U.N.-Truppen in Khiam im Südlibanon, 2007. (U.N. Foto/Jorge Aramburu)

Das Land, das der verstorbene arabisch-amerikanische Politikwissenschaftler in seinen posthum veröffentlichten Memoiren beschwört, ist kein realer Ort mit realen Menschen. Es ist ein Land, das von Menschen bewohnt wird, die sich westliche Rassisten gerne vorstellen würden.

Fouad Ajami – der Hausaraber des Westens

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

7. Februar 2023

Fouad Ajami ist nach wie vor einer der berühmtesten arabisch-amerikanischen Politikwissenschaftler überhaupt. Doch sein Ansehen hat nichts mit seinen wissenschaftlichen Beiträgen oder seinen originellen Erkenntnissen über die Region des Nahen Ostens zu tun.

Der verstorbene Ajami war buchstäblich der erste lautstarke arabische Zionist in der Geschichte der USA. Im Zeitalter von Edward Saids Buch Orientalism, das – so Maxime Rodinson – das Selbstvertrauen der klassischen Orientalisten erschütterte, tat Ajami sein Bestes, um klassische orientalistische Klischees wiederzubeleben.

Ajami hat nie das Wissen der klassischen Orientalisten angehäuft und nie deren Gelehrsamkeit und Sprachkenntnisse erreicht. Aber er war der einheimische Experte, der bereit war, trotzig die Dogmen der klassischen Orientalisten wiederzukäuen, die nur die Unterlegenheit der Araber und die Unmöglichkeit eines friedlichen Umgangs mit ihnen beweisen können. Dick Cheney und Paul Wolfowitz würden sich in ihrem Bestreben, die arabische Welt zu erobern, auf Ajami berufen.

Ajami tauchte in den 1980er Jahren, als die schiitische politische Bedrohung im Libanon mit der Entführung westlicher Bürger auftauchte, in den US-Medien und in der Gesprächskultur in Washington, D.C., auf. Hier war ein libanesischer Schiit, der bereit war, über den “Atavismus” (er liebte dieses Wort) und die Rückständigkeit der Gemeinschaft, in der er geboren wurde, zu sprechen.

Ajami starb 2014, und ein Buch mit Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend wurde im vergangenen Mai posthum unter dem Titel When Magic Failed: A Memoir of a Lebanese Childhood, Caught Between East and West.

Das Buch wurde, typisch für Ajami, von Leuten wie Leon Wieseltier (dem amerikanischen Literaturkritiker, der bei der Veröffentlichung des Buches eine Rolle spielte) und Michael Cook gelobt (in Leserbriefen). Das Buch erhielt ebenfalls begeisterte Kritiken und wurde – auch von Laien – als das Werk eines echten Kenners des Nahen Ostens gelobt.

Nur in der orientalistischen Vorstellungswelt

Das Buch beginnt mit einer Geschichte über eine Frau namens Dalal. Die Geschichte erinnert an die aufrüttelnden Presseartikel, die mit Journalistenpreisen ausgezeichnet werden, nur damit die Geschichte später untersucht und der Preis zurückgezogen wird.

Er erzählt die Geschichte einer Frau, die höchstwahrscheinlich nur in der orientalistischen Phantasie von Ajami existierte, und die Geschichte funktioniert: Sie kitzelt die Phantasie des westlichen bigotten Lesers, der gerne Geschichten über das Elend der Frauen in Indien und Pakistan hört, aber nichts über das Elend und den Missbrauch der Frauen im Westen hören will.

Es ist eine Geschichte, die die Glaubwürdigkeit von Sätzen besitzt, die mit “und es wurde gemunkelt” (S. 10) und “die Klatschtanten hatten es kommen sehen” (S. 13) und “es wurde bemerkt” (S. 9) beginnen. Ich habe meine ersten 23 Lebensjahre im Libanon verbracht, und meine Familie väterlicherseits stammte aus dem Südlibanon, und ich habe nicht ein einziges Mal gehört, dass dort ein “Ehrenverbrechen” geschehen ist.

Ajami verließ den Libanon, bevor er 20 Jahre alt war, und dennoch wurde er Zeuge eines Ehrenverbrechens, das in einen B-Hollywood-Film passt. Er erzählt von einer Frau, die sich “über ihre Tätowierungen, ihre faltigen und zahnlosen Gesichter, ihre Gebete und die Waschungen vor den Gebeten beschwerte. Vor allem aber beschwerte sie sich über den Geruch, der den alten Frauen anhaftete” (S. 9).

