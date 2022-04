Sperrungen und Zensur ist die neue Methode um die Wahrheit nicht zu veröffentlichen und die Presse- und Meinungsfreiheit zu beschränken. Warum sonst wohl wird hier RT und Sputnik verboten oder darf die Demonstration zum Al-Quds Tag nicht stattfinden? Während Palästinenser, Russen und “Putin-Versteher” gesperrt werden, sind Ukraine Demonstrationen erwünscht und werden gefördert. Ja, auch ich kann kein blau gelb mehr sehen….

Evelyn Hecht-Galinski

Bild: Palästinensische Mädchen, die Nationalflaggen und Keffiyeh-Kopfbedeckungen tragen, vor dem Felsendom in der al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt am 15. April 2022 (AFP)

Facebook sperrt palästinensische Nachrichtenseite nach Berichterstattung über Al-Aqsa-Angriff

Von MEE-Mitarbeitern

16. April 2022



Al-Qastal sagt, die Sperrung erfolgte nach der ausführlichen Berichterstattung über die gewaltsame israelische Razzia, bei der zwei seiner Reporter verwundet wurden

Facebook hat die Seite einer palästinensischen Nachrichtenseite gesperrt, nachdem diese ausführlich über den gewaltsamen israelischen Überfall auf die Al-Aqsa-Moschee am Freitag berichtet hatte.

Die Nachrichtenseite Al-Qastal erklärte am Samstag, Facebook habe ihre Seite ohne Vorwarnung oder Erklärung gelöscht, wodurch sie Tausende von Anhängern verloren habe.

“Ohne jegliche Einführung oder Vorwarnung wurde die Al-Qastal-Seite (auf Arabisch) auf Facebook wegen ihrer umfangreichen Berichterstattung über die Ereignisse in Jerusalem und der Al-Aqsa-Moschee plötzlich gelöscht, obwohl die Facebook-Veröffentlichungsstandards strikt eingehalten wurden”, so Al-Qastal in einer Erklärung.

Es bleibt unklar, warum Facebook die arabische Nachrichtenseite von Al-Qastal gesperrt hat. Das zweisprachige Unternehmen mit Sitz in Jerusalem beschuldigte die Social-Media-Plattform, dem Druck der israelischen Behörden nachzugeben, die darauf abzielen, “die Stimmen der Jerusalemer zum Schweigen zu bringen”, heißt es in der Erklärung.

Zuvor hatte Al-Qastal am Freitag bestätigt, dass israelische Streitkräfte während der Unruhen in der Al-Aqsa-Moschee in Ostjerusalem zwei seiner Reporter ins Visier genommen hatten.

Bei der vierstündigen Razzia gegen Gläubige in der Moschee wurden mehr als 150 Menschen verletzt und mindestens 400 festgenommen.

Al-Qastal bestätigte, dass die israelischen Streitkräfte einer ihrer Reporterinnen, Nesreen Salem, während ihrer Berichterstattung über die Angriffe eine Blendgranate an den Kopf geschossen hatten. Auch der Reporter Mohammed Samreen wurde durch eine Kugel aus gummibeschichtetem Stahl am Bein verwundet. Er wurde später im Innenhof der Moschee festgehalten und dann in das Verhörzentrum Al Mascobiya gebracht, so al-Qastal.

Er fügte hinzu, dass Facebook zuvor ohne jegliche Erklärung Beschränkungen für seine Seite verhängt hatte.

Zensur von Palästinensern

Meta, das in Kalifornien ansässige multinationale Konglomerat, dem Facebook und Instagram gehören, wurde oft beschuldigt, die Erfahrungen von Palästinensern und ihre Darstellung auf seinen Plattformen zu zensieren.

Stunden nach der israelischen Razzia am Freitag behauptete das niederländisch-palästinensische Supermodel Bella Hadid, sie sei von Instagram “gebannt” worden, weil sie über Palästina gepostet hatte. Omar Suleiman, ein prominenter amerikanisch-muslimischer Prediger, behauptete ebenfalls am Freitag, sein Konto sei gesperrt worden.

Anfang dieses Jahres war eine palästinensische Nachrichtenseite mit über anderthalb Millionen Anhängern auf Facebook gezwungen, ihren Betrieb in Jerusalem einzustellen, nachdem der Social-Media-Riese ihr Konto gesperrt hatte.

Der Nachrichtensender Maydan al-Quds berichtete mehr als 18 Monate lang über Geschichten aus Jerusalem.

Nach Angaben seines Direktors Bilal Nour schloss Facebook die Seite im Jahr 2021, am selben Tag, als der Palästinenser Fadi Abu Shkheidem von israelischen Streitkräften getötet wurde, nachdem er in der Nähe des Kettentors – eines der Tore zur al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt – einen Messerangriff verübt hatte.

Nour sagte, sein Sender habe “völlig unparteiisch” über den Vorfall berichtet.

Im November starteten palästinensische Aktivisten und Journalisten eine Kampagne mit dem Titel “Facebook zensiert Jerusalem”, um auf die angeblichen Bemühungen Metas aufmerksam zu machen, palästinensische Inhalte auf seiner wichtigsten Social-Media-Plattform zu zensieren.

Die meisten der angeblichen Zensurvorfälle sollen sich im Mai 2021 ereignet haben, während der Proteste aus Solidarität mit Palästinensern, denen im Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah die Vertreibung drohte, der Erstürmung der al-Aqsa-Moschee durch israelische Streitkräfte, der 11-tägigen Offensive im Gazastreifen und der Gewalt zwischen den Gemeinden in Städten mit palästinensischer Bevölkerungsmehrheit in Israel. Übersetzt mit Deepl.com

