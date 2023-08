8. Auust 2023

Wie die Entwicklungen in Westafrika zeigen, sind die frankophonen Länder nicht länger bereit, den französischen Neokolonialismus zu akzeptieren. Da der Angstfaktor endlich beseitigt ist, wird Afrikas Streben nach echter Unabhängigkeit immer deutlicher sichtbar.

Der Staatsstreich vom 26. Juli im westafrikanischen Niger, der die französische und US-amerikanische Militärpräsenz in der Region zu untergraben droht, hat ein Schlaglicht auf die historische Ausbeutung und die fortgesetzten Praktiken der Francafrique geworfen – der Begriff, der die anhaltende Ausbeutung durch das ehemalige französische Kaiserreich in Afrika beschreibt.

Frankreich setzt in hohem Maße auf Atomenergie: 68 Prozent seines Stroms stammen aus Kernkraftwerken. 19 Prozent des Urans, das für den Betrieb dieser Anlagen benötigt wird, bezieht es aus Niger. Trotz dieses bedeutenden Beitrags zur Deckung des französischen Energiebedarfs haben nur 14,3 Prozent der Nigerianer Zugang zu einem Stromnetz, und selbst das ist oft unzuverlässig. Dieser krasse Gegensatz verdeutlicht die Ungleichheiten und die anhaltende Ausbeutung durch vergewaltigende ausländische Mächte auf dem gesamten afrikanischen Kontinent.

Das Erbe von Francafrique

Francafrique ist bekannt für seine ausbeuterischen Systeme, die darauf abzielen, von den afrikanischen Ressourcen zu profitieren, indem es Druck, Kapital und häufig auch Gewalt einsetzt, um die Kontrolle über sein ehemaliges Imperium zu behalten. Infolgedessen sind viele afrikanische Staaten, darunter auch Niger, weiterhin von Armut und Unterentwicklung betroffen.

Burkina Fasos junger, charismatischer Staatschef Ibrahim Traore sprach kürzlich auf dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg und beklagte die Tatsache, dass Afrika zwar reich an Ressourcen, seine Bevölkerung aber arm ist. Er kritisierte afrikanische Staatschefs, die nach Almosen aus dem Westen streben, da sie Abhängigkeit und Armut aufrechterhalten. Außerdem bezeichnete er das, was Afrika aufgezwungen wird, als eine Form der Sklaverei und erklärte:

„Was Burkina Faso heute betrifft, so sind wir seit mehr als acht Jahren mit der barbarischsten und gewalttätigsten Form des imperialistischen Neokolonialismus konfrontiert. Die Sklaverei drängt sich uns weiterhin auf. Unsere Vorgänger haben uns eines gelehrt: Ein Sklave, der nicht in der Lage ist, seine eigene Revolte zu führen, verdient es nicht, bemitleidet zu werden. Wir bemitleiden uns nicht selbst und wir verlangen von niemandem, dass er uns bemitleidet“.

Die Unfähigkeit Frankreichs, seine Präsenz in Afrika mit einem kohärenten Narrativ zu rechtfertigen, macht die Situation noch komplizierter. Paris kann sich nicht offen zu seiner Gier bekennen, eine „zivilisatorische Mission“ vortäuschen oder sich aufgrund seiner früheren Verbrechen zu irgendeiner Verantwortung bekennen. Diese Ziellosigkeit schwächt die französische Macht auf dem Kontinent und führt zu Gewalt und Armut.

Das Streben Westafrikas nach weiterer Unabhängigkeit hat die Atlantiker besorgt gemacht, da dies eurasischen Mächten wie Russland und China die Möglichkeit gibt, ihren Einfluss in Afrika zu vergrößern. Die Reaktion des Westens spiegelt einen Mangel an Respekt für die Souveränität der afrikanischen Länder wider, die den Kontinent lediglich als Schauplatz für die Aufrechterhaltung ihrer globalen Vorherrschaft betrachten.

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges Anfang 2022 haben Atlantiker ihre Besorgnis über die mangelnde Bereitschaft der Staaten des Globalen Südens geäußert, die Anti-Russland-Politik des Westens zu unterstützen, eine Tendenz, die durch den Übergang zum Multipolarismus überall noch verstärkt wird. Diese Schwächung der westlichen Hegemonie hat vielen Ländern den Weg geebnet, ihre geopolitischen Optionen zu erkunden und ihre Wirtschaft zu diversifizieren.

