Marokkanische Spieler halten die palästinensische Flagge, während sie ihren WM-Sieg über Spanien im Education City Stadium in Al Rayyan, Doha, am 6. Dezember 2022 feiern (Associated Press)

Spieler und Fans haben das Turnier genutzt, um die palästinensische Sache zu unterstützen und Solidarität zu bekunden

Fußball-Weltmeisterschaft 2022: Marokkos Atlas Lions vereinen Fans mit lautem Jubel für die palästinensische Sache



Von Austin Bodetti

in Rabat

10. Dezember 2022



Mahmoud Hassan war im Education City Stadium in Katar, als Marokko nach dem sensationellen Sieg im Elfmeterschießen gegen Spanien den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft sicherte.

Er stand auf seinem Stuhl in einem der billigeren Abschnitte des Stadions, hob die Arme, begann auf Arabisch zu skandieren und spornte innerhalb weniger Minuten den gesamten Abschnitt zum Mitsingen an.

Als er und einige andere Marokkaner den Refrain anführten, stimmten auch Fans aus Katar, dem Libanon und Ägypten mit ein.

“Oh mein geliebtes Palästina,

Wo sind die Araber? Sie sind eingeschlafen.

Das schönste Land widersetzt sich.

Möge Gott dich beschützen”, brüllten er und andere Fans lauthals.

Diese Gesänge werden normalerweise von den Fans der erfolgreichsten marokkanischen Fußballmannschaft Raja Casablanca gesungen, aber der Text und andere, die absolut nichts mit Fußball zu tun haben, sind zu den inoffiziellen Hymnen der ersten Weltmeisterschaft im Nahen Osten geworden.

Währenddessen enthüllten die Spieler auf dem Spielfeld eine Fahne, während sich die Mannschaft für ein Foto versammelte, um den Moment festzuhalten – aber es war nicht das marokkanische Emblem, der fünfzackige grüne Stern, der in einem Meer aus Rot schwimmt.

Die Unterstützung und die Gefühle der Bevölkerung gegenüber Palästina offenbaren die tatsächliche Kluft zwischen den arabischen Regimen und ihrer Bevölkerung in Bezug auf Palästina”.

– Khalil al-Anani, Institut für Hochschulstudien in Doha

Die palästinensische Flagge war so ausgestreckt, dass sie in ihrer ganzen Pracht gezeigt werden konnte.

In diesem Moment des Triumphs hielten die marokkanischen Spieler inne, um auf einen Ort und ein Anliegen aufmerksam zu machen, das arabische Fans und Bürger aus der ganzen Region vereint.

Stunden später postete Mittelfeldspieler Abdelhamid Sabiri auf Instagram ein Bild von sich, wie er hinter einer palästinensischen Flagge kniet, mit der Bildunterschrift: “Für das Volk ohne Stimme”.

Diese Momente sind umso bemerkenswerter angesichts der umstrittenen Entscheidung Marokkos, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren – ein unpopulärer Schritt unter den einfachen Marokkanern und ein Schritt, den nur eine Handvoll anderer Länder in der Region getan haben.

Die palästinensische Aktivistin Muna el-Kurd wohnte dem Spiel bei und hielt nach dem überraschenden Sieg eine marokkanische Fahne in die Höhe. Ein philippinisch-palästinensischer Influencer teilte daraufhin ein Video von Palästinensern im Gazastreifen, die die Solidaritätsbotschaft der Atlas Lions feierten, und kommentierte dies mit den Worten: “Die Verbundenheit ist echt.”

Tareq Sawalmeh, ein Englischlehrer in der marokkanischen Hauptstadt Rabat, kann dem nur zustimmen. Während die Familie seiner Mutter

Wenn ein marokkanischer Spieler nach dem Sieg als Erstes die palästinensische Flagge hisst, spricht das Bände”, so Sawalmeh gegenüber Middle East Eye.

“Die Marokkaner haben uns Palästinenser während der Weltmeisterschaft nur mit Stolz erfüllt.”

Marokkos Abdelhamid Sabiri jubelt neben der palästinensischen Flagge nach dem WM-Sieg der Atlas Lions gegen Spanien im Education City Stadium in Al Rayyan, Doha, am 6. Dezember 2022 (Associated Press)

Marokkos Abdelhamid Sabiri feiert neben der palästinensischen Flagge nach dem WM-Sieg der Atlas Lions gegen Spanien (Associated Press)

Wir feiern unseren Sieg gemeinsam

Für Sawalmeh gehen der Jubel für die marokkanische Nationalmannschaft und die Unterstützung Palästinas Hand in Hand.

