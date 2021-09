Facebook sperrte mich, weil ich den Gilboa-Flüchtling Zakaria Zubeidi einen Helden nannte Von Orly Noy

Soweit zur Meinungsfreiheit be Faceboook , wenn es um den palästinensischen Widerstand geht.

“Im Laufe dieser Woche werden Millionen von Juden in Israel den heiligsten Tag des jüdischen Jahres, Jom Kippur, begehen: einen Tag der Selbstprüfung und Gewissenserforschung. Nach jüdischer Tradition können wir mit unseren Gebeten an Jom Kippur für Sünden gegen Gott büßen, nicht aber für Sünden, die wir gegen andere Menschen begangen haben. Nur die Opfer selbst können uns diese Sünden verzeihen.”

Bild: Palestinians carry the body of Shadi al-Shurafa, who was killed by Israeli army fire on 27 July, at his funeral in Beita village in the occupied West Bank, 10 August 2021 (AFP)

Facebook sperrte mich, weil ich den Gilboa-Flüchtling Zakaria Zubeidi einen Helden nannte

Von Orly NoyHelden

14. September 2021

Meine öffentliche Unterstützung für einen entflohenen palästinensischen Gefangenen sorgte für einen Aufschrei unter den Israelis. Mein Verbrechen? Ich habe ihn einen Helden genannt und gesagt, dass ich verstehe, warum Palästinenser zum gewaltsamen Kampf greifen

Palästinenser tragen den Leichnam von Shadi al-Shurafa, der am 27. Juli durch israelisches Militärfeuer getötet wurde, bei seiner Beerdigung im Dorf Beita im besetzten Westjordanland, 10. August 2021 (AFP)

Innerhalb einer Stunde nach palästinensischen Gefangenen, die vor kurzem aus dem Gilboa-Gefängnis geflohen waremeinem Facebook-Posting über den Charakter von Zakaria Zubeidi, einem der sechs n und zu den vier später wieder gefassten gehörten, wurde ich von Facebook wegen Verstoßes gegen die “Gemeinschaftsrichtlinien” für drei Tage gesperrt.

Ich war nicht besonders überrascht. Ich wusste, dass viele Israelis dies sofort melden und die Sperre aufheben würden. Das liegt daran, dass ich darauf bestehe, Zubeidi und seine Kameraden als Freiheitskämpfer und nicht als Terroristen zu sehen. Und ich bestehe darauf, den Kontext für Zubeidis tragischen, heldenhaften Lebensweg darzustellen.

Dieser Kontext wird in Arna’s Children, dem Film von Juliano Mer-Khamis aus dem Jahr 2003 über die Arbeit seiner Mutter Arna Mer-Khamis und ihr Freedom Theatre-Projekt der 1990er Jahre für die Kinder des Flüchtlingslagers Dschenin, anschaulich dargestellt.

Die seltene palästinensische Aktion, die erfolgreich ist, ruft bei den Israelis einen erstaunten Aufschrei hervor, nach dem Motto: “Sie spielen nicht fair!

Die jungen Teilnehmer des Projekts werden uns als lächelnde Kinder vorgestellt, die sich nach und nach in entschlossene Kämpfer verwandeln, von denen viele schließlich getötet wurden. Eines von Arnas Kindern ist Zakaria Zubeidi, der schließlich von den israelischen Sicherheitskräften als meistgesuchter Mann eingestuft wurde und von der israelischen Öffentlichkeit als der ultimative Terrorist angesehen wird.

In dem von Facebook entfernten Beitrag habe ich Zubeidi einen Helden genannt. Nicht nur, weil er für die Freiheit seines Volkes gekämpft hat, sondern auch, weil jeder Palästinenser, der die Besatzung überlebt und beharrlich weiterlebt, ein Held ist – selbst wenn er nie einen einzigen Stein wirft.

Zubeidis Familie stellte einen Teil ihres Hauses für die Proben des Freedom Theatre zur Verfügung. Seine Mutter und sein Bruder wurden später von der israelischen Armee getötet, und er griff schließlich zu den Waffen, um für die Freiheit zu kämpfen. Wir, die israelische Öffentlichkeit, sind diejenigen (schrieb ich), die für die Verwandlung von Zubeidi, einem der lächelnden Kinder im Film, zur Verantwortung gezogen werden sollten.

Empörtes Erstaunen

Höchst unwahrscheinlich, natürlich. Die israelische Öffentlichkeit weigert sich standhaft, den Kontext des palästinensischen Kampfes anzuerkennen, und ist erstaunt, wenn jemand ihn auch nur erwähnt. Diese Verwunderung war typisch für die israelische Reaktion, als die Nachricht von der Flucht der sechs Gefangenen aus Gilboa bekannt wurde: Sie haben uns irgendwie überlistet, aber wie? Wir sind so schlau und so stark – wir sind unbesiegbar!

Empörtes Erstaunen ist typisch für die israelische Reaktion, wenn es den Palästinensern gelingt, einen Sieg gegen das israelische Regime und sein ausgeklügeltes, mächtiges und vielschichtiges System der Unterdrückung zu erringen. Die seltene palästinensische Aktion, die erfolgreich ist, ruft bei den Israelis einen erstaunten Aufschrei hervor, nach dem Motto: “Sie spielen nicht fair!”

Wenn man ein Goliath mit dem Selbstbewusstsein eines Davids ist, ist man blind für das Heldentum derer, die man mit Füßen tritt

Aus israelischer Sicht bestimmen die Spielregeln, dass unsere Seite diejenige ist, die erobert, zermalmt, erniedrigt, vertreibt, verbannt, verhaftet, einsperrt, abdrückt und tötet. Ihre Rolle ist es, besiegt, zerschlagen, vertrieben, eingesperrt zu werden und zu sterben. Was gibt ihnen das Recht, diese jüdische und demokratische Gleichung zu verletzen?

