Frankreich lehnt Apartheid-Etikett für Israel ab von Ali Abunimah

Dank an Ali Abunimah für seinen neuen Frankreich/Apartheid/Jerusalem Artikel, der viele Parallelen zu Deutschland hat. Es ist nicht hinnehmbar, dass Jerusalem “die ewige Hauptstadt der Juden” ist, ohne Gedankengänge über eine antisemitische Verquickung von “Jüdischsein und Israelischsein” und jüdischen Chauvinismus herzustellen. Wieder eine interessante Bereicherung für meine Hochblauen Seite und meine deutschen Leser

President Emmanuel Macron has rejected the finding by several major human rights organizations that Israel perpetrates the crime of apartheid against the Palestinian people. “It is not acceptable in the name of a just struggle for liberty that organizations misuse historically charged, shameful terms to describe the State of Israel,” Prime Minister Jean Castex said at the gala dinner of CRIF, France’s main Jewish communal and Israel lobby group, on Thursday.