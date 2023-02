“Wie lange werden sich die USA noch in endlosen Kriegen im Ausland abmühen, um sich und der Welt verzweifelt zu beweisen, dass sie immer noch die Nummer 1 sind?”

Chinas Botschaft in Berlin, Januar 2010. (Jochen Teufel, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Angesichts einer neuen großen Mauer zwischen Russland und dem Westen fragt sich Graham E. Fuller, welche Rolle die USA oder Europa auf der internationalen Bühne spielen werden.

Folgen der US-Destruktion der Nordstream 2-Pipeline

Von Graham E. Fuller

grahamfuller.com

16. Februar 2023

Die beunruhigende und detaillierte Reportage des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten Seymour Hersh über Washingtons Sabotage der russischen Gaspipeline Nordstream 2 nach Deutschland bietet nun eine neue Perspektive auf die folgenschwere Reihe geopolitischer Entwicklungen, die mit dem Krieg in der Ukraine begann.

Meine eigene Einschätzung der russischen Invasion, die ich vor einem Jahr geschrieben habe, enthielt eine Analyse, die deutlich von der von Washington dominierten Darstellung des Verlaufs der Ereignisse in der Ukraine abwich – und das ist sie immer noch.

Ein paar Gedanken von damals:

-Ich verurteilte die russische Militärinvasion in der Ukraine und in der Tat jede Regierung, die einen Krieg beginnt (einschließlich Präsident George W. Bushs Invasion im Irak).

Ich bin der Überzeugung, dass der russische Einmarsch keineswegs “unprovoziert” war, sondern ganz eindeutig von Washington provoziert wurde, das seit langem darauf besteht, das bewaffnete NATO-Bündnis letztlich bis an die Grenzen Russlands zu treiben, wo die alten kiewer/russischen kulturellen Wurzeln tief mit der frühen russischen/orthodoxen slawischen Zivilisation verbunden sind.

Dennoch bestreitet Washington die Gültigkeit einer russischen “Einflusssphäre” in der Ukraine, während die USA selbst immer noch ihre eigene starke Einflusssphäre in ganz Lateinamerika aufrechterhalten – siehe die kubanische Raketenkrise. (Und können Sie sich eine chinesische Militärbasis in Mexiko vorstellen, um die mexikanische Souveränität zu stärken?)

Der NATO-Gipfel im April 2008 in Bukarest, Rumänien, auf dem die “Bestrebungen der Ukraine, der NATO beizutreten”, offiziell begrüßt wurden. (Archiv der Staatskanzlei des Präsidenten der Republik Polen, Wikimedia Commons)

Russland hat im Laufe der Jahre immer wieder davor gewarnt, dass eine unerbittliche NATO-Erweiterung in der Ukraine eine echte rote Linie darstellt; sachkundige amerikanische Wissenschaftler und viele ehemalige amerikanische Botschafter in Moskau haben stets vor diesen Gefahren gewarnt. Doch ihre Stimmen wurden ignoriert; selbst heute stehen Aufrufe zur strategischen Vorsicht der USA außerhalb jeder Diskussion in Washington.

-Kurz gesagt, dies war ein Krieg, der nie hätte sein müssen.

Doch was auch immer das Für und Wider der NATO-Erweiterung sein mag, es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Washington in der Informations- und “Spin”-Schlacht in den westlichen Medien einen eindeutigen Sieg errungen hat. Alle Mainstream-Medien plappern dasselbe Washingtoner Narrativ nach – eine außergewöhnliche mediale Einmütigkeit in einer angeblich “unabhängigen” westlichen Presse.

(Es wäre vielleicht schön zu glauben, dass die fast völlige Einmütigkeit der westlichen Medien einfach das Ergebnis der lautstarken Unterstützung für die “Demokratie” in der Ukraine ist. Aber wäre es nicht verfehlt, diese Einmütigkeit als Teil der wachsenden Macht der von der Regierung beeinflussten Konzernmedien zu betrachten, die die öffentliche Agenda dominieren?)

-Ich habe letztes Jahr meine Überzeugung geäußert, dass Russland den Krieg gewinnen würde. Daran glaube ich immer noch. Aber ich habe nicht vorhergesehen, in welchem Ausmaß sich der Krieg zu einer massiven und wachsenden Konfrontation zwischen westlichen und russischen Waffen entwickeln würde.

