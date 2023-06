Für Ukraine bestimmter Munitionszug in Polen ausgeraubt

Vom Westen gelieferte Munition, die für die Ukraine bestimmt war, ist am Sonntag in Polen Opfer von Zugdieben geworden. Örtliche Medien berichteten, dass die nun festgenommenen Kriminellen es nicht absichtlich auf die militärische Fracht abgesehen hatten, sondern die Kisten eher zufällig ausgewählt hätten.

Wie Polizeisprecher Mariusz Ciarka gegenüber Reportern erklärte, war der von US-Truppen betriebene Zug aus Deutschland kommend unterwegs. Nach Angaben der Behörden brachen die Diebe im Schutze der Nacht in den Waggon in der Stadt Węgliniec ein. Der Vertreter der niederschlesischen Polizei, Przemysław Ratajczyk, sagte: “Als sie merkten, was sie gestohlen hatten, bekamen sie Angst und beschlossen aus Angst vor ernsten Konsequenzen, die Beute zurückzulassen.”

Die Polizei begann mit der Suche nach den fehlenden Kisten und fand alle vier in einem Teich vier Kilometer vom ursprünglichen Tatort entfernt. In einem Twitter-Post am Mittwoch teilten die Beamten mit, dass die Siegel an drei Kisten intakt zu sein schienen, während die andere Kiste geöffnet worden war, aber keine Munition entwendet wurde.

Die Polizei erklärte, sie hätte drei Einheimische wegen des Verdachts des Diebstahls festgenommen, die den Behörden wegen “früherer Eigentumsdelikte” bekannt seien. Einigen Berichten zufolge suchen die Beamten jedoch möglicherweise noch nach einem vierten Verdächtigen. Lokale Nachrichten wiesen darauf hin, dass Zugdiebstähle in diesem Gebiet “nichts Neues” seien.

Der polnische Radiosender RMF FM behauptete, dass die Diebe etwa 120 Patronen des Kalibers 25 mm erbeutet hätten. Andere Sender behaupteten, die Kisten enthielten Granaten und nicht näher bezeichnete Munition bzw. Granatwerfer und Granaten.

Seit Russland im Februar letzten Jahres seine Militäraktion in der Ukraine begonnen hat, unterstützt Polen sein Nachbarland aktiv mit Waffen. Darüber hinaus hat sich Polen zu einer logistischen Drehscheibe für Waffenlieferungen aus anderen westlichen Ländern entwickelt.

