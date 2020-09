Frieden durch Waffenverkäufe an die VAE Von Ariel Gold

Wenn das nicht den Friedensnobelpreis verdient hat!

Frieden durch Waffenverkäufe an die VAE

Kurz nach der Bekanntgabe des Normalisierungsabkommens zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel rückte eine der Hauptmotivationen der USA ins Blickfeld: Waffenverkäufe in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Von Ariel Gold

9. September 2020

Nächste Woche, am 15. September, wird Donald Trump den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Abdullah bin Zayed al-Nahyan, zu einer feierlichen Unterzeichnung des Abkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern empfangen. Das als Abraham-Abkommen bezeichnete Abkommen wurde von vielen verurteilt, weil es nicht einmal ein einziges Zugeständnis an die Palästinenser erhalten hat. Doch kurz nach der Ankündigung des Abkommens rückte eine weitere Kehrseite – und vielleicht die Hauptmotivation der USA für die Fortsetzung des Abkommens – scharf ins Blickfeld: Waffenverkäufe in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Weniger als eine Woche nach der Bekanntgabe des Abraham-Abkommens durch Trump am 13. August ging die Geschichte auf, dass Trumps leitender Berater und Schwiegersohn Jared Kushner und der leitende Direktor des Nationalen Sicherheitsrates für den Nahen Osten, Miguel Correa, insgeheim darauf gedrängt hatten, dass die USA F-35-Tarnkappenjäger, waffenfähige Drohnen und andere fortschrittliche militärische Ausrüstung an die Emiratis verkaufen sollten. Anwar Gargash, der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, sagte, sein Land habe die Anfrage für die F-35-Jets sechs Jahre zuvor gestellt. Er bestritt, dass der Normalisierungsdeal damit zusammenhänge, dass sein Land ihrem Antrag schließlich stattgegeben wurde, aber Beamte der Trump-Administration gaben später zu, dass der Deal den Weg geebnet habe. Am 18. August berichtete die führende israelische Zeitung YNet News, dass das Abraham-Abkommen eine “Geheimklausel” enthalte, wonach die VAE Milliarden Dollar an fortschrittlicher US-Militär-Hardware kaufen könnten.

Netanjahu, stets der Fürst des politischen Dramas, täuschte Empörung darüber vor, dass die VAE die Möglichkeit erhalten könnten, F-35-Tarnkappenjäger aus den USA zu kaufen, wodurch Israels Position als die mächtigste bewaffnete Luftwaffe im Nahen Osten bedroht würde.

Nachdem Netanjahu getobt und behauptet hatte, er habe von dem Waffenverkauf nichts gewusst, schien das Geschäft zwischen Israel und den VAE auf wackligem Boden zu stehen. “Falsche Nachrichten”, rief Netanjahu, als Yedioth Ahronoth, die New York Times und andere Zeitungen berichteten, dass der Waffenverkauf zwischen den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten die treibende Kraft hinter dem Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten gewesen sei und dass Netanjahu von Anfang an im Bilde gewesen sei. Doch dann, nachdem Netanjahu während des Nationalkonvents der Republikaner in Jerusalem mit Außenminister Pompeo zusammengetroffen war, kam er zur Vernunft und stoppte alle öffentlichen Klagen darüber, dass die Vereinigten Arabischen Emirate neue US-Waffen kaufen dürfen.

Jeder, der die Nachrichten aus dem Nahen Osten verfolgt, weiß, was für ein kluger Politiker Netanyahu ist. Es sollte daher nicht überraschen, dass Netanjahu genau den Deal, dem er zugestimmt hat, den er dann lahmgelegt und dessen Kenntnis er verleugnet hat, zum militärischen Vorteil seines eigenen Landes (sowie zum weiteren Vorteil der US-Waffenfirmen) ausgehandelt hat. Am 6. September berichtete Yedioth Ahronoth, dass Netanjahu zusätzliche US-Waffen für Israel anfordern wird, um die Auswirkungen der neuen US-Waffenverkäufe an die Emirate auszugleichen. Diese zusätzlichen Waffen werden zu den 3,8 Milliarden Dollar hinzukommen, die die USA Israel bereits jährlich an militärischer Unterstützung gewähren (100 % davon müssen für Käufe von US-Waffenherstellern verwendet werden).

