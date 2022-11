Fascists, centrists, and Palestinians: What to watch on Israel’s Election Day This article originally appeared in “The Landline,” +972’s weekly newsletter. Subscribe here. There are plenty of legitimate reasons not to follow the Israeli general election that will take place on Tuesday, Nov. 1.



MK Itamar Ben Gvir von der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit besucht den Mahane Yehuda Markt in Jerusalem, 28. Oktober 2022. (Olivier Ftoussi/Flash90)

Faschisten, Zentristen und Palästinenser: Was am Wahltag in Israel zu beachten ist

von Haggai Matar

31. Oktober 2022

Es gibt viele legitime Gründe, die israelischen Parlamentswahlen, die am Dienstag, den 1. November stattfinden, nicht zu verfolgen. Zum einen wird dies die fünfte Runde in knapp vier Jahren sein, und es ist kaum zu erwarten, dass sich an den Patt-Situationen, die diese aufeinanderfolgenden Wettbewerbe kennzeichnen, etwas ändert. Außerdem finden die Wahlen inmitten eines intensiven Weltgeschehens statt, mit dem Amtsantritt eines neuen britischen Premierministers, der dramatischen Stichwahl in Brasilien am Sonntag, den bevorstehenden Zwischenwahlen in den USA und der UN-Klimakonferenz (COP 27) in Sharm el-Sheikh, alles vor dem Hintergrund des russischen Krieges in der Ukraine und der Energie- und Inflationskrise.

Auch in Israel-Palästina gibt es viele Gründe, sich nicht zu freuen. Im vergangenen Jahr hat die so genannte “Regierung des Wandels” – der die erste unabhängige arabische Partei angehört, die jemals einer israelischen Koalition beigetreten ist, und die die liberale Meretz zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder an die Regierung gebracht hat – mehr Morde an Palästinensern im besetzten Westjordanland (und auch an Israelis), mehr administrative Inhaftierungen und mehr Hauszerstörungen zu verantworten als in den letzten Jahren der Regierungszeit von Benjamin Netanjahu. Dies ist dieselbe Regierung, die die ethnische Säuberung von Masafer Yatta vorangetrieben und sechs führende palästinensische Gruppen der Zivilgesellschaft ohne ernsthafte Beweise als “Terroristen” bezeichnet hat. Und wie immer können die fünf Millionen Palästinenser im besetzten Gazastreifen und im Westjordanland nicht an der Wahl ihrer nächsten Machthaber teilnehmen.

Fast alle Umfragen der letzten Monate haben gezeigt, dass die Pattsituation in der israelischen Politik nicht aufhört: Der von Netanjahu geführte Block rechter und religiöser Parteien, der derzeit 59-60 von 120 Sitzen in der Knesset hat, wird wahrscheinlich keine parlamentarische Mehrheit erlangen. Für den Anti-Netanjahu-Block, der 60-61 Sitze hat, wird es viel schwieriger sein, die internen ideologischen Gräben zu überbrücken, um eine Koalition zu bilden. Ein sechster Wahlgang ist daher sehr wahrscheinlich.

Dennoch ist diese Wahl wichtig, und für viele Israelis und Palästinenser könnte sie sogar ein entscheidender Moment sein. Hier sind drei Schlüsselthemen, auf die man achten sollte, wenn morgen die ersten Ergebnisse eintreffen.

Eine sich verändernde Rechte

Auch wenn Netanjahu seinen politischen Block weiterhin fest im Griff hat, ist er nicht mehr der einzige Akteur der israelischen Rechten in der Stadt. Der kometenhafte Aufstieg des kahanistischen Politikers Itamar Ben Gvir, dessen Liste “Religiöser Zionismus” mit 14 bis 15 Sitzen voraussichtlich die drittgrößte Fraktion in der Knesset werden wird, hat ihn zu einem möglichen Erben der künftigen Führung des rechten Lagers gemacht.

Wie meine Kollegen Noam Sheizaf und Ben Reiff kürzlich auf diesen Seiten schrieben, spricht Ben Gvirs unverblümt rassistische und faschistische Agenda, die sogar noch über das hinausgeht, was Netanjahu zu propagieren wagte, ein wachsendes Publikum an, da sie extreme Lösungen für den fragilen Status quo der israelischen Vorherrschaft über die Palästinenser auf beiden Seiten der Grünen Linie anbietet – deren Aufrechterhaltung seit über einem Jahrzehnt Netanjahus wichtigstes politisches Projekt ist. Ideen, die noch vor zwei Jahren als nicht legitim angesehen wurden (Netanjahu selbst sagte damals, dass er Ben Gvir keinen Sitz in seiner Regierung zugestehen würde), scheinen nun die Unterstützung von mindestens 12 Prozent der israelischen Wähler zu genießen – mit dem Segen des obersten Führers der Rechten.

Sollte es Netanjahu gelingen, eine Koalition mit Ben Gvir zu bilden, wird der Kahanist wahrscheinlich die Kontrolle über ein wichtiges Regierungsamt erlangen, wobei er ein besonderes Augenmerk auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit legt, das die nationale Polizei leitet. Ben Gvir wird wahrscheinlich auch darauf drängen, Palästinensern und linksgerichteten Juden in Israel die Staatsbürgerschaft zu entziehen, während er die politische Opposition verfolgt und das Justizsystem unterdrückt. Es ist kein Wunder, dass Ben Gvirs Image als Buhmann in fast jeder Wahlkampagne der Parteien der Mitte und des linken Flügels eine zentrale Rolle gespielt hat. Selbst wenn die Rechtsextremen an der Macht gehalten werden können, bleibt das Erstarken dieser faschistischen Strömung eine höchst besorgniserregende Entwicklung.

