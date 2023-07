Migrants at greater risk of abuse after ‚ill-judged‘ EU-Tunisia deal, experts warn In mid-July, the EU finalised a much-anticipated agreement with Tunisia to cooperate on curbing a surge in migration flows to Europe’s Mediterranean shores, but international law experts and humanit…

Der tunesische Präsident Kais Saied (2.v.r.), die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (r.), die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen (2.v.l.) und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte (l.) geben nach ihrem Treffen im Präsidentenpalast in Tunis, Tunesien, am 16. Juli 2023 eine gemeinsame Pressekonferenz [Tunesische Präsidentschaft – Anadolu Agency].

Experten warnen, dass Migranten nach dem „unüberlegten“ Abkommen zwischen der EU und Tunesien einem größeren Risiko des Missbrauchs ausgesetzt sind

24. Juli 2023

Mitte Juli schloss die EU ein mit Spannung erwartetes Abkommen mit Tunesien über die Zusammenarbeit bei der Eindämmung der Migrationsströme zur europäischen Mittelmeerküste ab. Völkerrechtsexperten und humanitäre Gruppen warnen jedoch, dass das Abkommen in Höhe von 1 Milliarde Euro (1,11 Milliarden Dollar) zu schweren Rechtsverletzungen führen könnte, anstatt zur Lösung komplexer Probleme beizutragen.

Im Rahmen der Absichtserklärung, die nach einem entscheidenden Treffen zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem tunesischen Präsidenten Kais Saied unterzeichnet wurde, erklärte sich Brüssel bereit, Tunis finanzielle und technische Unterstützung zu gewähren, um die von Tunesien ausgehende Migration nach Europa einzudämmen.

Den wenigen bekannt gewordenen Details zufolge zielt die Vereinbarung darauf ab, Migranten an der irregulären Einreise nach Europa zu hindern, die Rückführung tunesischer Bürger, die keine Aufenthaltsgenehmigung für Europa haben, zu erhöhen und die Rückführung von Migranten anderer Nationalitäten aus Tunesien in Drittländer zu erleichtern.

Menschenrechtsorganisationen wiesen jedoch darauf hin, dass das Abkommen inmitten von Berichten über eskalierende Gewalt und Misshandlungen von Migranten aus Subsahara-Afrika durch die tunesischen Behörden zustande kam.

Dies könnte zu einer zunehmend kritischen Situation für Migranten führen, die das Land verlassen, und die Probleme wiederholen, die sich in den letzten Jahren aus ähnlichen Abkommen mit Libyen ergeben haben.

„Dieses unüberlegte Abkommen, das trotz zunehmender Beweise für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen durch die Behörden unterzeichnet wurde, wird zu einer gefährlichen Ausweitung der bereits gescheiterten Migrationspolitik führen und signalisiert, dass die EU das zunehmend repressive Verhalten des tunesischen Präsidenten und der Regierung akzeptiert“, sagte Eve Geddie, Advocacy Director von Amnesty International für Europa, in einer Erklärung.

„Während Tunesien und die EU sich auf die Unterzeichnung dieses Abkommens vorbereiteten, ließen die tunesischen Behörden Hunderte von Menschen, darunter auch Kinder, an den tunesischen Wüstengrenzen festsitzen, zunächst ohne Wasser, Nahrung oder Unterkunft“, fügte sie hinzu und merkte an, dass das Abkommen die EU „mitschuldig an dem Leid macht, das unweigerlich daraus resultieren wird“.

Der italienische Ministerpräsident Meloni, dessen rechtsextreme Regierung sich seit langem dafür einsetzt, die anschwellenden Migrationsströme an Italiens Südküste zu stoppen, hat das Tunis-Memorandum nachdrücklich befürwortet und versucht, die EU-Partner von der gemeinsamen Notwendigkeit zu überzeugen, „die europäischen Grenzen zu verteidigen“.

Meloni begrüßte das Abkommen und deutete an, dass es „ein Modell“ für künftige Abkommen mit anderen Maghreb-Ländern und dem gesamten afrikanischen Kontinent werden könnte.

Am Sonntag war der italienische Ministerpräsident Gastgeber eines eintägigen Gipfeltreffens zum Thema Migration, an dem Staats- und Regierungschefs aus rund 20 Ländern des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens sowie hochrangige EU-Beamte und internationale Organisationen teilnahmen.

Mit der Initiative sollte die führende Rolle Roms bei der Bekämpfung der illegalen Migration hervorgehoben und gleichzeitig die Entwicklung in den Herkunfts- und Transitländern unterstützt werden, insbesondere in den Ländern, die Schwierigkeiten bei der Bewältigung größerer Migrationsströme haben.

