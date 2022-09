https://scheerpost.com/2022/09/26/fascists-set-to-take-power-in-italy-for-first-time-since-mussolini/



Giorgia Meloni auf dem CPAC 2022. Vox España, CC0, über Wikimedia Commons

“Die Italiener müssen jetzt wiederholen, was ihre Vorfahren einst taten: den Faschismus besiegen”, sagte die progressive Bewegung DiEM25. “Aber nicht für die Rückkehr der üblichen Politik, die die Faschisten überhaupt erst an die Macht gebracht hat.”

Faschisten wollen in Italien zum ersten Mal seit Mussolini die Macht übernehmen



Von Jake Johnson / Common Dreams



September 26, 2022



Giorgia Meloni, die Anführerin der faschistischen Partei “Brüder Italiens”, wird Ministerpräsidentin des Landes werden, nachdem ihre rechtsextreme Koalition aus den vorgezogenen Wahlen am Sonntag als Siegerin hervorging, eine zersplitterte Mitte-Links-Partei besiegte und die Bühne für eine bösartig fremdenfeindliche und antidemokratische italienische Regierung bereitete.

Das Bündnis aus Melonis Partei, der Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi erhielt nach ersten Auszählungen rund 43 % der Stimmen, während die Brüder Italiens bei der geringen Wahlbeteiligung rund 25 % der Stimmen erhielten. Die bisher ausgezählten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Rechtskoalition nicht genügend Unterstützung für eine Änderung der italienischen Verfassung erhalten hat.

Die zentristische Demokratische Partei Italiens ist bereit, die Opposition anzuführen.

“Dies ist ein trauriger Tag für das Land”, sagte Debora Serracchiani, eine führende Vertreterin der Demokratischen Partei, zu Melonis Sieg.

Meloni hat die Bezeichnung faschistisch zurückgewiesen, aber ihre Partei hat ihre Wurzeln in der neofaschistischen Bewegung, die nach dem Tod des Diktators Benito Mussolini entstand. Meloni war ein junges Mitglied der Italienischen Sozialen Bewegung, die von ehemaligen Mitgliedern von Mussolinis Nationaler Faschistischer Partei gegründet wurde.

Brüder des faschistischen Erbes Italiens sind auf der italienischen Flagge zu sehen, die eine dreifarbige Flamme zeigt, die als Symbol der Italienischen Sozialen Bewegung diente.

Letzten Monat sagte Meloni in einer Ansprache, die darauf abzielte, sich von ihrer früheren Beteiligung an faschistischen Organisationen zu distanzieren, dass sie in den letzten Jahren “die Ehre hatte, die Europäische Konservative Partei zu führen”, die “Werte und Erfahrungen mit den britischen Tories, den amerikanischen Republikanern und dem israelischen Likud teilt”.

Ruth Ben-Ghiat, Professorin für Geschichte und italienische Studien an der New York University, schrieb letzte Woche für The Atlantic, dass “Melonis Feindesliste bekannt ist: ‘LGBT-Lobbys’, die darauf aus sind, Frauen und der Familie zu schaden, indem sie die ‘Geschlechtsidentität’ zerstören; George Soros, ein ‘internationaler Spekulant’, wie sie sagte, der die globale ‘Masseneinwanderung’ finanziert, die eine große Verdrängung der weißen, gebürtigen Italiener bedroht”.

“Es ist unwahrscheinlich, dass Meloni ihren Extremismus abschwächt oder ihre Ausrichtung auf illiberale Parteien in Europa, wie die ungarische Fidesz, ändert”, argumentierte Ben-Ghiat. “Schließlich hat die harte Anti-Einwanderungs- und Anti-LGBTQ-Politik im Namen der Verteidigung der weißen, christlichen Zivilisation für sie gut funktioniert. Wie [Ungarns autoritärer Führer Viktor] Orbán hat Meloni gemeinsame Sache mit den US-Republikanern gemacht und an der Conservative Political Action Conference und dem National Prayer Breakfast teilgenommen.”

Italien hat in 20 Jahren 11 Regierungen erlebt, und die Neuwahlen am Sonntag fanden statt, nachdem der nicht gewählte Ministerpräsident Mario Draghi, ein ehemaliger Zentralbanker, im Juli nach dem Zusammenbruch seiner Einheitsregierung inmitten einer sich verschärfenden Lebenshaltungskostenkrise seinen Rücktritt angekündigt hatte.

“Seit zu vielen Jahren steckt Italien in einem Kreislauf fest: ein Karussell, in dem die Macht zwischen gescheiterten Berufspolitikern, nicht gewählten Technokraten und opportunistischen Populisten hin- und hergereicht wird”, sagte DiEM25, eine paneuropäische progressive Bewegung, die vom ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis mitbegründet wurde. “Einer dieser Populisten – ein offener Faschist – soll nun der neue Führer des Landes werden.

“Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen die Italiener jetzt wiederholen, was ihre Vorfahren einst taten: den Faschismus besiegen”, so die Gruppe weiter. “Aber nicht für die Rückkehr der üblichen Politik, die die Faschisten überhaupt erst an die Macht gebracht hat.”

Varoufakis argumentierte am Montag, dass die Machtübernahme der Rechtsextremen in Italien ein weiteres “kolossales Versagen” des europäischen Establishments und seiner katastrophalen Wirtschaftspolitik darstelle, die die Ungleichheit zugunsten der Eliten verschlimmert habe.

“Die gestrigen italienischen Wahlen signalisieren die Übernahme des italienischen Neofaschismus durch das europäische und NATO-Establishment”, sagte Varoufakis. “Das Gespenst des Faschismus mag wieder einmal über Europa schweben. Aber wie in Griechenland ist er nun vollständig in das oligarchische europäische Establishment integriert – und setzt sein menschenverachtendes Werk fort.” Übersetzt mit Deepl.com

Jake Johnson ist ein Mitarbeiter von Common Dreams.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...