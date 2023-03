https://consortiumnews.com/2023/03/22/scott-ritter-g7-vs-brics-off-to-the-races/?eType=EmailBlastContent&eId=8c44287d-7f0d-4c95-8e52-0b6618b5aae0

Die Staats- und Regierungschefs der G7 treffen sich am 28. Juni 2022 auf Schloss Elmau in Krün, Deutschland. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Ein Wirtschaftswissenschaftler, der unter der Oberfläche eines IWF-Berichts gräbt, hat etwas gefunden, das den westlichen Block aus seinem falschen Vertrauen in seine unübertroffene globale Wirtschaftskraft schocken sollte.

BRICS übertrifft G7 beim PPP-bereinigten globalen BIP

G7 gegen BRICS – Ein Wettlauf mit der Zeit

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

22. März 2023

Im vergangenen Sommer versammelte sich die Gruppe der 7 (G7), ein selbsternanntes Forum von Nationen, die sich selbst als die einflussreichsten Volkswirtschaften der Welt betrachten, auf Schloss Elmau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, um ihr jährliches Treffen abzuhalten. Im Mittelpunkt standen die Bestrafung Russlands durch zusätzliche Sanktionen, die weitere Aufrüstung der Ukraine und die Eindämmung Chinas.

Zur gleichen Zeit war China per Videokonferenz Gastgeber eines Treffens des BRICS-Wirtschaftsforums. Diese aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehende Gruppe von Ländern, die zu den so genannten Entwicklungsländern zählen, konzentrierte sich auf die Stärkung wirtschaftlicher Bindungen, die internationale wirtschaftliche Entwicklung und die Frage, wie man gegen die ihrer Meinung nach kontraproduktive Politik der G7 vorgehen kann.

Anfang 2020 hatte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow vorausgesagt, dass die BRICS-Staaten auf der Grundlage der vom Internationalen Währungsfonds errechneten Kaufkraftparität (KKP) die G7-Staaten im Laufe des Jahres in Bezug auf ihren Anteil am Weltmarkt überholen würden.

(Das Bruttoinlandsprodukt eines Landes zu Kaufkraftparitäten oder KKP-Wechselkursen ist der Gesamtwert aller in dem Land produzierten Waren und Dienstleistungen, bewertet zu den in den Vereinigten Staaten geltenden Preisen, und spiegelt die relative Wirtschaftskraft genauer wider als einfache BIP-Berechnungen).

Dann brach die Pandemie aus, und die darauf folgende globale wirtschaftliche Umstellung machte die IWF-Prognosen hinfällig. Die Welt konzentrierte sich einzig und allein darauf, sich von der Pandemie zu erholen und später die Folgen der massiven Sanktionen des Westens gegen Russland nach dessen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 zu bewältigen.

Die G7 versäumte es, die wirtschaftliche Herausforderung durch die BRICS-Staaten zu beachten, und konzentrierte sich stattdessen darauf, ihre Verteidigung der “regelbasierten internationalen Ordnung” zu festigen, die zum Mantra der Regierung von US-Präsident Joe Biden geworden war.

Fehlkalkulation

US-Präsident Joe Biden bei einem virtuellen Telefonat mit den G7-Staats- und Regierungschefs und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, 24. Februar. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine ist die Welt ideologisch gespalten: Die eine Seite (angeführt von der G7) verurteilt den Einmarsch und versucht, Russland wirtschaftlich zu bestrafen, während die andere Seite (angeführt von den BRICS) eine nuanciertere Haltung einnimmt, indem sie weder die russische Aktion unterstützt noch sich den Sanktionen anschließt. Dies hat ein intellektuelles Vakuum geschaffen, wenn es darum geht, den wahren Stand der Dinge in globalen Wirtschaftsangelegenheiten zu beurteilen.

Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass die USA und ihre G7-Partner sowohl die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft als auch die Rückwirkungen auf den Westen falsch eingeschätzt haben.

Angus King, der unabhängige Senator aus Maine, bemerkte kürzlich, er erinnere sich

“Als das Ganze vor einem Jahr begann, hieß es, die Sanktionen würden Russland lähmen. Sie werden einfach aus dem Geschäft sein, und die Unruhen auf den Straßen haben absolut nicht funktioniert … [w]aren es die falschen Sanktionen? Wurden sie nicht richtig angewandt? Haben wir die russische Fähigkeit unterschätzt, sie zu umgehen? Warum hat das Sanktionsregime in diesem Konflikt keine größere Rolle gespielt?”

Es sei darauf hingewiesen, dass der IWF berechnet hatte, dass die russische Wirtschaft infolge der Sanktionen um mindestens 8 Prozent schrumpfen würde. Die tatsächliche Zahl lag bei 2 Prozent, und es wird erwartet, dass die russische Wirtschaft – trotz der Sanktionen – im Jahr 2023 und darüber hinaus wachsen wird.