-Die beispiellose pauschale Verunglimpfung Russlands, des russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich und der russischen Kultur und Kunst im Allgemeinen hatte selbst in meinen langen Jahren bei der CIA während des Kalten Krieges keine Parallele und ließ eine friedliche Beilegung dieses nunmehr “zivilisatorischen Krieges” in immer weitere Ferne rücken.

– Ich habe sogar spekuliert, dass die NATO, sobald sich die Kämpfe an der ukrainischen Front gelegt haben, nicht gestärkt, sondern geschwächt und stärker gespalten aus der Krise hervorgehen würde, was die Zweifel der Europäer an der Weisheit Europas, Washington in gefährliche und kostspielige Kriege zu folgen, die der Verfolgung amerikanischer strategischer Interessen dienen, noch verstärkte.

Ich glaube, dass Europa die riskante Politik Washingtons irgendwann bereuen wird, aber ich bin aus den folgenden Gründen weit weniger zuversichtlich.

Die Nordstream-Sabotage-Wasserscheide

Die Verteidigungsminister der NATO treffen sich am 15. Februar im Hauptquartier des Militärbündnisses in Brüssel. (Verteidigungsministerium, Chad J. McNeeley)

Die verblüffenden jüngsten und detaillierten Berichte über die direkte amerikanische Sabotage der Nordstream-2-Gaspipeline stellen in zweierlei Hinsicht eine wichtige geostrategische Zäsur dar:

Erstens werden die Folgen von Washingtons kriegerischem Akt mit katastrophalen wirtschaftlichen Auswirkungen auf Europa nicht so schnell abklingen. Noch wichtiger ist jedoch, dass dieses Ereignis gezeigt hat, wie erfolgreich Amerika jeden öffentlichen Kommentar zu diesem Ereignis unterdrückt hat – in allen US-Medien, aber noch mehr in allen europäischen Medien selbst, einschließlich des wirtschaftlich am meisten geschädigten Staates – Deutschland. Wir beobachten ein verblüffendes, fast unerklärliches Schweigen zu diesem internationalen Großereignis.

Und Russland hat die Botschaft verstanden – die amerikanische Politik und die amerikanischen Äußerungen haben Russland in seiner langjährigen Überzeugung bestärkt, dass der Westen jeder russischen Rolle im Westen unerbittlich feindlich gegenübersteht – was auf die bittere und unwiderrufliche Spaltung der Christenheit zwischen Rom und der orthodoxen Ostkirche im Jahr 1054 zurückgeht. Später folgten zwei verheerende europäische Invasionen in Russland (Napoleon und Hitler).

Die seit dem Ende des Kalten Krieges gewachsenen Handelsbeziehungen Europas – insbesondere Deutschlands – mit Russland wurden durch die NATO-Osterweiterung auf den Müllhaufen geworfen. Die Feindseligkeit der Ost-West-Beziehungen hat sich verstärkt und vertieft.

Washington hat keine Lust, eine neue gemeinsame europäische Sicherheitspolitik zu erarbeiten, die auch russische Interessen einbezieht. Und diese US-Politik hat dazu beigetragen, dass Russlands Zukunft nun fest im Osten liegt – in Wladiwostok – und mit China in einer gemeinsamen Ablehnung der globalen Hegemonie der USA.

Die neue Ost-West-Mauer

Das Entstehen einer neuen Großen Mauer, die Russland von Westeuropa abschirmt, ist eines der auffälligsten Ergebnisse dieses Krieges: Die europäischen Offiziellen scheinen sich – vielleicht widerwillig, aber unwiderruflich – den strategischen Zielen der USA in der Welt angeschlossen zu haben.

Diese Ziele sprechen jetzt sogar von der Schaffung einer neuen “NATO-Pazifik”, die darauf abzielt, die chinesische Macht wirtschaftlich und strategisch in Chinas eigenem Hinterhof herauszufordern – zu großen potenziellen wirtschaftlichen Kosten für Europa.

Trotz dieser Demonstration von Washingtons Einfluss auf Europa fällt auf, dass die große Mehrheit der Welt die strategischen Ambitionen der USA, Russland zu schwächen und zu demütigen oder dem größten Teil der übrigen Welt Washingtons eigene geopolitische Architektur aufzuzwingen, nicht mitmacht.

