For Erdogan, morals and principles matter as much as the economy Turkish President Recep Tayyip Erdogan won another term in office after receiving 52.14 per cent of the votes in the presidential election on Sunday, defeating his rival Kemal Kilicdaroglu in the runoff election.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hält eine Rede während der 79. Generalversammlung der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB) in den TOBB Towers in Ankara, Türkei, am 30. Mai 2023 [TUR Präsidentschaft/Murat Cetinmuhurdar – Anadolu Agency]

Für Erdogan sind Moral und Prinzipien genauso wichtig wie die Wirtschaft



von Motasem A Dalloul

1. Juni 2023

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine weitere Amtszeit gewonnen, nachdem er bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag 52,14 Prozent der Stimmen erhielt und seinen Rivalen Kemal Kilicdaroglu in der Stichwahl besiegte.

Mit dem Wahlsieg beginnt für den konservativen Islamisten Erdogan das dritte Jahrzehnt an der Spitze der Türkei, die sich zu einem wichtigen regionalen und internationalen Akteur in den Bereichen Politik, Diplomatie, Gashandel und Rüstungsindustrie entwickelt hat.

Vor dem Präsidentenpalast in Ankara wandte sich Erdogan an Tausende von Anhängern, die sich versammelt hatten, um seinen Sieg zu feiern, und sagte: “Wir sind nicht die einzigen Gewinner, der Gewinner ist die Türkei. Der Gewinner sind alle Teile unserer Gesellschaft, unsere Demokratie ist der Gewinner… Jetzt ist es an der Zeit, alle Debatten und Konflikte im Zusammenhang mit der Wahlperiode beiseite zu legen und sich auf unsere nationalen Ziele und Träume zu einigen.”

“Keiner hat verloren. Alle 85 Millionen Menschen haben durch die Verantwortung, die uns von unserem Volk übertragen wurde, gewonnen.”

Erdogan begrüßte seine Anhänger und dankte ihnen, während er seinen politischen Gegnern und deren Anhängern versicherte, dass er nicht “beleidigt, nachtragend oder wütend” auf sie sei, da sie ihn und seine Anhänger während der Wahlen beleidigt, die Menschen belogen, seine Errungenschaften heruntergespielt und ihn beschuldigt hätten, ein Diktator zu sein.

Anna Foster von der BBC sagte jedoch, dass für diejenigen, die gehofft hatten, die “autoritäre Türkei zu beenden, die Gelegenheit vertan wurde”. Der Europa-Redakteur von Channel 4, Matt Frei, bezeichnete Erdogan in seinem ersten Bericht für BBC 4 nach seinem Sieg “als das Modell für Autokraten auf der ganzen Welt”. Frei warf ihm vor, die Türken in zwei Lager zu spalten: “diejenigen, die für ihn sind, und diejenigen, die gegen ihn sind.”

Fast alle westlichen Medien nahmen Erdogan nach seinem Sieg ins Visier, ebenso wie Nachrichtenorganisationen in arabischen Ländern, die Verbündete der USA und westlicher Regierungen sind. Dieselben Organe übersahen Kilicdaroglus Rassismus und wiesen nicht darauf hin, dass er das Leid der schutzbedürftigen Flüchtlinge gegen Wählerstimmen eintauschte.

Diese blinden Menschen ließen die dunklen Zeiten, die die Türkei und die Türken unter den Säkularisten erlebten, beiseite, einschließlich der Militärputsche, des Rassismus, des Mangels an politischen und religiösen Freiheiten, der sehr schlechten Wirtschaft und des sehr schlechten Bildungs- und Gesundheitssystems. Gleichzeitig ignorierten sie die qualitativen Fortschritte, die Erdogan in allen Bereichen erzielt hat, und wie er die Wirtschaft des Landes verbessert hat, die vor seiner Herrschaft zu den schlechtesten der Welt gehörte.

Nach Angaben der Weltbank: “Die Leistung der Türkei seit 2000 ist beeindruckend. Makroökonomische und fiskalische Stabilität waren das Herzstück dieser Leistung, die einen Anstieg von Beschäftigung und Einkommen ermöglichte und die Türkei zu einem Land mit mittlerem Einkommen machte. Die Armutsinzidenz hat sich im Zeitraum 2002-12 halbiert, und die extreme Armut ist noch schneller zurückgegangen. In dieser Zeit hat sich die Türkei dramatisch verstädtert und für den Außenhandel und das Finanzwesen geöffnet.

Erdogan hat selbst einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und hat in diesem Bereich gearbeitet. Er kümmert sich um alle aktuellen wirtschaftlichen Probleme des Landes und hat einen Wirtschaftsreformplan, der auf der Senkung der Zinssätze und der Wiederbelebung einer auf Produktivität und gerechter Verteilung des Wohlstands basierenden Realwirtschaft beruht.

Die Türkei entwickelt sich zu einem Knotenpunkt der internationalen Gasmärkte, zusätzlich zu ihren massiven Gasvorkommen im Schwarzen Meer.

Die Anti-Erdogan-Propagandisten konzentrierten sich auf die Vorherrschaft Erdogans und seiner Loyalisten über die staatlichen Institutionen und Ressourcen und wie diese für Erdogans Wahlkampf genutzt wurden. Sie konzentrierten sich auch auf falsche Behauptungen, er habe nicht angemessen auf die von den verheerenden Erdbeben vom 6. Februar betroffenen Gebiete reagiert.

Diese Leute scheinen jedoch nicht zu wissen, dass es in der Türkei 530 Fernsehsender gibt, von denen nur sehr wenige im Besitz der Regierung sind. Die meisten der meistgesehenen und -gelesenen Medien sind in privater Hand. Die Behauptung der Anti-Erdogan-Propagandisten, diese Medien seien eng mit der Regierung verbunden, ist unbegründet.

Der Oberste Rundfunk- und Fernsehrat (RTUK), der die Medien überwacht, reguliert und sanktioniert, ähnelt den Gremien, die in anderen Ländern tätig sind, und verpflichtet die Medien zur Einhaltung bestimmter Standards und Verhaltenskodizes.

Was die Reaktion auf die Erdbeben betrifft, so hat Erdogans Regierung Hunderten von vertriebenen Familien im Bezirk Dafna in Hatay innerhalb von 60 Tagen nach den Beben neue Wohnungen zur Verfügung gestellt. Das war beispiellos.

Erdogan respektiert sein Land, sein Volk und seine Prinzipien. Er ist auch stolz auf seine Religion. Er ist nicht bereit, falsche Versprechungen zu machen, zu lügen oder seine Prinzipien, seine Moral und seine Religion für Millionen von Stimmen zu verhökern.

Er hat deutlich gemacht, dass er nicht an die Trennung zwischen Moschee und Staat, Moral und Politik, Religion und Wirtschaft, unabhängige Entscheidungen und eine flexible Außenpolitik glaubt. Diese Stärke und Stabilität veranlassten den russischen Präsidenten Wladimir Putin, ihn als engen Verbündeten zu betrachten, während er Drohnen an die Ukraine verkauft, um russische Truppen anzugreifen.

Seine Stärke und Stabilität veranlassten US-Präsident Joe Biden, der wiederholt gesagt hat, Erdogan müsse gestürzt werden, und dessen Regierung terroristische kurdische Milizen in Nordsyrien bei Angriffen auf türkische Truppen unterstützt, zu einem Tweet: “Ich freue mich darauf, weiterhin als Nato-Verbündete in bilateralen Fragen und bei gemeinsamen globalen Herausforderungen zusammenzuarbeiten.” Übersetzt mit Deepl.com

--

