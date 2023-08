Dubious claims surround alleged „Arab“ attack on an Israeli in Berlin Yonatan Yisraeli’s account of nightmarish assault by unknown assailants contains inconsistencies.



Standbild aus dem Video eines Mannes mit Baseballkappe, der ein Mikrofon hält und zu einer TV-Nachrichtensendung spricht

Fragwürdige Behauptungen um angeblichen „arabischen“ Angriff auf einen Israeli in Berlin

Von Ali Abunimah

9. August 2023

Der israelische Staatsbürger Yonatan Yisraeli behauptet, er sei bei einem Besuch in Berlin von Arabern brutal angegriffen worden, weil er Hebräisch sprach und Jude ist. (über Twitter)

Am Sonntag verurteilten hochrangige deutsche und israelische Diplomaten auf Twitter einen schrecklichen Angriff auf einen israelischen Touristen in Berlin am Wochenende, für den nicht identifizierte Araber verantwortlich gemacht werden.

Doch bis jetzt passt vieles nicht zusammen.

„Das ist abscheulich, hoffentlich werden diese Schläger gefasst“, schrieb Steffen Seibert, der deutsche Botschafter in Tel Aviv. „Es ist unerträglich, dass so etwas einem jungen Juden in Berlin passieren kann.“

„Wieder wird ein Israeli in der deutschen Hauptstadt brutal angegriffen. Das ist inakzeptabel“, donnerte Ron Prosor, der israelische Botschafter in Berlin.

„Israelis und Juden sollten sich nicht unsicher fühlen, wenn sie durch die Straßen von Berlin oder einer anderen deutschen Stadt gehen“, fügte der israelische Beamte hinzu. „Die deutschen Behörden müssen alle Maßnahmen ergreifen, um diese Angriffe und die Aufwiegelung gegen Israel und Juden zu stoppen, bevor es zu spät ist.

Es überrascht nicht, dass der israelische Gesandte den angeblichen Vorfall als Teil eines umfassenderen Musters von Angriffen auf Juden und Israelis darstellte und damit andeutete, dass Deutschland vielleicht in die Zeit der Nazis zurückfällt.

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, verurteilte den angeblichen Angriff als „beschämend für eine kosmopolitische europäische Hauptstadt“.

Sawsan Chebli, eine israelfreundliche deutsche Abgeordenete palästinensischer Abstammung von der regierenden Sozialdemokratischen Partei, nutzte die Gelegenheit, um ihre Forderung zu wiederholen, dass Palästinenser und Araber zu obligatorischen Besuchen in ehemalige Todeslager der deutschen Regierung geschickt werden sollten, um sie von dem Hass auf Juden und Israel zu befreien, mit dem sie angeblich aufgewachsen sind.

Der Vorfall fand schnell seinen Weg in die deutschen, israelischen und jüdischen Gemeinschaftsmedien, wobei alle Berichte ein mutmaßliches antisemitisches Motiv für den angeblichen Angriff betonten.

Die Associated Press berichtete sogar über den angeblichen Angriff und fügte als Kontext hinzu, dass antisemitische Vorfälle „in Deutschland üblich sind“.

Die Tatsache, dass der mutmaßliche Vorfall Arabern angelastet wird – obwohl keine Verdächtigen festgenommen wurden – hat das Potenzial, den in Deutschland bereits weit verbreiteten Rassismus gegenüber Flüchtlingen und Einwanderern, insbesondere Muslimen, zu verstärken.

Deutschland hat in der Tat ein ernsthaftes Problem mit antijüdischer Bigotterie, aber nach Angaben der deutschen Polizei ging der Anstieg antisemitischer Vorfälle in den letzten Jahren fast ausschließlich von der extremen Rechten aus und nicht von muslimischen und zugewanderten Gemeinschaften.

In Berlin leben schätzungsweise 10.000 Israelis – viele von ihnen sind in den letzten Jahren zugewandert – und dennoch sind Angriffe auf sie offenbar so selten, dass dieser Vorfall internationale Schlagzeilen machte, obwohl es bisher kaum Beweise dafür gibt.

Eine Untersuchung der Umstände wirft Fragen auf und mahnt zur Vorsicht.

Skepsis ist besonders angebracht, wenn man bedenkt, dass es in den letzten Jahren in Deutschland und Europa immer wieder zu falschen Behauptungen über antisemitische Angriffe gekommen ist.

Zumindest sind die überhitzten Reaktionen von Spitzendiplomaten voreilig und opportunistisch – und haben den Beigeschmack eines Versuchs, Israel und die Israelis als die ultimativen Opfer darzustellen, und das zu einer Zeit, in der Israels barbarische und eskalierende koloniale Gewalt gegen einheimische Palästinenser international immer mehr Entsetzen hervorruft.