Es ist, als würde Goliath die Welt wie David sehen und darauf bestehen, sich selbst als Opfer zu sehen, während er die Schwachen missbraucht und das Völkerrecht missachtet. Die Inhaftierung eines Bewohners der besetzten Gebiete außerhalb dieser Gebiete verstößt zum Beispiel gegen das Völkerrecht. Die Inhaftierung von Zubeidi und seinen Freunden im Gilboa-Gefängnis war sowohl unrechtmäßig als auch ein Kriegsverbrechen.

Wenn man ein Goliath mit dem Selbstbewusstsein eines Davids ist, ist man blind für das Heldentum derjenigen, die man mit Füßen tritt, die sich mit einer Steinschleuder gegen die ungeheure Macht wehren. Sie können auch nicht den schrecklichen Preis verstehen, den sie dafür zahlen – wie die Kinder des Freedom Theatre in Dschenin, von denen die meisten mit ihrem Leben bezahlt haben.

Freiheitstheater

Yusuf zum Beispiel war einst ein Kind des Freedom Theatre. Während der zweiten Intifada fand sich Yusuf nach dem Einschlag einer Panzergranate in einem Klassenzimmer wieder und trug ein kleines Mädchen auf dem Arm, das innerhalb weniger Minuten starb. Seine Freunde sagen, das Erlebnis habe ihn völlig verändert. Yusuf hörte auf zu lächeln, zu lachen und wurde apathisch. Dann schloss er sich dem Islamischen Dschihad an, wurde mit Waffen versorgt, reiste mit einem Freund nach Hadera in Zentralisrael und eröffnete das Feuer, tötete vier Menschen und verletzte 30. Die daraufhin einschreitende Polizei tötete sowohl Yusuf als auch seinen Begleiter.

Ich werde mich niemals ergeben

Und dann ist da noch Ashraf, ein süßer Junge in dem Film und ein Hauptdarsteller in der Theatergruppe. In einer Szene, nachdem die israelische Armee das Haus der Familie seines Nachbarn Alaa zerstört hat, durchwühlt der Junge Ashraf die Trümmer, um einige Habseligkeiten seines Freundes zu finden. In der Rückblende beschreibt Alaa, wie Ashraf später im Kampf gegen die israelischen Streitkräfte in der Schlacht von Dschenin im Jahr 2002 starb. Bewaffnete Einwohner bezogen Stellung in dem Gebäude, in dem sich einst das Theater befand, und dort starb Ashraf.

Ashraf Abu el-Haje war ein Kinderstar des Jeniner Freiheitstheaters, der später in der Zweiten Intifada getötet wurde

Oder nehmen Sie Alaa, der als Kind mit ansehen musste, wie das Haus seiner Familie zerstört wurde. Wir sehen einen älteren Alaa, der erklärt, dass er nie gefasst werden würde, weil er “entweder frei sein oder in seinem Grab begraben werden” würde. In der nächsten Szene sehen wir seinen verkohlten Leichnam im Krankenhaus, umgeben von trauernden Freunden und Familienangehörigen, nachdem er im November 2002, zwei Wochen nach der Geburt seines ersten Sohnes, von israelischen Streitkräften erschossen wurde.

Und dann ist da noch Zubeidi selbst. “Ich werde niemals aufgeben”, sagt er im Film zu seinen Kumpels. “Niemals!” Und in der Tat, das hat er nie getan. Er wurde von bis an die Zähne bewaffneten Polizisten gefangen genommen, die von einem niederträchtigen, feigen Regime beschäftigt werden, dessen unaufhörliche und sadistische Misshandlungen mit “Sicherheitsbedürfnissen” begründet werden und dessen Verfolgung dieser Freiheitskämpfer als “Heldentum” bezeichnet wird.

So erstaunlich es für Israelis auch sein mag, manchmal versuchen Menschen, die in einem Ghetto eingesperrt sind, in dem der langsame Tod tausend Gesichter hat, auszubrechen, und sie nehmen dafür tödliche Risiken in Kauf. Einer von tausend Ghettobewohnern tötet vielleicht sogar einen seiner Wärter. Und ja, Menschen, die von ihren Eroberern jahrelang in einem noch konkreteren Gefängnis als dem Ghetto eingekerkert werden, können versuchen zu fliehen, und einer von Zehntausenden wird es schaffen. Ja, auch denen, die zur Gewalt gegriffen haben.

Gewissenserforschung

Denn es gibt noch eine weitere Überraschung: Wir leben in einer sehr gewalttätigen Realität, die zwar zwei Seiten hat, aber keineswegs symmetrisch ist. Die Gewalt auf der einen Seite dient dazu, zu unterdrücken, zu vernichten, zu enteignen, Überlegenheit herzustellen, während die Gewalt auf der anderen Seite nach Befreiung strebt. So werden auch Taten, die niemals geschehen sollten, Teil des Kampfes um Freiheit.

Wir leben in einer sehr gewalttätigen Realität, die zwar zwei Seiten hat, aber keineswegs symmetrisch ist.

An diesem Jom Kippur sollten wir vor den Millionen von Palästinensern, die wir seit Jahrzehnten unterdrücken, auf die Knie gehen und sie aus tiefstem Herzen um Verzeihung bitten, während wir die Sünden, die wir an ihnen begangen haben, aufrichtig bereuen. Doch wie in den vergangenen Jahren wird es auch an diesem Jom Kippur nicht dazu kommen. Jüdische Muskeln haben die jüdische Moral vor 73 Jahren ersetzt. Übersetzt mit Deepl.com

Orly Noy ist Journalistin und politische Aktivistin und lebt in Jerusalem.

