Bild: Photograph Source: Magne Hagesæter – CC BY 2.0

Extremism is on the Rise in Israel – CounterPunch.org After neo-Nazis marched in Charlottesville, North Carolina, and then President Donald Trump responded by saying there were “good people on both sides,” people who abhor white supremacism stood up, took notice, and condemned the marchers. Anti-racists would be wise to do the same about the far-right march that took place last week in Jerusalem.

Extremismus ist in Israel auf dem Vormarsch

von Ariel Gold

30. April 2021

Nachdem Neonazis in Charlottesville, North Carolina, marschierten und der damalige Präsident Donald Trump mit den Worten reagierte, es gäbe “gute Menschen auf beiden Seiten”, standen Menschen, die weißen Supremismus verabscheuen, auf, nahmen Notiz und verurteilten die Marschierer. Antirassisten wären klug, dasselbe über den rechtsextremen Marsch zu tun, der letzte Woche in Jerusalem stattfand.

Die Situation in Jerusalem begann mit Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften wegen der Beschränkungen am Damaskustor, dem Eingang zur Altstadt. Dann, als Reaktion auf TikTok-Videos, die zwei palästinensische Jugendliche zeigen, die einen ultraorthodoxen jüdischen Mann ohrfeigen, rief die rechtsextreme jüdische Gruppe Lahava zu einer “Demonstration der nationalen Würde” auf. Durchgesickerte WhatsApp-Nachrichten enthüllten Aufrufe, Palästinenser zu lynchen.

Als die jüdisch-israelischen Extremisten am Donnerstag, den 22. April, durch die Straßen marodierten, feuerten israelische Streitkräfte gummiummantelte Stahlgeschosse auf palästinensische Gegendemonstranten ab. Die Äußerungen eines jungen orthodoxen jüdischen Mädchens gingen in den sozialen Medien viral. “Ich will eure Dörfer nicht verbrennen, ich will nur, dass ihr geht, und wir nehmen sie mit”, sagte sie. Auf ihrem T-Shirt war ein Aufkleber mit der Aufschrift “Rabbi Kahane hat Recht”. Kahanes Gruppe wurde 2004 auf die US-Terrorliste gesetzt.

105 Palästinenser wurden verletzt, zweiundzwanzig mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zwanzig israelische Polizisten wurden ebenfalls verletzt. Am nächsten Morgen veröffentlichte Israels Minister für innere Sicherheit, Amir Ohana, eine Erklärung, in der er “Angriffe von Arabern” verurteilte. Er sagte nichts über die von Juden begangene Gewalt.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, verurteilte die “Rhetorik der extremistischen Demonstranten”. Die Erklärung der US-Botschaft in Jerusalem, dass sie “zutiefst besorgt” sei, lehnte es jedoch ab, sich zur Frage des jüdischen Extremismus zu äußern.

Avi Mayer vom American Jewish Committee tweetete: “Die Individuen, die das verüben, sind mir und meinem Judentum genauso fremd wie Skinheads, weiße Supremacisten und andere Rassisten auf der ganzen Welt.” Aber diejenigen, die in Jerusalem “Tod den Arabern” skandierten, sind ein normalisierter, akzeptierter Teil von Israels Regierung.

Mitglieder von Lehava, der Gruppe, die den extremistischen Marsch in Jerusalem organisierte, sind Anhänger des Kahanismus, einer jüdischen suprematistischen Ideologie, die auf den Ansichten von Rabbi Meir Kahane basiert. Inspiriert von Kahane massakrierte der israelische Siedler Baruch Goldstein 1994 29 Palästinenser in der Ibrahimi-Moschee im Westjordanland. Erst 2014 wurden drei Mitglieder von Lehava angeklagt, eine integrierte zweisprachige palästinensisch-jüdische Schule in Brand gesetzt zu haben.

1988 wurde die Kach-Partei von der Kandidatur für die israelische Knesset ausgeschlossen. Im Jahr 2004 stufte das US-Außenministerium Kach als terroristische Organisation ein. Allerdings hat die kahanistische Bewegung vor kurzem ihren Weg zurück in Israels Regierung gefunden, wo sie mit offenen Armen empfangen wird.

Während der jüngsten Wahlen in Israel ermutigte Netanyahu, der alles tun wollte, um sein Amt als Premierminister zu behalten, die Wähler seiner eigenen Likud-Partei, ihre Stimmen für die anti-arabische Partei Religiöser Zionismus abzugeben, zu der auch die von den Kahanisten inspirierte Partei Otzma Yehudit gehörte, damit sie die Wahlhürde überwinden konnten. Der religiöse Zionismus gewann sechs Sitze und brachte den Kahanismus zum ersten Mal seit den 1980er Jahren wieder in die israelische Knesset.

Da Netanjahu sich als unfähig erweist, eine Koalition zu bilden, wendet sich die Aufmerksamkeit nun Naftali Bennett zu, dem nächsten wahrscheinlichen Kandidaten, um Israels Premierminister zu werden.

Im Jahr 2016 rief Bennett die Israelis dazu auf, bereit zu sein, “unser Leben zu geben”, um die Westbank zu annektieren”, und beschwor damit die kahanistische Ansicht, dass Terrorakte gegen Palästinenser ein patriotischer Akt des Märtyrertums sind. Bennetts Verhandlungen, während er hofft, eine Regierung zu bilden, haben Treffen mit dem religiösen Zionismus beinhaltet.

Solche Äußerungen wie Bennetts Aufruf zur Gewalt haben sicherlich zu einem erhöhten Maß an Unruhe im Heiligen Land geführt. Nach dem Extremistenmarsch in Jerusalem in der vergangenen Woche kam es zu weiteren Zusammenstößen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Streitkräften. Zudem wurden Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert, worauf das israelische Militär mit Bombardements reagierte. Schließlich ordnete Israels Polizeipräsident am Sonntag, den 25. April, zur Deeskalation der Situation an, die Barrikaden am Damaskustor zu entfernen.

Obwohl sich die Lage in Jerusalem inzwischen beruhigt hat, sind die Schleusen des jüdischen Extremismus bereits weit aufgerissen worden.

Der Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville und Trumps Reaktion haben die Welt zu Recht alarmiert. Obwohl Trump aus dem Amt verdrängt wurde, wissen wir alle, dass die gewalttätige rassistische Bewegung, die während seiner Präsidentschaft erblühte, nicht mit ihm begann und noch lange nicht verschwunden ist. Wir wären klug, wenn wir uns nach dem “Tod den Arabern”-Marsch in Jerusalem letzte Woche auch gegen den Kahanismus in Israel aussprechen würden. Übersetzt mit Deepl.com

Ariel Gold ist die nationale Co-Direktorin von CODEPINK. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @arielelysegold

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...