© Bild: REUTERS/Lisi Niesner

Frauen als Kriegsverbrecherinnen: Ein wichtiges Zahnrad in den Welteroberungsplänen der NATO

Von Declan Hayes

25. Juni 2023

Der chinesische Vorsitzende Mao sagte zwar, dass die Frauen die Hälfte des Himmels ausmachen, aber er sagte nicht, für welchen Anteil an den Kriegsverbrechen der NATO die Frauen verantwortlich sind.

Der chinesische Vorsitzende Mao Zedong hat zwar gesagt, dass die Frauen die Hälfte des Himmels ausmachen, aber er hat nicht erklärt, für welchen Anteil an den Kriegsverbrechen der NATO die Frauen verantwortlich sind.

Zunächst einmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass neugeborene Mädchen nicht als frisch gebackene Kriegsverbrecherinnen auf die Welt kommen, sondern dass sie, wie Hillary Clinton, Greta Thunberg, Victoria Nuland und Ursula von der Leyen zeigen, darauf vorbereitet werden, genauso wie die Architekten von Hitlers Endlösung oder andere Psychopathen auf ihr Leben als organisierte Verbrecher vorbereitet wurden.

Da die Nazis glaubten, dass der Platz einer Frau im Haus sei, wenn sie nicht gerade eines ihrer vielen Konzentrationslager absicherte, waren sie schockiert, als sie zum ersten Mal weibliche Soldaten der Roten Armee gefangen nahmen, die sie kurzerhand abtransportierten. Obwohl die Testpilotin Hanna Reitsch eine wertvolle Dienerin des Reiches war und die Pilotinnen der königlichen rumänischen Luftwaffe an Hitlers Ostfront wahre Wunder vollbrachten, spielten Frauen als solche in Hitlers großen Eroberungsplänen kaum eine Rolle, nicht einmal eine untergeordnete Rolle.

Die NATO macht keinen solchen Fehler. Ob es nun ukrainische Lesben sind, die John Sweeney vom MI5 unterhalten, oder die amerikanische Kriegsverbrecherin Victoria Nuland, die den Umsturz der demokratischen Ukraine betreibt, oder die schwedische Vollidiotin Greta Thunberg, die versucht, die Kriegsverbrechen der Ukraine zu entschuldigen, während sie den Skandal um Nordstream ignoriert, oder Hillary Clinton, die sich damit brüstet, den libyschen Staatschef sodomisiert und ermordet zu haben – Frauen sind für das kriminelle Imperium der NATO von entscheidender Bedeutung.

Die oben genannten sind zwar nur ein winziger Ausschnitt aus einem viel größeren Pool menschlicher Abschaum, aber wenn wir noch solche Schwachköpfe wie Liz Truss aus Albion, die amerikanische Heuchlerin Kamala Harris, Karine Jeane-Pierre aus dem Weißen Haus, Ghislaine Maxwell und zahllose andere Bauchrednerpuppen dazuzählen würden, wäre dieser Artikel zu unhandlich. Das Gleiche würde gelten, wenn wir zu viel Zeit auf den ukrainischen Sexperversen Vladimir Zelensky oder die Geschäfte mit Kindersex und Organhandel verwenden würden, die nicht nur in seinem Rumpfreich, sondern auch im Bauch der Yankee-Bestie ein fester Bestandteil des Geschäftsmodells der NATO sind. Der Punkt ist, dass diese Frauen, egal wo wir im fetiden Sumpf der NATO hinschauen, bis zum Hals in der Kriminalität der NATO stecken.

Bei der Auflistung der Lady Macbeths der NATO wäre jedoch keine solche Liste vollständig, ohne Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, einen Ehrenplatz einzuräumen, die vor kurzem wie ein D-Listen-Hollywood-Monster aus dem CIA-Sumpf aufgetaucht ist, der die deutsche grüne Partei ist. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und weitermachen, denn nur wenn wir solche Sumpfkreaturen und ihre samtigen Brutstätten in solchen Tarnorganisationen wie den deutschen Grünen untersuchen, können wir die Schlachtordnung der NATO aufdecken und sehen, wie solche Vertreter des schönen Geschlechts und die Netzwerke, aus denen sie hervorgehen, in die Eroberungs- und Vernichtungspläne der NATO passen.

Die NATO wählt ein Ziel aus, sei es Syrien, Russland oder Libyen, und wie ein Wolfsrudel, das sich an seine Beute heranpirscht, stellt sie ihre Propagandawaffen so auf, dass sie die beste Wirkung erzielen, und zwar unabhängig von den Fakten vor Ort. Die angebliche Unterdrückung der afghanischen Frauen durch die Taliban rechtfertigt den Einmarsch der NATO in Afghanistan und die Vergewaltigung eben dieser Frauen und ihrer Töchter und Enkelinnen. Saddam Husseins Unterstützung für palästinensische Frauen rechtfertigt die Zerstörung des Irak durch die NATO, die Plünderung seiner Museen, die Gruppenvergewaltigung seiner Kinder und die systematische Folterung seiner Bürger in amerikanischen Gefangenenlagern. Sie verstehen das Bild: Die NATO ist eine kriminelle Organisation, die mit den schlimmsten Elementen von Hitlers Drittem Reich gleichzusetzen ist.

