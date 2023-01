For a Different Angle on Ukraine Starting with Robert Parry’s groundbreaking reporting on the 2014 Maidan coup, through the Russian intervention this year, Consortium News has been a leading source of analysis on Ukraine that defies the ‘psyopcracy.’ Consortium News has been on the leading edge of Ukraine coverage, beginning

Biden und Selenskyj auf der COP 26 Klimakonferenz, November 2021. (Präsident der Ukraine/Wikimedia Commons)

Für alle des Englisch mächtigen Leser

Für einen anderen Blickwinkel auf die Ukraine 30. Dezember 2022

Here is a list of some of the most important original Consortium News stories on Ukraine since 2014. Please consider making a tax-deductible donation to help us continue our Ukraine coverage into 2023.

ROBERT PARRY

Neocons and the Ukraine Coup – Feb. 23, 2014

Who’s Telling the Big Lie on Ukraine? – Sept. 2, 2014

Ready for Nuclear War Over Ukraine? – Feb. 23, 2015

The Mess That Nuland Made – July 13, 2015

Troubling Gaps in the New MH-17 Report – Sept. 28, 2016

JOE LAURIA

Tangled Tale of NATO Expansion at the Heart of Ukraine Crisis – Jan. 28, 2022

What a US Trap for Russia in Ukraine Might Look Like – Feb. 4, 2022

Why Putin Went to War – Feb. 24, 2022

On a Knife’s Edge in Ukraine – March 11, 2002

Biden Confirms Why the US Needed This War – March 27, 2022

Defensive West Smears Samarkand Summit – Sept. 21, 2022

On the Influence of Neo-Nazism in Ukraine – Dec. 29, 2022

Evidence of US-Backed Coup in Kiev – Dec. 29, 2022

SCOTT RITTER

Pity the Nation – March 7, 2022

Phase Three in Ukraine – May 30, 2022

Reaping the Whirlwind – Sept. 22, 2022

Nuclear High Noon in Europe – Oct. 19, 2022

A ‘Dangerous, Bloody & Dirty Game – Nov. 3, 2022

Merkel Reveals West’s Duplicity – Dec. 5, 2022

PATRICK LAWRENCE

The Great Acquiescence – Glory to Ukraine – April 16, 2022

Ukraine & the Strength of Nonalignment – April 27, 2022

The New Iron Curtain – May 16, 2022

The Imaginary War – July 13, 2022

War as Presentation – Nov. 1, 2022

A War of Rhetoric & Reality – Dec. 27, 2022

Angefangen mit Robert Parrys bahnbrechenden Berichten über den Maidan-Putsch 2014 bis hin zur russischen Intervention in diesem Jahr ist Consortium News eine führende Quelle für Analysen über die Ukraine, die der "Psyopkratie" trotzen. Biden und Selenskyj auf der COP 26 Klimakonferenz, November 2021. (Präsident der Ukraine/Wikimedia Commons) Consortium News war in der Ukraine-Berichterstattung stets führend, angefangen mit Robert Parrys Arbeit im Jahr 2014, in der er die Beteiligung der USA am Putsch und die Rolle der Neonazis aufzeigte. Er warnte auch schon 2015, dass die Ukraine-Krise zu einem Atomkrieg führen könnte. Hier ist eine Liste der wichtigsten Originalberichte von Consortium News über die Ukraine seit 2014. Bitte denken Sie über eine steuerlich absetzbare Spende nach, damit wir unsere Berichterstattung über die Ukraine auch im Jahr 2023 fortsetzen können. ROBERT PARRY Neocons und der Ukraine-Putsch - 23. Februar 2014 Wer erzählt die große Lüge über die Ukraine? - Sept. 2, 2014 Bereit für einen Nuklearkrieg um die Ukraine? - Feb. 23, 2015 Das Chaos, das Nuland angerichtet hat - 13. Juli 2015 Beunruhigende Lücken im neuen MH-17-Bericht - Sept. 28, 2016 JOE LAURIA Die verworrene Geschichte der NATO-Erweiterung im Zentrum der Ukraine-Krise - Jan. 28, 2022 Wie eine US-Falle für Russland in der Ukraine aussehen könnte - Feb. 4, 2022 Warum Putin in den Krieg zog - Feb. 24, 2022 Auf Messers Schneide in der Ukraine - 11. März 2002 Biden bestätigt, warum die USA diesen Krieg brauchten - 27. März 2022 Der defensive Westen verleumdet den Samarkand-Gipfel - Sept. 21, 2022 Über den Einfluss des Neonazismus in der Ukraine - 29. Dezember 2022 Beweise für US-gestützten Putsch in Kiew - 29. Dezember 2022 SCOTT RITTER Mitleid mit der Nation - 7. März 2022 Phase drei in der Ukraine - 30. Mai 2022 Den Wirbelwind ernten - 22. September 2022 Nuklearer High Noon in Europa - 19. Oktober 2022 Ein "gefährliches, blutiges und schmutziges Spiel" - 3. November 2022 Merkel entlarvt die Doppelzüngigkeit des Westens - 5. Dezember 2022 PATRICK LAWRENCE Die große Nachgiebigkeit - Ruhm für die Ukraine - 16. April 2022 Die Ukraine und die Stärke der Blockfreiheit - 27. April 2022 Der neue Eiserne Vorhang - 16. Mai 2022 Der eingebildete Krieg - 13. Juli 2022 Krieg als Präsentation - 1. November 2022 Ein Krieg zwischen Rhetorik und Realität - 27. Dezember 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...