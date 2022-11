https://scheerpost.com/2022/11/23/french-ambassador-us-rules-based-order-means-western-domination-violating-international-law/





Frankreichs ehemaliger US-Botschafter Gérard Araud kritisierte Washington für die häufige Verletzung des Völkerrechts und sagte, die so genannte “regelbasierte Ordnung” sei eine unfaire “westliche Ordnung”, die auf “Hegemonie” basiere. Er verurteilte den neuen kalten Krieg gegen China und rief stattdessen zu gegenseitigen Kompromissen auf.



Französischer Botschafter: Regelbasierte Ordnung” der USA bedeutet westliche Vorherrschaft und verstößt gegen internationales Recht

Von Ben Norton / Multipolarista



23. November 2022



Frankreichs ehemaliger Botschafter in den Vereinigten Staaten, Gérard Araud, hat Washington öffentlich kritisiert und gesagt, dass es häufig gegen internationales Recht verstößt und dass seine sogenannte “regelbasierte Ordnung” in Wirklichkeit eine ungerechte “westliche Ordnung” ist.

Der französische Spitzendiplomat warnte, dass die Vereinigten Staaten einen “Wirtschaftskrieg” gegen China führten und dass Europa über Washingtons “Eindämmungspolitik” besorgt sei, da viele europäische Länder nicht gezwungen werden wollten, sich in einem neuen Kalten Krieg “für ein Lager zu entscheiden”.

Araud verurteilte die US-Diplomaten für ihr Beharren darauf, dass Washington immer der “Führer” der Welt sein müsse, und betonte, dass der Westen mit anderen Ländern des globalen Südens “auf gleichberechtigter Basis” zusammenarbeiten sollte, um “einen Kompromiss mit unseren eigenen Interessen zu finden”.

Er warnte davor, “maximalistische” Forderungen zu stellen, “einfach nur zu versuchen, die westliche Hegemonie zu erhalten”.

Araud äußerte sich am 14. November auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel “Is America Ready for a Multipolar World?”, die vom Quincy Institute for Responsible Statecraft veranstaltet wurde, einer Denkfabrik in Washington, DC, die sich für eine zurückhaltende, weniger kriegerische Außenpolitik einsetzt.

Gérard Arauds Referenzen könnten kaum elitärer sein. Der pensionierte französische Diplomat war von 2014 bis 2019 Botschafter des Landes in den Vereinigten Staaten. Von 2009 bis 2014 war er der Vertreter von Paris bei den Vereinten Nationen.

Davor war Araud als französischer Botschafter in Israel tätig und arbeitete zuvor bei der NATO.

Außerdem wurde er zum “Senior Distinguished Fellow” des Atlantic Council ernannt, der notorisch kriegslüsternen Denkfabrik der NATO in Washington.

Dieser blaublütige Hintergrund macht Arauds freimütige Äußerungen noch wichtiger, da sie die Gefühle eines Teils der französischen herrschenden Klasse und der europäischen politischen Klasse widerspiegeln, die sich mit der unipolaren Vorherrschaft Washingtons unwohl fühlen und eine stärkere Dezentralisierung der Macht in der Welt wünschen.

Die “regelbasierte Ordnung” ist eigentlich nur eine “westliche Ordnung

In einem schockierend unverblümten Moment der Podiumsdiskussion erklärte Gérard Araud, dass die so genannte “regelbasierte Ordnung” eigentlich nur eine “westliche Ordnung” sei und dass die Vereinigten Staaten und Europa internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds (IWF) zu Unrecht dominierten:

Um ehrlich zu sein, war ich schon immer äußerst skeptisch gegenüber dieser Idee einer “regelbasierten Ordnung”.

Ich persönlich war zum Beispiel der ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen. Wir lieben die Vereinten Nationen, aber die Amerikaner nicht so sehr, wissen Sie.

Und wenn man sich die Hierarchie der Vereinten Nationen anschaut, dann gehört jeder dort zu uns. Der Generalsekretär [António Guterres] ist Portugiese. Er war Südkoreaner [Ban Ki-moon]. Aber wenn man sich alle Untergeneralsekretäre anschaut, dann sind sie alle entweder Amerikaner, Franzosen, Briten usw. Wenn man sich die Weltbank, den IWF usw. ansieht.

Das ist also das erste Element: Diese Ordnung ist unsere Ordnung.

Und das zweite Element ist, dass diese Ordnung tatsächlich das Machtgleichgewicht von 1945 widerspiegelt. Schauen Sie sich die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates an.

Man vergisst, dass China und Russland gezwungen sind, ihr Veto einzulegen, weil der Sicherheitsrat in 95% der Fälle eine westlich orientierte Mehrheit hat.

Diese Ordnung ist also offen gesagt – und man kann auch sarkastisch sein, denn wenn die Amerikaner im Grunde tun wollen, was sie wollen, auch wenn es gegen das Völkerrecht, wie sie es definieren, verstößt, tun sie es.

