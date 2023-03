Voll in der Hand der Isrel-Lobby! Das trickreiche Chamäleon Macron und seine Methoden, ist weder vertrauenswürdig noch demokratisch in seinen Entscheidungen. Was Salah Hammouri jetzt erleben muss, ist ganz typisch für Macron! Auch greift er zu einem Verfassungskniff, um die kontrovers diskutierte Rentenreform durchzusetzen. Die Regierung entschied, das wichtigste Reformprojekt Macrons mit einem Sonderartikel der Verfassung ohne Abstimmung in der Nationalversammlung umzusetzen. Ich hoffe, dass die Demonstranten gegen diese Missstände demonstrieren werd. Evelyn Hecht-Galinski

Frankreich erteilt Salah Hammouri auf Betreiben Israels Redeverbot

von Ali Abunimah



16. März 2023

Der palästinensische französische Anwalt Salah Hammouri wird begrüßt, als er am 18. Dezember 2022 auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle ankommt, nachdem er von den israelischen Besatzungsbehörden aus seiner Heimatstadt Jerusalem ausgewiesen wurde. Hammouri sieht sich nun Einschränkungen und Schikanen seitens der französischen Behörden ausgesetzt.

Vor seiner Ausweisung aus seiner Heimatstadt Jerusalem hat die französische Regierung Salah Hammouri in großem Stil unterstützt – zumindest verbal.

Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron ermahnte Israel öffentlich, dass es dem palästinensisch-französischen Menschenrechtsanwalt erlaubt sein müsse, “alle seine Rechte auszuüben und ein normales Leben in Jerusalem zu führen, der Stadt, in der er geboren wurde und in der er wohnt”.

Trotz solcher zahnlosen Proteste aus Paris setzten die israelischen Besatzungsbehörden Hammouri jahrelang ohne Anklage oder Gerichtsverfahren ins Gefängnis und wiesen ihn schließlich im Dezember nach Frankreich aus.

Man sollte meinen, dass die Regierung in Frankreich – wo Hammouri nie wegen eines Verbrechens angeklagt oder verurteilt wurde – nach einer solchen Belehrung Israels zumindest ein Beispiel geben wollte, indem sie ihren Bürger mit einem Mindestmaß an Respekt für seine grundlegenden menschlichen und politischen Rechte behandelt.

Doch stattdessen setzt die Macron-Regierung, angestachelt von Israel und seiner Lobby, Hammouri ihrerseits Schikanen und Verfolgung nach israelischem Vorbild aus, was dazu geführt hat, dass seine Reden abgesagt oder per Regierungsdekret verboten wurden.

Nach Angaben von Hammouri haben die französischen Behörden am Mittwochabend eine Veranstaltung verboten, an der er am Donnerstag in der östlichen Stadt Nancy teilnehmen sollte.

Hammouri erklärte gegenüber The Electronic Intifada, er betrachte die Verbote als “Verlängerung meiner Ausweisung” durch Israel und als “Angriff auf die Redefreiheit”.

Arnaud Cochet, der oberste Beamte der französischen Regierung in der Region Nancy, erklärte, er habe die Entscheidung getroffen, weil die Ankündigung von Hammouris Auftritt “starke Emotionen” in der jüdischen Gemeinde hervorgerufen habe und somit eine Bedrohung für die “öffentliche Ordnung” darstelle – ein weit gefasster Vorwand, der nun regelmäßig zur Zensur von Hammouri verwendet wird.

Dieser Angriff auf Hammouris Rechte ist nur der jüngste Schritt in einer laufenden Kampagne der französischen Regierung.

Telefonanruf des Geheimdienstes

Wie die Pariser Zeitung Le Monde berichtet, rief im Februar ein Agent des französischen Inlandsgeheimdienstes einen Aktivisten der Association France Palestine Solidarité an.

Der Agent wollte wissen, ob Hammouri auf einer öffentlichen Veranstaltung sprechen würde, die die Palästinenserrechtsgruppe Ende des Monats in Versailles abhalten wollte, um den Bericht von Amnesty International über die israelische Apartheid zu diskutieren.

