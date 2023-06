FBI helps Ukraine censor Twitter users and obtain their info, including journalists The Federal Bureau of Investigation has aided a Ukrainian intelligence effort to censor social media users and obtain their personal information, leaked emails reveal. In March 2022, an FBI Special Agent sent Twitter a list of accounts on behalf of the Security Service of Ukraine (SBU), Ukraine’s main intelligence agency.

(Billy Hathorn, CC BY 3.0, über Wikimedia Commons)



Das FBI hat einen ukrainischen Geheimdienst dabei unterstützt, Twitter-Nutzer zu sperren und ihre Daten zu sammeln, wie Leaks enthüllen. Twitter lehnte es ab, die von der Ukraine ins Visier genommenen Journalisten zu zensieren, darunter auch

FBI hilft der Ukraine bei der Zensur von Twitter-Nutzern und der Beschaffung ihrer Daten, einschließlich der von Journalisten



Von Aaron Maté



7. Juni 2023

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat einen ukrainischen Geheimdienst bei seinen Bemühungen unterstützt, Nutzer sozialer Medien zu zensieren und an ihre persönlichen Daten zu gelangen, wie aus durchgesickerten E-Mails hervorgeht.

Im März 2022 schickte ein FBI-Spezialagent im Auftrag des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU), des wichtigsten ukrainischen Geheimdienstes, eine Liste von Konten an Twitter. Die Konten, so schrieb das FBI, “werden vom SBU verdächtigt, Angst und Desinformation zu verbreiten”. In einem beigefügten Memo forderte der SBU Twitter auf, die Konten zu entfernen und ihre Nutzerdaten herauszugeben.

Die vom FBI aktivierten Ziele der ukrainischen Regierung erstrecken sich auch auf Mitglieder der Medien. Die SBU-Liste, die das FBI Twitter zur Verfügung stellte, enthielt meinen Namen und mein Twitter-Profil. In seiner Antwort an das FBI erklärte sich Twitter bereit, die Konten auf “Inauthentizität” zu überprüfen, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der Aufnahme meiner Person und anderer “amerikanischer und kanadischer Journalisten”.

Der Versuch des FBI, Twitter-Konten auf Antrag des ukrainischen Geheimdienstes zu sperren, gehört zu den offenkundigsten Zensuraufforderungen, die bisher in den Twitter Files, einem Cache mit durchgesickerter Kommunikation des Social-Media-Riesen, enthüllt wurden.

Die Zensuraufforderung des FBI wurde in einer E-Mail vom 27. März 2022 von FBI Special Agent Aleksandr Kobzanets, dem stellvertretenden Rechtsattaché an der US-Botschaft in Kiew, an zwei Twitter-Führungskräfte weitergeleitet. Vier FBI-Kollegen wurden in den Austausch einbezogen.

“Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um die Unterstützung für die Ukraine zu besprechen”, schrieb Kobzanets. “Ich füge eine Liste von Konten bei, die ich in den letzten Wochen vom Sicherheitsdienst der Ukraine erhalten habe. Diese Konten werden vom SBU verdächtigt, Angst und Desinformation zu verbreiten. Zu Ihrer Überprüfung und Berücksichtigung”.

FBI Special Agent Aleksandr Kobzanets’ Zensuranfrage an Twitter.

Das beigefügte Dokument, das vom ukrainischen Geheimdienst SBU verfasst wurde, enthielt 163 Konten, darunter auch meines. (Die Liste ist bis 175 nummeriert, aber einige Konten haben zwei entsprechende numerische Zeilen).

Twitter Dissinf 20220327 SBU-Liste

133KB ∙ PDF-Datei

Herunterladen

Liste der gezielten Konten, die das FBI im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes SBU an Twitter übermittelt hat.

Die aufgelisteten Twitter-Profile, so der SBU, wurden “zur Verbreitung von Desinformationen und Fake News verwendet, um die Ereignisse in der Ukraine ungenau wiederzugeben und Kriegsverbrechen der russischen Behörden auf dem Territorium des ukrainischen Staates unter Verletzung des Völkerrechts zu rechtfertigen.”

Um “die russische Aggression an der Informationsfront zu stoppen”, so der SBU weiter, “bitten wir Sie, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um diese Twitter-Konten zu sperren und uns die bei der Registrierung angegebenen Nutzerdaten zu übermitteln.”