“Auch wenn ich nicht in Palästina aufgewachsen bin, war die palästinensische Sache immer ein Teil von mir”, sagte er. “Ich stehe immer in Kontakt mit der Familie meines Vaters und bin gleichzeitig marokkanischer Staatsbürger und Patriot.

Selbst Fans der Atlas Lions, die keine familiären Bindungen zu Sawalmeh haben, sehen den Einsatz für die Palästinenser als Teil der marokkanischen nationalen Identität.

“Als ethnisch vielfältiges Land beruhen unser Nationalismus und unser Zugehörigkeitsgefühl weitgehend auf Idealen – in diesem Fall auf religiösen und menschlichen, nicht auf rassischen”, sagt Zahra Bahjawi, Finanzanalystin in der marokkanischen Universitätsstadt Ifrane.

“Deshalb haben wir uns den Kampf der Palästinenser zu eigen gemacht, zumal er eine Parallele zur Entkolonialisierung Marokkos und zur Frustration der Bevölkerung über die unterdrückte Meinungsfreiheit in der Folgezeit darstellt.

Weltmeisterschaft 2022: Für Marokkos Fußballfans ist die Nationalität ein fließendes Konzept

Bahjawi erinnerte sich daran, dass Studenten und Professoren in Ifrane beim Spiel zwischen Kanada und Marokko Keffiyehs im palästinensischen Stil trugen, obwohl es solche Solidaritätsbekundungen schon vor dieser Weltmeisterschaft gab.

El Watan News berichtete 2018, dass marokkanische Fans bei der Weltmeisterschaft in Russland pro-palästinensische Parolen skandierten und marokkanische und palästinensische Flaggen vor einem Stadion hielten.

Im Jahr darauf sangen marokkanische Fans bei einem Spiel zwischen Raja Casablanca und dem palästinensischen Gegner Hilal Al-Quds in Casablanca, der größten Stadt Marokkos, zur Unterstützung Palästinas und schwenkten palästinensische Flaggen.

“Die Marokkaner haben eine sehr enge Beziehung zu ihrem Land, aber die meisten von ihnen betrachten Palästina als ihr zweites Land”, sagte Majda El Hadna, eine Innenarchitektin in Casablanca.

El Hadna hat eine persönliche Verbindung zu Palästina. Sie hat eine palästinensische Großmutter und besuchte den Gazastreifen als Kind, lange bevor Israel seine lähmende Blockade gegen die palästinensische Enklave verhängte.

Dennoch sieht sie Palästina als eine nationale Angelegenheit, nicht als eine individuelle.

“Eines der schönsten Dinge, die ich nach jedem marokkanischen Sieg bei der Weltmeisterschaft sehe, sind die palästinensischen Flaggen, denn sie zeigen die Liebe, die wir für Palästina empfinden”, sagte sie gegenüber MEE. “Wir feiern unseren Sieg als ein Land.”

Die Herausforderungen der Politik

Die Solidaritätsbekundungen der marokkanischen Fans mit Palästina bei der Fußballweltmeisterschaft deuten auf eine breitere Unterströmung hin: den weit verbreiteten Widerstand gegen die Normalisierung der Beziehungen Marokkos zu Israel.

Im Oktober 2020, etwa zwei Monate bevor Marokko die diplomatische Anerkennung Israels ankündigte, veröffentlichte das Arabische Zentrum für Forschung und politische Studien die Ergebnisse einer Umfrage, wonach 88 Prozent der Marokkaner die Normalisierung ablehnten, wobei 70 Prozent der Meinung waren, dass “die palästinensische Sache alle Araber und nicht nur das palästinensische Volk betrifft”.

Die Zahlen änderten sich im darauffolgenden Jahr etwas, was zum Teil darauf zurückzuführen war, was Marokko im Gegenzug für die Aufnahme von Beziehungen zu Israel erhielt: die diplomatische Anerkennung der marokkanischen Souveränität über die Westsahara durch die Vereinigten Staaten, ein Anliegen, das nicht nur für die Außenpolitik des Königreichs von zentraler Bedeutung ist, sondern auch vielen Marokkanern am Herzen liegt.

Das Volk steht hinter der palästinensischen Sache”.

– Danyel Reiche, Georgetown-Universität in Katar

Eine im Oktober 2021 von der Forschungsgruppe Arab Barometer veröffentlichte Umfrage ergab, dass 41 Prozent der Marokkaner eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel befürworten, was auf die Begeisterung über Marokkos diplomatische Erfolge in der Westsahara zurückzuführen ist.

Dennoch zeigte die Umfrage, dass eine Mehrheit der Marokkaner gegen eine diplomatische Anerkennung Israels ist.

