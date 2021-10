Folter und Misshandlung jenseits des Verhörs: Gewalttätige Übergriffe gegen palästinensische Gefangene in israelischen Besatzungsgefängnissen Adameer

Diese Tatsachenberichte über zionistische Verbrechen an Palästinensern sollen demnächst geheim bleiben.



Torture and Ill-Treatment Beyond Interrogation: Violent Raids against Palestinian Prisoners in Israeli Occupation Prisons Israel systematically exploits any excuse to deploy its special forces into prisons to attack and harass the Palestinian prisoners and detainees. Addameer alone documented more than 25 attacks in the Israeli prisons throughout 2020.



Folter und Misshandlung jenseits des Verhörs: Gewalttätige Übergriffe gegen palästinensische Gefangene in israelischen Besatzungsgefängnissen

30-06-2021

Folter und Misshandlung jenseits des Verhörs_0.pdf

Seit über 29 Jahren dokumentiert die Addameer Prisoner Support and Human Rights Association die systematische Anwendung von Folter durch das israelische Besatzungsregime gegen palästinensische Gefangene und Häftlinge in israelischen Gefängnissen und Verhörzentren. Trotz des absoluten Verbots von Folter nach internationalem Recht wenden die israelischen Besatzungstruppen routinemäßig physische und psychologische Folter sowie erniedrigende und unmenschliche Behandlung gegen palästinensische Gefangene an. Diese Praktiken beginnen mit der gewaltsamen Verhaftung palästinensischer Gefangener, die oft brutal behandelt und geschlagen werden, und eskalieren während der Verhöre[1], wenn die Gefangenen verschiedenen Formen der Folter ausgesetzt werden, darunter körperliche Angriffe, Schläge, Positionsfolter und psychologische Folter. Folter und Misshandlung sind über die Verhöre hinaus ein fester Bestandteil der Inhaftierung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten.

Anlässlich des Internationalen Tages zur Unterstützung von Folteropfern und angesichts der jüngsten Razzia im Ofer-Gefängnis sowie der Einstellung der Ermittlungen im Zusammenhang mit der vorangegangenen Naqab-Razzia möchte Addameer auf einen bisher wenig untersuchten, aber eklatanten Fall von Folter und Misshandlung palästinensischer Gefangener hinweisen: die gewaltsamen israelischen Razzien gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen. Die extrem gewalttätigen Gefängnisdurchsuchungen durch Spezialeinheiten der israelischen Besatzungstruppen führen zu einer Vielzahl von Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen und dienen als eine Methode der kollektiven Bestrafung, Folter und Misshandlung palästinensischer Gefangener und Häftlinge.

Israel nutzt systematisch jeden Vorwand, um seine Spezialeinheiten in den Gefängnissen einzusetzen, um palästinensische Gefangene und Häftlinge anzugreifen und zu schikanieren. Addameer hat allein im Jahr 2020 mehr als 25 Angriffe in israelischen Gefängnissen dokumentiert. Bei diesen Angriffen fesseln die Spezialkräfte die Gefangenen, greifen sie oft ohne Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand körperlich an und setzen Tränengas und Pfefferspray sowie eine Fülle anderer Taktiken ein, um sie weiter zu misshandeln. Nicht selten berichten die Gefangenen, dass sie durch die Brutalität der Angriffe schwere Verletzungen erlitten haben. Darüber hinaus beschlagnahmen die israelischen Streitkräfte häufig die Habseligkeiten der Gefangenen sowie alle elektronischen Geräte in den Gefängnisräumen.

Jüngste Razzia der israelischen Besatzungstruppen im Ofer-Gefängnis, Parallelen zur Razzia im Naqab-Gefängnis 2019

Am 13. Juni 2021 führten die Drur- und Alyimaz-Einheiten der israelischen Besatzungstruppen eine gewaltsame Razzia in den Zellen der Abteilung 12 des Ofer-Gefängnisses durch und durchsuchten, durchwühlten und zerstörten elektronische Geräte und beschlagnahmten alle schriftlichen Unterlagen der Gefangenen. Die Anwälte von Addameer bestätigten, dass die IOF bei der Razzia umfangreiche Durchsuchungen in Abteilung 12 durchführte und 72 Gefangene gewaltsam aus Abteilung 12 in Abteilung 18 des Ofer-Gefängnisses verlegte, während das Gefängnis unter Verschluss blieb.