Im Großen und Ganzen sehen Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika ihre strategischen Interessen nicht als mit denen Washingtons übereinstimmend an. Abgesehen von einigen kritischen Lippenbekenntnissen gegenüber Russland haben nur wenige Staaten, darunter große Teile Asiens und Indien selbst, nennenswerte Sanktionen gegen Russland verhängt.

Noch deutlicher wird die Entstehung neuer nicht-westlicher Bündnisse wie der BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), denen sich viele andere große Staaten anschließen, darunter die Türkei, Iran und Saudi-Arabien. Diese Staaten des globalen Südens entwickeln auch Pläne für eine neue internationale Reservewährung, die die Fähigkeit Washingtons untergraben soll, die internationale Politik durch auf dem US-Dollar basierende Sanktionen zu diktieren.

Neudefinition Eurasiens

Eurasien, orthografische Projektion. (Keepscases, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Ein neues Eurasien ist im Entstehen begriffen, angetrieben von der kühnen und geopolitisch visionären chinesischen Belt and Road Initiative. Aber was genau ist dieses neue Eurasien jetzt?

Mit einer neuen Großen Mauer zwischen Russland und dem Westen, wo ist jetzt der “Euro” in Eurasien? Europa befindet sich nicht einmal mehr am Ende von Eurasien” und ist möglicherweise physisch von der Gürtel- und Straßeninitiative abgeschnitten, die durch Russland und einen Großteil des globalen Südens verläuft.

Europa muss sich möglicherweise strategisch und wirtschaftlich anderswo in der Welt zurechtfinden. Für Washington ist das kein Problem; die USA werden stets versuchen, die Beziehungen anderer Länder zu Russland oder China einzuschränken.

Das erstaunliche Schweigen der amerikanischen und europäischen Medien zur Sabotage der Nordstream-Pipeline ist leider ein deutliches Zeichen dafür, dass Europa offen gesagt der Mut oder die Vision fehlt, eine von Washingtons strategischem Plan unabhängige Politik zu verfolgen.

Die Macht Washingtons hat bisher die globalen Beziehungen Europas stark eingeschränkt und die Dominanz Washingtons über Europa politisch, wirtschaftlich und vor allem psychologisch verstärkt. Es ist schwer vorstellbar, wie Europa sich aus dieser restriktiven amerikanischen Umarmung lösen kann, um ein konstruktiver und notwendiger unabhängiger Akteur auf der internationalen Bühne zu werden.



Amerika selbst scheint leider jegliche positive Vision für den Umgang mit dem Rest der Welt verloren zu haben. Das Wesen der amerikanischen Außenpolitik ist jetzt fast ausschließlich negativ: Russland blockieren, China blockieren und ihre Entwicklung und Ausweitung ihrer internationalen Reichweite verhindern.

Für den Rest der Welt, der eine kostspielige Verwicklung in westliche Kriege vermeiden und seine eigene wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben will, stellt dies keine sehr einladende Auswahl an positiven politischen Optionen dar. Es gibt Anzeichen für negative Reaktionen auf das Fortbestehen westlicher ehemaliger Kolonialmächte, die versuchen, dem Rest der Welt ihre eigenen veralteten geopolitischen und wirtschaftlichen Pläne aufzuzwingen.

Dies ist die Realität, die sich aus dem Ausgang des Krieges in der Ukraine ergibt. Washington scheint entschlossen zu sein, sein zunehmend illusorisches Ziel der Aufrechterhaltung der internationalen Hegemonie zu verfolgen, das jetzt in die fadenscheinigen Behauptungen der Unterstützung von “Demokratie gegen Autoritarismus” verpackt ist. Das findet nicht viele Abnehmer.

Wie lange werden sich die USA noch in endlosen Kriegen im Ausland abmühen, um sich und der Welt verzweifelt zu beweisen, dass sie immer noch die Nummer 1 sind? Übersetzt mit Deepl.com

Graham E. Fuller spricht fließend Russisch, ist ehemaliger C.I.A.-Operationsoffizier und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des National Intelligence Council bei der C.I.A. für Langzeitprognosen.

