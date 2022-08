Folgen der Sanktionen: Deutschland verliert sein Geschäftsmodell von Gert Ewen Ungar

Das Sanktionsregime des Westens bedeutet vor allem für die EU das vorläufige Ende des Prozesses der Globalisierung. Von den großen transnationalen Zusammenschlüssen wie beispielsweise der Erweiterung der BRICS und der Vertiefung der Zusammenarbeit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit wird die EU wirtschaftlich nicht profitieren können. Sie hat sich selbst ins Abseits sanktioniert.

Das trifft ein EU-Land besonders hart, das seine Wirtschaft wie kein anderes auf die Anforderungen der Globalisierung ausgerichtet hat: Deutschland. Mit dem Ende der Teilhabe der EU am Prozess der Globalisierung verliert Deutschland sein Geschäftsmodell. Es zählt damit zu den ganz großen Verlierern des Ukraine-Konflikts.

In den letzten Dekaden wurden in zahlreichen Verhandlungsrunden Handelshemmnisse abgebaut und staatliche regulatorische Eingriffe in die Märkte durch internationale Handelsregeln unterbunden. Ziel dabei war es, einen einzigen Indikator global zu etablieren, der künftig nach Kriterien von Effizienz und Wirtschaftlichkeit die Wirtschaft weltweit steuern würde: den Preis. Kaum ein anderes Land hat in den letzten beiden Jahrzehnten davon derart profitiert wie Deutschland.

Als Deutschland 2003 vom deutschen Ökonomen Hans-Werner Sinn zum “kranken Mann Europas” erklärt wurde, reagierte die Politik zügig. Dass die ökonomische Schwäche vor allem mit den Kosten der Wiedervereinigung zu tun hatte, ließen Sinn und mit ihm die deutschen Gazetten nicht gelten. Eine umfassende Reform musste her.

Die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder stellte zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit die Agenda 2010 vor. Sie bedeutete einen umfassenden Umbau des deutschen Sozialstaates.

Die Agenda 2010 trägt der Logik des Preismechanismus in einer globalisierten Welt Rechnung. Der unter dem Titel Agenda 2010 in Angriff genommene Umbau, der den Deutschen trotz der rigorosen Einschnitte mit der wohlklingenden Vokabel “Reform” schmackhaft gemacht wurde, sorgte für eine Senkung des allgemeinen Lohnniveaus. Dies machte deutsche Waren im Ausland günstiger.

Die Macht der Gewerkschaften wurde beschnitten, die Bindung an Flächentarifverträge gelockert. Es wurde in Deutschland der größte Niedriglohnsektor in Europa geschaffen. Mit der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und der Verkürzung des Bezugs von Arbeitslosengeld wurde der Zwang zur Arbeitsaufnahme erhöht. Als zumutbar gilt jede Form von Arbeit. Der Staat drohte seinen Bürgern bei mangelnder Compliance mit dem sozialen Absturz. All das war im Interesse des deutschen Exportmodells.

Die Senkung der sogenannten “Lohnnebenkosten” war ebenfalls eine Maßnahme, welche die deutschen Produkte gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten verbilligte. Die Senkung der Beiträge zur Sozial- und Rentenversicherung für Arbeitgeber stellt de facto eine Lohnkürzung dar. Mit diesem Maßnahmenpaket gelang es, die Konkurrenzfähigkeit deutscher Produkte auf den Weltmärkten zu erhöhen.

Deutschland war seitdem regelmäßig “Exportweltmeister”. In Kauf genommen hat man dafür einen Rückgang der Binnennachfrage. Zugunsten der deutschen Exportwirtschaft lebten die Deutschen unter ihren Verhältnissen, verzichten auf Urlaub und größere Anschaffungen. Aus dem deutschen Hang zum Sparen wurde für viele Deutsche ein Zwang zum Sparen.

Gleichzeitig nutzten deutsche Konzerne die Liberalisierung des Welthandels und verlagerten die Herstellung von Vorprodukten aus Kostengründen ins Ausland. Auch damit konnten die Preise deutscher Produkte gesenkt werden. Kehrseite der Medaille ist, dass damit jene globalen Lieferketten entstanden, welche die deutsche Industrie in Krisenzeiten besonders anfällig macht. Die Lockdowns während der Corona-Pandemie haben die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von diesen Lieferketten in aller Deutlichkeit gezeigt. Umso erstaunlicher ist es, dass das Sanktionsregime der EU Lieferketten aus politischen Gründen erneut unterbricht.

Flankiert wurden all diese preissenkenden Maßnahmen deutscher Politik von einem weiteren Großprojekt. Im Jahr 2005 begann der Bau der Nordsee-Pipeline Nord Stream 1.

Wenn sich heute die Grünen populistisch über angebliche politische Fehlentscheidungen der Merkel-Regierungen mokieren, welche die Abhängigkeit von russischem Gas erhöht haben sollen, wirkt das vor dem Hintergrund, dass alle Planungsarbeiten zu Nord Stream 1 in ihre Regierungszeit fallen, besonders verlogen.

2011 wurde Nord Stream 1 in Betrieb genommen und versorgt seitdem Deutschland zuverlässig mit günstigem russischem Gas. Auch das war der exportorientierten deutschen Wirtschaft dienlich.

Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands beruht also auf drei Säulen: Dem politisch gewollten und geförderten Lohndumping, der Auslagerung von Teilen der Produktion ins Ausland sowie auf der Verfügbarkeit von günstiger russischer Energie. Diese Maßnahmen haben deutsche Produkte auf dem Weltmarkt konkurrenzlos günstig gemacht.

Unter dem Slogan “Exportweltmeister” wurde das bundesrepublikanische Geschäftsmodell vom deutschen Mainstream in regelmäßigen Abständen abgefeiert, ohne die Ursachen für den vermeintlichen Erfolg genauer in Augenschein zu nehmen. Weite Teile der deutschen Presse erklärten den wirtschaftlichen Erfolg damit, dass es in Deutschland einfach ganz viele geniale Ingenieure und sehr fleißige Arbeiter gäbe. So einfach ist die Welt des deutschen Qualitätsjournalismus.