Am Internationalen Tag zur Unterstützung der Folteropfer zeigen die US-Regierungschefs mit dem Finger auf andere, während sie die Verantwortung für die Folterverbrechen ihrer Regierung nicht übernehmen

Folter ist ein amerikanischer Wert. US-Regierungschefs von Bush bis Biden leugnen dies



Von Maha Hilal



1. Juli 2022

Anlässlich des Internationalen Tages zur Unterstützung von Folteropfern am 26. Juni gaben sowohl US-Präsident Joe Biden als auch Außenminister Antony Blinken Erklärungen ab, in denen sie Folter verurteilten und sich verpflichteten, sie abzuschaffen.

Auffällig war jedoch, dass sie sich nicht dazu verpflichteten, US-Regierungsbeamte für die Sanktionierung, Genehmigung, Finanzierung und Begehung von Folterungen zur Rechenschaft zu ziehen.

Biden hält das falsche Narrativ aufrecht, dass die Praxis der Folter gegen die amerikanischen Werte verstößt, obwohl sie eine lange und gut dokumentierte Geschichte hat

Was dieses Schweigen verdeckt, ist die Tatsache, dass von Rikers Island und den Communication Management Units über die Folter der Polizei in Chicago bis hin zu Guantanamo Bay, der School of the Americas und den schwarzen Schauplätzen der CIA auf der ganzen Welt die Folter in den USA eine systematische und dauerhafte Praxis ist. Sie ist eine absichtliche Taktik, um die Festgenommenen und Eingesperrten innerhalb und außerhalb des Landes zu brechen.

Biden forderte jedoch, dass auch andere Staaten zur Verantwortung gezogen werden sollten. “Wenn eine Regierung Folter begeht, gibt sie ihre moralische Autorität auf und untergräbt ihre eigene Legitimität. Und wenn Folter im Namen der nationalen Sicherheit begangen wird, ermutigt und vervielfacht sie nur die Feinde, schürt Unruhen und lässt Regierungen international isoliert zurück”, erklärte er.

Indem er das fortdauernde Erbe der US-Folter ignoriert, während er mit dem Finger auf andere Regierungen zeigt, die dieselbe Praxis praktizieren, hält Biden, wie andere Präsidenten vor ihm, das falsche Narrativ aufrecht, dass die Praxis der Folter gegen die Werte der USA verstößt, trotz ihrer langen und gut dokumentierten Geschichte.



Zeit für eine Abrechnung

Obwohl Blinken die US-Folterpraxis leicht anerkannte, spielte er die wahre Natur des Problems herunter, indem er sagte: “Wir erkennen an, dass wir uns unseren eigenen Unzulänglichkeiten und Fehlern stellen und die Werte der USA aufrechterhalten müssen.”

Folter ist jedoch weder ein Mangel noch ein Fehler. Vielmehr ist sie eine bewusste Strategie des Staates, um Macht und Kontrolle über seine Opfer auszuüben. Wie George Orwell in 1984 schrieb: “Das Ziel der Folter ist die Folter”.

Wie Biden wollte auch Blinken mit seiner Erklärung die Täter warnen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden würden. Und wie Biden versäumte es auch Blinken, der US-Regierung den Spiegel vorzuhalten und lenkte stattdessen das Problem der Folter auf andere Länder ab.

Bidens Äußerungen folgten der Vorlage seiner Erklärung von 2021, die ebenfalls am Ziel vorbeiging, indem sie die Erfahrungen der Überlebenden in den Hintergrund rückte, die Auswirkungen der Enthüllung des Folterprogramms auf den Ruf der USA betonte und das Problem der Folter eher mit Argumenten über die Wirksamkeit und die “Rekrutierung von Terroristen” als mit Menschenrechten begründete.

Diese Elemente stehen für ein Muster im US-Diskurs über Folter, das eine wirkliche Aufarbeitung des Ausmaßes verhindert, in dem die US-Regierung die Folter aufrechterhalten hat, und des dauerhaften Schadens, den sie verursacht hat.

Folter ist vor allem im Krieg gegen den Terror weit verbreitet und wurde von den USA im Namen der nationalen Sicherheit systematisch in Bagram, Falludscha, Abu Ghraib, in zahllosen CIA-Gefängnissen auf der ganzen Welt und im Gefängnis von Guantanamo Bay praktiziert. Wenn die USA wirklich daran interessiert sind, mit dem Verbrechen der Folter abzurechnen, müssen sie sich um eine wirkliche, aussagekräftige Rechenschaftspflicht bemühen und dürfen sich nicht mit jährlichen Lippenbekenntnissen zufrieden geben.



