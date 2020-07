Free Imad Barghouthi, Palestinian astrophysicist detained by Israeli occupation On Thursday, 16 July, Palestinian astrophysicist Imad Barghouthi was once again seized by Israeli occupation forces when he was stopped at a checkpoint in occupied Anata. The repeated arrests and targeting of Barghouthi, a scientist with a strong international reputation, has sparked outrage by international academics and researchers.

Freiheit für Imad Barghouthi

Imad Barghouthi, palästinensischer Astrophysiker, durch israelische Besatzungsmacht inhaftiert

21. Juli 2020

Am Donnerstag, 16. Juli, wurde der palästinensische Astrophysiker Imad Barghouthi erneut von den israelischen Besatzungstruppen ergriffen, als er an einem Kontrollpunkt im besetzten Anata angehalten wurde. Die wiederholten Verhaftungen und das wiederholte Aufgreifen von Barghouthi, einem Wissenschaftler mit internationalem Ruf, haben bei internationalen Wissenschaftlern und Forschern Empörung ausgelöst. Es wird erwartet, dass er am Donnerstag, dem 23. Juli, vor ein israelisches Militärgericht gestellt wird. Samidoun fordert die sofortige Freilassung von Imad Barghouthi und aller inhaftierten palästinensischen Wissenschaftler, Akademiker, Forscher und Studenten!

Barghouthi, Professor für Physik an der Al-Quds-Universität, ist ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter (der an der Utah State University promoviert hat), der mehrfach inhaftiert wurde. Palästinensische Studenten, Forscher und Akademiker sind durch die israelische Besatzung weiterhin harten Repressionen ausgesetzt, darunter Forscher wie Ubai Aboudi und die Hunderte palästinensischer Studenten, die derzeit von Israel inhaftiert sind.

In vielen Fällen werden inhaftierte Akademiker und Forscher ohne Anklage oder Gerichtsverfahren unter administrativen Haftanordnungen inhaftiert, die auf unbestimmte Zeit verlängert werden können – Palästinenser verbringen Jahre am Stück im Gefängnis, ohne jemals angeklagt oder vor Gericht gestellt zu werden. Wenn sie stattdessen vor ein israelisches Militärgericht gestellt werden, müssen sie mit einer Verurteilungsrate von 99,74% rechnen, mit “Beweisen”, die durch qualvolle Verhöre und Scheinanklagen für Dinge wie das Posten auf Facebook oder die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, die von Studentenorganisationen organisiert werden, erlangt wurden.

Die Inhaftierung von Imad Barghouthi und seinen palästinensischen Gelehrten- und Studentenkollegen spiegelt die anhaltende und grundlegende Verweigerung der palästinensischen Rechte auf Bildung und akademische Freiheit wider und unterstreicht die Notwendigkeit des internationalen akademischen Boykotts israelischer akademischer Institutionen. Solche Institutionen sind zutiefst mitschuldig an den Strukturen der Besatzung, die die palästinensischen Menschenrechte auf allen Ebenen verleugnen.

Wir fordern die Befürworter der Gerechtigkeit in Palästina und des Rechts auf Wissenschaft überall auf, sich an die Seite von Imad Barghouthi zu stellen und sich dem Aufruf für seine Freiheit anzuschließen.



Wir wiederholen die folgende Erklärung, die heute von Wissenschaftlern für Palästina veröffentlicht wurde, über den Fall Imad Barghouthi sowie weitere Ressourcen zu diesem Fall.

Freiheit für Imad Barghouthi

Eine Verletzung des Rechts auf Wissenschaft überall ist ein Angriff auf Wissenschaftler überall.

Am Donnerstag, 16. Juli 2020, wurde der renommierte palästinensische Wissenschaftler Imad Barghouthi während eines Routine-Stops an einem Militärkontrollpunkt außerhalb von Anata von israelischen Streitkräften festgenommen. Für Donnerstag, den 23. Juli, ist eine Anhörung vor dem Militärgericht angesetzt, um den Fall von Professor Barghouthi, einem Astrophysiker an der Universität Al-Quds in Ost-Jerusalem, zu erörtern. Es wurde keine Anklage gegen ihn erhoben, und sein Anwalt befürchtet, dass er unter Verwaltungshaft gestellt wird, eine illegale Maßnahme, die von den israelischen Streitkräften üblicherweise angewandt wird, um Palästinenser ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in willkürliche Haft zu nehmen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die israelischen Streitkräfte Professor Barghouti, einen der prominentesten palästinensischen Wissenschaftler, verhaftet haben. Im Jahr 2014 wurde er für zwei Monate in Verwaltungshaft genommen, und 2016 wurde er erneut für sechs Monate inhaftiert. In beiden Fällen löste seine Verhaftung eine erhebliche Empörung in der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft aus.

Scientists for Palestine verurteilt die kontinuierliche und willkürliche Schikanierung von Professor Barghouthi auf das Schärfste und fordert alle Mitglieder der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft auf, die sofortige Freilassung unseres Kollegen zu fordern. Das Recht auf Wissenschaft ist sowohl durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Artikel 27) als auch durch den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Artikel 15) geschützt. Die Verletzung des Rechts auf Wissenschaft überall ist ein Angriff auf Wissenschaftler überall. Übersetzt mit Deepl.com

--