“Egal wie gut die Normalisierung war, ich konnte nur an das Blut denken, das vergossen wurde, um Israel als Land zu bezeichnen”, sagte El Hadna. “Ich konnte diese Heuchelei nicht ertragen.”

Wenn Marokkaner ihre Opposition gegen ihre Regierung zum Ausdruck bringen wollen, ist der Fußball ein wichtiger Schauplatz, denn die Regierung schließt andere Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung. Bei einem Spiel 2019 in der nördlichen Stadt Tanger skandierten marokkanische Fans das Lied “Dies ist ein Land der Demütigung”, um die politische Korruption zu kritisieren.

Die Solidaritätsbekundungen der Fans der Atlas Lions für die Palästinenser folgen demselben Muster.

Danyel Reiche, Gastprofessor für internationale Beziehungen an der Georgetown University in Katar, stellte fest, dass die pro-palästinensische Stimmung eine der wenigen Formen des Aktivismus ist, die von den Organisatoren der Fußballweltmeisterschaft zugelassen werden.

“Es zeigt, dass die Normalisierung ein Elitenprojekt ist, wie zuvor in allen anderen Ländern, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben”, sagte er gegenüber MEE. “Das Volk steht auf der Seite der palästinensischen Sache.”

Diese implizite Kritik an der Normalisierung gipfelte darin, dass die Atlas Lions selbst die palästinensische Flagge schwenkten.

“Die marokkanische Mannschaft hat die Verantwortung übernommen, die mit so viel Soft Power einhergeht, und sich entschieden, mit der größten Form der Unterdrückung im Sport zu brechen: dem Schweigen”, sagte Bahjawi, der Fan aus Ifrane.

“Vor allem in Marokko erinnert die jüngste Unterdrückung der Medien an die schmerzhafte Vergangenheit der Bleijahre”, sagte Bahjawi in Anspielung auf die Jahrzehnte der Herrschaft von König Hassan II. über Marokko, die von staatlicher Gewalt und politischer Unterdrückung geprägt war.

“Wenn Schweigen erzwungen wird, sagen Bilder mehr als tausend Worte.”

Marokkaner und Palästinenser näher zusammengebracht

Einige Fans der Atlas Lions würden es jedoch vorziehen, die Politik vom Spielfeld fernzuhalten.

Marya Kriem, eine Studentin in Rabat, die sich selbst als "neutral" in Bezug auf Israel und Palästina bezeichnet, stellt den Nutzen des pro-palästinensischen Aktivismus ihrer Mitfans in Frage.

"Ehrlich gesagt dauert der palästinensisch-israelische Konflikt schon so lange an, dass wir uns schon ein wenig an die Situation gewöhnt haben", sagte sie. "Schreien, Fahnen schwenken und Etiketten aufkleben ändert kaum etwas. Der Beweis dafür ist, dass sich die Situation seit 1948 nicht großartig verändert hat. Die Menschen leben immer noch im Elend."

Die anhaltende Unterstützung für Palästina unter den Spielern und Zuschauern zu sehen, hat mich als marokkanischen Palästinenser sehr stolz gemacht”.

– Tareq Sawalmeh, marokkanisch-palästinensischer Fußballfan

Kriem zählt sich selbst zu der immer noch großen Minderheit von Marokkanern, die in der Normalisierung einen Fortschritt für die nationalen Interessen Marokkos sehen. Zu dieser Gruppe gehören auch einige marokkanische WM-Teilnehmer.

Mohamed Beydoun, ein Fan, der von Casablanca nach Doha geflogen ist, um das Spiel zwischen Marokko und Spanien am Dienstag zu sehen, bezeichnete die Palästinenserfrage als "eine konstruierte Krise, um die Spannungen im Nahen Osten aufrechtzuerhalten und dem Iran mehr Legitimität zu verleihen".

Marya Kriem, eine Studentin in Rabat, die sich selbst als “neutral” in Bezug auf Israel und Palästina bezeichnete, stellte den Nutzen des pro-palästinensischen Aktivismus ihrer Kommilitonen in Frage.

“Ehrlich gesagt dauert der palästinensisch-israelische Konflikt schon so lange an, dass wir uns ein wenig an die Situation gewöhnt haben”, sagte sie. “Schreien, Fahnen schwenken und Etiketten aufkleben ändert kaum etwas. Der Beweis dafür ist, dass sich die Situation seit 1948 nicht großartig verändert hat. Die Menschen leben immer noch im Elend.”

Die anhaltende Unterstützung für Palästina unter den Spielern und Zuschauern zu sehen, hat mich als marokkanischen Palästinenser sehr stolz gemacht”.