Der “ewige Gefangene” von Guantánamo

Um nur einen Fall zu nennen: Wäre Folter wirklich ein “Schandfleck auf unserem moralischen Gewissen”, wie Biden erklärte, würde seine Regierung nicht darum kämpfen, die Einzelheiten des Falls des ehemals von der CIA festgehaltenen und jetzt in Guantanamo inhaftierten Folteropfers Abu Zubaydah geheim zu halten, sondern sich aktiv darum bemühen, den ihm zugefügten Schaden zu beheben.

Wenn die Regierung Biden wirklich an einer Rechenschaftspflicht für Folterungen interessiert wäre, dann wäre die Beendigung der unbefristeten Inhaftierung von Abu Zubaydah in Guantanamo ein guter Anfang

Zubaydah wurde 2002 gefangen genommen, als angeblicher Al-Qaida-Führer und anschließend einem systematischen Folterprogramm unterworfen, bei dem er unter anderem 80 Mal mit dem Waterboarding-Verfahren gefoltert wurde und über 11 Tage in einer sarggroßen Kiste verbringen musste.

Obwohl US-Beamte 2006 einräumten, dass Abu Zubaydah in Wirklichkeit kein Mitglied von Al-Qaida war, wird er weiterhin in Guantanamo festgehalten, ohne Hoffnung auf Freilassung. Wenn die Regierung Biden wirklich daran interessiert wäre, für Folter zur Rechenschaft gezogen zu werden, dann wäre die Beendigung von Abu Zubaydahs unbefristeter Inhaftierung in Guantanamo – einem Ort, der für Folter steht – ein guter Anfang.

Bidens vage und ausweichende Äußerungen sind kein Einzelfall, wenn es um Kommentare von Präsidenten nach dem 11. September zum Internationalen Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung von Folteropfern geht.

Während Trump sich bezeichnenderweise weigerte, diesen Tag überhaupt zu begehen, gaben sowohl Barack Obama als auch George W. Bush Erklärungen ab, in denen sie Folter zu verurteilen versuchten, sich dabei aber auf ihre angebliche Unvereinbarkeit mit den Grundwerten der USA konzentrierten, die Überlebenden in den Hintergrund rückten und von der Rechenschaftspflicht ablenkten.

Das Vermächtnis der USA in Sachen Folter

In den vergangenen zwei Jahrzehnten des “Kriegs gegen den Terror” waren die Präsidentschaftsverwaltungen einige Male gezwungen, sich mit dem Erbe der US-Folter auseinanderzusetzen. Der ehemalige Präsident George W. Bush sah sich beispielsweise gezwungen, die Gräueltaten im Gefängnis von Abu Ghraib anzusprechen, als diese zu einem weltweiten Skandal wurden.

In einer im Jahr 2004 veröffentlichten Erklärung sagte Bush: “Das amerikanische Volk war entsetzt über die Misshandlung von Gefangenen im Abu-Ghraib-Gefängnis im Irak. Diese Handlungen waren falsch. Sie waren unvereinbar mit unserer Politik und unseren Werten als Nation.”

Mit anderen Worten, selbst wenn er ein Fehlverhalten einräumte, kehrte Bushs Sprache schnell wieder zu dem narrativen Rahmen der “amerikanischen Werte” zurück, anstatt sich auf die Wiedergutmachung von Schaden zu konzentrieren.

Bemerkenswerterweise erfolgte diese Erklärung kurz nach der Veröffentlichung der offiziellen Untersuchung der US-Armee über die Folterungen in Abu Ghraib, die gemeinhin als Taguba-Bericht bekannt ist und in der sexueller Missbrauch, erzwungene Nacktheit und andere Formen der absichtlichen Entmenschlichung wie die Verwendung einer Hundekette oder eines Riemens am Hals der Gefangenen dokumentiert wurden.

Ein weiterer Regierungsbericht – die AR 15-6 Investigation of the Abu Ghraib Prison and 205th Military Intelligence Brigade (AR 15-6 Untersuchung des Abu-Ghraib-Gefängnisses und der 205. militärischen Geheimdienstbrigade), gemeinhin als Fay-Jones-Bericht bekannt – wurde am 25. August 2004 veröffentlicht.

Trotz der Beweise, die die systematische und ungeheuerliche Anwendung von Folter in Abu Ghraib gründlich dokumentieren, wurden letztlich nur 11 US-Soldaten, keiner von ihnen hochrangig, für Verbrechen verurteilt.

Die geistigen Urheber und die hochrangigen Beamten, die die Befehle erteilten, wurden noch nicht zur Rechenschaft gezogen und müssen für ihre Verbrechen geradestehen, wodurch eine Kultur der Straflosigkeit fortbesteht, da sie stillschweigend grünes Licht für die weitere Anwendung von Folterpraktiken gegeben haben.