„Wann wird der Albtraum enden?“

Hier ist, was wir bis jetzt wissen.

Die Berliner Polizei veröffentlichte am Sonntag eine Erklärung zu einem angeblichen Vorfall in der Nacht zuvor.

Die Erklärung stützt sich auf die Aussage des Opfers selbst. Der 19-jährige Tourist gab an, er sei am Samstagabend gegen 22.15 Uhr mit seinem 18-jährigen Freund in der Hedemannstraße im Szeneviertel Kreuzberg unterwegs gewesen.

Der Tourist, der in israelischen Medien als Yonatan Yisraeli identifiziert wurde, „telefonierte auf Hebräisch“, als „plötzlich ein mit vier Männern besetztes Auto neben dem Paar anhielt“, so die Polizei.

Drei Männer sollen daraufhin aus dem Auto gestiegen sein und „einer der Männer soll mit dem 19-Jährigen gesprochen haben, was dieser aufgrund seiner mangelnden Deutschkenntnisse nicht verstand“.

Plötzlich soll einer der Männer Yisraeli zu Boden gestoßen haben. „Die drei Männer sollen den am Boden liegenden jungen Mann geschlagen und getreten haben“, so die Berliner Polizei.

Dann stiegen sie wieder in das Auto und fuhren in eine „unbekannte Richtung“ davon.

Yisraeli und seine Freundin, die unverletzt blieb, begaben sich in ein Krankenhaus, „wo leichte Verletzungen am Arm und im Gesicht ambulant behandelt wurden“, heißt es in der Mitteilung der Berliner Polizei.

Es ist bezeichnend, dass die Berliner Polizei den mutmaßlichen Angriff als einen möglichen antisemitischen Vorfall untersucht.

In Interviews mit deutschen und israelischen Medien gab Yisraeli weitere Einzelheiten zu dem angeblichen Angriff bekannt.

Der „Bild“-Zeitung sagte er, dass er, während er geschlagen wurde, dachte: „Wann wird der Albtraum enden?“

Als er angegriffen wurde, habe seine Begleiterin – die nur als Avia identifiziert wurde – „geweint und geschrien“, so Bild.

„Als sie mit mir fertig waren, fuhren sie in ihrem Auto weg und hörten laute arabische Musik und feierten richtig“, so Yisraeli weiter. „Ich wurde von Arabern verprügelt, weil ich Jude bin!“

Nahaufnahme des Arms und des Ellbogens eines Mannes mit sehr schwachen Kratzern

Ein von der deutschen Bild-Zeitung veröffentlichtes Foto soll die Verletzungen von Yonatan Yisraeli zeigen.

Bild behauptet außerdem, dass bei Yisraeli „eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde“, obwohl in der Erklärung der Berliner Polizei keine Rede von einer solch potenziell schweren Kopfverletzung ist.

Ein von Bild veröffentlichtes Foto von Yisraelis Ellbogen soll angeblich Prellungen zeigen, die er sich bei dem nach seinen Angaben alptraumhaften Angriff zugezogen hat. Auf dem Foto sind jedoch kaum Verletzungen zu erkennen.

Bild titelte seinen sensationellen Artikel: „Sie fuhren weg und hörten arabische Musik“.

„Ich glaube, es waren Araber“

Yisraeli sprach auch mit dem israelischen Staatsrundfunk Kan.

„Ich und ein guter Freund von mir verließen die Wohnung, um im Supermarkt etwas einzukaufen“, erzählt Yisraeli gegenüber Kan. „Und wir gehen auf dem Rückweg. Plötzlich hält ein rotes Auto neben uns, sie fragen uns etwas auf Deutsch, wie wir nach – ich habe keine Ahnung – kommen.“

„Wir sagen ihnen auf Englisch, dass wir nicht von hier sind, dass wir nichts verstehen“, fügt Yisraeli hinzu. „Wir gehen weiter, reden miteinander und plötzlich, zwei Sekunden später, fangen sie an, uns zu schlagen. Sie schlagen mich, als ob. Es stellt sich heraus, dass sie prinzipiell keine Mädchen schlagen. Aber mich zu schlagen ist okay.“

Auf die Frage, ob seine Angreifer „Deutsche“ waren, antwortet Yisraeli: „Ich glaube, es waren Araber, ich kann es nicht genau sagen.“

„Nachdem sie mit dem, was sie getan hatten, fertig waren, stiegen sie ins Auto, spielten Musik in voller Lautstärke und fuhren davon. Meiner Meinung nach war es arabisch. Ich weiß es nicht.“

