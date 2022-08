Das ist es, was Redefreiheit in einer liberalen westlichen Demokratie bedeutet. Man kann sagen, was man will, solange es ihnen gefällt.

Freie Meinungsäußerung ist unwichtig, wenn Propagandisten bestimmen, was gesagt wird



Von Caitlin Johnstone



29. August 2022

Niemand ist hoffnungsloser versklavt als diejenigen, die fälschlicherweise glauben, sie seien frei.

Niemand ist so hoffnungslos unwissend wie diejenigen, die fälschlicherweise glauben, informiert zu sein.

Niemand ist hoffnungsloser propagiert als derjenige, der nicht weiß, dass er propagiert wird.

In einer liberalen westlichen Demokratie zu leben bedeutet, die Freiheit zu haben, die Tyrannei der eigenen Regierung zu kritisieren, aber stattdessen seine Zeit damit zu verbringen, die Tyrannei ausländischer Regierungen zu kritisieren, die der eigenen Regierung nicht gefallen.

Freie Meinungsäußerung in einer liberalen westlichen Demokratie bedeutet, dass Sie die Freiheit haben, über die Missstände in Ihrer Regierung zu sagen, was Sie wollen, und dass die Presse die Freiheit hat, Sie mit Propaganda zu bombardieren, um sicherzustellen, dass Sie das nie tun.

In einer liberalen westlichen Demokratie steht es Ihnen frei, Ihre Regierung zu kritisieren, aber stattdessen werden Sie mit Propaganda dazu gebracht, die impotenten Marionetten zu kritisieren, die im Amt ein- und ausgewechselt werden, während Ihre Regierung weiterhin die gleichen bösen Dinge tut, egal wer gewählt wird.

In den liberalen westlichen Demokratien steht es Ihnen frei, den Präsidenten “Drumpf” oder “Brandon” zu nennen, aber es steht Ihnen nicht frei zu wissen, wer in Ihrem Land unterhalb der offiziellen Regierung tatsächlich das Sagen hat.

In liberalen westlichen Demokratien sagen die Menschen: “Ich bin so froh, dass ich nicht in einem Land wie Russland oder China lebe, wo es den Menschen verboten ist, ihre Regierung zu kritisieren. Ich lebe im Westen, wo ich Russland und China kritisieren kann, so viel ich will.”

Es spielt keine Rolle, ob Sie Redefreiheit haben, wenn die Machthaber kontrollieren können, was Sie sagen werden. Und in den liberalen westlichen Demokratien ist genau das der Fall.

Wir wachsen im Westen mit der Propaganda des US-Imperiums auf. Wir marinieren darin. Sie durchdringt unser Bewusstsein. Aber weil es alles ist, was wir je gekannt haben, bemerken es die meisten von uns nicht einmal.

Wir halten es für normal, dass uns immer gesagt wird, unsere Regierung stehe in jedem internationalen Konflikt auf der Seite des Guten und Gerechten. Wir halten es für normal, dass wir ständig von der Tyrannei fremder Regierungen hören, während wir nur gelegentlich von schlimmen Dingen hören, die unsere eigene Regierung vor Jahren getan hat (aber es war ein unschuldiger Fehler und es wird nie wieder passieren).

“Wenn wir propagiert würden, hätten wir sicher schon in den Nachrichten davon gehört”, sagen wir uns.

Aber die Nachrichten sind die Propaganda. Und sie werden niemals über diese bahnbrechende Geschichte berichten.

Propaganda ist der am meisten übersehene und unterschätzte Aspekt unserer Gesellschaft. Sie kontrolliert, wie die Öffentlichkeit denkt, handelt, wählt und sich verhält, aber kaum jemand spricht darüber. Denn die Quellen, an die man sich gewöhnt hat, um Informationen zu erhalten, sagen nie etwas darüber.

Die Menschen sagen also, was ihnen durch den Kopf geht, nachdem sie von den imperialen Erzählmanagern, die dafür verantwortlich sind, zu kontrollieren, welche Informationen in ihre Köpfe gelangen, sorgfältig kuratiert worden sind.

Und sie sagen es in völliger Freiheit. Wenn das, was sie sagen, den Interessen des westlichen Imperiums zuwiderläuft, dürfen sie zwar nicht auf großen Plattformen sprechen, wo sie die Mainstream-Herde mit falschem Gedankengut infizieren könnten, und wenn das, was sie sagen, wirklich unbequem ist, kann es sein, dass sie sogar auf einer der großen Online-Plattformen verboten werden, aber sie dürfen trotzdem sprechen. Allein, wo niemand sie hören kann. Vorzugsweise in einem Erdloch.

Und alle anderen müssen das Gesöff des Mainstreams schlucken. Die autorisierten Erzählungen, die in den traditionellen Medien und von den Algorithmen des Silicon Valley verstärkt werden. Die autorisierten Narrative, die die Missbräuche ihrer eigenen Regierung – im In- und Ausland – verschleiern, während sie die Missbräuche der vom Imperium angegriffenen Regierungen vergrößern und übertreiben.

Deshalb sagen manche Leute, wenn sie meine Einwände gegen das Imperium hören: “Na ja, wenigstens dürfen wir dort, wo ich lebe, unsere Regierung kritisieren!”

Und deshalb antworte ich ihnen: “Okay, aber du nicht.”

Wenn die Redefreiheit nicht gegeben wäre, würden die Menschen erkennen, dass sie unterdrückt werden, aber wenn die Menschen anfangen würden, ihre Rede zu nutzen, um echte Beschwerden über echte Macht zu äußern, würden sie schnell feststellen, dass ihre Rede ignoriert wird und die Macht macht, was sie will. So wird unbequeme Meinungsäußerung durch Propaganda, Zensur, Algorithmusmanipulation und mediale Marginalisierung eingeschränkt.

Die Menschen werden hoffnungslos versklavt gehalten, indem man ihnen die Illusion gibt, sie seien frei, und jede Stimme, die diese Illusion stört, wird mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht.

Das ist es, was Redefreiheit in einer liberalen westlichen Demokratie bedeutet. Man kann sagen, was man will, solange es ihnen gefällt. Übersetzt mit Deepl.com

