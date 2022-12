Israel, Religion and Fascism: Making Treif Kosher – Tikun Olam תיקון עולם There is an astonishing bit of kashering going on regarding Israel’s new fascist government. The incoming Judeo-Nazis say: we have every right to turn this country into a Jewish version of Nazi Germany because…we won an election fair and square.

Tikun Olam

תיקון עולם

(Treif )Unreines koscher machen

Faschismus ist OK, weil Israel dafür gestimmt hat

von Richard Silverstein

26. Dezember 2022

In Bezug auf Israels neue faschistische Regierung ist ein erstaunliches Maß an Kaschierung im Gange. Die neuen Juden-Nazis sagen: Wir haben jedes Recht, dieses Land in eine jüdische Version von Nazi-Deutschland zu verwandeln, weil… wir eine Wahl fair und ehrlich gewonnen haben. Hier eine Lektion für alle, die Politikwissenschaften studiert haben: Nach dieser Theorie kann man Faschismus haben, der in Ordnung ist, solange er demokratisch gewählt wird.

Dieser Kommentar, der hier von einem dieser Sorte hinterlassen wurde, ist ein Beispiel für diese Denkweise:

…Die neue Regierung wird … all das Unrecht korrigieren, das seit Jahrzehnten begangen wurde. Es wird nicht nach Ihrem Geschmack sein, aber es wird das Ergebnis einer ordnungsgemäß [sic] gewählten Regierung sein. Wenn den Menschen in Israel nicht gefällt, was getan wird, werden sie beim nächsten Mal andere wählen. Aber wenn den Israelis gefällt, was getan wurde, werden sie wiedergewählt. So ist das in der Demokratie. Ich schlage respektvoll vor, dass Sie das akzeptieren.

Es gibt zwei eklatante Probleme mit dieser Behauptung: Erstens hat niemand diese 13 faschistischen MKs, die unter dem Parteibanner “Jewish Power” (ein Slogan, der nach Kahanismus stinkt) kandidierten, “demokratisch gewählt”, um Minister zu werden, geschweige denn die Regierung zu führen. Das Einzige, wozu sie von den Wählern gewählt wurden, war ein Sitz in der Knesset. Es war Bibi Netanjahu, der verzweifelt versuchte, eine Regierungskoalition zu bilden, die ihn wieder an die Macht bringen und den drohenden Korruptionsprozess abwenden würde, der sie “gemacht” hat. Ohne Bibis politischen Zaubertrick wären sie nichts als Hinterbänkler.

Das zweite Problem ist sogar noch beunruhigender: Wenn wir diese Behauptung zu ihrer logischen Schlussfolgerung machen, dann wurde ein weiterer schrecklicher Führer des letzten Jahrhunderts “demokratisch gewählt”. Das ist richtig, Adolf Hitler. Seine Nazi-Partei gewann bei den Wahlen von 1932 die meisten Sitze und er wurde Kanzler. Als Hitler beschloss, Wahlen abzuschaffen und als Diktator zu regieren, behauptete auch er, es sei der Wille des Volkes, das ihn gewählt habe. Nur hat ihn kein Deutscher zum Führer gewählt (obwohl ihn natürlich viele Deutsche während der meisten Zeit des Dritten Reiches unterstützt haben).

So etwas kann passieren, wenn Faschisten und Nazis eine Wahl “gewinnen”.

Die neue Ministerin Orit Strock, der in der Siedlerkolonie Hebron wohnt

Ganz zu schweigen davon, dass viele Länder behaupten, sie seien Demokratien, weil sie Wahlen abhalten. Aber sie sind es nicht, und die Wahlen, die sie abhalten, sind eine Täuschung. Russland, Belarus, Ungarn, Algerien, usw. Sie alle behaupten, dass sie vom “Volk” frei gewählt wurden. Sie behaupten, ihre faschistische Agenda sei durch eine Abstimmung des Volkes ratifiziert worden. Aber ist das der Fall? Mit anderen Worten: Wahlen≠Demokratie.