Der SBU drückte seine “Dankbarkeit für das bestehende Niveau der Interaktion” aus.

In einem vom FBI weitergeleiteten Memo bittet der ukrainische SBU Twitter, die aufgelisteten Twitter-Konten zu sperren und uns die bei der Registrierung angegebenen Nutzerdaten zur Verfügung zu stellen”.

Würde der Aufforderung nachgekommen, wären die Nutzer auf der Liste nicht nur von Twitter gesperrt worden, sondern hätten auch ihre Telefonnummer, ihr Geburtsdatum und ihre E-Mail-Adresse an das FBI und den SBU weitergegeben.

Daraufhin informierte Yoel Roth, Twitters damaliger Leiter für Vertrauen und Sicherheit, Special Agent Kobzanets und seine FBI-Kollegen, dass Twitter die gemeldeten Konten nach unseren Regeln überprüfen würde”. Er warnte jedoch, dass die Liste “einige Konten von amerikanischen und kanadischen Journalisten (z. B. Aaron Mate)” enthalte. Deshalb, so Roth, werde sich die Überprüfung von Twitter “in erster Linie auf die Identifizierung einer möglichen Inauthentizität konzentrieren”.

Roth deutete dann an, dass er offen dafür wäre, authentische Konten zu sperren, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie eine versteckte Verbindung zu einer ausländischen Regierung haben. Es ist unwahrscheinlich, dass Journalisten, die über den Konflikt mit einer pro-russischen Haltung berichten, gegen unsere Regeln verstoßen, es sei denn, es gibt andere Zusammenhänge, die eine verdeckte/trügerische Verbindung zwischen ihnen und einer Regierung herstellen könnten”, schrieb Roth. “Jede zusätzliche Information oder jeder Kontext in diesen Bereichen ist natürlich willkommen und wird geschätzt.

In der Antwort von Twitter-Chef Yoel Roth auf den Zensurantrag des FBI wird die Einbeziehung von Journalisten, “z. B. Aaron Mate”, hervorgehoben.

In seiner Antwort ging Kobzanets nicht direkt auf Roths Bedenken bezüglich der vom FBI veranlassten Zensurbemühungen der Ukraine gegenüber Journalisten ein. “Verstanden”, sagte Kobzanets zu Roth. “Was auch immer Ihre Überprüfung ergibt und was Twitter für angemessen hält. Er wies auch darauf hin, dass das FBI Roths Anfrage nach einem “Kontext”, der Verbindungen zwischen Journalisten und einer ausländischen Regierung herstellen könnte, nicht nachkommen würde: “Es ist unwahrscheinlich, dass es zusätzliche Informationen oder Kontext geben wird.”

Innerhalb von Twitter leitete Roth die FBI-Anfrage an zwei Kollegen weiter. “Dies ist das Ergebnis unseres Treffens mit dem FBI letzte Woche”, schrieb er. “Die Liste der Konten ist eine gemischte Tüte – es gibt einige staatliche Medien, die mit einem Haufen anderer Sachen vermischt sind – aber angesichts des Kontextes denke ich, dass ein tieferer Einblick hier gerechtfertigt ist.” (Roth verließ Twitter im November 2022).

FBI SBU Twitter-E-Mails

850KB ∙ PDF-Datei

Herunterladen

FBI-Twitter-Korrespondenz über die Zensur von Konten auf Geheiß des ukrainischen Geheimdienstes.

In einer E-Mail fragte ich Special Agent Kobzanets, ob er die Zensuranforderungsliste der Ukraine überprüft habe, bevor er sie an Twitter schickte. Ich fragte Kobzanets auch, ob er, nachdem er von Roth von Twitter darüber informiert wurde, dass das FBI versuchte, Journalisten im Auftrag des SBU zu zensieren, seine Unterstützung für den ukrainischen Geheimdienst überprüft oder überarbeitet habe. Kobzanets hat nicht geantwortet.

Das Nationale Pressebüro des FBI lehnte es ebenfalls ab, Fragen zu beantworten. Ich habe unter anderem auf Twitter davor gewarnt, dass die “Unterstützung des FBI für die Ukraine” die Zensur von Journalisten einschließt, und gefragt, ob dies zu Änderungen bei der Zusammenarbeit des FBI mit dem ukrainischen Geheimdienst geführt hat.

