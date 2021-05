Wir sagen, wer Besatzungs-Kriegs- und Völkerrechtsverbrechen des “jüdischen Staatsterror-Regime unterstützt, bekommt es bei der nächsten Wahl zu spüren! Gerade Politiker wie der grüne Cem Özdemir, sollten einmal diesen Tatsachenbericht über palästinensische Eltern aus dem von zionistischen Bomben heimgesuchten Gaza lesen!

Bild:Mohammad Abu Rukbeh is a senior field researcher for Defense for Children International – Palestine in the Gaza Strip, where he lives with his wife, Maisa, and their three children. (Photo credit: DCIP / Mohammad Abu Rukbeh)



Parenting in Gaza amid Israeli bombardment and siege Jabalia, May 24, 2021 – “I would like you to understand that while I am writing this statement, the sound of the Israeli planes roaming the sky of the Gaza Strip, and the sounds of their missiles are spreading terror in every house, neighborhood, and city,” said Mohammad Abu Rukbeh, a field researcher at Defense for Children International – Palestine (DCIP).



“Findet mir eine neue Lüge, die ich meinen Kindern erzählen kann”

Elternschaft in Gaza inmitten von israelischem Bombardement und Belagerung

24. Mai 2021

Jabalia, 24. Mai 2021 – “Ich möchte, dass Sie verstehen, dass, während ich diese Erklärung schreibe, das Geräusch der israelischen Flugzeuge am Himmel des Gazastreifens und der Klang ihrer Raketen in jedem Haus, in jeder Nachbarschaft und in jeder Stadt Terror verbreiten”, sagte Mohammad Abu Rukbeh, ein Feldforscher bei Defense for Children International – Palestine (DCIP).

Mohammad und seine Familie leben im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Teil des Gazastreifens.

Als Vater von drei Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren, von denen ein weiteres unterwegs ist, fällt es Mohammad schwer, seinen Kindern die israelische Bombardierung des Gazastreifens zu erklären.

“Ein Zustand der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit befällt mich als Vater. Ich versuche, meinen Kindern zu versichern, dass die israelischen Angriffe uns nicht erreichen werden und dass unser Zuhause sicher ist. Wenn meine Kinder älter werden, hilft es nicht mehr, sie zu beruhigen”, sagte er. “Sie fragen mich immer nach dem Bombardement und der Zerstörung und fragen: ‘Wo hat es stattgefunden? War es eine israelische F16-Rakete? Eine Drohnen-Rakete? Eine lokale Rakete?'”

Als DCIPs Vollzeit-Feldforscher im Gaza-Streifen hat Mohammad alle 67 palästinensischen Kinder dokumentiert, die dort seit der Eskalation der Feindseligkeiten zwischen israelischen Streitkräften und bewaffneten palästinensischen Gruppen am 10. Mai getötet wurden.

Seit dem 10. Mai wurden nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) mindestens 230 Palästinenser in Gaza getötet und mindestens 1.760 Palästinenser verletzt. Mehr als 91.000 Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, darunter 66.000 Binnenflüchtlinge, die in 58 UNRWA-Schulen im gesamten Gazastreifen Schutz gesucht haben. Etwa 258 Gebäude wurden zerstört, darunter 1.042 Wohneinheiten, während weitere 769 Wohneinheiten unbewohnbar gemacht wurden, berichtete OCHA.

Während israelische und palästinensische Offizielle ein Waffenstillstandsabkommen erreichten, das am 21. Mai 2021 in Kraft trat, war dies nicht das erste Mal, dass israelische Bomben auf den Gazastreifen regneten, und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Mohammad hat Erfahrung in der Dokumentation von palästinensischen Kindertoten während der israelischen Militärbombardements auf den Gazastreifen und erzählte von dem Tribut, den das vergangene 11-tägige Bombardement für ihn und seine Familie bedeutete.

“Trotz meiner Erfahrung im Umgang mit wiederholten israelischen Angriffen auf Gaza aufgrund der Art meiner Arbeit mit DCIP, sehe ich mich jedes Mal, wenn es einen israelischen Angriff auf Gaza gibt, nicht in der Lage, einen sicheren Ort für meine Kinder zu bieten”, fügte Mohammad hinzu. “Das liegt einfach daran, dass die israelischen Bombardierungen in meinem Wohngebiet uns alle in Angst und Schrecken versetzen, Erwachsene und Kinder gleichermaßen.”

Mohammad begann 2003 als Freiwilliger bei DCIP zu arbeiten und kam 2006 als Vollzeitkraft dazu, was bedeutet, dass er mehr als tausend palästinensische Kindertode und Hunderte weitere Verletzungen im Gazastreifen dokumentiert hat. Mit seinen 41 Jahren hat er mehrere große israelische Militäroffensiven auf den Gazastreifen miterlebt und mitgearbeitet: Die Operation “Warmer Winter” Anfang 2008, die Operation “Gegossenes Blei” 2008-2009, die Operation “Säule der Verteidigung” 2012, die Operation “Protective Edge” 2014 und jetzt die Operation “Wächter der Mauern” 2021.