Man liest dies und fragt sich: Wie kann Wieseltier, ein ehemaliger Literaturredakteur von The New Republic, nicht begeistert sein von der Veröffentlichung eines Schundbuchs voller Stereotypen und rassistischer Verallgemeinerungen über Libanesen und Araber? Nehmen wir also an, dass sich diese Frau über die Gebete der Frauen in ihrer Region beschwert hat, wie Ajami behauptet. Warum sollte sie sich dann auch über die Waschungen beschweren? Das Waschen der Hände und Füße hat sie beleidigt, wenn sie sich auch über den “Geruch” dieser Frauen beleidigt fühlte?

In der Tradition des rassistischen Buches The Arab Mind (das als Neokonservativen-Bibel über Araber bezeichnet wird) stützt sich Ajami auf Sprichwörter, um die Rückständigkeit und den Betrug der Kultur zu unterstreichen. Er zitiert “kiss the hand that you can’t confront” (S. 9), obwohl er das Sprichwort “kiss the hand that you can’t confront, and pray that it be broken” meint.



Akademischer Star

Und das ist Ajami in jeder Hinsicht gelungen. Er verließ den Libanon, um das East Oregon College (heute Universität) zu besuchen, promovierte an der University of Washington in Seattle in Politikwissenschaften und erhielt sein erstes Jobangebot von der Princeton University.

Während er in Princeton keine Festanstellung erhielt, wechselte er an die School of Advanced International Studies der Johns Hopkin University, wo er sofort eine Festanstellung erhielt und das Nahost-Programm leitete, das unter seiner Leitung keine Doktoranden anziehen konnte (sein Vorgänger Majid Khadduri betreute unzählige Doktorarbeiten in Islam- und Nahoststudien).

Aber dieses alberne Spiel, einige Sprichwörter auszuwählen, um eine Kultur zu verunglimpfen, wurde von Soziologen wie Halim Barakat in seinem Buch über die zeitgenössische arabische Gesellschaft lange Zeit diskreditiert. Barakat weist darauf hin, dass es immer ein Sprichwort gibt, das im Widerspruch zu einem anderen Sprichwort steht.

Das Land von Fouad Ajami ist kein realer Ort mit realen Menschen; es ist ein Land, das von Menschen bewohnt wird, die sich westliche Rassisten gerne vorstellen würden. Das Buch ist die Erfüllung der Fantasie eines Mannes, der seine Heimat verachtete und eine Zeit lang hoffte, sich von seinem Geburtsort zu distanzieren. Ajamis zionistische Konversion (Benjamin Netanjahu zitiert in seinem jüngsten Buch Bibi: My Story, zitiert diese Konversion) ist der ultimative Akt eines ehemaligen arabischen Einheimischen, der unbedingt von der rassistischen weißen Gesellschaft im Westen akzeptiert werden möchte.

Ajami stieg schnell im amerikanischen Establishment auf, vor allem in den 1980er Jahren, als er über die Schiiten im Libanon sprach. Sein Aufstieg erfolgte jedoch unter der Regierung von George W. Bush, als er die Regierung beriet, wie man die Araber am besten besiegen könnte. Er wurde schnell zu einem beliebten und gefragten Redner bei zionistischen Veranstaltungen und sprach bei Spendenaktionen für israelische Siedlungen in Palästina.

Martin Peretz von The New Republic förderte ihn und stand hinter dem akademischen Angebot, das ihm die Harvard University unterbreitete (er lehnte das Angebot ab); Mort Zuckerman von U.S. News and World Report war ebenfalls sein Fürsprecher.

Ajami ist perfekt für westliche Regierungen und Gesellschaften, die von Muslimen und Arabern die Nase voll haben. Er kann in der Öffentlichkeit aussprechen, was sie sich nur im Privaten zu sagen trauen. Er sagt ihnen unmissverständlich, dass die arabische Sprache “die Sprache der Anspielungen und versteckten Bedeutungen und verschlungenen Gassen” ist (S. 14).

Er sagt, die Anrufung des Namens Allahs bestätige “eine alte Mentalität” (S. 14). Trifft das auch zu, wenn Amerikaner zu Leuten, die niesen, “God bless you” sagen? (Ajami verwendet das Wort Gott nie im Englischen, was impliziert, dass Allah für Westler “ihr” Gott bedeutet, nicht “unser” Gott).

Er sagt Ihnen, dass Araber sich keine Daten oder Namen merken können; “sie kannten Epochen und Zeitabschnitte und denkwürdige Ereignisse”. Ich weiß nicht, was das wirklich bedeutet, aber Sie können eine rassistische Verallgemeinerung leicht erkennen, wenn Sie eine sehen. Er sagt Ihnen, dass Araber lügen und dass “Märchen zum Leben der Menschen gehören”.

Ajami ist wie geschaffen für westliche Regierungen und Gesellschaften, die die Nase voll von Muslimen und Arabern haben. Er kann in der Öffentlichkeit aussprechen, was sie nur im Privaten zu sagen wagen.