Das jüngste gewaltsame Eindringen erfolgt vor dem Hintergrund des erneuten Auftauchens und der weiten Verbreitung eines Sicherheitskameravideos, das die gewaltsame Razzia der IOF gegen palästinensische Gefangene im Naqab-Gefängnis im März 2019 filmt. Das Ereignis, eine der gewalttätigsten Razzien, die in den letzten Jahren dokumentiert wurden, zeigt Dutzende von israelischen Gefängnisbeamten, die Gefangene schikanieren und angreifen, Gefangene treten und mit Schlagstöcken schlagen, während sie stundenlang in Handschellen liegen. Eine eidesstattliche Erklärung eines palästinensischen Gefangenen, der Zeuge und Opfer des Angriffs war und von Addameer gesammelt wurde,[2] dokumentiert die Ereignisse der Razzia, zu denen das Abfeuern von gummiummantelten Metallkugeln, Pfefferspray, körperliche Angriffe – einschließlich Tritte und Schläge mit Schlagstöcken -, der Einsatz von Kampfhunden, Folterungen in verschiedenen Positionen, medizinische Vernachlässigung und Misshandlungen gehören.

Razzia im Ofer-Gefängnis

Von den etwa 98 Gefangenen in der betroffenen Gefängnisabteilung erlitten 82 Kopfverletzungen, Dutzende erlitten schwere Verletzungen, von denen etwa 11 in die Gefängnisklinik eingeliefert wurden, und ein Gefangener erlitt schwere Verletzungen, die zu einem zweitägigen Koma und seinem Beinahe-Tod führten.[3] Zu den weiteren schweren Verletzungen gehörten schwere Prellungen, Knochenbrüche und tiefe Schnittwunden. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurden zwölf Gefangene mit einem Krankenwagen oder einem medizinischen Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen verletzten Gefangenen blieben stundenlang in Handschellen gefesselt und waren noch Tage und Wochen nach der Razzia Vergeltungsmaßnahmen und unmenschlichen Lebensbedingungen ausgesetzt.

Die Ereignisse des IOF-Überfalls auf palästinensische Gefangene im Naqab-Gefängnis sind nicht nur ein eklatanter Beweis für physische und psychische Folter, sondern auch eine Form der kollektiven Bestrafung und eine Methode der Folter und Misshandlung palästinensischer Gefangener und Häftlinge. Der Vorfall, der sich über Stunden hinzog, wird durch die anschließenden Tage und Wochen der Vergeltungsmaßnahmen, der vorsätzlichen medizinischen Vernachlässigung, der unmenschlichen Lebensbedingungen und der Bestrafung noch vergrößert.

“Einhändig oder nicht, die Handschellen bleiben dran”: Zamel Shlouf berichtet über die Details des Angriffs auf das Eshel-Gefängnis

In einem weiteren solchen Fall im Jahr 2020 dokumentierte Addameer den Überfall der israelischen Besatzungstruppen auf das Eshel-Gefängnis. Um sechs Uhr morgens am 12. Oktober 2020 stürmte eine Massada-Spezialeinheit das Eshel-Gefängnis. Der Gefangene Zamel Shlouf, 41 Jahre alt aus Gaza, schildert dem Anwalt von Addameer die Einzelheiten des Angriffs: “Die Gefangenen schliefen, aber ich hörte andere Gefangene “Massada” schreien; ich stand sofort auf. Ich bin sofort aufgestanden. Da sah ich, wie ein Mitglied der Massada-Einheit aus dem Fenster der Zellentür seine Waffe auf mich richtete; er befahl mir, mich auf den Boden zu legen und die Hände auf den Kopf zu legen. Als die Einheit die Zellentür öffnete, zerrte ein Soldat an meiner Kleidung, packte mich am Nacken und fragte mich, warum ich dort sei. Ich sagte ihm, dass er mich gebeten hatte, mich in dieser Position auf den Boden zu legen. Daraufhin begann der Soldat, mich in die rechte Seite meines Beckens zu treten; das war äußerst schmerzhaft und demütigend.”