Und das ist die Vision, die der Rest der Welt von dieser Ordnung hat.

Wissen Sie, als ich bei den Vereinten Nationen war – die Vereinten Nationen sind ein faszinierender Ort, denn dort sitzen die Botschafter aller Länder, und man kann sich mit ihnen unterhalten, und die Vision, die sie von der Welt projizieren, ihre Vision von der Welt, ist sicherlich keine “auf Regeln basierende Ordnung”; es ist eine westliche Ordnung.

Und sie beschuldigen uns der Doppelmoral, der Heuchelei, und so weiter und so fort.

Ich bin mir also nicht sicher, ob diese Frage nach den “Regeln” wirklich die entscheidende Frage ist.

Ich denke, die erste Einschätzung, die wir vornehmen sollten, ist vielleicht, wie wir auf Französisch sagen, uns in die Lage der anderen Seite zu versetzen und zu versuchen zu verstehen, wie sie die Welt sieht.

Araud vertrat die Ansicht, dass die internationale Gemeinschaft, wenn sie es mit der Schaffung einer “regelbasierten Ordnung” ernst meint, “alle wichtigen Akteure in die Verwaltung der Welt einbeziehen muss, d.h. die Chinesen, die Inder und andere Länder, und versuchen muss, mit ihnen auf gleichberechtigter Basis die Welt von morgen aufzubauen”.

“Das ist der einzige Weg”, fügte er hinzu. “Wir sollten die Inder, die Chinesen, die Brasilianer und andere Länder wirklich bitten, mit uns auf einer gleichberechtigten Basis zusammenzuarbeiten. Und das ist etwas – es sind nicht nur die Amerikaner, auch die Westler, wissen Sie, die wirklich versuchen, aus unserer moralischen Überlegenheit herauszukommen und zu verstehen, dass sie ihre eigenen Interessen haben, dass wir in einigen Fragen zusammenarbeiten sollten und in anderen Fragen nicht.”

“Wir sollten nicht versuchen, die Festung West wieder aufzubauen”, forderte er. “Das sollte nicht die Zukunft unserer Außenpolitik sein.”

Französischer Diplomat kritisiert neuen kalten Krieg der USA gegen China

Gérard Araud erklärte, dass man in Europa “besorgt” sei, dass die Vereinigten Staaten eine “Eindämmungspolitik” gegen China betrieben.

“Ich denke, die internationalen Beziehungen werden weitgehend von der Rivalität zwischen China und den Vereinigten Staaten dominiert werden. Die Außenpolitik der kommenden Jahre wird meiner Meinung nach darin bestehen, einen Modus Vivendi … zwischen den beiden Mächten zu finden”, sagte er.

Er warnte davor, dass Washington einen “Wirtschaftskrieg” gegen Peking führe und dass die USA versuchten, “im Grunde genommen jede Beziehung zu China im Bereich der fortschrittlichen Chips abzuschneiden, was die Botschaft aussendet: ‘Wir werden versuchen, euch daran zu hindern, eine fortschrittliche Wirtschaft zu werden’. Das ist wirklich eine wirtschaftliche Kriegsführung”.

“Auf amerikanischer Seite wird ein Wirtschaftskrieg gegen China geführt. Damit wird die Zusammenarbeit in einem sehr wichtigen, kritischen Bereich für die Zukunft der chinesischen Wirtschaft unmöglich gemacht”, fügte er hinzu.

Araud wies darauf hin, dass China nicht nur ein “aufstrebendes Land” sei, sondern in der Tat zu einer herausragenden geopolitischen Position zurückkehre, wie es sie vor dem Aufkommen des europäischen Kolonialismus jahrhundertelang hatte.

Er betonte, dass viele Länder in Asien nicht gezwungen werden wollen, sich in diesem neuen Kalten Krieg für eine Seite zu entscheiden, und Angst davor haben, zu einer Zone von Stellvertreterkonflikten zu werden, wie es Europa im ersten Kalten Krieg war:

Asien will nicht das Europa des Kalten Krieges werden. Sie wollen keinen Bambusvorhang haben. Sie wollen sich ihr Lager nicht aussuchen.

Australien hat sein Lager gewählt, aber das ist ein Sonderfall. Aber Indonesien, Thailand, die Philippinen, sie wollen sich ihr Lager nicht aussuchen, und wir sollten nicht verlangen, dass sie ihr Lager wählen.

Wir brauchen also eine flexible Politik der Gespräche mit den Chinesen, denn Gespräche sind auch eine Möglichkeit, sie zu beruhigen, ihre Interessen zu verstehen und unsere Interessen nicht in maximalistischer Weise zu definieren, indem wir einfach versuchen, die westliche Hegemonie zu erhalten.

Araud stellte die Vorstellung in Frage, dass die Vereinigten Staaten die unipolare “Führungsmacht” der Welt sein müssen:

Die Amerikaner traten in die Welt ein, als sie in gewissem Sinne bereits der “Big Boy” waren. Im Jahr 1945 hatten sie einen Anteil von 40 % am weltweiten BIP.