“Der Offizier machte aus seinen Absichten keinen Hehl”, berichtet Le Monde. Sollte Hammouri “zu der Veranstaltung eingeladen werden, würde sie verboten werden”.

Hammouri, der Sohn einer französischen Mutter und eines palästinensischen Vaters, war nicht eingeladen worden, und die Veranstaltung fand ohne Einmischung von Macrons Geheimpolizei statt.

Unter Frankreichs pro-israelischen jüdischen Gemeindegruppen, einigen Gesetzgebern und innerhalb der Regierung wird Hammouri als “potenziell gefährlicher Aufwiegler” angesehen, so Le Monde.

Wahrscheinlich fürchten sie eher, dass Hammouri als charismatischer Verfechter der Sache seines Volkes mit einer erschütternden persönlichen Geschichte die israelischen Propagandabemühungen in Frankreich in Verlegenheit bringen könnte.

Sicher ist, dass Frankreichs führende jüdische Kommunal- und Israel-Lobbygruppe CRIF eine aktive Rolle in der Verleumdungskampagne gegen Hammouri spielt – den sie beschuldigt, der Volksfront für die Befreiung Palästinas anzugehören, einer linken politischen Partei und Widerstandsgruppe, die von den israelischen Besatzungsbehörden als “terroristisch” bezeichnet wird.

Gefälschte Verurteilung

Le Monde stellt fest, dass diejenigen, die Hammouri angreifen, oft darauf hinweisen, dass die israelischen Besatzungsbehörden ihn 2005 verhaftet und 2008 verurteilt haben, weil er an einem angeblichen Komplott zur Ermordung von Ovadia Yosef beteiligt war, einem prominenten israelischen Rabbiner, der regelmäßig zu völkermörderischer Gewalt zur “Vernichtung” der Palästinenser aufrief.

Yosef starb im Jahr 2013.

Hammouri, der stets seine Unschuld beteuerte, wurde drei Jahre lang ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festgehalten, bevor er einen Deal mit dem israelischen Militärgericht akzeptierte, um eine kürzere Strafe zu erhalten.

Die Verurteilungsquote für Palästinenser durch das Militärgericht liegt bei fast 100 Prozent.

Die Unrechtmäßigkeit dieser Verurteilung war den französischen Behörden immer klar.

Im Jahr 2011 schrieb der damalige französische Außenminister Alain Juppé, dass die Anschuldigungen Israels in diesem Fall “nie durch irgendeinen Beweis untermauert worden sind”.

Doch nun behandelt die Regierung Macron Hammouri so, als ob er – und nicht das militärische Besatzungsregime, das ihn jahrelang inhaftierte, verfolgte und schließlich aus seinem Geburtsland vertrieb – der Kriminelle wäre.

Frankreichs strenggläubiger Innenminister Gérald Darmanin intervenierte ebenfalls bei lokalen Beamten, um Lyon zur Absage der Veranstaltung zu drängen – was die Stadt auch tat.

Später prahlte Darmanin im Parlament damit, dass er, wenn der Bürgermeister von Lyon die Veranstaltung nicht abgesagt hätte, sie trotzdem per Dekret verboten hätte, unter dem Vorwand, dass sie die “öffentliche Ordnung” gestört hätte.

Der Minister hat in den letzten Jahren mehrere solcher Verbotsverfügungen gegen Palästina-Solidaritätsgruppen und muslimische Führer wegen ihrer Kritik an Israel erlassen, die später von den Gerichten wieder aufgehoben wurden.

Amnesty International Frankreich, das an der Veranstaltung in Lyon teilnehmen wollte, erklärte, dass “Hassreden gegen Salah Hammouri in den sozialen Medien, die manchmal koordiniert sind, darauf abzielen, ihn an der Ausübung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung zu hindern”.

