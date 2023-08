Five for five: U.S.-Iran prisoner swap and the nuclear deal The U.S. and Iran are in a negotiation to swap five prisoners held in Iran for five prisoners held in the U.S. ❗️Join us on Telegram , Twitter ,…

Fünf für fünf: Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Iran und das Atomabkommen

Von Steven Sahiounie

August 13, 2023

Die USA und der Iran verhandeln über den Austausch von fünf iranischen Gefangenen gegen fünf US-amerikanische Gefangene.

Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, und die Gefangenen werden möglicherweise nicht so bald nach Hause zurückkehren, aber das Abkommen wurde bereits in die Wege geleitet, da der Iran die fünf Gefangenen in Hausarrest versetzt hat, von denen einige aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran verlegt wurden.

Katar, Oman und die Schweiz spielten bei der Vereinbarung eine Rolle, und wenn sie abgeschlossen ist, werden 6 Milliarden Dollar auf einem südkoreanischen Bankkonto, auf dem eingefrorene iranische Gelder liegen, in Euro umgetauscht werden. Nachdem die US-Dollar in Euro umgewandelt wurden, werden sie an eine Bank in Katar überwiesen, die den Iranern Zugang zu dem Konto gewährt, das jedoch für Lebensmittel und humanitäre Zwecke gesperrt ist.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind eskaliert, seit Präsident Trump die USA aus dem am 14. Juli 2015 unterzeichneten Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) herausgeholt hat, der sicherstellen soll, dass das iranische Atomprogramm ausschließlich friedlich ist. Trumps Schritt war eine Beschwichtigung für den israelischen Premierminister Netanjahu, der seit langem mit einem militärischen Angriff auf die iranischen Atomanlagen droht. Da Israel nun wegen innenpolitischer Probleme vor einem Bürgerkrieg steht, droht Netanjahu immer noch mit einem Angriff, um den Widerstand gegen seine Regierung zu zerstreuen.

Nach ihrem Amtsantritt hat sich die Regierung von Präsident Biden um ein neues Abkommen mit dem Iran bemüht, um die Anreicherung von Uran einzuschränken. Die Verhandlungen sind jedoch ergebnislos geblieben. Experten zufolge könnte dieser jüngste Gefangenenaustausch ein kleiner Schritt sein, um die schwindende Diplomatie zwischen den USA und dem Iran wieder zu beleben.

Trumps Entscheidung, 2018 aus dem JCPOA auszusteigen, hat es dem Iran ermöglicht, seine Urananreicherung auf einen Reinheitsgrad von 60 % zu steigern, der unter den für die Herstellung einer Atomwaffe erforderlichen 90 % liegt.

Biden hat den Iran aufgefordert, seine Urananreicherung zu verringern, mehrere amerikanische Gefangene auszuliefern, seine Unterstützung für Russland zurückzufahren und Angriffe auf die im Nahen Osten stationierten US-Streitkräfte zu vermeiden. Der Iran hat sich grundsätzlich bereit erklärt, die Lagerung von auf 60 % angereichertem Uran einzustellen, und befindet sich derzeit im Prozess eines Gefangenenaustauschs.

In der Vergangenheit hat der Iran mit den UN-Atominspektoren zusammengearbeitet und ihnen einige Informationen über die fraglichen nuklearen Aktivitäten in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt. Ein Bericht der UN-Inspektoren wird für Ende dieses Monats erwartet, möglicherweise zeitgleich mit dem Gefangenenaustausch.

Siamak Namazi, 51, Emad Shargi, 58, und Morad Tahbaz, 67, sind drei der fünf Personen, die an dem vorgeschlagenen Gefangenenaustausch teilnehmen. Die Namen des vierten und fünften US-Bürgers wurden nicht bekannt gegeben.

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen erklärte: „Im Rahmen eines Abkommens über humanitäre Zusammenarbeit, das von einer dritten Regierung vermittelt wurde, haben sich der Iran und die USA auf die gegenseitige Freilassung und Begnadigung von fünf Gefangenen geeinigt. Die Verlegung dieser Gefangenen aus dem Gefängnis ist ein wichtiger erster Schritt zur Umsetzung dieses Abkommens.“

Teheran hat sein Atomprogramm 2015 im Gegenzug für die Aufhebung internationaler Sanktionen zurückgefahren, aber nach Trumps desaströsem Bruch mit dem Abkommen im Jahr 2018 hat er die Sanktionen im Rahmen seiner Politik des „maximalen Drucks“ verschärft, und auch Biden hat weiterhin neue Sanktionen gegen den Iran verhängt.

Das von China vermittelte Abkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien hat dem Nahen Osten Hoffnung auf eine friedliche und prosperierende Zukunft gegeben.

Netanjahu hat sich zwei Hauptziele für seine Regierung gesetzt. Er will Saudi-Arabien in das Abraham-Abkommen mit Israel einbinden und die jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland Palästinas massiv ausbauen. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat erklärt, dass es kein Abkommen mit Israel geben kann, bevor die Rechte des palästinensischen Volkes nicht mit Israel abgestimmt sind.

Ich persönlich bin der Meinung, dass all die militärischen Spannungen, die die USA in letzter Zeit im Nahen Osten erzeugt haben, indem sie den US-Flugzeugträger mit 3.000 Marinesoldaten an Bord in den Arabischen Golf schickten, und die militärische Verstärkung im Osten Syriens, dazu dienen, Verhandlungen über viele Fragen zu fördern, die die Region und die Rolle der USA betreffen. Übersetzt mit Deepl.com

--

