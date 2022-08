Während sich das zionistische Regime “rührend” um vom Krieg traumatisierte Kinder aus der Ukraine sorgt….

Evelyn hecht-Galinski

Für Kinder in Gaza öffnet eine weitere Runde der Gewalt erneut ein Trauma

https://www.middleeastmonitor.com/20220818-for-children-in-gaza-another-round-of-violence-reopens-trauma/

Palästinensische Kinder zünden während einer Gedenkveranstaltung im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, Gaza, am 11. August 2022 Kerzen an. Es fand eine Gedenkveranstaltung für diejenigen statt, die bei den jüngsten israelischen Angriffen auf den Gazastreifen ihr Leben verloren haben [Ali Jadallah – Anadolu Agency].

Reuters

18. August 2022

Als Anfang August israelische Raketen im Gazastreifen einschlugen, Glasscheiben zerschmetterten und Gebäude zerstörten, setzte Jouman Abdu Kopfhörer auf, bedeckte ihre Augen mit einer Augenbinde und streckte sich auf der Couch. Das achtjährige palästinensische Mädchen sagte, sie habe sich dieses Ritual ausgedacht, um dem Knall der Explosionen zu entgehen, der zweiten Runde ständiger Gewalt, die sie in 15 Monaten erlebt hatte.

“Ich wollte die Geräusche der Explosionen nicht hören”, sagte sie, während sie mit ihrer Mutter zusammensaß. “Ich hatte Angst, dass sie unser Haus bombardieren würden.”

Der jüngste Ausbruch der Feindseligkeiten dauerte nur ein Wochenende, aber er unterstrich das Trauma, mit dem palästinensische Kinder konfrontiert sind, die in den Jahren seit 2007, als Israel und Ägypten eine Blockade verhängten und den Streifen von der Außenwelt abschnitten, in dem dicht besiedelten Gebiet aufwuchsen.

“Wenn du ein Kind in oder um Gaza bist und 15 Jahre alt bist, hast du in deinem Leben bereits fünf verschiedene Konflikte erlebt”, sagte Lucia Elmi, Sonderbeauftragte des UNICEF, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, in Palästina.

Israel hat in diesem Monat eine Reihe von Luftangriffen gegen die Bewegung des Islamischen Dschihad im Gazastreifen geflogen. Damit reagierte es auf eine nach Angaben der israelischen Behörden konkrete und unmittelbare Bedrohung durch die Gruppe, nachdem einer ihrer führenden Köpfe im besetzten Westjordanland festgenommen worden war. Der Islamische Dschihad ist eine palästinensische Gruppe, die sich dem Widerstand gegen die israelische Besatzung und der Schaffung eines islamischen palästinensischen Staates verschrieben hat. Sie feuerte mehr als 1.000 Raketen auf Israel ab und machte Israel für die Eskalation verantwortlich. Sie erklärte, dass sie ägyptische Vermittler darüber informiert habe, dass sie kurz davor war, den Alarmzustand unter ihren Kämpfern aufzuheben, als die israelischen Angriffe begannen.

Auch die vom Westen unterstützte Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah verurteilte die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen.

Auf die Frage nach den Auswirkungen der Blockade und der wiederholten Gewalt in Gaza auf die psychische Gesundheit sagte das israelische Militär, dass die Realität der Kämpfe für die Palästinenser in Gaza und die Israelis, die in der Nähe des Streifens leben, schwierig sei. “Die Armee hat alle möglichen Anstrengungen unternommen, um den Schaden an Zivilisten und zivilem Eigentum zu verringern”, hieß es.

Die Angaben Israels und des Islamischen Dschihad konnten von unabhängiger Seite nicht bestätigt werden.

Mindestens 49 Menschen, darunter 17 Kinder, wurden getötet, und mehr als 360 Menschen, darunter 151 Kinder und Jugendliche, wurden nach Angaben des Gesundheitswesens im Gazastreifen verwundet, bevor ein von Ägypten vermittelter Waffenstillstand die jüngste Runde der Kämpfe beendete. Kinder machen etwa die Hälfte der 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen aus.

Es gibt keine sicheren Unterkünfte in dem Streifen, in dem palästinensische Beamte und internationale humanitäre Organisationen davor gewarnt haben, dass das Gesundheitssystem am Rande des Zusammenbruchs steht. In einem Bericht von Save the Children vom Juni wurde das psychosoziale Wohlbefinden der Kinder im Gazastreifen auf der Grundlage einer Befragung von 488 Kindern und 160 Eltern und Betreuern als “alarmierend niedrig” eingestuft. Jedes zweite Kind im Gazastreifen benötige psychische und psychosoziale Unterstützung, sagte Elmi von UNICEF.