Er sagt, die Anrufung des Namens Allahs bestätige “eine alte Mentalität” (S. 14). Trifft das auch zu, wenn Amerikaner zu Leuten, die niesen, “God bless you” sagen? (Ajami verwendet das Wort Gott nie im Englischen, was impliziert, dass Allah für Westler “ihr” Gott bedeutet, nicht “unser” Gott).

Er sagt Ihnen, dass Araber sich keine Daten oder Namen merken können; “sie kannten Epochen und Zeitabschnitte und denkwürdige Ereignisse”. Ich weiß nicht, was das wirklich bedeutet, aber Sie können eine rassistische Verallgemeinerung leicht erkennen, wenn Sie eine sehen. Er erzählt Ihnen, dass Araber lügen und dass “Märchen zum Leben der Menschen gehören”.

Er lebte in Armut im Südlibanon und verachtete die Menschen, die ihn umgaben. Er wollte weg von ihnen und schaffte es, sobald er einen Fuß in die USA setzte (er setzte neun Jahre lang keinen Fuß in den Libanon, nachdem er in Amerika angekommen war. Ich habe noch nie von einem arabischen Studenten gehört, der so lange von seiner Heimat entfernt war).

Das Buch ist ziemlich lächerlich. Er erzählt Ihnen das Klischee, dass der Islam “durch das Schwert aufgezwungen wurde”, obwohl selbst gelehrte Orientalisten sich von dieser falschen Behauptung distanzieren.

Er zitiert arabische Wörter, selbst wenn es eindeutige arabische Entsprechungen gibt, und verwendet oft die falschen Wörter: Er benutzt das weibliche Wort für “Krüppel”, wenn er von einem Mann spricht (S. 49); er sagt “tarba”, wenn er “tarha” meint (S. 56); er spricht von seiner Tante Wajih, obwohl Wajih ein männlicher Name ist.

Phantasievolles Märchen für westliche Leser

Aber Ajami braucht die arabischen Wörter, auch wenn sie falsch zitiert oder geschrieben sind. Seine phantasievollen Geschichten erfordern ein gewisses Maß an lokaler Authentizität, und ein westlicher Leser mag den Klang dieser Worte zu schätzen wissen.

Aber wir erfahren auch etwas über seine Ausbildung. Sein Vater schmuggelte eindeutig Waffen an die Zionisten in Palästina (er gibt vor, dass er sich nicht sicher war, ob die Waffen für Juden oder für Araber bestimmt waren, aber die Palästinenser hatten offensichtlich nicht die Mittel, einen Griechen zu rekrutieren, der ihnen Waffen schmuggelte).

Seine Mutter lehrte ihren Sohn, den Palästinensern niemals zu trauen, weil “sie kein Land haben” (S. 59). Ajami lebte getreu den Lehren seines Vaters und seiner Mutter, die sich in nichts anderem einig waren als in der Feindseligkeit gegenüber den Palästinensern, wie es scheint.

Ajami spricht über den Südlibanon der 1950er Jahre und erwähnt, dass “nur Eunuchen und kastrierte Männer in der Domäne der Frauen blieben.” Eunuchen und kastrierte Männer im Südlibanon der 1950er Jahre? Verwechselt er absichtlich die Welt der osmanischen Sultane mit der Welt, in die er im Südlibanon geboren wurde?

Er behauptet sogar, dass die Menschen nicht nur von Hebammen entbunden wurden, sondern von “Nachbarn und Verwandten” (S. 81). Stellen Sie sich vor, Sie klopfen an die Tür Ihres Nachbarn und bitten ihn oder sie, das Baby Ihrer Frau zur Welt zu bringen.

Ajami und seine Mutter zogen nach der Scheidung seiner Eltern in ein sehr armes armenisches Viertel im Osten Beiruts. Er wohnte in einer Wohnung mit einer Zinkdecke und benutzte ein Bad, das er sich mit anderen Familien teilte. Er war ziemlich verarmt und wollte da raus. Er las Khalil Gibran, was ihn wohl bei der Ausarbeitung der Geschichte von Dalal am Anfang des Buches beeinflusst hat.

Ich habe alle Werke von Ajami gelesen. Aber dieses Buch ist wirklich das beste, um seine psychologische Verfassung und seine politische Entwicklung zu erklären. Er war nicht, wie manche behaupten, ein arabischer Nationalist, der sich in einen Likud-Zionisten verwandelte. Selbst als er jung war, kümmerte er sich nicht um die Sache, die seine Generation von Arabern bewegte. Sein Anliegen war durch und durch: wie man ein weißer Westler wird und sich politisch einfügt. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

