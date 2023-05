World leaders congratulate Turkish President Erdogan on reelection victory The leaders of Qatar, Hungary, Somalia and Pakistan were among the first heads of state and government on Sunday to congratulate President Recep Tayyip Erdogan, who is leading in the presidential runoff election.

Die Staatsoberhäupter von Katar, Ungarn, Somalia und Pakistan gehörten zu den ersten Staats- und Regierungschefs, die am Sonntag Präsident Recep Tayyip Erdogan gratulierten ( Doğukan Keskinkılıç – Anadolu Agency )

Führende Politiker der Welt gratulieren dem türkischen Präsidenten Erdogan zur Wiederwahl



28. Mai 2023



Die Staatsoberhäupter von Katar, Ungarn, Somalia und Pakistan gehörten zu den ersten Staats- und Regierungschefs, die am Sonntag Präsident Recep Tayyip Erdogan gratulierten, der in der Präsidentschaftsstichwahl in Führung liegt.

“Mein lieber Bruder, ich gratuliere dir zu deinem Sieg und wünsche dir viel Erfolg in deiner neuen Amtszeit und dass du in ihr das erreichst, was das brüderliche türkische Volk in Bezug auf Fortschritt und Wohlstand anstrebt”, schrieb der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, auf Twitter.

Auch Ungarns Viktor Orban gratulierte Präsident Erdogan “zu seinem unbestreitbaren Wahlsieg!”

“Herzlichen Glückwunsch, brüderliche und freundliche Türkiye”, twitterte das Büro von Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif bezeichnete Erdogan in seinem Glückwunschschreiben als “einen der wenigen Führer der Welt, dessen Politik im öffentlichen Dienst verankert ist”.

Erdogan führt in der Stichwahl mit 53,41 % der Stimmen, während der Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu nach Auszählung von 75,42 % der Stimmen auf 46,59 % kommt, so Ahmet Yener, Vorsitzender des Obersten Wahlrats (YSK).

Mehr als 64,1 Millionen türkische Bürger waren als Wähler registriert, darunter mehr als 1,92 Millionen, die ihre Stimme zuvor in Wahllokalen im Ausland abgegeben hatten.

In der gesamten Türkei wurden fast 192 000 Wahlurnen für die Wähler aufgestellt.

Am 14. Mai erreichte kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderlichen 50 %, so dass es zu einer Stichwahl kam, obwohl Amtsinhaber Erdogan mit 49,52 % in Führung lag. Übersetzt mit Deepl.com