Das palästinensische Votum

Die meisten politischen Analysten sind sich einig, dass ein Schlüsselfaktor über den Ausgang der gesamten Wahl entscheiden wird: das Votum der palästinensischen Bürger Israels. In der dritten Wahlrunde vor zwei Jahren, als alle vier arabischen Parteien gemeinsam als Gemeinsame Liste antraten, gingen 64,8 Prozent der palästinensischen Bürger zur Wahl, was der Liste historische 15 Sitze einbrachte und sie zur drittgrößten Fraktion in der Knesset machte. Jetzt kandidieren die Parteien auf drei getrennten und konkurrierenden Plattformen, und Umfragen gehen davon aus, dass die Wahlbeteiligung in der Gemeinschaft bis in die 40er Jahre sinken könnte. Umfragen sagen voraus, dass zwei der Listen – die islamische Ra’am und die kommunistisch geführte Hadash-Ta’al – mit jeweils vier Sitzen nur knapp über die Wahlhürde kommen werden, während die nationalistische Balad voraussichtlich leer ausgehen wird.

In einem solch engen Rennen könnte die Frage, wie viele palästinensische Bürger zur Wahl gehen, das Ergebnis dramatisch beeinflussen. Viele Palästinenser, deren politische Partizipation seit langem von israelischen Parteien des gesamten Spektrums angegriffen und unterminiert wird, sind von ihrer Führung und dem gesamten politischen System desillusionierter denn je. Scheitert eine zweite arabische Partei jedoch an der Hürde, wird die palästinensische Vertretung in der Knesset fast auf Null sinken, was das Wahlgleichgewicht nach rechts kippen und Netanjahus Fähigkeit, eine größere und stabilere Koalition zu bilden, wahrscheinlich machen würde. Aus diesem Grund haben lokale und ausländische Akteure der Linken viel Geld und Mühe in “get out the vote”-Kampagnen gesteckt, während der Likud und seine lokalen und internationalen Verbündeten insgeheim Kampagnen zur Unterdrückung der Wahl unterstützt haben, indem sie unter den palästinensischen Bürgern Botschaften der Verzweiflung verbreiteten.

Dass die Macht nun in den Händen der palästinensischen Bürger liegt, ist alles andere als selbstverständlich in einer politischen Kultur, die bis vor kurzem ihre Beteiligung fast vollständig ablehnte. Die Frage ist, was die palästinensischen Bürger mit dieser Macht anstellen werden.

Die drei zur Wahl stehenden Listen bieten drei sehr unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Mansour Abbas von Ra’am schlägt vor, dass die palästinensischen Bürger ihre nationale Identität und die Solidarität mit ihrem Volk in den besetzten Gebieten und in der Diaspora ablegen und stattdessen jeder Regierung beitreten sollten, die ihnen ausreichende finanzielle Vorteile bietet. Ayman Odeh und Ahmad Tibi, die die Hadash-Ta’al-Liste anführen, führen ihren Wahlkampf unter dem Motto “Wandel durch Gleichheit”. Sie lehnen den rechten Flügel ab und verpflichten sich, nur eine Mitte-Links-Regierung zu unterstützen, die sich für die Beendigung der Besatzung, die Aufhebung des jüdischen Nationalstaatsgesetzes, die Ausmerzung des organisierten Verbrechens in der palästinensischen Gesellschaft und die Beendigung der Hauszerstörungen im Naqab/Negev einsetzt. Sami Abu Shehadeh von Balad schließt hingegen die Unterstützung einer zionistisch geführten Regierung aus und will stattdessen von den Bänken der Opposition aus für “einen Staat für alle seine Bürger” kämpfen. Die Ergebnisse am Dienstag werden zeigen, für welche dieser drei Positionen sich die Gemeinschaft entscheiden wird – wenn überhaupt.

Die entscheidende Entscheidung des Zentrums

Die vielleicht wichtigste Geschichte dieser Wahlen, die wohl am wenigsten diskutiert wird, betrifft die jüdischen Israelis, die sich als politische Mitte bezeichnen. Dieses Lager, das von Yair Lapid angeführt wird, aber von mindestens vier Parteien vertreten wird, hat seine Wähler gewarnt, dass Netanjahu und Ben Gvir eine klare und unmittelbare Bedrohung für die Demokratie darstellen, die die Juden im Lande genießen. Gleichzeitig hat das Zentrum gezögert, die einzige wirkliche Alternative zu dieser Bedrohung anzunehmen: eine ernsthafte Partnerschaft mit palästinensischen Parteien, die auf der Verpflichtung beruht, Gleichheit für alle Bürger und ein Ende der Besatzung zu erreichen.

Wäre Yair Lapid mit dieser Botschaft in den Wahlkampf gezogen, hätte er vielleicht mehr palästinensische Bürger zur Wahl animiert und damit die Chance auf eine klare parlamentarische Mehrheit erhöht. Er hat sich geweigert, dies zu tun, sei es aufgrund seiner eigenen politischen Vision oder aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen seitens zentristischer Wechselwähler, die auf Netanjahus Angstkampagne achten, die vor einer weiteren Regierung warnt, die auf arabische Unterstützung angewiesen ist.

Wenn das Anti-Netanjahu-Lager am Dienstag 61 Sitze gewinnt, wird Lapid eine zweite Chance haben, zwischen einer Regierung, die Gleichheit und Frieden fördert, einer Koalition, die den Aufstieg des Faschismus unterstützt, oder einer sechsten Wahlrunde mit demselben Ergebnis in einigen Monaten zu wählen. Wenn das israelische Zentrum soviel Angst vor der zweiten Option hat, wie es behauptet, dann muss es die erste Option verfolgen. Solange es das nicht tut, ist es selbst schuld an dem, was als nächstes kommt. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...