Aber dass sie unendlich viel schlimmer ist als Hitlers Einsatzgruppen, lässt sich nur schwer verkaufen; fragen Sie die Asow-Monster des Sexperversen Zelensky, wenn Sie daran zweifeln. Weil Zelenskys Asow-Monster einfach keine guten Kerle sind, nicht die Art von Leuten, von denen man möchte, dass sie auf die eigenen Kinder aufpassen, damit sie ihnen nicht die Organe entnehmen, kommen jetzt die Frauen ins Spiel, von den ukrainischen Lesben, die den MI5-Freak John Sweeney unterhalten, über die Frauen, die irakische Großväter foltern, bis hin zu Kriegsverbrechern der Klasse A wie Hillary Clinton und Victoria Nuland. Sie sind der weichere Verkauf, der Lippenstift auf dem Schwein, das die NATO ist.

Hier ist der Wikipedia-Eintrag für das typisch amerikanische Mädchen Lyndie England, die laut Atlantic ein Opfer der illegalen NATO-Invasion im Irak ist. Lyndie ist ein Opfer, denn wie diese Bilder hier, hier und hier zeigen, folterte diese Amerikanerin irakische Bürger auf Befehl des NATO-Oberkommandos. Bis zum heutigen Tag ist England, wie das typisch amerikanische Mädchen, das sie ist, davon überzeugt, dass sie nichts falsch gemacht hat. Wahrlich, die Hölle kennt keine Wut wie die eines berechtigten amerikanischen Parasiten.

Hier ist der Wikipedia-Eintrag für das All-American-Girl Jessica Lynch, die von irakischen Sicherheitskräften gefangen genommen wurde, als sie Teil derselben kriminellen Invasionstruppe war, der auch Lyndie England angehörte. Lynch ist wegen der systematischen Lügen, die die NATO-Medien über ihre Gefangenschaft verbreiteten, von Interesse. Sie behaupteten, dass der Irak Lynch so behandelte, wie England und andere All-American-Girls ihre Gefangenen behandelten.

Lynch und England haben es wenigstens nach Hause geschafft, wie alle amerikanischen Kriegsverbrecher, die in dieser endlosen Flut von Heimkehrvideos porträtiert werden. Die Opfer von England, Lynch, Clinton, Nuland und dem restlichen amerikanischen Treibgut hatten nicht so viel Glück. Auch wenn in dieser Abhandlung der Brown University behauptet wird, die Amerikaner hätten seit dem 11. September 2001 “nur” fünf Millionen Menschen ermordet, zeigt eine einfache Google-Suche, dass diese Todesopfer minimal waren, keine große Bedeutung hatten und lediglich Kollateralschäden für die hochgesteckten Ziele von Schweinen wie Barak Obama, Bill Clinton, der Biden-Clique und Säuen wie Hilary Clinton, Victoria Nuland, von der Leyen und der Unholdin Annalena Baerbock waren.

Frauen mögen zwar den halben Himmel tragen, aber das einzige, was diese deutschen und amerikanischen Frauen tragen sollten, ist der Strick des Henkers. Ähnliches gilt für Reine Alapini-Gansou aus Benin, Tomoko Akane aus Japan, Luz del Carmen AIbáñez Carranza aus Peru, Kimberly Prost aus Kanada, Joanna Korner aus Großbritannien, Miatta Maria Samba aus Sierra Leone und Althea Violet Alexi-Windsor aus Trinidad und Tobago, die Richterinnen am Internationalen Strafgerichtshof der NATO sind. Wenn der MI5 und die CIA diese Frauen nicht in der Tasche haben, wie es ihr jüngster Versuch, die Russin Maria Alekseyevna Lvova-Belova (und den russischen Präsidenten Putin) zu verleumden, vermuten lässt, dann sind die Dinge offensichtlich nicht so, wie sie sein sollten.

Die Amis sind Meister darin, Nobodys aus ihren Klientenstaaten herauszupicken und sie in Bretton Woods und anderen internationalen Gruppen, die sie kontrollieren, in prominente Positionen zu bringen. Frauen wie Christine Lagarde passen, obwohl sie die Hälfte des Himmels ausmachen, in die Gerrymandering-Tricks der NATO wie eine Hand in einen Handschuh. Moralisch gesehen unterscheiden sich diese Ermöglicherinnen der Weltbank, des Weißen Hauses und des Internationalen Strafgerichtshofs nicht von den Kriegsherren der NATO und auch nicht von den Bossen des organisierten Verbrechens wie der Camorra-Chefin Maria Licciardi, der mexikanischen Mafiabossin Claudia Ochoa Feliz oder der kolumbianischen Koks-Königin Griselda Blanco, die alle die gläserne Decke der Mafia durchbrochen haben und alle genauso überflüssig für die Gesellschaft sind wie die Kriegsverbrecherinnen der NATO. Übersetzt mit Deepl.com