Der Kan-Interviewer fragt Yisraeli dann: „Glauben Sie, dass es wirklich damit zusammenhängt, dass Sie dort auf Hebräisch sprechen? Dass Sie aus Israel kommen?“

Yisraeli antwortet: „Ich glaube schon, denn wir haben telefoniert und ich heiße Yonatan Yisraeli und alle nennen mich Yisra. Wir haben also viel geredet und gesagt: ‚Yisra, Yisra, Yisra‘. Denn so nennen sie mich. Ich glaube also, dass es einen Zusammenhang gab. Wir haben auch auf Hebräisch gesprochen. Und es war nicht leise. Und sie nannten mich bei meinem Namen Yisra.“

Als er mit Kan sprach, wurde Yisraeli vielleicht klar, dass dies wenig Sinn machte: Menschen, die in einem Auto fahren, hätten es im Allgemeinen schwer, das Gespräch zweier Menschen auf dem Bürgersteig deutlich zu hören.

Es ist auch schwer zu glauben, dass die Männer aus einem belauschten Gespräch herausgefunden hätten, dass Yisraelis Spitzname „Yisra“ auf eine Verbindung zu Israel hinweist.

Angenommen, sie wären Araber und hätten „Yisra“ tatsächlich mitgehört, hätten sie vielleicht gedacht, es handele sich um den üblichen arabischen Mädchennamen Israa.

Aber Yisraeli gibt Kan zusätzliche Details, vielleicht um diesen möglichen Problemen mit seiner Geschichte Rechnung zu tragen.

„Sie fuhren eine Weile mit offener Tür, ich meine mit offenem Fenster, neben uns her“, behauptet Yisraeli.

Behauptet Yisraeli hier, dass er und sein Freund verfolgt wurden? Wenn ja, steht dies im Widerspruch zu seiner Behauptung, das Auto habe „plötzlich“ angehalten.

Im Kan-Interview macht Yisraeli auch widersprüchlichere Angaben zu seinen angeblichen Verletzungen und deutet sogar an, dass er traumatische Kopfverletzungen erlitten hat, die so schwer waren, dass er sein Gedächtnis verloren hat – was wiederum in der Erklärung der Berliner Polizei nicht erwähnt wird.

„Und mein Gedächtnis… Es gab eine Angst vor einer Gehirnerschütterung. Ich weiß nicht mehr genau, was nach dem ersten Schlag passiert ist“, sagt Yisraeli und fügt hinzu: „Sie haben mir im Krankenhaus ein CT des Gehirns gemacht.“

„Offenbar Muslim“

Yisraeli behauptet nicht, dass seine mutmaßlichen Angreifer jemals etwas gesagt haben, das darauf hindeutet, dass sie ihn speziell als Israeli oder Juden kannten. Er behauptet auch nicht, dass sie irgendwelche Verunglimpfungen gegen Juden oder Bemerkungen über Israel gemacht hätten.

Auf den veröffentlichten Fotos und Videos von Yisraeli ist er weder sichtbar als Jude oder Israeli zu erkennen, noch verweist er auf irgendwelche sichtbaren Erkennungszeichen, die er in der Nacht des angeblichen Angriffs trug.

Er geht einfach davon aus, dass die Männer, die in einem Auto fuhren, ihn und seinen Freund irgendwie Hebräisch sprechen hörten, erkannten, dass es Hebräisch war, und daraufhin beschlossen, ihr Auto anzuhalten und ihn anzugreifen.

Yisraeli hat zwar noch keine Beweise dafür vorgelegt, dass seine angeblichen Angreifer dadurch motiviert waren, dass sie wussten, dass er Israeli oder Jude ist, aber er scheint bereit zu sein, Vermutungen über sie anzustellen.

In einem zweiten Interview mit Kan wird Yisraeli gefragt, ob seine Angreifer Muslime waren.

„Sie waren offensichtlich Muslime“, antwortet Yisraeli. „Und nachdem sie ins Auto gestiegen waren, waren sie fröhlich und spielten arabische Musik in voller Lautstärke. Und auch nachdem wir ihnen gesagt haben, dass wir nicht aus Deutschland sind, hat sie das aufgeregt – ‚Mmm, lass uns sie schlagen‘ – so.“

Kein Video, keine Verdächtigen, kein Motiv

Patricia Brämer, die Sprecherin der Berliner Polizei, bestätigte am Dienstag in einer E-Mail an The Electronic Intifada, dass es kein Überwachungsvideo von dem mutmaßlichen Angriff gibt und dass bisher keine unabhängigen Zeugen oder Verdächtigen identifiziert wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Berliner Polizei dem mutmaßlichen Angriff kein bestimmtes Motiv zuordnen.