Zum Abschluss der Konferenz betonte Meloni, dass das Gipfeltreffen in Rom nur der Anfang eines langen Weges sei, der auf einer gleichberechtigten Zusammenarbeit und gemeinsamen Aktionen mit allen wichtigen Akteuren im Mittelmeerraum basiere.

„Dies ist der Beginn eines Prozesses“, sagte sie.

„Wir werden keine Stabilität haben, wenn es keine Gerechtigkeit gibt und wenn wir nicht nach Lösungen für die Ursachen dieser Ungerechtigkeit, der menschlichen Tragödie der Migration, suchen.“

Menschenrechtsaktivisten warfen der italienischen Regierung, die über die Zunahme der Ankünfte aus Tunesien auf dem Seeweg besorgt ist, jedoch „nutzlose Rhetorik“ vor.

Viele sahen in den Verhandlungen Italiens mit Tunis einen diplomatischen Versuch, internationale Institutionen und EU-Partner davon zu überzeugen, die Regierung Saied und andere ähnliche Regierungen zu finanzieren und dabei die Augen vor Maßnahmen zu verschließen, die die Bürgerrechte einschränken.

Menschenrechtsverletzungen

In den letzten Monaten hat Tunesien Libyen als Hauptausgangsland in Nordafrika für Menschen, die Schutz in Europa suchen, überholt.

Tunesien war traditionell eine Transitroute für Migranten aus nordafrikanischen Ländern, aber die jüngsten Konflikte und die zunehmende Instabilität in Libyen haben die Zahl der Migranten aus Ländern südlich der Sahara, die in dem Land ankommen, in die Höhe schnellen lassen.

Es sind jedoch nicht nur sie, die sich auf die gefährliche Überfahrt über das zentrale Mittelmeer begeben: Politische Instabilität, Jugendarbeitslosigkeit, steigende Inflation und Lebensmittelpreise treiben auch eine wachsende Zahl von Tunesiern nach Europa.

Saieds Regierung ging mit einem harten Durchgreifen gegen „illegale“ Migranten vor. In einer Rede im Februar behauptete der Präsident, dass Migranten aus Subsahara-Staaten die Identität des Landes bedrohten.

Der tunesische Staatschef hat seine Macht nahezu vollständig gefestigt, seit er 2021 das Parlament des Landes suspendiert hat. Lokale Behörden haben mindestens 72 Oppositionelle und andere Personen, die als Kritiker Saieds gelten, untersucht und in einigen Fällen verhaftet.

Rechtsaktivisten warnten, dass die Staats- und Regierungschefs der EU wieder einmal Gefahr laufen, wichtige Menschenrechtsstandards zu missachten, indem sie ihre Politik und ihre Finanzmittel auf Eindämmung und Grenzkontrollen konzentrieren, anstatt sichere und legale Wege für diejenigen zu gewährleisten, die versuchen, die Grenzen zu überschreiten.

„Das Abkommen mit Tunesien ist sicherlich operativ, aber das bedeutet nicht, dass es den von der EU-Kommission und der italienischen und niederländischen Regierung erhofften Erfolg haben wird“, sagte Christopher Hein, Professor für Migrations- und Asylpolitik an der LUISS-Universität in Rom, gegenüber Anadolu.

„Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist: Warum wurde dieses Abkommen gerade jetzt unterzeichnet, wo wir in Tunesien ein diktatorisches Regime haben, mit einer besorgniserregenden Verfolgung von Oppositionellen, einschließlich Journalisten, dem Verbot des Parlaments und der Konzentration aller Machtbefugnisse beim Präsidenten?“

Analysten wiesen auch auf mehrere „kritische Punkte“ in dem Abkommen hin, die möglicherweise zu Konflikten mit internationalen Gesetzen und EU-Verordnungen zum Schutz der Rechte von Migranten führen könnten.

„Aus den wenigen Details, die wir bisher kennen, kann ich mögliche Verstöße gegen die Genfer Menschenrechtskonvention, mögliche Verstöße gegen EU-Richtlinien zur Migration und sogar einen Konflikt mit der italienischen Verfassung voraussagen“, sagte Paolo Iafrate, Professor für Migrationsrecht an der Universität Tor Vergata in Rom.

Nichtregierungsorganisationen, die im Mittelmeerraum tätig sind, wiesen auch darauf hin, dass das Abkommen ohne wirklichen Beitrag der Zivilgesellschaft ausgehandelt wurde, während an der Pressekonferenz, die die tunesische und die EU-Spitze nach dem Treffen abhielten, nicht einmal Journalisten teilnahmen.