“Wenn die israelischen Spezialeinheiten in die Gefängnisse eindringen, ist ihr primäres Ziel eine Demonstration von Gewalt, um die Gefangenen zu provozieren und die Botschaft zu vermitteln, dass weder die Gefangenen noch die Gefangenenbewegung das Recht auf ein Quäntchen Würde gegenüber der Besatzung haben.”

Na’el Barghouthi – Eshel-Gefängnis

Zamel erinnert sich: “Die Massada-Einheit nahm keine Rücksicht auf den Zustand der kranken Gefangenen in der Abteilung. Die Soldaten legten allen Handschellen an, sogar dem Gefangenen Jamal Abu Al-Haija’, dem ein Arm fehlt; sie entschieden sich dafür, ihn mit mir in Handschellen zu legen, anstatt ihn in Anbetracht seines medizinischen Zustands freizulassen.”

Ein brutaler Angriff kostete einem Palästinenser fast das Leben

Am 13. Juli 2020 stürmte eine große Anzahl von Yamas-, Massada- und Drur-Spezialeinheiten das Ofer-Gefängnis und griff palästinensische Gefangene in drei Abteilungen an. Addammer dokumentierte den Angriff durch ein Interview vor Ort mit dem entlassenen Gefangenen Nader Al-Qaisi, 24 Jahre alt aus Bethlehem, der zu dieser Zeit dort inhaftiert war. Al-Qaisi erklärte, dass israelische Spezialkräfte an diesem Tag das Gefängnis stürmten und den Gefangenen Rami Fadayel ohne vorherige Ankündigung aus seinem Zimmer holten, was zu einer Auseinandersetzung zwischen den Gefangenen und der Gefängnisverwaltung führte. Später an diesem Tag, genau um 20 Uhr, ertönten im Gefängnis Sirenen; die Gefangenen wussten, dass die Verwaltung eine Razzia in den Abteilungen vorbereitete. Es wurde deutlich, dass sich Spezialeinheiten versammelten, um eine Razzia in den Abteilungen 16, 21 und 22 vorzubereiten.

Al-Qaisi erinnert sich: “In diesem Moment fingen wir an zu schreien und an die Türen zu hämmern, um den anderen Abteilungen mitzuteilen, dass wir in große Schwierigkeiten geraten würden. Nur wenige Minuten später stürmten die Spezialeinheiten die Abteilung; es waren mehr als 50 maskierte Soldaten in taktischer Kleidung und Schutzausrüstung, begleitet von Militärhunden. Die Einheiten schlossen alle Fenster in jedem Raum, ebenso wie den Türschlitz, durch den die Lebensmittel hereinkamen. Wir wussten sofort, dass sie Gas einsetzen würden”. Al-Qiais schildert die schmerzhaften Details dieses Tages: “Trotz all unserer Bemühungen versuchten die Soldaten, die Matratzen mit langen Schlagstöcken zu durchstoßen. Als es ihnen nicht gelang, die Matratzen zu entfernen, warfen sie einen großen Kanister mit Gas (unter den Gefangenen als “Giftgas” bekannt) von unten in den Raum. Als klar war, dass wir erschöpft waren, leerten sie einen weiteren Kanister; eine halbe Stunde später warfen sie einen dritten. Damals fingen wir an zu schreien, weil wir dachten, der Gefangene Ali Jaradat, 65 Jahre alt aus Ramallah, sei tot, weil er durch das Einatmen des Gases das Bewusstsein verloren hatte. Dieser Angriff war anders. Normalerweise, wenn die Spezialeinheiten die Räume stürmen und uns vergasen, gehen sie Minuten später mit dem Sauerstoff weg, weil sie befürchten, dass ein Gefangener an der Gasinhalation stirbt. Diesmal war es ihnen egal und sie haben nie Sauerstoff verteilt.”

“Obwohl ich schon 11 Mal verhaftet wurde, war dieser Angriff der Spezialeinheiten im Ofer-Gefängnis anders. Es war der gewalttätigste und brutalste Angriff, den ich je erlebt habe.”