Falls Sie sich fragen, was der neueste Schrei auf der Agenda der israelischen Faschisten ist: Einer davon ist die Aufhebung des Antidiskriminierungsgesetzes. Diese Faschisten lesen aus dem MAGA-Handbuch. Sie behaupten, dass ultraorthodoxe Juden jeden diskriminieren dürfen, der sich auf eine “religiöse Ausnahme” beruft. Sie haben sogar die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA in der Rechtssache Hobby Lobby gelesen, die ein ähnliches Recht gewährt!

Die angehende Pfarrerin, Hebron-Kolonistin und Theo-Faschistin Orit Strock hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Ärzte von der abscheulichen Last der Behandlung von LGBTQ-Patienten zu befreien. Gott hat es ihr gesagt:

…Es ist unvorstellbar, einen jüdischen Arzt zu zwingen, jüdisches Recht zu verletzen, in einem jüdischen Staat, “der nach 2000 Jahren Exil aufgrund von Juden gegründet wurde, die ihr Leben für die Erfüllung [sic] der Thora geopfert haben”.

All das beweist, dass sie sich einen Dreck um die Medizin schert. Das Einzige, was sie interessiert, ist ein Gott der Rache, der jedem anständigen Juden befiehlt, Sodomiten zu steinigen.

Ein anderer ihrer Kollegen erklärte, wenn man ein Hotel besitze und keine Versammlung von LGBTQ-Personen als Gäste wolle, sei das für ihn koscher: Geh mit Gott. Ein anderer neuer religiös-faschistischer Abgeordneter, der ein hoher Beamter im Ministerium sein wird, will Frauen den Dienst in der Armee verbieten. Andere wollen Frauen verbieten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, außer in getrennten Bussen.

Ihr Endziel ist eine jüdische Theokratie, die nicht durch demokratische Gesetze, sondern durch die Halacha, das jüdische Gesetz, mit einem göttlichen Gütesiegel geregelt wird. Aber der Weg dorthin führt über die “Demokratie”. Das Volk von Israel wird sie wählen, um ihnen eine Theokratie aufzuzwingen.

Das macht die ganze Sache koscher.

Diese ultraorthodoxen Betrüger glauben nicht an die Demokratie. Für sie ist sie ein Mittel zum Zweck. Genauso wie eine demokratische Wahl für Hitler ein Mittel zur Macht war. In einer wirklich demokratischen Gesellschaft ist sie ein Ziel an sich.

Netanjahu hat beteuert, dass keiner dieser Vorschläge Gesetz werden wird. Er wird dafür sorgen. Allerdings ist Netanjahus Position in seiner eigenen Regierung so schwach und die Macht der Faschisten so stark, dass er vielleicht keine andere Wahl hat, als sich zu fügen. Aber selbst wenn er Recht hat, werden die Judenfaschisten die Tagesordnung der Knesset bestimmen. In den nächsten vier Jahren – oder wie lange diese gottverlassene Regierung auch immer bestehen wird – wird es nichts anderes als diese Horrorshow-Gesetze geben.

Die Regierung Biden hat enorme Fortschritte gemacht, um der Bedrohung durch den israelischen Faschismus zu begegnen: Sie kann erklären, dass jedem Israeli, der der Aufwiegelung oder Gewalt gegen Palästinenser beschuldigt wird, die Einreise in die USA verweigert wird. Dies wird zweifellos dazu führen, dass die israelischen Siedler mit eingezogenem Schwanz davonlaufen. Es wird ihnen Angst einjagen und die Israelis dazu bringen, sich vom faschistischen Weg abzuwenden. Zweifelsohne. Aber im Ernst: Biden ist nutzlos. Blinken – nutzlos. Das gesamte politische System der USA: nutzlos. Jüdische kommunale Gruppen: nutzlos. Sogar die progressive demokratische Fraktion: etwas weniger als nutzlos. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein

Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, in der er die Geheimnisse des israelischen Staates für nationale Sicherheit aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