Die Menschenrechtsgruppe stellte fest, dass in den letzten Monaten in ganz Frankreich Veranstaltungen mit Palästina-Bezug abgesagt wurden, nachdem verschiedene Formen von Druck ausgeübt wurden, die einer Zensur gleichkamen.

Dennoch wurde diese Woche erneut der Vorwand der “öffentlichen Ordnung” angeführt, um zu verhindern, dass die französische Öffentlichkeit von Hammouris Erfahrungen mit der israelischen militärischen Besetzung und Verfolgung erfährt.

Am 13. März übte die französische Regierung Drohungen und Druck auf einen Veranstaltungsort im westfranzösischen Poitiers aus, um eine für denselben Tag von einer lokalen Palästina-Solidaritätsgruppe gebuchte Veranstaltung mit Hammouri abzusagen.

Unter Berufung auf Hammouris Verurteilung durch das Militärgericht im Fall Ovadia Yosef schrieb der lokale Vertreter der Macron-Regierung, Jean-Marie Girier: “Der Besuch von Herrn Salah Hammouri, der bereits in Lyon und Paris mit einem Versammlungsverbot belegt wurde, ruft bei der jüdischen Gemeinde eine starke Reaktion hervor.

“Ich fordere Sie auf, Ihre Verantwortung wahrzunehmen und diese Konferenz abzusagen”, schrieb Girier an den Direktor des Centre d’Animation de Beaulieu, einer öffentlich finanzierten Veranstaltungsstätte.

Giriers handschriftliches Postskriptum verstärkte die Botschaft und deutete an, dass die Regierung einschreiten könnte, wenn die Veranstaltung nicht abgesagt würde.

Tatsächlich war – entgegen Giriers Behauptungen – kein Treffen mit Hammouri in Paris verboten worden. Und die Veranstaltung in Lyon wurde von der Stadt selbst abgesagt – wenn auch unter Drohungen und Druck der Regierung.

Das Verwaltungsgericht in Lyon lehnte Ende Januar sogar eine Petition einer israelischen Lobbygruppe ab, die ein Verbot der Veranstaltung forderte.

Doch dieses Mal schlugen die Drohungen der Regierung fehl, und die Veranstaltung in Poitiers fand wie geplant statt.

Israelischer Völkermordaufwiegler reist nach Frankreich

Wie die Menschenrechtsaktivistin Elsa Lefort, die Ehefrau von Salah Hammouri, feststellte, erlaubt Frankreich den geplanten Besuch des ultrarechten israelischen Ministers Bezalel Smotrich, der vor kurzem einen Aufruf zum Völkermord an der palästinensischen Stadt Huwwara veröffentlicht hat, die “ausgelöscht” werden soll.

Mit einem Anflug von Ironie rief Lefort dazu auf, Beispiele für Smotrichs zahlreiche rassistische und gewalttätige Äußerungen an Darmanin zu schicken, damit der Innenminister “diesen großen Humanisten kennenlernen kann”.

Obwohl Frankreich diesen Anstifter zu gewalttätigem Rassen- und Ethnienhass ins Land lässt, haben französische Beamte Berichten zufolge nicht vor, sich selbst mit ihm zu treffen.

Angesichts des anhaltenden Vorgehens von Paris gegen Unterstützer der Rechte der Palästinenser haben 19 französische Gewerkschaften, Menschenrechtsgruppen und soziale Organisationen in dieser Woche Premierministerin Élisabeth Borne in einem Schreiben aufgefordert, die Bemühungen der Regierung um einen Maulkorb für Kritik an Israel einzustellen, die oft unter dem Vorwand der Bekämpfung des Antisemitismus erfolgen.

Die Gruppen forderten Borne auf, “dringend zu handeln, um die Drohungen, das Klima der Einschüchterung und die Hexenjagd im Dienste eines Drittlandes zu beenden, das täglich gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht verstößt”.

Außerdem forderten sie den Premierminister auf, “die Drohungen und Verleumdungen gegen unseren Landsmann Salah Hammouri einzustellen”. Übersetzt mit Deepl.com