Am 7. September sprach sich Trump gegen die Drehtür der US-Waffenverkäufe und endlose Kriege aus. Gegen einen Bericht im Atlantik, wonach er gefallene US-Soldaten als “Sauger” und “Verlierer” verunglimpft habe, warf er den Pentagon-Führern vor, sie wollten “nichts anderes tun, als Kriege zu führen, damit all diese wunderbaren Unternehmen, die die Bomben und Flugzeuge herstellen und alles andere glücklich machen, glücklich bleiben”. Aber Donald Trump selbst macht diese “wunderbaren Unternehmen” glücklich, indem er für sie einen Deal zum Verkauf von Waffen in zweistelliger Milliardenhöhe an die Emirate abschließt, ein Land, das in den Krieg in Libyen verwickelt ist und bis vor kurzem einer der Anführer des brutalen Krieges im Jemen war.

Es ist nicht nur das aktuelle Friedensabkommen des Weißen Hauses, das Trumps neuer Behauptung widerspricht, er sei der Kandidat des Weißen Ritters, der dem militärisch-industriellen Komplex endlich einen Dämpfer verpassen wird. Weniger als sechs Monate nach seinem Amtsantritt unterzeichnete Trump ein Abkommen mit Saudi-Arabien – dem Hauptverantwortlichen für den Krieg im Jemen – über 110 Milliarden Dollar an sofortigen Waffenverkäufen in den USA und 350 Milliarden Dollar an Verkäufen in den folgenden 10 Jahren. Am 16. April 2019 nutzte Trump sein Vetorecht, um eine parteiübergreifende Kongressresolution aufzuheben, die die amerikanische militärische Beteiligung am Krieg im Jemen größtenteils beendet hätte – ein Krieg, der Tausende von Zivilisten getötet, die schlimmste humanitäre Krise auf dem Planeten ausgelöst und Unternehmen wie Raytheon, Boeing und Lockheed Martin dabei geholfen hat, ihre ohnehin schon enormen Reichtümer zu vermehren. Trump setzte nicht nur die Beteiligung der USA am Krieg im Jemen fort, sondern im darauf folgenden Monat, im Mai 2019, nutzte seine Regierung eine Dringlichkeitserklärung, um – ohne Zustimmung des Kongresses – einen Waffenhandel mit Saudi-Arabien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Wert von 8,1 Milliarden Dollar durchzusetzen.

Während Trump sich selbst als Anti-Kriegskandidat präsentierte, sagte Fox News-Moderatorin Laura Ingraham in ihrer Sendung “The Ingraham Angle”: “Wenn Sie das Pentagon zügeln wollen, ist Trump Ihre einzige Option.” Aber das Budget des Pentagon ist in den letzten fünf Jahren jedes Jahr gestiegen. Im Fiskaljahr 2020 hatte das Verteidigungsministerium kolossale 738 Milliarden Dollar zur Verfügung, und für das Fiskaljahr 2021 strebt Trump ein satte 750 Milliarden Dollar DoD-Budget an.

Obwohl das Abraham-Abkommen zur formalen Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten nächste Woche im Weißen Haus unterzeichnet werden soll, ist die Frage der Waffenverkäufe der USA an die VAE noch nicht in Stein gemeißelt. Solche Verkäufe bedürfen der Zustimmung des Kongresses, und nach Angaben von Mitarbeitern des Kongresses, die mit CNN sprechen, wurden die zuständigen Ausschüsse im Kongress noch nicht einmal benachrichtigt. Wenn das amerikanische Volk wirklich einen Frieden im Nahen Osten anstreben und stattdessen unsere Steuern für den Aufbau der US-Infrastruktur, des Gesundheitswesens, der Bildung und die Bewältigung der Klimakrise verwenden will, dann müssen wir unverzüglich Druck auf unsere Kongressabgeordneten ausüben, um sicherzustellen, dass das Waffenverkaufsgeschäft zwischen den USA und den VAE nicht zustande kommt.



