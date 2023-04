Von Maxim Sokolow Inzwischen ist die zweite Woche seit dem Staatsbesuch von Präsident Xi Jinping vergangen, und die Reaktionen auf das Treffen von Wladimir Putin mit dem chinesischen Staatschef sind immer noch in den Schlagzeilen. Ob der Besuch historisch war oder ob solche Einschätzungen besser abzuwarten sind, ist fraglich, doch die lang anhaltende Wirkung in der Medienlandschaft ist unbestreitbar.

Inzwischen ist die zweite Woche seit dem Staatsbesuch von Präsident Xi Jinping vergangen, und die Reaktionen auf das Treffen von Wladimir Putin mit dem chinesischen Staatschef sind immer noch in den Schlagzeilen. Ob der Besuch historisch war oder ob solche Einschätzungen besser abzuwarten sind, ist fraglich, doch die lang anhaltende Wirkung in der Medienlandschaft ist unbestreitbar. Und das in einer Zeit, in der die Nachrichten nicht lange überdauern – höchstens ein oder zwei Tage.

Die Reaktionen sind natürlich unterschiedlich.

Loyale Optimisten singen ein fröhliches Lied aus dem Jahr 1949: “Der Russe und der Chinese sind für immer Brüder”. Obwohl, wie wir wissen, die Beziehungen unseres Landes zur Volksrepublik China nach 1949 sozusagen wechselhaft waren.

“Alles-Pessimisten” diesseits und jenseits der russischen Grenze haben zuerst berichtet, dass der Besuch aufgrund des meisterhaften Schachzugs – Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin – abgesagt werde, während das Flugzeug des chinesischen Präsidenten sich bereits auf dem Weg nach Moskau befand.

Doch als Xi Jinping schließlich in Moskau angekommen war, haben sie ihre Meinung auf der Stelle geändert und darauf hingewiesen, dass es keinen Grund zur Freude gibt. Es ist nur so, dass sich die russische Führung früher vor den USA niederkniete und sich jetzt vor China niederknien wird. Und ob der neue Gebieter gnädiger sein wird, ist nicht klar, vielleicht sogar im Gegenteil.

Die Reaktion der westlichen Machthaber beschränkte sich auf ein wütendes: “Wie können sie es nur wagen!” Obwohl die eigentliche Frage, was sie genau wagen, nicht ausreichend geklärt war.

Putin und sein chinesischer Gast waren zwar äußerst höflich zueinander, doch zum einen ist gegenseitige Höflichkeit kein Verbrechen, und zum anderen ist das öffentliche Umarmen und Küssen ein altes diplomatisches Mittel, um der dritten Partei eine Freude zu bereiten.

Man denke an die demonstrative Freundlichkeit von Alexander I. und Napoleon in Tilsit und im Jahr darauf in Erfurt. In diesem Fall haben Putin und Xi den USA und der Europäischen Union ein wenig Freude bereitet.

Die Frage, ob Russland und China ein Offensiv- und Defensivbündnis geschlossen haben, bleibt offen. Es ist möglich, dass sie einen Geheimpakt mit dem Kuss des Kreuzes geschlossen haben oder eben nicht. Weil es sich um einen Geheimvertrag handelt, können wir nichts darüber wissen.

Die schmerzhafte Reaktion unserer ehemaligen westlichen Partner ist jedoch auch ohne Kenntnis der Kreml-Geheimnisse verständlich.

Das Problem ist nicht ein hypothetisches Bündnis, sondern die Tatsache, dass sowohl Russland als auch China sich abgesichert haben. Beide haben nicht die Absicht, in absehbarer Zeit gegeneinander Krieg zu führen, was für die westlichen Partner das Schlimmste ist.

