Freiheit für Muhammad El-Halabi

LETZTES MAL haben allein Ihre Tweets 3,1 Millionen Menschen erreicht – und Tausende von Ihnen haben mitgemacht. Da Mohammed El-Halabi, Palästinas “humanitärer Held”, diese Woche einer neuen ungerechten israelischen Anhörung gegenübersteht, schließen Sie sich uns am Sonntag, den 14. März, in einem Social Media Sturm für #Justice4ElHalabi an!Mohammed El-Halabi ist der ehemalige Direktor von World Vision in Gaza. Ein palästinensischer “humanitärer Held”, Mohammed El-Halabi, 42, wurde 2016 von Israel verhaftet. In einer breit angelegten Pressekampagne wurde El-Halabi von israelischen Beamten beschuldigt, die Hamas mit Geldern der Hilfsorganisation zu finanzieren. Prüfungen von World Vision und der australischen Regierung ergaben jedoch nicht nur, dass es keinen Missbrauch von Geldern gab, sondern dass die israelischen Anschuldigungen grundsätzlich unmöglich waren – das Budget von World Vision erreichte über mehrere Jahre hinweg nie die von israelischen Beamten genannten Summen.

Schließen Sie sich Just Peace Advocates, Canada Palestine Association, Palestine House und Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network bei einem Social Media Sturm am Sonntag, den 14. März an.

Am 16. März 2021 wird Mohammed El-Halabi seine 157. Gerichtsanhörung haben – verschoben von der vorherigen Anhörung am 3. März. Alle seine Anhörungen haben hinter verschlossenen Türen stattgefunden, und UN-Experten stellten fest, dass el-Halabis “Verhaftung, Verhör und Prozess eines demokratischen Staates nicht würdig sind.” Er lehnte einen Vergleich ab, nachdem er vom Richter in seinem Fall gewarnt worden war, dass er wahrscheinlich verurteilt werden würde und dass “Sie haben die Zahlen und die Statistiken gelesen”, sagte der Richter zu el-Halabi, laut ABC. “Sie wissen, wie diese Dinge gehandhabt werden.” Das Angebot für einen Strafnachlass hätte ihn für drei Jahre ins Gefängnis gebracht. Er wurde nun ohne Verurteilung für viereinhalb Jahre inhaftiert.

Mohammed El-Halabi ist eine geschützte Person nach dem humanitären Völkerrecht, dennoch wurden seine Grundrechte grob verletzt. Mohammed El-Halabis Fall wurde benutzt, um internationale NGOs von der Arbeit in Gaza abzuschrecken und die Belagerung von über 2 Millionen Menschen weiter zu verschärfen, die unter täglicher israelischer Belagerung, Besatzung und andauernden Bombenangriffen leben – die meisten von ihnen Flüchtlinge, denen das Recht verweigert wird, in ihre ursprünglichen Häuser und ihr Land in Palästina zurückzukehren. Am Sonntag, den 14. März, schließen Sie sich uns an und fordern Sie #Justice4ElHalabi. Übersetzt mit Deepl.com