begrüßt hatten.

Ich halte es für unvermeidlich, dass Saudi-Arabien und Israel völlig normalisierte Beziehungen haben werden.

– Jared Kushner

Nichtsdestotrotz sagte Kushner gegenüber CNBC: “Ich denke, dass wir andere Länder haben, die sehr daran interessiert sind, diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen.

“Und dann, wenn das voranschreitet, halte ich es für unvermeidlich, dass sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel vollständig normalisieren und sie in der Lage sein werden, viele großartige Dinge gemeinsam zu tun.

Die von Saudi-Arabien befürwortete Unterstützung des Abkommens wurde von den Befürwortern als ein Wendepunkt angesehen.

Saudi-Arabiens Befürwortung des Abkommens wurde von den Befürwortern als ein Wendepunkt angesehen.

“MBS sollte am 31. August nach Washington gehen. Das wurde festgelegt. Sie sollte etwas Großes im Zusammenhang mit Israel bewirken. Was genau noch im Gespräch war”, berichtete eine hochrangige saudische Quelle über die Pläne gegenüber Middle East Eye.

Er sagte, er spreche unter der Bedingung der Vertraulichkeit: “Das Treffen selbst mit Netanjahu wäre entweder privat oder vor den Kameras gewesen. So oder so sollte es eine große Sache werden. Es sollte keine vollständige Ankündigung der Normalisierung der Beziehungen sein, aber ein Hinweis darauf, dass er in diese Richtung geht.

Andere Ankündigungen sollten zeitlich mit der Anwesenheit des Kronprinzen in der Hauptstadt, möglicherweise aus Bahrain, zusammenfallen, um den Eindruck eines einflussreichen jungen Führers zu vermitteln, der auf Veränderung setzt.

MBS soll einen Händedruck im Camp-David-Stil mit Netanjahu planen.

Die Idee eines friedensstiftenden Händedrucks mit einem israelischen Führer in der Art des Treffens des ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat mit dem israelischen Premierminister Menachim, das 1978 in der Residenz des US-Präsidenten in Camp David begann, wurde von Mohammed bin Salman lange Zeit als eine Möglichkeit gesehen, seine Legitimation aufzupolieren.

Nach der Ermordung von Khashoggi im Oktober 2018 beauftragte der Kronprinz eine Task Force, die sich mit den Folgen des Mordes befassen sollte, zu prüfen, ob ein Handschlag verwendet werden könnte, um einer negativen Berichterstattung über seine Herrschaft in Washington entgegenzuwirken.

Doch die Initiative für den Handschlag bei dieser Gelegenheit ging laut der saudischen Quelle von der US-Seite aus.

“MBS stimmte dem zu, weil Trump und Kushner darauf drängten. MBS braucht Trump, um zu gewinnen. Trump erlaubte ihm, Kronprinz zu werden, indem er zustimmte, dass sein älterer Cousin [Mohammed bin Nayef] abgesetzt werden konnte. Trump gab ihm Legitimität, und dann brauchte er dringend politische Deckung für all die anderen Dinge, die passierten: Khashoggis Ermordung, die Inhaftierung seiner Cousins im Ritz-Carlton, die Belagerung Katars. Die Signale, die von den Demokraten für die MBS ausgehen, sind nicht ermutigend”, sagte er.

MBS rechnete damit, dass, wenn er plötzlich mit Netanjahu auftaucht, das große Ereignis ausreichen würde, um sein Image als Friedensstifter neu zu beleben.

– saudische Quelle

“Der Kronprinz hatte jedoch eine Bedingung: Der Besuch sollte geheim gehalten werden, bis er in Washington war. Seine Berater sagten ihm, dass die CIA, der Kongress, die Journalisten, die Kämpfer für Khashoggi und die Anwälte für Jabri, wenn der Besuch durchsickern würde, alle Zeit hätten, eine massive negative Kampagne gegen ihn zu starten, und dass seine Anwesenheit in Washington zu einem Alptraum werden würde.

“MBS rechnete damit, dass, wenn er plötzlich mit Netanjahu auftauchen würde, das große Ereignis ausreichen würde, um sein Image als Friedensstifter neu zu beleben”, so die Quelle.

Das Weiße Haus lehnte es ab, sich in dieser Angelegenheit ziehen zu lassen. Middle East Eye setzte sich auch mit dem Außenministerium und der saudischen Botschaft in Washington in Verbindung, aber keiner von beiden hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf Bitten um Stellungnahme geantwortet.

Das Lager der Vorsicht

Die Meinung des saudischen Königshauses über die Weisheit dieses Plans war keineswegs einhellig. Es gab ein großes Lager, das dem Prinzen zur Verzögerung riet.

