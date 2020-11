Ein richtiger Appell, den die scheinheilige “christliche Wertegemeinschaft” auf dem Gipfel nicht hören will. Was nun Frau Merkel, Monsieur Macron? Sind das die viel-gepriesenen “europäischen Werte”?

Saudi detainees’ families call on officials to boycott G20 An advertising campaign was launched today to highlight the massive human rights violations committed by the Saudi regime and calling for a boycott of this weekend’s G20 Summit which is hosted by the Gulf kingdom.

Familien der saudischen Häftlinge rufen die Behörden zum Boykott der G20 auf

Der saudische Aktivist Loujain Al-Hathloul [AFP über Getty Images]

20. November 2020

Heute wurde eine Werbekampagne gestartet, um auf die massiven Menschenrechtsverletzungen durch das saudische Regime hinzuweisen und zu einem Boykott des G20-Gipfels an diesem Wochenende aufzurufen, dessen Gastgeber das Golf-Königreich ist.

Die Arabische Organisation für Menschenrechte im Vereinigten Königreich (AOHR) startete die Initiative zusammen mit den Familien der saudischen Gefangenen Salman Al-Ouda, Loujain Al-Hathoul und Abdulrahman Al-Sadhan und veröffentlichte ganzseitige Anzeigen in der Washington Post, dem Guardian, der LA Times, der Süddeutschen Zeitung und dem Star, um auf die Notlage der Gefangenen hinzuweisen, denen ihre grundlegenden Menschenrechte vorenthalten werden.

“Dieser Gipfel ist eine Täuschung und wird vom saudischen Regime benutzt, um seine schlechte Menschenrechtsbilanz und seine Gräueltaten im Jemen zu beschönigen”, sagte AOHR heute in einer Erklärung.

“An dem Gipfeltreffen nehmen die Staats- und Regierungschefs der G20-Nationen aus aller Welt teil, darunter die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Kanada und Italien”, fuhr sie fort und fügte hinzu: “Nationen, die stolz darauf sind, die Menschenrechte zu verteidigen. Dies ist Heuchelei höchsten Grades und nicht mit den Gesetzen und dem Ethos vereinbar”.

Die Befürworter fordern das saudische Regime auf, die politischen Gefangenen freizulassen und ihre Grundrechte und den Rechtsweg zu respektieren.

“Die saudischen Führer bestehen darauf, die Rechte ihrer Bürger zu missbrauchen, da sie das Gefühl haben, volle Immunität und Schutz vor internationalen Reaktionen zu genießen, solange sie in Geschäfte im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar verwickelt sind”, fügte AOHR hinzu.

READ: Inhaftierte saudische Aktivistinnen werden “gefoltert”, zu “sexuellen Handlungen” gezwungen, behauptet ein neuer Bericht

“Der Mangel an Rechenschaftspflicht beweist, dass die anwesenden Führer sich mehr um ihre kurzsichtigen Waffengeschäfte kümmern als um die Menschenrechte. Dieser Gipfel gibt dem brutalen saudischen Regime grünes Licht, in seinem täglichen Geschäft der Unterdrückung von Gegnern, die seine Agenda nicht mögen, fortzufahren.

Kleriker Al-Ouda wurde am 9. September 2017 in seinem Haus in Riad inhaftiert und 37 Anklagepunkten beschuldigt, darunter Aufwiegelung zum Wechsel des saudischen Regimes, Beitritt zu verbotenen internationalen Gewerkschaften und Vereinigungen und Schüren von Zwietracht.

Sein Sohn, Abdullah, enthüllte Ende letzten Jahres, dass sein Vater in der Haft gefoltert wird.

Am 12. März 2018 verhafteten in Zivil gekleidete Beamte Al-Sadhan von seinem Arbeitsplatz im Hauptquartier der saudischen Rothalbmondbehörde in Riad. Sie beschlagnahmten sein Telefon, bevor sie ihn gewaltsam entfernten und an einen unbekannten Ort brachten. Am nächsten Tag drang eine Gruppe von Männern in Polizeiuniform mit Gewalt in sein Haus ein. Quellen berichteten, dass sie sahen, wie die Männer einen Laptop, ein Smartphone und andere persönliche Gegenstände entfernten.

Al-Hathloul wurde zusammen mit einer Reihe von Menschenrechtsaktivisten, darunter Samar Badawi, Nassima Al-Sada, Nouf Abdel Aziz und Maya Al-Zahrani, am 15. Mai 2018 verhaftet, weil sie angeblich die Sicherheit des Königreichs verletzt hatten.

In Menschenrechtsberichten hieß es jedoch, die Aktivisten seien wegen der Verteidigung der Frauenrechte inhaftiert worden. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...