Im Laufe dieser israelischen Militäroffensiven dokumentierte Mohammad die Tötung von 1.019 palästinensischen Kindern in Gaza, darunter 67 Tote seit dem 10. Mai 2021. Diese Zahl beinhaltet nicht die palästinensischen Kindertodesfälle, die außerhalb einer definierten Militäroffensive stattfanden.

An einem typischen Arbeitstag während einer israelischen Militäroffensive gegen den Gazastreifen ist Mohammad sehr beschäftigt, aber seine Kinder sind immer in seinem Kopf.

Mohammads drei Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren spielen ein Spiel in ihrem Haus im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Teil des Gazastreifens. (Bildnachweis: DCIP / Mohammad Abu Rukbeh)

“Ich verlasse meine Familie früh am Morgen wegen meiner Arbeit, die israelische Übergriffe gegen Kinder dokumentiert. Meine Kinder bitten mich, nicht zu gehen, weil sie um mein Leben fürchten, denn das israelische Bombardement macht keinen Unterschied zwischen irgendjemandem; einem Zivilisten oder Militär; einem Kind oder einem Älteren”, sagte Mohammad.

“Ich sehe sie an und habe große Angst und Sorge, dass ich sie vielleicht nicht wiedersehe. Ich bitte meine Frau, auf sie aufzupassen und sie nicht aus dem Haus zu lassen, damit sie nicht verletzt werden”, sagte Mohammad. “Ich gehe zur Arbeit und höre viele Geschichten von israelischen Übergriffen gegen Kinder, wie meine, in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens.”

Zum Glück hat Mohammads Frau Maisa tagsüber ein Auge auf ihre Kinder.

“Sie schickt mir den ganzen Tag über Nachrichten, um nach mir zu sehen und mir zu versichern, dass es meinen drei schelmischen Kindern gut geht”, sagt er.

“Wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, rufe ich Maisa an und frage sie, ob sie etwas brauchen, damit ich es auf dem Heimweg kaufen kann. Meine kleinen Kinder fragen nach Dingen, die ich früher für sie gekauft habe, aber es gibt wegen der israelischen Aggression nicht viele offene Geschäfte”, sagte Mohammad.

“Die meisten Straßen sind zerstört, und die meisten Geschäfte und Märkte sind geschlossen”, sagte Mohammad gegenüber DCIP. “Deshalb kann ich nicht alles bringen, was sie brauchen. Ich bringe nur das Nötigste und komme sofort wieder nach Hause, weil ich traurig bin, dass ich nicht alle Bitten und Wünsche meiner Kinder erfüllen kann.”

Als er endlich nach Hause kommt, spürt Mohammad Erleichterung. “Ich betrete das Haus und fühle mich sehr glücklich, sicher zu meinen Kindern zurückzukehren”, sagt er. “Ich werde noch glücklicher, wenn ich weiß, dass sie sicher und unversehrt sind.”

In Zeiten wie diesen, wenn das israelische Militär Gaza bombardiert, arbeitet Mohammad rund um die Uhr.

“Ich setze mich dann hin und mache mit meiner Arbeit weiter. Meine Kinder wissen, was ich brauche. Eines von ihnen bringt mir meine Tasche, in der ich meinen Laptop und meine Papiere aufbewahre, auf denen ich die israelischen Übergriffe gegen Kinder aufgeschrieben habe. Ein anderes bringt mir ein Verlängerungskabel. Ein drittes bringt die Batterie, weil der Strom die meiste Zeit abgestellt ist”, erklärt er.

“Ich fange an, meine Berichte zu schreiben und führe viele Telefonate mit den Familien der Kinderopfer. Meine Kinder dürfen nicht spielen, lachen oder irgendwelche Geräusche machen, während ich telefoniere, weil ich mit den Opfern spreche und wichtige Anrufe im Zusammenhang mit der Arbeit tätige”, sagte Mohammad. “Wir haben nur zwei bis drei Stunden am Tag Strom, deshalb können meine Kinder nicht ihre Lieblingsserien sehen. Sie sind die meiste Zeit zu Hause eingesperrt.”

Während früherer israelischer Militäroffensiven waren Mohammads Kinder noch jung genug, dass er ihnen ihre Sicherheit versichern konnte. Aber dieses Mal ist es anders.

“Während der gegenwärtigen israelischen Aggression gegen Gaza, wegen der intensiven Angriffe, dem erschreckenden Klang der Raketen und der ständigen Erschütterung unseres Hauses, finde ich, dass die Darstellung der Fakten in einer beruhigenden Art und Weise meine Kinder nicht mehr überzeugt, besonders im Hinblick auf den Zustand der Angst und Panik, unter dem wir alle leiden”, erklärt Mohammad.