Sie wiesen den Kronprinzen darauf hin, dass Trump in den Umfragen schlecht abschnitt und ein hochrangiger Besuch in Washington zu diesem Zeitpunkt nach hinten losgehen könnte, falls Trump keine zweite Amtszeit erreichen sollte.

Sollte der von den Demokraten nominierte Joe Biden gewinnen, so argumentierten sie, könnte der Besuch als Zuckerbrot für den neuen Präsidenten, einen entschiedenen Befürworter Israels, genutzt werden, um seine Kritik am Prinzen zu mildern.

Sie erinnerten den Prinzen auch an das Beispiel von Jimmy Carter, der 1978 das Friedensabkommen von Camp David zwischen Ägypten und Israel vermittelte, nur um die Wahlen von 1980 zu verlieren.

Die arabische Ablehnung der Normalisierung mit Israel hat seit der Ankündigung des überraschenden Abkommens vor 10 Tagen zugenommen.

Das erste Problem ergab sich, als sich herausstellte, dass Mohammed bin Zayed, der Kronprinz von Abu Dhabi, die Annexion durch Israel nicht wie erwartet vom Tisch bekam. Netanjahu gelobte, die Annexion voranzutreiben, und nannte das Abkommen ein Einfrieren. Dies hat nun zu größeren Forderungen Saudi-Arabiens geführt, wenn das Königreich erwägen sollte, den gleichen Weg einzuschlagen.

Hochrangige saudische Prinzen haben sich bereits öffentlich von dem Abkommen mit den VAE distanziert.

In einer Kolumne, die am Freitag in Asharq Al-Awsat veröffentlicht wurde, verteidigte Turki al-Faisal die Entscheidung der VAE, ein diplomatisches Abkommen mit Israel abzuschließen, deutete aber an, dass Riad nicht vor der Ankündigung in der vergangenen Woche über das Abkommen informiert worden sei.

“Die Vereinigten Arabischen Emirate überraschten uns mit ihrer Zustimmung zu einem Abkommen mit den Vereinigten Staaten und Israel”, schrieb Prinz Turki. Er fügte jedoch hinzu, dass Abu Dhabi das Recht habe, souveräne Entscheidungen zu treffen, die es als vorteilhaft für sein Volk ansieht.

Er schloss jedoch eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel vor der Gründung eines palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt aus.

Eine andere wichtige saudische Stimme sagte, Netanjahu habe bisher mehr von dem Abkommen profitiert als die Araber.

Khalid Al Dakheel, ein prominenter saudischer politischer Soziologe, Schriftsteller und Kommentator, twitterte: “Es scheint, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Trump eine Wahlkarte geben wollten. Netanjahu setzte die Annexion aus, beendete sie aber nicht. Er tat dies zuvor unter europäischem und amerikanischem Druck und aufgrund der arabischen Ablehnung.

“Folglich hat er eine neue arabische Normalisierung im Austausch für nichts erreicht. Der Gewinn der VAE wird nach dem 3. November deutlicher werden. Und auch Trumps Gewinn wird deutlicher werden. Der bisherige Gewinner ist Netanjahu. Abgesehen davon wird die Zeit es zeigen.”

Trotz aktiver emiratischer und saudi-arabischer Bemühungen, die Online-Kritik zu kontrollieren und ihr entgegenzuwirken, war die Feindseligkeit gegenüber dem Abkommen am Golf in den sozialen Medien offensichtlich, wobei “Normalisierung ist Verrat” und “Golfvölker gegen Normalisierung” beide als Hashtags im Trend lagen.

Ist der Sudan bei der Normalisierung mit Israel auf dem Rückzug?

Stunden bevor Pompeo am Dienstag im Sudan eintreffen sollte, sagte die einflussreiche Koalition der Forces for Freedom and Change (FFC), dass die Frage der Normalisierung mit “Israel” nicht zu den Themen gehöre, über die die Übergangsregierung entscheiden werde.

Haidar al-Safi, ein führendes Mitglied der Koalition der Forces for Freedom and Change (FFC), die die sudanesische Übergangsregierung unterstützt, sagte zuvor gegenüber der MEE, die Normalisierung sei eine nationale Frage, die sorgfältig und nach umfassenden Konsultationen mit Basisbewegungen angegangen werden müsse.

“Ich denke, wir müssen mit allen unseren Nachbarn in Frieden leben, auch mit Israel, aber diese Frage muss auf den Tisch der Verfassungskonferenz gelegt werden, an der die Mehrheit der Sudanesen teilnehmen würde, um zu entscheiden”, argumentierte er. Übersetzt mit Deepl.com