In einem Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz vom Februar wurde diese sehr reale Spaltung des Westens hervorgehoben:

„Viele Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika haben zunehmend das Vertrauen in die Legitimität und Fairness eines internationalen Systems verloren, das ihnen weder ein angemessenes Mitspracherecht in globalen Angelegenheiten einräumt, noch ihren zentralen Anliegen ausreichend Rechnung trägt. Für viele Staaten sind diese Versäumnisse eng mit dem Westen verbunden. Sie sind der Meinung, dass die vom Westen geführte Ordnung durch postkoloniale Vorherrschaft, doppelte Standards und die Vernachlässigung der Anliegen der Entwicklungsländer gekennzeichnet ist.“

Vom CFA-Franc geschröpft

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer erheblichen Verschiebung der globalen Machtdynamik, und die Siegermächte versuchten, eine neue Weltordnung zu schaffen, die den Frieden erhalten und das wirtschaftliche Gleichgewicht fördern sollte.

Im Zusammenhang mit den afrikanischen Kolonien, in denen die Kolonialtruppen eine wichtige Rolle beim Sieg der Alliierten spielten, strebten die Siegermächte, darunter auch Frankreich, danach, die wirtschaftliche Kontrolle zu behalten und von ihren ehemaligen Kolonien zu profitieren, auch wenn sich die Welt auf eine Entkolonialisierung zubewegte.

Dazu gehörte auch die Einführung neuer Währungssysteme, wobei der französische Staatschef Charles De Gaulle 1945 für die ehemaligen Kolonien in der westlichen und der zentralen Zone zwei Währungen schuf, die unter dem Namen CFA-Franc bekannt wurden.

Als der Drang nach politischer Unabhängigkeit in den späten 1950er Jahren immer stärker wurde, organisierte Frankreich in seinen afrikanischen Kolonien Referenden, in denen über die Annahme einer von den Franzosen entworfenen Verfassung abgestimmt werden sollte.

Guinea, angeführt vom ehemaligen Gewerkschafter Sekou Toure, lehnte die Annahme der französischen Verfassung ab und stimmte mit überwältigender Mehrheit gegen sie. Als wütende Reaktion darauf zog die Regierung De Gaulle alle französischen Verwaltungsbeamten aus Guinea ab und ergriff Maßnahmen zur Sabotage der Infrastruktur und der Ressourcen des Landes. Die harten Maßnahmen von Paris sollten als Beispiel dafür dienen, was mit jeder ehemaligen französischen Kolonie geschehen würde, die sich Frankreichs Zielen widersetzte.

Während des Kalten Krieges machten sich die kommunistischen Staaten solche Aktionen zunutze, indem sie sich als Befreier und Verbündete der afrikanischen Länder präsentierten, die ihre Unabhängigkeit vom europäischen Einfluss anstrebten. Diese Haltung hat dazu geführt, dass einige Afrikaner Länder wie Russland im Vergleich zu Frankreich als gleichberechtigtere Partner ansehen.

Im Laufe der Jahre hat Frankreich immer wieder militärisch in afrikanischen Ländern interveniert – mehr als 50 Mal seit 1960 -, um Regierungen zu sichern, die mit den französischen Wirtschaftsinteressen konform gehen, insbesondere in Bezug auf die weitere Verwendung des CFA-Franc.

Das System, nach dem der CFA-Franc funktioniert, ist seit jeher ein festes Wechselkurssystem, bei dem die Währung unbegrenzt konvertierbar ist, aber dauerhaft an die französische Währung gekoppelt ist, zunächst an den Franc und dann an den Euro.

Afrikanische Währung unter französischer Kontrolle

Dies bedeutet, dass die afrikanischen Länder keinen Einfluss auf den Wert ihrer eigenen Währung nehmen können, und die Wertdifferenz führt dazu, dass Frankreich afrikanische Produkte künstlich billig einkaufen kann, während die Afrikaner mit dem umgetauschten Geld weniger Waren kaufen können.

Schlimmer noch, Frankreich musste die Devisenreserven seiner ehemaligen Kolonien aufbewahren und damit von ihnen profitieren, obwohl die Anforderung, 50 Prozent der Devisenreserven in einer französisch geführten Bank zu halten, für die westliche Zone im Jahr 2019 aufgehoben wurde.

Im Rahmen dieses Systems erhielten die afrikanischen Staaten einen nominalen Zinsbetrag, aber die Bank profitierte davon, dass sie dieses Kapital zu höheren Zinssätzen auslieh und aus den afrikanischen Ressourcen und Arbeitskräften massive Gewinne erzielte. Und das, obwohl viele Länder des frankophonen Afrikas große Goldexporteure sind und somit über eine Vielzahl von Möglichkeiten verfügen, Vermögen zur Stützung einer Währung in alternativen Zentralbanken zu lagern.