Das Leben in Gaza während der israelischen Artillerie- und Luftangriffe zwingt die Eltern zu unmöglichen Entscheidungen. Einige Familien berichten, dass sie alle ihre Kinder nachts in ein Zimmer sperren, damit im Falle eines Bombenangriffs auf ihr Haus niemand leben muss, um die anderen zu betrauern. Andere Familien verteilen die Kinder auf verschiedene Zimmer oder Häuser, in der Hoffnung, dass einige im Falle eines Bombenangriffs überleben können.

Mohammad sagt, die “erschreckende Situation” habe die Art und Weise verändert, wie er seine drei Kinder erzieht.

“Manchmal greife ich auf das Schweigen zurück und ein anderes Mal schreie ich sie an. In beiden Fällen erkenne ich tief im Inneren, dass diese Reaktionen eine Manifestation der Unfähigkeit sind: Die Unfähigkeit eines Vaters, seinen Kindern eine sichere Umgebung zu bieten, eines der grundlegenden Menschenrechte, wie sie in internationalen Konventionen und Normen für Kinder festgelegt sind”, sagte er.

Der Alltag der palästinensischen Kinder wurde durch die israelische Militäroffensive auf den Gazastreifen beeinträchtigt.

“Meine Kinder können seit dem Beginn der Aggression nicht mehr draußen auf der Straße spielen”, sagte Mohammad.

“Sie wollen rausgehen und Fußball spielen, was sie lieben, aber ich mache mir große Sorgen um sie und lasse sie nicht rausgehen, weil ich viele Geschichten von Kindern dokumentiert habe, die von israelischen Luftangriffen angegriffen und getötet wurden, während sie auf der Straße spielten”, fügte er hinzu.

“Meine drei Kinder hoffen, dass die Aggression aufhört, damit sie auf unser Land am Eingang der Stadt Beit Hanoun gehen können, um ihre Pflanzen zu gießen”, sagte Mohammad. “Sie haben sie seit dem Beginn der Aggression nicht mehr gegossen. Sie sind besorgt, dass ihre Pflanzen, Oliven- und Orangenbäume verletzt werden könnten.”

Mohammad und Maisa erwarten bald ein viertes Kind und fürchten um die Sicherheit der Zukunft ihrer Kinder. (Bildnachweis: DCIP / Mohammad Abu Rukbeh)

Auf die Frage, was er der internationalen Gemeinschaft, einschließlich Gesetzgebern und führenden Politikern weltweit, sagen würde, war Mohammads Botschaft klar.

“Ich wende mich an Sie mit dem Gefühl der Elternschaft, das mit einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit belastet ist. Ich appelliere an Sie, mir zu helfen, einen Zufluchtsort, einen Ausweg oder sogar eine neue Lüge zu finden, durch die ich meine Kinder vor psychischer Anspannung, Angst und den beunruhigenden Träumen, die sie während der israelischen Angriffe erleben, und den psychologischen Folgen, die aus diesen Angriffen resultieren, schützen kann”, sagte Mohammad.

“In Gaza haben wir keine Schutzräume und nicht einmal sichere Orte, an die wir uns flüchten können, um unsere Kinder vor der Gefahr von Tod, Zerstörung und Angst zu schützen”, erklärte er.

“Ich verhehle nicht, dass ich die Nacht hasse, weil Israel seine Angriffe in der Nacht intensiviert”, sagte Mohammad. “Das verängstigt uns. Ich trage meine Kinder, während sie schlafen, und bringe sie ins Erdgeschoss wegen der schweren Explosionen, die nach 2 Uhr nachts stattfinden. Ich mache mir Sorgen, dass Maisa nachts die Wehen bekommen könnte. Was werde ich tun? Wie werde ich mich verhalten, wenn das passiert? Es wird sehr schwierig sein, wenn es nachts passiert, da ich sie nicht ins Krankenhaus bringen kann, außer mit dem Krankenwagen. Ich hoffe, dass diese Aggression so schnell wie möglich aufhört, damit ich mit meinen Kindern in Sicherheit sein kann.”

Das humanitäre Völkerrecht verbietet wahllose und unverhältnismäßige Angriffe und verlangt von allen Parteien eines bewaffneten Konflikts, zwischen militärischen Zielen, Zivilisten und zivilen Objekten zu unterscheiden. Während Israel sich auf das Prinzip der Selbstverteidigung beruft, um militärische Offensiven auf Gaza zu rechtfertigen, sind die israelischen Streitkräfte an die völkergewohnheitsrechtlichen Regeln der Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit gebunden. Als Besatzungsmacht in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich des Gazastreifens, ist Israel verpflichtet, die palästinensische Zivilbevölkerung vor Gewalt zu schützen. Übersetzt mit Deepl.com