Es ist bezeichnend, dass Bush die Folterungen in Abu Ghraib erst angesichts des zunehmenden öffentlichen Drucks ansprach, nachdem Einzelheiten, einschließlich Fotos, über die schockierende Behandlung der Gefangenen bekannt wurden.

Keine Verantwortlichkeit

Obama versuchte zwar, sich von Bush und seinem Erbe zu distanzieren, folgte aber in der Tat ähnlichen diskursiven Mustern. Zu Beginn seiner Präsidentschaft erklärte Obama in Bezug auf die Folter, dass “wir nach vorne schauen müssen, anstatt zurückzublicken”.

Mit dieser Aussage bekundete Obama sein Desinteresse daran, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die im Namen der nationalen Sicherheit Folterprogramme entwickelt und durchgeführt haben. Dieser Standpunkt wurde während seiner beiden Amtszeiten in weiteren Äußerungen wiederholt.

Als Obama sagte, wir sollten nach vorne schauen, meinte er damit offenbar, dass die Türen der Verantwortlichkeit für immer geschlossen bleiben würden

In einer Erklärung zum Internationalen Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung von Folteropfern im Jahr 2015 sagte Obama zum Beispiel: “Keine Nation ist perfekt, und die Vereinigten Staaten müssen sich offen unserer Vergangenheit stellen, auch unseren Fehlern, wenn wir unseren Idealen gerecht werden wollen. Deshalb habe ich als eine meiner ersten Amtshandlungen das Verhör- und Internierungsprogramm der CIA beendet und die Freigabe wichtiger Details dieses Programms unterstützt, wie sie vom Geheimdienstausschuss des Senats dokumentiert wurden.”

Aber die Beendigung des CIA-Programms für Inhaftierungen und Verhöre zählt wohl kaum als Übernahme von Verantwortung für dieses Programm und den bleibenden Schaden, den es hinterlassen hat, ebenso wenig wie die Freigabe von Details eines Programms, für das niemand strafrechtlich verfolgt wird. Als Obama sagte, wir sollten nach vorne schauen, meinte er damit offenbar, dass die Türen der Verantwortlichkeit für immer geschlossen sein würden.

Der Mangel an Verantwortlichkeit war während der Obama-Regierung allgegenwärtig – von der Entscheidung des damaligen Generalstaatsanwalts Eric Holder, in über 100 mutmaßlichen Folterfällen keine strafrechtliche Anklage zu erheben, bis hin zu der endgültigen Entscheidung der Regierung, keine Beamten aus der Bush-Ära für ihre Rolle bei der Genehmigung und Unterstützung von Folterprogrammen strafrechtlich zu verfolgen.

Um das Ganze zu besiegeln, wurde in den letzten Tagen von Obamas Amtszeit beschlossen, einen 6.000-seitigen Bericht über CIA-Folter geheim zu halten – eine Maßnahme, die die Wahrheit zum Schweigen brachte und den Sarg der Verantwortlichkeit endgültig zuschlug.

Folter: Ein amerikanischer Wert

Das Versäumnis der gewählten Vertreter, die Verantwortung für diese systematischen und schrecklichen Folterungen zu übernehmen, bedeutet nicht, dass wir nicht weiterhin versuchen sollten, sie zur Rechenschaft zu ziehen, oder dass der Ruf nach Wahrheit und Gerechtigkeit verstummen sollte; aber es bedeutet, dass wir proaktiv, konsequent und kollektiv das Narrativ durchbrechen müssen, das die Realität unsichtbar macht und das Unrecht aufrechterhält.

Neben der strafrechtlichen Verfolgung der Verantwortlichen sollte die US-Regierung einen sinnvollen Prozess zur Aufarbeitung der durch ihre Folterprogramme entstandenen Schäden einleiten.

Dazu gehört die Entschädigung von Überlebenden, die in ihre Heimatländer zurückgeschickt oder in Drittländer umgesiedelt wurden, oft ohne legalen Status; die Unfähigkeit, Miete zu zahlen, eine Arbeit zu finden oder notwendige medizinische Versorgung und psychische Betreuung in Anspruch zu nehmen, obwohl sie jahrelang inhaftiert und gefoltert wurden.

Reden ist billig, und die vorgetäuschte Besorgnis der USA über Folter ist noch billiger. Ohne echte Verantwortlichkeit und greifbare Korrekturmassnahmen wird Folter auch weiterhin ein amerikanischer Wert sein. Übersetzt mit Deepl.com

