Freidenkerkongress: “Bildung der neuen multipolaren Weltordnung ist ein revolutionärer Prozess” Eine Analyse von Felicitas Rabe

Ich bin sehr froh darüber, Mitgled bei den deutschen Freidenkern geworden zu sein. Evelyn Hecht-Galinski

Am 18. Mai 2023 hatte die Weltunion der Freidenker zu ihrem Kongress nach Frankfurt am Main eingeladen. Klaus Hartmann, der Präsident der Weltunion, begrüßte die über 80 Teilnehmer im Bürgerhaus Bornheim. Er wies darauf hin, dass die Freidenker heute in der Tradition der 1880 gegründeten Freidenker-Internationale stehen würden. Damals sei die zentrale Auseinandersetzung der Freidenker, die mit der Religion und Kirche gewesen, welche vom Kampf gegen die Manipulation und Gleichschaltung durch die “westlichen” Medien abgelöst worden wäre.

Manche früheren Weggefährten huldigten immer noch dem “Kirchenkampf”, andere wandelten sich zu “Humanisten”, um in der Gesellschaft wohlgelitten zu sein. Manche strebten als “Freie Träger” im Sozialbereich nach der Finanzierung aus Steuergeldern. Schließlich gäbe es gar solche, die das Nachbeten von NATO-Propaganda als “zeitgemäßes Freidenkertum” verstünden, so Hartmann.

Zum Konferenzthema “Freies Denken und die neue multipolare Weltordnung” sprachen Rednerinnen und Redner aus Deutschland, Österreich, Serbien, Luxemburg und der Schweiz, besondere Akzente setzten auch die kulturellen Beiträge: Als demonstratives Zeichen gegen die Verbannung russischer Kultur spielte die Pianistin Ekaterina Frank Klavierstücke von Sergei Rachmaninow und sang unter anderem das “Lied von den Kranichen”. Der Sänger Ernesto Schwarz, bekannt für neue Texte zu bekannten Liedern, trug neben anderen “Die Russen sind an allem schuld” vor, und der britische Sänger Guy Dawson begeisterte mit dem Song “Ami go home!”

Zeitenwende und Geschichtsrevisionismus

In seinem Vortrag “Zeitenwende zwischen Krieg und Frieden” bezog sich Hartmann auf den 8. und 9. Mai: Im Jahr 2023 seien besonders die Stimmen jener Menschen vernehmbar geworden, die zwar nicht die Befreiung vom Faschismus als solche öffentlich bedauerten, die aber dafür der Sowjetunion ihre Befreiung verübelten. In vielen Städten, allen voran in der deutschen Hauptstadt Berlin, seien antifaschistische Symbole wie das St. Georgsband verboten worden.

Von Verboten betroffen gewesen seien sogar die sowjetische Fahne und die Fahne des Sieges sowie die Fahne der Russischen Föderation – aber augenscheinlich nicht die ukrainische Fahne. Fahnen des Kriegsverbündeten könnten wie selbstverständlich hochgehalten werden, während Jugendliche mit russischen Fahnen am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow von Polizisten gejagt und zur Strecke gebracht werden.

Dies bezeichnete der Präsident der Weltunion als eine “einer Diktatur würdige Praxis”, die ebenso in der berüchtigten “Zeitenwende-Rede” von Bundeskanzler Olaf Scholz wurzeln würde. In der Kanzlerrede sei der Kriegsbeginn in der Ukraine von 2014 auf 2022 verlegt worden, um Russland eines “Angriffskriegs” beschuldigen zu können. Zur “würdigen Praxis” gehöre auch die Etablierung eines “Landes der Ahnungslosen vom Bodensee bis Rügen”:

“Die deutschen Faschisten stellten das Hören von Feindsendern unter Strafe, die EU verbietet russische Medien wegen ‘Desinformation’. Der ‘Volksempfänger’ der Nazis war vergleichsweise primitiv gegenüber der transatlantischen Gleichschaltung im fadenscheinigen Gewand des Pluralismus.”

Und Hartmann weiter:

“Das sächsische Elbtal um Dresden wurde früher spöttisch ‘Tal der Ahnungslosen’ genannt, weil dort kein ‘Westfernsehen’ zu empfangen war. Heute gibt es vom Bodensee bis Rügen nur noch ‘Westfernsehen’ – damit haben wir den Titel ‘Land der Ahnungslosen’ verdient.”

Wenn Ursula von der Leyen verkündet, die Ukraine kämpfe für “unsere Werte”, stände möglicherweise auch in der EU bald das Verbot aller oppositionellen Parteien und Medien bevor, so wie es in der Ukraine etabliert sei. Vielleicht würden aber auch in der EU Nazis zu Nationalhelden erklärt und Denkmäler für die Befreier vom Faschismus abgerissen. Während Kriegsgegner als “rechts” oder “Nazis” beschimpft werden würden, werde im EU-Parlament zum Beispiel von Kanzler Scholz der Faschisten-Gruß “Slawa Ukraini” ausgebracht, sagte Hartmann.

Diese Linie der Geschichtsverfälschung sei in der Resolution des EU-Parlaments sichtbar geworden, in welcher der Sowjetunion mindestens die gleiche Schuld wie Hitlerdeutschland am Zweiten Weltkrieg zugewiesen worden sei. In derselben Resolution verfälsche der Deutsche Bundestag auch die Hungersnot in der Sowjetunion zum “Völkermord an der Ukraine”. Die Autorin Marie Rotkopf habe diesen Geschichtsrevisionismus in ihrem Essay “Die deutsche Mentalität und der Krieg” auf den Punkt gebracht:

“Bald wird es nicht mehr die Rote Armee sein, die Auschwitz befreit hat, sondern das Asow-Bataillon”, schrieb Rotkopf.