Das CFA-Franc-System hat zwar einige Vorteile in Bezug auf die Stabilität und die Verhinderung einer Hyperinflation wie in Simbabwe gebracht, ist aber auch in die Kritik geraten, weil es den afrikanischen Ländern Anforderungen auferlegt, die den mächtigeren Nationen nicht auferlegt werden. Die fehlende Kontrolle über ihre eigene Währung hat das Wirtschaftswachstum behindert und diese Länder anfällig für globale wirtschaftliche Schocks gemacht.

Nordafrikanische Staaten wie Tunesien, Algerien und Marokko haben sich nach ihrer Unabhängigkeit entschieden, den CFA-Franc zu verlassen, und haben einen relativ höheren Wohlstand erreicht. Auch der Erfolg Botswanas mit seiner eigenen nationalen Währung zeigt, dass eine angemessene Verwaltung zu einer stabilen Demokratie und wirtschaftlichem Wachstum führen kann, selbst in weniger entwickelten Ländern.

Exklusive Rechte und Privilegien

Das CFA-Franc-System ist das geopolitische Äquivalent dazu, dass der Vater darauf besteht, die Ersparnisse der Kinder zu verwalten, während er sie aus seinem Testament heraushält. Eine Handels- und Währungszone wie die derzeitige ECOWAS-Union, die den westlichen Teil des Kontinents abdeckt, hat ihre Vorteile, aber im Rahmen des CFA-Franc-Systems war die Unabhängigkeit eine Illusion, mit der Frankreich diese Länder ausgeplündert hat.

Frankreich ist seit mehr als einem Jahrhundert auf Afrika angewiesen, um seinen Status als Weltmacht zu erhalten. Neben anderen Privilegien, die es sich in postkolonialen Verträgen gesichert hat, hat Frankreich das exklusive Recht, militärische Ausrüstung an ehemalige Kolonien zu verkaufen, und genießt das Erstrecht auf alle entdeckten natürlichen Ressourcen. Paris macht von diesen Privilegien regen Gebrauch: So werden beispielsweise 36,4 Prozent des französischen Erdgases vom afrikanischen Kontinent bezogen.

Darüber hinaus beherrscht ein ausgedehntes Netz französischer Geschäftsinteressen, zu denen auch große multinationale Unternehmen gehören, Branchen wie Energie, Kommunikation und Transport in vielen afrikanischen Ländern. Die französische Regierung unterstützt französische Unternehmen in Afrika auf verschiedene Weise, unter anderem durch ein riesiges öffentliches Unternehmen namens COFACE, das französische Exporte in diese unterentwickelten Märkte garantiert.

Auf dem Weg zu Unabhängigkeit und Eigenständigkeit

Diese wirtschaftliche Abhängigkeit hat dazu beigetragen, ein System aufrechtzuerhalten, in dem die afrikanischen Staaten schwach und gefügig bleiben und von Ressourcenexporten abhängig sind, von denen vor allem französische Unternehmen und Interessen profitieren. Außerdem sind die afrikanischen Staaten verpflichtet, sich in jedem größeren Konflikt mit Frankreich zu verbünden, was ihre nationale Souveränität weiter aushöhlt.

Der afrikanische Kontinent leidet an vielen Krankheiten, aber die vielleicht hartnäckigsten und schändlichsten sind mangelnde Souveränität und fehlender Zugang zu Kapital. Währenddessen beruht ein Großteil des europäischen Wohlstands seit Jahrhunderten auf der Ausplünderung des globalen Südens.

Der Fall Brüssel, das auf dem Reichtum aus der brutalen Ausbeutung des Kongo unter dem belgischen König Leopold II. aufgebaut wurde, erinnert eindringlich an die tief greifenden Auswirkungen des Kolonialismus. Als die Verbrechen des Monarchen gegen die Menschlichkeit aufgedeckt wurden, war er schließlich gezwungen, nach seinem Tod den Großteil seines Vermögens dem belgischen Staat zu vermachen.

Da er dies nicht tun wollte, begann er mit einer Reihe enormer öffentlicher Bauvorhaben, um sein unrechtmäßig erworbenes Vermögen auszugeben und schuf das moderne Brüssel. Heute tagen dort die EU und die NATO und halten dreist unaufrichtige Vorträge über die universellen Menschenrechte, während sie von den Profiten einiger der brutalsten Fälle von Unterdrückung in der Geschichte der Menschheit umgeben sind.

Während Militärregierungen bei der Verwirklichung ihrer erklärten Ziele oft auf Schwierigkeiten stoßen, ist es offensichtlich, dass auch die vom Westen unterstützten „zivilen Demokratien“ Mühe hatten, die Sicherheit und das Wohlergehen der afrikanischen Bevölkerung wesentlich zu verbessern.