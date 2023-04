Flugabwehrsystem: Warum IRIS-T SLM so wichtig ist Tagesschau

Flugabwehrsystem: Warum IRIS-T SLM so wichtig ist , dass meldete die Tagesschau schon am 13. 10. 2022

Soll damit der Aufmarsch der ukrainischen Gegenoffensive vor Cherson (deswegen dort auch die Leopards) geschützt werden ? Wer weiß was da noch so alles läuft, was wir nicht erfahren sollen, weil wir uns ja “nicht aktiv am Krief beteiligen. Evelyn Hecht-Galinski