Dies sei bereits nach dem Mai 2021 der Fall gewesen, als bei den 11-tägigen Kämpfen zwischen Israel und der Hamas 250 Palästinenser im Gazastreifen und 13 Menschen in Israel ums Leben kamen, was zu einer “kumulativen Wirkung eines lang anhaltenden Traumas bei den Kindern” geführt habe, fügte sie hinzu.

Auf israelischer Seite wurden dieses Mal keine Opfer gemeldet, aber Kinder, die in israelischen Gemeinden rund um den Gazastreifen leben und sich in unmittelbarer Reichweite der aus dem Streifen abgefeuerten Raketen befinden, leiden ebenfalls unter Traumata, bestätigte Elmi.

Israelische Studien haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass Kinder, die ständig Bombardierungen ausgesetzt sind, ein hohes Maß an Stress erleben, wobei die Angst in den Gebieten in der Nähe des Gazastreifens besonders groß ist. “Es gibt unzählige Untersuchungen und Arbeiten über die langfristigen Auswirkungen traumatischer Situationen”, sagte die Psychologin Ilana Elyassi in ihrem Büro in Gevim im Süden Israels. “Ich glaube, dass es fast alle Bereiche der Persönlichkeit, die innere Welt und die Funktionalität der Menschen beeinflusst.”

In einem befestigten Raum in der südisraelischen Stadt Aschkelon spielten Ravit und Amit Shubely mit ihren beiden Kindern, um sie von möglichen Sirenen abzulenken, die vor ankommenden Raketen warnten. Selbst in einem befestigten Raum “besteht immer die Angst vor dem Tod”, so Ravit. Während der Kämpfe seien ihre Kinder nachts immer wieder aufgewacht und hätten sie gefragt, was sie im Falle von Sirenen tun sollten, fügte sie hinzu. Amit wies darauf hin: “Wir leben hier in einer Art Druckkessel, in dem man nicht weiß, wann es einen treffen kann. Es kann jederzeit passieren, in verrückten Stunden, und man kann es nicht kontrollieren”.

Hilfsorganisationen weisen darauf hin, dass die Palästinenser im Gazastreifen weder über Bunker noch über die Raketenabwehrsysteme verfügen, die die Israelis schützen. Der Zugang zu medizinischer Versorgung ist begrenzt, die Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt, und die psychologischen Narben sitzen tief.

Eine Studie der Nichtregierungsorganisation Physicians for Human Rights-Israel aus dem Jahr 2015 kam zu dem Ergebnis, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Palästinenser in den besetzten Gebieten aufgrund erheblicher Unterschiede im Gesundheitszustand 10 Jahre unter der der Israelis liegt, und die Unterschiede werden immer größer. Dr. Sam Owaida, Psychiater beim Gaza Community Mental Health Programme, sagte, die Auswirkungen der wiederholten Kämpfe auf die Kinder reichten von der Weigerung, das Haus zu verlassen und sich an die Eltern zu klammern, bis hin zu Problemen beim Sprechen, Bettnässen und Schlafstörungen. In Gaza, so fügte er hinzu, gibt es so etwas wie ein Posttrauma nicht, das Trauma ist andauernd”.

Eltern und Betreuer, von denen viele aufgrund der zerstörten Wirtschaft des Gazastreifens bereits in Armut leben, sind sich der Bewältigungstechniken bewusster geworden, aber die in dem Gebiet verfügbaren Ressourcen reichen möglicherweise nicht aus, um den wachsenden Bedarf an Traumaunterstützung zu decken, so Owaida.

In einer Übersicht über den humanitären Bedarf des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten vom Dezember 2021 wurde festgestellt, dass der bestehende Mangel an Fachpersonal und Medikamenten im Gazastreifen durch Covid-19 und den Krieg im letzten Jahr noch verstärkt wurde, da viele Mitarbeiter an vorderster Front entweder überlastet oder nicht in der Lage waren, zur Arbeit zurückzukehren. Laut Elmi arbeitet UNICEF mit Partnern zusammen, um die Beratungsdienste im Gazastreifen auszubauen.

Für Najla Shawa, Mitarbeiterin einer humanitären Organisation und Mutter von zwei Kindern in Gaza, war diese Runde trotz ihrer relativ kurzen Dauer eine schwierige Erfahrung für die Eltern. Frühere Traumata ihrer Töchter, Zainab, 7, und Malak, 5, kamen fast sofort zum Vorschein, sagte sie. Die Mädchen weigerten sich, allein irgendwohin zu gehen – selbst auf die Toilette -, und immer wenn laute Explosionen zu hören waren, klagte Zainab über starke körperliche Schmerzen in der Brust, erklärte Najla.

“Ich habe mein Bestes gegeben, um mich zusammenzureißen und einfach die ideale Mutter zu sein”, fügte sie hinzu. “Wie können wir sie trösten? Die Angst wird von allen geteilt, von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen. Es gibt kein ‘sie werden sich daran gewöhnen’. Es ist, als würde man den Krieg zum ersten Mal erleben. Übersetzt mit Deepl.com