In seiner Rede appellierte der Präsident der Weltunion an die Konferenzteilnehmer, den Neofaschismus zu bekämpfen:

“Unterstützen wir den Kampf gegen den Neofaschismus und erteilen wir den Pseudoantifaschisten von der Transatlantifa eine klare Absage. Ringen wir um den Zusammenschluss mit den Bewegungen für Demokratie und für Meinungsfreiheit. Stärken wir die Friedenskräfte, die internationale Solidarität, die Zusammenarbeit zwischen den Völkern für die multipolare Weltordnung auf Grundlage der Gleichheit und Souveränität. Verteidigen wir die Solidarität und Freundschaft mit der Russischen Föderation und der Volksrepublik China!”

Zwei Optionen: Der Sieg Russlands (und der Neuen Welt) oder die Vernichtung des Lebens auf der Erde.

Der Astrophysiker und Experte für internationale Beziehungen, Wladimir Kršljanin aus Belgrad, spannte in seinem Vortrag den Bogen “Von der NATO-Aggression 1999 gegen Jugoslawien zum Krieg gegen Russland”. Angesichts zweier europäischer Kriege fragte er, was an Russen und Serben und neuerdings auch an den Chinesen so besonders sei, dass sie zur Hauptzielscheibe der Anti-Zivilisation werden. Dabei verwies er auf die gemeinsame Erfahrung im antifaschistischen Kampf und beim Aufbau des Sozialismus, aber auch auf die spirituellen Quellen des orthodoxen Christentums und des Konfuzianismus sowie auf die Geschichte des Byzantinischen Reiches, das der Westen zu zerstören trachtete.

Nach Kršljanin würde es “für die westlichen Megakriminellen: Entweder wir regieren die Welt – oder gar nichts!” heißen. Man solle sich nur an die vielen Millionen Menschen erinnern, die in den Kreuzzügen, Kolonialkriegen, Weltkriegen, US/NATO-Aggressionen im Nahen Osten bis hin zu den jüngsten europäischen Kriegen gegen die Serben und Russen getötet worden seien. Mit der Führung der USA in der westlichen Welt habe sich der Westen vom wichtigsten zerstörerischen und aggressiven Faktor zu einer bösartigen Macht entwickelt.

Mit Blick auf Serbien hob er hervor, “wir [die Serben] blieben unbesiegt, da wir von Slobodan Milošević geführt wurden – einem Mann, der ein Symbol des Antiglobalismus war, wie er von Alexander Sinowjew charakterisiert wurde. Die Politik Serbiens unter Milošević entsprach in jeder Hinsicht der Politik, die Russland und China heute betreiben – der Politik der Neuen Welt”.

Der Stellvertreterkrieg in der ehemaligen Ukraine sei der letzte und verzweifelte Versuch der Megakriminellen, mit den gleichen Methoden, aber ohne Aussicht auf Erfolg, die Geschichte umzudrehen. Es gäbe nur zwei mögliche Ergebnisse: der Sieg Russlands (und der Neuen Welt) oder die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Doch Russland, China und die Mehrheit der Menschheit würden die westliche aggressive Hegemonie beseitigen und ihre Verbrechen bestrafen. Wladimir Kršljanin lud die westlichen Völker in die Neue Welt ein:

“Der gegenwärtige Krieg zeigt deutlich, dass der Geschichtsrevisionismus ein Werkzeug der Faschisten, ihrer Komplizen und Förderer ist, für das es keine Rechtfertigung geben kann. Deshalb müssen wir uns organisieren, kämpfen und die Neue Welt begrüßen – eine gerechte, multipolare und multilaterale Welt, die auf dem Völkerrecht, Gleichheit, Zusammenarbeit, sozialer Gerechtigkeit und wahrer Demokratie beruht. Und das ist die Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Wir laden die westlichen Völker, die immer mehr zu Opfern ihrer Oligarchie werden, in die Neue Welt ein und wünschen ihnen eine baldige Befreiung! Stehen wir also zusammen für den schnellen, totalen und endgültigen Sieg der Neuen Welt über Faschismus und Antihumanismus!”

Der fallende Riese kann beim Aufprall Schaden anrichten

Der Generalsekretär der Weltunion, Jean-Marie Jacoby aus Luxemburg, führte in seinem Vortrag “Der Welten Lage ändert sich” das Ende der US-Herrschaft aus: “Die Weltherrschaft der USA geht zu Ende. Der Hegemon fällt und ein Riese, der fällt, kann Schaden anrichten beim Aufprall. Fix aber ist, dass nur mehr 35 Länder dem Hegemon gehorchen – das ist die Zahl der Länder, die bereit waren, sich selbst mit den antirussischen Sanktionen wirtschaftlich zu schädigen. Wirtschaftlich wie politisch aber ist das Trio USA-NATO-EU längst überholt worden von BRICS, die sich nicht in die Innenpolitik der jeweiligen Länder einmischt, was inzwischen zu 19 Beitrittskandidaten geführt hat.”

Den USA werde jetzt der Finanzierungsstecker gezogen, indem der Dollar nicht mehr die Welthandelswährung sei. Im Jahr 2000 habe man noch 66 Prozent des Welthandels in US-Dollar abgewickelt, 2022 seien es nur noch 47 Prozent gewesen. Im ersten Trimester 2023 sei der Anteil auf 40 Prozent gesunken. Gleichzeitig seien die Devisenreserven in Dollar in 20 Jahren von 71 Prozent auf 60 Prozent zurückgegangen.