Ibraheem Msaffar – Ofer-Gefängnis

Er fährt fort: “Danach gingen wir ins Badezimmer, um uns vor dem Gas zu schützen. In diesem Moment betraten 4 Soldaten den Raum und zerrten den Gefangenen Ali Jaradat in die Gefängnisklinik. Unmittelbar danach drückten sie uns auf den Boden; neben jedem Gefangenen stand ein Soldat und stellte seinen Fuß auf unseren Rücken. Der Soldat neben mir stieß sein Knie in meinen Rücken, während ich mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag. Al-Qaisi fügt hinzu, dass die Spezialeinheiten während der Razzia alle Geräte, Lebensmittel und Geschirr konfisziert und alle Gefangenen bis zum nächsten Morgen gefesselt hatten; um 6 Uhr morgens wurden wir von den Handschellen befreit.

Kultur der Straflosigkeit, Komplizenschaft der Militärjustiz

Der wiederholte Einsatz von Gefängnisdurchsuchungen als Form der Bestrafung und Misshandlung von palästinensischen Gefangenen und Häftlingen durch die israelischen Besatzungstruppen wird aufgrund der Unterdrückung von Beweisen, jenseits von Zeugenaussagen, und ihrer Charakterisierung als “Sicherheitsmaßnahmen” weitgehend verschleiert. Doch selbst in obszönen Fällen wie der Naqab-Razzia von 2019, die von einem hochrangigen Beamten der israelischen Strafvollzugsbehörde als “eines der gewalttätigsten Ereignisse”[4] in einem israelischen Gefängnis beschrieben wurde und von Menschenrechtsgruppen umfassend dokumentiert und von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde, wurde keine Person, kein System und keine Politik zur Rechenschaft gezogen. Dieser Fall stellt keine Ausnahme dar, sondern verdeutlicht vielmehr die Kultur der Straffreiheit, die das israelische Besatzungs- und Apartheidregime genießt, da es palästinensische Gefangene systematisch zahlreichen Verstößen gegen ihre grundlegenden Rechte nach dem Völkerrecht aussetzt. Die systematische Praxis der Folter und Misshandlung stellt einen schweren Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention und ihr Zusatzprotokoll von 1977 sowie gegen das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs dar.

Das israelische Militärjustizsystem trägt wesentlich dazu bei, dass Folter straffrei bleibt, indem es alle Folterhandlungen rechtlich und gerichtlich deckt. Internationale Präzedenzfälle zeigen übereinstimmend, dass zu den Garantien für ein faires und öffentliches Verfahren auch die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Gerichte gehört, was voraussetzt, dass das Justizsystem nicht vom Ermessen eines Regierungszweigs, insbesondere der Exekutive, abhängig ist. Die israelischen Militärgerichte sind in erheblichem Maße vom Ermessen der israelischen Regierung und der Geheimdienste abhängig, was das Justizsystem zu einem Instrument der Besatzung gemacht hat, mit dem die israelischen Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte legalisiert werden.

Aus diesem Grund fordert die Addameer Prisoner Support and Human Rights Association am Internationalen Tag zur Unterstützung von Folteropfern:

Die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs, Ermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Palästina einzuleiten und dabei die vielfältigen Formen von Folter und Misshandlung zu berücksichtigen, die systematisch an palästinensischen Gefangenen und Häftlingen begangen werden;

Das Komitee der Vereinten Nationen gegen Folter, um Druck auf Israel auszuüben, damit es angemessene strafrechtliche Gesetze verabschiedet, um Folter nach israelischem Recht zu definieren und zu bestrafen;

Die Drittstaaten, einschließlich der Hohen Vertragsparteien der Vierten Genfer Konvention, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte einstellt und eine internationale Untersuchung aller Foltervorwürfe durch die israelischen Besatzungstruppen sicherstellt, gefolgt von einer wirksamen Rechenschaftspflicht für die Verantwortlichen und einer Wiedergutmachung für die Opfer.

ENDE

[1] Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, “I’ve Been There: A Study of Torture and Inhumane Treatment in Al-Moscobiyeh Interrogation Center”, März 2018. https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/al_moscabiyeh_report_0.pdf

[2] Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, “Annual Violations Report 2019”, Januar 2021. https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/v2020_online.pdf

[3] Ibid.

[4] Breiner Josh, “Israeli Officers Were Filmed Beating Palestinian Inmates. No One Arrested, Case Closed,” Haaretz, 12. Juni 2021. https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-closes-case-against-prison-officers-who-were-filmed-beating-inmates-1.9895789

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...