Im Rahmen des Abkommens wird die EU mit Tunesien beim Grenzmanagement zusammenarbeiten und der tunesischen Küstenwache Radargeräte, Schiffe und andere Ausrüstung zur Verfügung stellen, um den Menschenschmuggel zu bekämpfen. Sie wollen auch bei der Ausweitung der legalen Wege nach Europa zusammenarbeiten, obwohl die meisten EU-Staaten ihre Zusagen, die Menschen über die bestehenden Routen in Sicherheit zu bringen, nicht eingehalten haben.

Im Juni bot von der Leyen Tunesien 105 Millionen Euro an, um die undokumentierte Migration einzudämmen, sowie 150 Millionen Euro als Soforthilfe und ein langfristiges Darlehen von 900 Millionen Euro.

Letzteres wäre allerdings an die Genehmigung eines Darlehens des Internationalen Währungsfonds geknüpft.

Tunesien hat klargestellt, dass es nicht beabsichtigt, ein „Aufnahmezentrum“ für die Rückführung von Migranten aus Subsahara-Staaten aus Italien oder anderen europäischen Ländern zu werden. Das bedeutet, dass Tunesien nur seine Bürger zurücknehmen wird, die illegal in die EU eingereist sind.

„Wollen die EU und Italien wirklich das Modell der vergangenen Abkommen mit Libyen wiederholen?“ fragte Hein.

„Es geht nicht nur darum, ob es erfolgreich sein wird oder nicht … Es ist ein konkreter Akt der Externalisierung der Verantwortung der Europäischen Union, der nicht akzeptabel ist.“

Tödlichste Route

Nach Angaben der EU-Kommission sind seit Anfang 2023 mindestens 45.000 Menschen aus Tunesien nach Europa gekommen, was einen deutlichen Anstieg der Ankünfte auf dieser Route in den vergangenen Jahren darstellt.

Die tunesische Küstenwache hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 mehr als 14.000 Menschen abgefangen, die versuchten, Europa zu erreichen – mehr als fünfmal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Anfang Juli wurden Hunderte von Menschen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara von tunesischen Sicherheitskräften aus der Küstenstadt Sfax vertrieben und in einem trostlosen Wüstengebiet ohne Nahrung, Wasser oder Unterkunft zurückgelassen, wie Menschenrechtsgruppen berichteten.

Der tunesische Präsident wies die Vorwürfe zurück und beschimpfte die NRO als Verbreiter von „Fake News“.

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurden außerdem mehr als 600 Menschen vor der tunesischen Küste als tot oder vermisst gemeldet.

Das International Rescue Committee (IRC) fordert Brüssel nun auf, sicherzustellen, dass alle Migrationspartnerschaften mit Drittländern an die Einhaltung der Grundrechte geknüpft werden.

„Da das erste Quartal 2023 das tödlichste für Migranten im zentralen Mittelmeer seit 2017 war, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die EU daran arbeitet, sichere Schutzrouten auszuweiten, Such- und Rettungsmaßnahmen im Mittelmeer zu verstärken und die Menschen – und nicht die Grenzen – in den Mittelpunkt der weiteren Verhandlungen im Rahmen des EU-Pakts für Migration und Asyl zu stellen“, so das IRC in einer aktuellen Erklärung.

„Das jüngste Abkommen mit Tunesien birgt ein hohes Risiko von Missbrauch, Gewalt und Ausbeutung und treibt Migranten und Flüchtlinge auf der Suche nach Sicherheit auf noch gefährlichere Routen. Der Schutz von schutzbedürftigen Menschen darf nicht im Namen der Abschreckung geopfert werden. Dies hat sich als unwirksam erwiesen und steht im Widerspruch zu den grundlegendsten humanitären Prinzipien“, sagte Harlem Desir, IRC-Vizepräsident für Europa.

Analysten waren sich einig, dass der Migrationsgipfel in Rom den Beginn eines effektiveren Kooperationsmodells markieren könnte, das jedoch auf konkreten Maßnahmen zur Unterstützung der schwachen Wirtschaft der Herkunfts- und Transitländer im Mittelmeerraum basieren sollte.

„Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, Probleme anzugehen und zu lösen, die unsere Nachbarn und uns alle betreffen. Aber Wohltätigkeit, die auf Geldangeboten beruht, reicht nicht aus: Wir brauchen konstante Maßnahmen über einen längeren Zeitraum hinweg“, sagte Francesca Maria Corrao, Expertin für Arabistik und Mittelmeerraumstudien.

„Um das Migrationsproblem anzugehen, müssen wir in Ländern wie Tunesien Ausbildung, Arbeitsplätze und soziale Unterstützung anbieten, sonst wird es zur Illusion, von Demokratie zu sprechen.“ Übersetzt mit Deepl.com