“Wir wissen Ihre Anfrage zu schätzen, aber in der Regel bestätigen, dementieren oder kommentieren wir keine spezifischen Interaktionen und bestätigen auch nicht den Wahrheitsgehalt der Korrespondenz”, schrieb ein FBI-Sprecher.

Zu den FBI-Beamten, die über den Austausch von Kobzanets mit Twitter informiert wurden, gehört Elvis Chan, ein Assistant Special Agent in Charge (ASAC) der FBI-Außenstelle in San Francisco, wo er die Cyber-Abteilung leitet. Chan war aktiv an den Kontakten des FBI mit Twitter beteiligt, als der Social-Media-Riese die Berichterstattung über Hunter Bidens Laptop kurz vor den Wahlen im November 2020 zensierte. (Wie ich kürzlich berichtet habe, war er auch an der Entscheidung des FBI beteiligt, auf eine direkte Überprüfung der DNC-Server zu verzichten und sich stattdessen bei der Untersuchung der angeblichen russischen Hackerangriffe im Jahr 2016 auf die von Hillary Clinton finanzierte Cyberfirma CrowdStrike zu verlassen).

Von den 163 Konten, die von der SBU genannt wurden, wurden 34 gesperrt und 20 existieren nicht mehr. Der Rest ist weiterhin aktiv.

Zu den von der Ukraine zur Zensur vorgemerkten, aber weiterhin aktiven Konten gehören die russischen Politiker Gennadi Sjuganow, ein langjähriges Mitglied der Kommunistischen Partei Russlands und Parlamentsabgeordneter, der bei den Präsidentschaftswahlen 1996 gegen Boris Jelzin unterlag, Dmitri Rogosin, der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Russlands, und Sergej Mironow, ein russischer Politiker und Parlamentarier. Auf der Liste stehen auch die russischen Journalisten Wladimir Solowjow, ein Fernsehmoderator, und Margarita Simonyan, Chefredakteurin des staatlich kontrollierten russischen Senders RT. Auch mehrere russische Regierungsstellen und Medien wurden in die Liste aufgenommen.

Zu den ukrainischen Staatsangehörigen, gegen die sich der Antrag des SBU auf Unterdrückung richtet, gehören Anatoly Shariy, ein Video-Blogger und Politiker, der 2012 aus der Ukraine floh und anschließend Asyl in der Europäischen Union erhielt, und Andriy Portnov, ein ukrainischer Anwalt und Politiker, der bis zu dessen Sturz durch den Maidan-Putsch im Februar 2014 als hoher Beamter unter dem ukrainischen Präsidenten Viktor Yanukovych diente. (Sowohl Shariy als auch Portnovs Twitter-Konten sind weiterhin aktiv).

Die Enthüllung einer Zusammenarbeit zwischen dem FBI und dem SBU bei der Zensur ist der jüngste dokumentierte Fall von Versuchen des ukrainischen Staates, ausländische Stimmen ins Visier zu nehmen. Die ukrainische Website Myrotvorets führt eine Liste der so genannten “Feinde der Ukraine”. Ich wurde kürzlich zusammen mit Anya Parampil von The Grayzone und dem Komiker und YouTube-Moderator Jimmy Dore auf diese Liste gesetzt. Die Myrotvorets-Datenbank wurde von Anton Geraschtschenko, dem ehemaligen stellvertretenden Minister des ukrainischen Innenministeriums, mitbegründet, wo er jetzt als Berater tätig ist. (Ein weiterer Grayzone-Kollege, Kit Klarenberg, wurde kürzlich von den britischen Behörden festgenommen und zu seiner journalistischen Tätigkeit verhört).

Die Nachricht über die Zusammenarbeit des FBI mit dem ukrainischen Geheimdienst bei der Zensur von Twitter-Nutzern folgt auf einen Bericht des Journalisten Lee Fang, wonach das FBI Druck auf Facebook ausgeübt hat, um Konten und Beiträge zu entfernen, die vom SBU als russische “Desinformation” eingestuft wurden. Fang zufolge definierte ein hochrangiger ukrainischer Beamter, der in regelmäßigem Kontakt mit dem FBI steht, den Begriff “Desinformation” so weit, dass damit auch Standpunkte gemeint sein könnten, die “einfach dem Narrativ der ukrainischen Regierung widersprechen”. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …