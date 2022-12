Sie haben wahrlich wie die Löwen gekämpft und Pech gegen Frankreich gehabt, aber für Afrika, Arabien und Palästina die Herzen gewonnen. Evelyn Hecht-Galinski

Morocco’s goalkeeper Ahmed Reda Tagnaouti comforts midfielder Azzedine Ounahi at the end of the World Cup semi-final between France and Morocco on 14 December 2022 (AFP)

Die “Atlas Lions” verlieren mit 0:2 gegen Frankreich und müssen nach einem für die Marokkaner und den afrikanischen Kontinent einmaligen Turnier die Heimreise antreten

Frankreich beendet Marokkos historischen Traumlauf bei der Weltmeisterschaft

Von MEE-Mitarbeitern

14. Dezember 2022

Marokko kassierte gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich zwei Gegentore, konnte aber keine seiner Chancen verwerten. Mit der 0:2-Niederlage schieden die Löwen aus dem Atlas aus und beendeten damit die bisher beste Teilnahme einer afrikanischen Nation an der Weltmeisterschaft.

Die 0:2-Niederlage gegen Frankreich wurde durch ein frühes Tor von Theo Hernandez in der fünften Minute und ein weiteres Tor von Randal Kolo Muani in der 79.

Nach dem ersten Gegentreffer war die marokkanische Mannschaft jedoch ständig in der Offensive, drängte die Franzosen in die Defensive und hatte die meiste Zeit des Spiels den Ball in der Hand.

Mit dieser Niederlage geht eine historische Serie für Marokko zu Ende, die Fans aus der ganzen Region und der muslimischen Welt in ihren Bann gezogen und vereint hat. Die Marokkaner haben noch eine weitere Chance, Geschichte zu schreiben, wenn sie am Samstag gegen Kroatien antreten und die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

Die Mannschaft erhielt viel Lob für ihre Energie, ihre starke Verteidigung und ihr offensives Flair.

Die Atlas Lions wurden von den muslimischen Fans auch dafür gelobt, dass sie ihren islamischen Glauben zum Ausdruck brachten, indem sie während der Spiele Passagen aus dem Koran lasen und nach dem Sieg über Portugal auf dem Spielfeld beteten.

Und während des gesamten Turniers hissten die marokkanischen Spieler nach jedem großen Sieg die palästinensische Flagge und trugen so dazu bei, dass sie zu einem allgegenwärtigen Symbol während des gesamten Turniers wurde, obwohl die palästinensische Nationalmannschaft nicht am Turnier teilnahm.

Marokko war die erste Mannschaft aus dem Nahen Osten und Nordafrika, die es bis ins Viertelfinale schaffte, seit die Türkei 2002 das Halbfinale erreichte.

Vor dieser Weltmeisterschaft hatte Marokko nur zwei von 15 Spielen bei fünf Weltmeisterschaften gewonnen, und zwar 1998 gegen Schottland und 1986 gegen Portugal, dem Jahr, in dem die Atlas Lions zum ersten Mal die Gruppenphase überstanden.

Marokko war die einzige Mannschaft aus dem Nahen Osten und Nordafrika, die das Achtelfinale erreichte, nachdem Katar, Iran, Tunesien und Saudi-Arabien in der Gruppenphase ausgeschieden waren.

In der Gruppenphase gelang den Löwen aus dem Atlas nach einem beherzten torlosen Unentschieden gegen Kroatien ein beeindruckender 2:0-Sieg gegen Belgien, die Nummer zwei der Weltrangliste, in einem spannenden Spiel im Al-Thumama-Stadion. Sie sicherten sich den ersten Platz in der Gruppe F mit einem überzeugenden Sieg über Kanada