„Zum Motiv kann erst etwas gesagt werden, wenn die Tatverdächtigen identifiziert sind“, schrieb Brämer.

Seltsam ist auch, dass weder in der polizeilichen Erklärung noch in den Medienberichten eine Aussage von Yisraelis Freundin zu finden ist – der einzigen Person außer Yisraeli und seinen mutmaßlichen Angreifern, die den Vorfall beobachtet haben soll.

Es wäre verständlich, wenn sie nicht öffentlich genannt werden wollte, aber jedes seriöse Medienunternehmen würde ihr Anonymität gewähren, um ihr die Möglichkeit zu geben, ihren Bericht über einen schrecklichen Angriff zu geben, dem sie glücklicherweise völlig unverletzt entkommen konnte.

Am Dienstag aktualisierte die Berliner Polizei ihre öffentliche Erklärung mit einem Aufruf an alle Zeugen, sich zu melden.

Die Polizei sucht nach Verdächtigen im Alter von 20 bis 30 Jahren, „möglicherweise arabischer Herkunft“. Die Polizei bittet auch alle, die Hinweise geben können, sich zu melden, insbesondere wenn sie Zeugen des Angriffs waren oder ein rotes Auto in der Nähe des Ortes und der Zeit gesehen haben, zu der der Angriff stattgefunden haben soll.

Geschichte der Falschmeldungen

Dem Autor ist aufgefallen, wie sehr Yisraelis Bericht an einen Fall aus dem Jahr 2013 erinnert, in dem ein israelischer Filmregisseur, Yariv Horowitz, behauptete, bei einem Besuch in Frankreich von einer Gruppe arabischer Jugendlicher brutal angegriffen worden zu sein. Das war eine Lüge.

Derzeit muss sich der deutsch-israelische Sänger Gil Ofarim in Deutschland vor Gericht verantworten, weil er fälschlicherweise behauptet hat, er sei von einem Hotelangestellten antisemitisch beschimpft worden.

In diesem Fall bewies ein Überwachungsvideo, dass Ofarim über einen angeblichen Vorfall gelogen hatte, der in ganz Deutschland Sympathie und Empörung hervorgerufen hatte.

Natürlich sind es nicht nur Israelis, die solche Schwindeleien begehen.

Der schwarze amerikanische Schauspieler Jussie Smollett täuschte 2019 in Chicago einen rassistisch motivierten Angriff auf sich selbst vor, und im darauffolgenden Jahr erlangte die weiße New Yorkerin Amy Cooper internationale Berühmtheit, als sie die Polizei anrief, um den schwarzen Vogelbeobachter Christian Cooper (mit dem sie nicht verwandt ist) fälschlicherweise zu beschuldigen, sie im Central Park bedroht zu haben.

Und in den letzten Jahren gab es in Deutschland eine eskalierende Hexenjagd gegen Araber, insbesondere Palästinenser, die fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt wurden.

Dazu gehört auch die Entlassung mehrerer arabischer Journalisten durch den staatlichen Rundfunksender Deutsche Welle, Entlassungen, die vor Gericht als unbegründet und rechtswidrig eingestuft wurden.

Damit soll nicht gesagt werden, dass Yonatan Yisraeli zwangsläufig lügt oder einen Schwindel begeht. Es kann sein, dass er die Wahrheit sagt, oder vielleicht ist etwas passiert, auch wenn es nicht genau so war, wie er es beschreibt.

Es versteht sich von selbst, dass Yisraeli, wenn er den von ihm beschriebenen schrecklichen Angriff erlitten hat, wie jeder andere auch Gerechtigkeit und Schutz verdient, unabhängig von den Motiven seiner Angreifer.

Aber angesichts der Ungereimtheiten in Yisraelis Schilderung und des Fehlens von Beweisen, Zeugen oder tatsächlichen Verdächtigen ist in seinem Fall für außenstehende Beobachter höchste Vorsicht geboten, vor allem, wenn er bereits von Propagandisten benutzt wird, um für Israel zu punkten.

Zumindest sollten Beamte wie Steffen Seibert, der deutsche Botschafter in Tel Aviv, davon absehen, Öl in eine potenziell brisante Situation zu gießen, wenn die Faktenlage so unklar ist.

Es bleibt zu hoffen, dass die Berliner Polizei der Sache schnell auf den Grund geht und jeder, der in diesem Fall eine Straftat begangen hat, angemessen zur Rechenschaft gezogen wird – ganz gleich, wer es ist. Übersetzt mit Deepl.com

David Sheen hat die Übersetzung beigesteuert.