– Tareq Sawalmeh, marokkanisch-palästinensischer Fußballfan

Kriem zählt sich selbst zu der immer noch großen Minderheit von Marokkanern, die in der Normalisierung einen Fortschritt für die nationalen Interessen Marokkos sehen. Zu dieser Gruppe gehören auch einige marokkanische WM-Teilnehmer.

Mohamed Beydoun, ein Fan, der von Casablanca nach Doha geflogen ist, um das Spiel zwischen Marokko und Spanien am Dienstag zu sehen, bezeichnete die Palästinenserfrage als “eine fabrizierte Krise, um die Spannungen im Nahen Osten aufrechtzuerhalten und dem Iran mehr Legitimität zu verleihen”.

In den Momenten nach dem Spiel schenkte er den Auswirkungen des historischen Sieges der Atlas Lions mehr Aufmerksamkeit als der Tatsache, dass die Spieler die palästinensische Flagge entrollt hatten.

“Es steht ihnen frei, die Sache zu unterstützen”, sagte er gegenüber MEE. “Das ist ihr Standpunkt, und den muss man respektieren. Aber es sollte nicht als Provokation aufgefasst werden, denn sie sind nicht das Land oder repräsentieren nicht die Position des Landes”.

Aber die Zahl der Marokkaner, die diese Ansicht teilen, scheint schnell zu schrumpfen. Die jüngste Umfrage des Arabischen Barometers, die im Juli veröffentlicht wurde, ergab, dass nur 31 Prozent der Marokkaner die diplomatische Anerkennung Israels unterstützen, ein Rückgang um 10 Prozentpunkte gegenüber Oktober 2021.

“Die Unterstützung der Bevölkerung und die Gefühle gegenüber Palästina, die bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar zum Ausdruck kamen, zeigen die tatsächliche Kluft zwischen den arabischen Regimen und ihrer Bevölkerung in Bezug auf Palästina”, sagte Khalil al-Anani, ein außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft am Doha Institute of Graduate Studies.

Weltmeisterschaft 2022: Marokkos Erfolg wird den Müttern der Spieler zugeschrieben

“In dieser Hinsicht ist Marokko keine Ausnahme. Wenn überhaupt, beweist dies, dass die Normalisierung zwischen Marokko und Israel so kalt bleiben wird wie die mit Ägypten und Jordanien, die ihre Beziehungen zu Israel vor Jahrzehnten normalisiert haben.”

Die Führung des Königreichs, die sich vielleicht über die Abweichung ihrer Außenpolitik von der öffentlichen Meinung Sorgen macht, hat während der Fußballweltmeisterschaft ihre pro-palästinensische Haltung hervorgehoben.

Am Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk – dem 29. November, zwei Tage nach dem entscheidenden Sieg Marokkos über Belgien – veröffentlichte König Mohammed VI. eine Erklärung, in der er “die klare und feste Position seines Landes in Bezug auf die Gerechtigkeit der palästinensischen Sache und die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes” betonte.

Der König verwies auf seinen Vorsitz im Al-Quds-Komitee, einem Gremium der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, das sich für den Schutz des kulturellen Erbes Jerusalems einsetzt.

Die Führung des Königreichs Marokko, die vielleicht fürchtet, dass ihre Außenpolitik von der öffentlichen Meinung abweicht, hat während der Fußballweltmeisterschaft ihre pro-palästinensische Haltung betont.

Am Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk – dem 29. November, zwei Tage nach dem entscheidenden Sieg Marokkos über Belgien – veröffentlichte König Mohammed VI. eine Erklärung, in der er “die klare und feste Position seines Landes in Bezug auf die Gerechtigkeit der palästinensischen Sache und die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes” betonte.

Der König verwies auf seinen Vorsitz im Al-Quds-Komitee, einem Gremium der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, das sich für den Schutz des kulturellen Erbes Jerusalems einsetzt.

Seine Erklärung schloss mit einer Bekräftigung des “aufrichtigen und kontinuierlichen Engagements” Marokkos für Palästina, ein Echo auf die häufigen Solidaritätsbekundungen der marokkanischen Fans und Fußballer bei der Fußballweltmeisterschaft mit den Palästinensern.

“Die anhaltende Unterstützung für Palästina unter den Spielern und Zuschauern zu sehen, hat mich als marokkanischen Palästinenser sehr stolz gemacht”, sagte Sawalmeh, der Lehrer in Rabat.

“Wenn überhaupt, dann hat die Weltmeisterschaft Marokkaner und Palästinenser einander näher gebracht.” Übersetzt mit Deepl.com