Das mag auch erklären, was amerikanische Diplomatie ist. Das Wort der amerikanischen Diplomaten, das Wort der amerikanischen Diplomatie ist ‘Führung’.

Es ist wirklich immer wieder auffällig, dass Ausländer, sobald es eine Debatte über die amerikanische Außenpolitik gibt, sofort sagen: “Wir müssen unsere Führungsrolle wiederherstellen. Führerschaft. Und andere Länder sagen vielleicht: ‘Warum Führung?

Der Westen muss versuchen, die Welt von Peking aus zu sehen”.

Gérard Araud kritisierte ebenfalls die westlichen Medien für ihre karikaturhaft negative Berichterstattung über China. Der französische Spitzendiplomat forderte die Beamten auf, “zu versuchen, die Welt von Peking aus zu sehen”:

Wenn man sich die europäischen oder westlichen Zeitungen anschaut, hat man den Eindruck, dass China eine Art dunkles Monster ist, das sich vorwärts bewegt, nie einen Fehler begeht, nie wirklich mit einem Problem konfrontiert ist und die Welt beherrschen will – wissen Sie, die Chinesen arbeiten 20 Stunden am Tag, sie wollen keinen Urlaub, es ist ihnen egal, sie wollen die Welt beherrschen.

Wenn wir versuchen, die Welt von Peking aus zu sehen, werden wir vielleicht feststellen, dass alle Grenzen Chinas mehr oder weniger instabil oder bedroht sind oder dass sie mit unfreundlichen Ländern konfrontiert sind, und zwar aus der Sicht der Chinesen.

Vielleicht wollen sie ihre Situation verbessern. Das heißt nicht, dass wir das akzeptieren müssen, aber vielleicht sollten wir sehen und uns daran erinnern, dass jede defensive Maßnahme der einen Seite von der anderen Seite immer als offensiv angesehen wird.

Wir sollten also verstehen, dass China seine eigenen Interessen hat. Wissen Sie, auch Diktaturen haben legitime Interessen. Wir sollten uns also mit diesen Interessen auseinandersetzen und versuchen, einen Kompromiss mit unseren eigenen Interessen zu finden.

Araud wies weiter darauf hin, dass die US-Regierung China ständig militärisch bedroht und Kriegsschiffe quer über den Planeten an seine Küsten schickt, aber nicht eine Sekunde lang dulden würde, dass Peking dasselbe mit ihr macht:

Als ich in Washington war, gerade nach der [hawkish anti-China] Rede von Vizepräsident Pence vor dem Hudson [Institute] im Oktober 2018, traf ich viele China-Spezialisten in Washington, DC, aber als ich versuchte, ihnen zu sagen, wissen Sie, Ihre [US] Schiffe patrouillieren 200 Meilen von der chinesischen Küste entfernt, 5000 Meilen von der amerikanischen Küste, was wäre Ihre Reaktion, wenn chinesische Schiffe 200 Meilen von Ihrer Küste entfernt patrouillieren würden?

Und offensichtlich haben meine Gesprächspartner nicht verstanden, was ich meinte. Und das ist die Frage, wissen Sie, wir versuchen wirklich herauszufinden, was die vernünftigen Interessen der anderen Seite sind.

Araud betonte, dass China “keine militärische Bedrohung” für den Westen sei.

Französischer Diplomat: Westliche Sanktionen gegen Russland führen dazu, dass wir uns “selbst Schmerzen zufügen

In diesem neuen Kalten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China, erklärte Gérard Araud, “ist Russland in diesem Zusammenhang ein bisschen wie Österreich-Ungarn mit Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg, ist ein bisschen dazu verdammt, der ‘brillante Zweite’ von China zu sein”.

Während Araud Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 scharf verurteilte, kritisierte er auch die westlichen Sanktionen gegen Moskau, die, so warnte er, “auf europäischer Seite uns selbst Schmerzen zufügen”.

Er warnte, dass sich Europa mit Russland in einer “Sackgasse” befinde, “denn solange der Krieg in der Ukraine andauert, und ich wette leider, dass er noch lange andauern wird, wird es für die Europäer, und in gewissem Sinne auch für die Amerikaner, aber auch für die Europäer unmöglich sein, die Sanktionen gegen Russland zu beenden, was bedeutet, dass unsere Beziehungen zu Russland auf unbestimmte Zeit eingefroren sein könnten.”

“Und ich denke, dass es sehr schwierig ist, in dieser Situation diplomatische Aktivitäten [mit Russland] zu unternehmen”, fügte er hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

Die vollständige Podiumsdiskussion, die vom Quincy Institute veranstaltet wurde, können Sie sich unten ansehen:

Benjamin Norton

Ben Norton ist Journalist, Schriftsteller und Filmemacher. Er ist der Gründer und Herausgeber von Multipolarista und lebt in Lateinamerika.