Schließlich ist die Methode, potenzielle Verbündete gegeneinander aufzubringen, so alt wie die Welt. So konnte Iwan III. angesichts der Bedrohung durch ein gemeinsames Vorgehen des polnischen Königs Kasimir und des Krim-Khans Mengli Girej den Khan durch diplomatische Bemühungen davon überzeugen, die polnischen Gebiete zu ein wenig zu plündern. Er selbst erwies sich als die außenstehende lachende Partei.

Iwan der Große war generell ein tüchtiger Machiavellist, doch die wahren Höhen in der Wissenschaft des Teilens und Herrschens erreichten die Angelsachsen.

Vermutlich gerade wegen des Stolzes auf ihre Erfolge erklärten sie sich zu einer besonderen, höheren Rasse. Es hatte seinen Grund dafür.

Auch die Geschichte des neu geborenen 19. Jahrhunderts hätte anders verlaufen können, wäre der außenpolitische Coup gelungen, den Bonaparte im Jahr 1800 – und sogar sehr erfolgreich – lanciert hatte. Und zwar die historische Aussöhnung mit Russland. Dem Kaiser Paul I. gefiel die Idee, wieder Ruhe und Frieden in Europa zu schaffen, und General Bonaparte sprach zum Vertreter Pauls, General Sprengtporten: “Ihr Souverän und ich – wir sind berufen, das Antlitz der Erde zu verändern.” Dies implizierte, dass die beiden Mächte zu diesem Zeitpunkt keine ernsthaften rivalisierenden Interessen hatten, während sie sich in Zukunft im Großen Spiel zusammentun könnten, um (über Südrussland und Zentralasien) die britische Macht in Indien zu bedrohen.

Im Falle eines freundschaftlichen Abkommens zwischen Paris und St. Petersburg wäre der allgemeinen Stille in Europa nur schwer etwas entgegenzusetzen – bis auf eine Ausnahme. Dieses eine Ereignis ereignete sich in der Nacht des 1. März 1801, als Paul I. einen Schlaganfall erlitt. Bei der Nachricht von der Ermordung rief Bonaparte aus: “Die Engländer haben mich in St. Petersburg nicht verfehlt!”

Der Keil zwischen den beiden Mächten war getrieben worden, und England war gerettet, während Europa noch 15 Jahre zu kämpfen hatte.

Am Ende des 19. Jahrhunderts garantierte das Bündnis dreier Kaiser – des österreichischen, des deutschen und des russischen – den Frieden in Europa. Nichts aber ist von Dauer, und Russland ist von seinem Bündnis mit den Mittelmächten abgerückt, hat ein “herzliches Abkommen” (Entente cordiale) mit Frankreich und Großbritannien geschlossen, was zum Ersten Weltkrieg, zur Zerstörung dreier Imperien und zum Aufstieg der Angelsachsen (Großbritannien und Northern United States) führte, die erfolgreich die Kontinentalmächte gegeneinander ausspielten.

Nach dem Frieden von Versailles kam es in Rapallo (1922), im Jahr der Entstehung der UdSSR, zu einer deutsch-sowjetischen Annäherung, bedingt durch die Gemeinsamkeiten der Interessen und die starke Isolierung sowohl Deutschlands als auch der UdSSR. Das wiederum hätte die Geschichte der Alten Welt in eine andere Richtung lenken können. Doch es gelang, die deutsch-sowjetische Kontroverse bis zum 22. Juni 1941 zu führen, und bereits am 24. Juni schrieb Senator Harry Truman in der New York Times: “Wenn wir sehen, dass Deutschland gewinnt, müssen wir Russland helfen, wenn Russland gewinnt, müssen wir Deutschland helfen und ihnen so die Möglichkeit geben, sich gegenseitig möglichst viel umzubringen.”

Durch die Ermöglichung gegenseitiger Vernichtung beider Mächte, der Sowjetunion und Deutschlands, sind die USA zu einer Supermacht geworden.

Wieder und wieder: Mächte, die im Prinzip zu Verbündeten fähig sind, nutzten ihre ganze Stärke, um sich gegenseitig zu vernichten. Zum Vorteil einer dritten Partei.