Diese Art von Fehleinschätzung hat sich in das westliche Denken über die Weltwirtschaft und die jeweilige Rolle der G7 und der BRICS eingeschlichen. Im Oktober 2022 veröffentlichte der IWF seinen jährlichen Weltwirtschaftsausblick (World Economic Outlook, WEO), in dem der Schwerpunkt auf traditionellen BIP-Berechnungen lag. Mainstream-Wirtschaftsanalysten waren dementsprechend beruhigt, dass der IWF – trotz der politischen Herausforderung durch die BRICS im Sommer 2022 – davon ausging, dass die G7 immer noch der führende globale Wirtschaftsblock sei.

Richard Dias. (Twitter)

Im Januar 2023 veröffentlichte der IWF eine Aktualisierung des WEO vom Oktober 2022, die die starke Position der G7 bekräftigte. Laut Pierre-Olivier Gourinchas, dem Chefvolkswirt des IWF, ist das “Gleichgewicht der Risiken für den Ausblick nach wie vor nach unten gerichtet, aber weniger stark in Richtung negativer Ergebnisse als im WEO vom Oktober”.

Dieser positive Hinweis hielt die westlichen Wirtschaftsanalysten davon ab, sich eingehender mit den in der Aktualisierung enthaltenen Daten zu befassen. Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass konservative Redakteure nur ungern versuchen, aus “alten Daten” aktuelle Relevanz abzuleiten.

Glücklicherweise gibt es andere Wirtschaftsanalysten, wie Richard Dias von Acorn Macro Consulting, einem selbsternannten “makroökonomischen Boutique-Forschungsunternehmen, das einen Top-Down-Ansatz für die Analyse der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte verwendet.” Anstatt die rosigen Aussichten des IWF als Evangelium zu akzeptieren, tat Dias das, was Analysten eigentlich tun sollten – er durchforstete die Daten und zog daraus relevante Schlussfolgerungen.

Nachdem er die World Economic Outlook Data Base des IWF durchforstet hatte, führte Dias eine vergleichende Analyse des prozentualen Anteils der G7 und der BRICS am globalen BIP, bereinigt um KKP, durch und machte eine überraschende Entdeckung: Die BRICS hatten die G7 überholt.

Dabei handelte es sich nicht um eine Hochrechnung, sondern um eine vollendete Tatsache: Die BRICS waren für 31,5 Prozent des KKP-bereinigten globalen BIP verantwortlich, während die G7 30,7 Prozent beisteuerte. Erschwerend für die G7 kam hinzu, dass die prognostizierten Trends zeigten, dass sich der Abstand zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken in Zukunft noch vergrößern würde.

Die Gründe für diesen beschleunigten Zuwachs an globalem wirtschaftlichem Einfluss seitens der BRICS lassen sich auf drei Hauptfaktoren zurückführen:

die Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie,

die Rückwirkung der Sanktionen der G7-Staaten gegen Russland nach der russischen Invasion in der Ukraine und der wachsende Unmut der sich entwickelnden Volkswirtschaften der Welt über die Wirtschaftspolitik und die Prioritäten der G7

Die G7-Wirtschaftspolitik und ihre Prioritäten werden eher als postkoloniale Arroganz denn als echter Wunsch empfunden, den Ländern bei der Entwicklung ihres eigenen Wirtschaftspotenzials zu helfen.

Wachstumsdisparitäten

Es stimmt, dass das wirtschaftliche Gewicht der BRICS und der G7 stark von den Volkswirtschaften Chinas bzw. der USA beeinflusst wird. Aber man darf die relative wirtschaftliche Entwicklung der anderen Mitgliedstaaten dieser Wirtschaftsforen nicht außer Acht lassen. Während die wirtschaftlichen Aussichten für die meisten BRICS-Länder auf ein starkes Wachstum in den kommenden Jahren hindeuten, verzeichnen die G7-Staaten – zum großen Teil aufgrund der selbst zugefügten Wunde, die die derzeitigen Sanktionen gegen Russland darstellen – ein langsames Wachstum oder, im Falle Großbritanniens, ein negatives Wachstum mit wenig Aussicht auf eine Umkehr dieses Trends.

Während die Mitgliederzahl der G7 stagniert, wächst die Zahl der BRICS-Mitglieder: Argentinien und der Iran haben Anträge gestellt, und andere wichtige regionale Wirtschaftsmächte wie Saudi-Arabien, die Türkei und Ägypten haben ihr Interesse an einem Beitritt bekundet. Die jüngste diplomatische Errungenschaft Chinas bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Iran und Saudiarabien verleiht dieser potenziellen Erweiterung noch mehr Brisanz.

Die schwindenden Aussichten auf eine fortgesetzte globale Vorherrschaft des US-Dollars in Verbindung mit dem wirtschaftlichen Potenzial der von Russland und China geförderten transeurasischen Wirtschaftsunion bringen die G7 und die BRICS auf gegensätzliche Pfade. Die ersteren dürften die letzteren in den kommenden Jahren in Bezug auf das tatsächliche BIP und nicht nur auf die Kaufkraftparitäten überholen.

Aber warten Sie nicht darauf, dass die Mainstream-Wirtschaftsanalysten zu diesem Schluss kommen. Zum Glück gibt es Ausreißer wie Richard Dias und Acorn Macro Consulting, die versuchen, alten Daten eine neue Bedeutung zu geben.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press. Übersetzt mit Deepl.com



