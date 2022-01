Ohne diesen palästinensischen Kollaborateur “Vichy-Abbas” könnte das zionistische Besatzungsregime seinen

“Ohne die Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde verfügt die israelische Armee über keine Mittel, um den palästinensischen Widerstand zu unterdrücken, es sei denn mit unverhältnismäßiger Gewalt.”

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-gantz-abbas-meeting-serving-security-elite



Bild: So sehr Israels rechter Flügel Abbas (rechts) und die Palästinensische Autonomiebehörde auch verachtet, sein Treffen mit Gantz (links) zeigt, wie wichtig die PA für Israels Sicherheitssektor geworden ist (AFP)

Gantz’ Treffen mit Abbas ist der jüngste Schritt in seiner Rolle als Diener der israelischen Sicherheitselite



Von Shir Hever

5. Januar 2022



Der Verteidigungsminister hat die Privatisierung und das Outsourcing zugunsten des israelischen Sicherheitssektors vorangetrieben, braucht aber weiterhin die PA, um die Palästinenser unter Kontrolle zu halten.



Das Treffen zwischen dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz und dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, das letzte Woche in Gantz’ Privathaus stattfand, wurde in der Presse intensiv behandelt, da es das erste offizielle Treffen zwischen Abbas und einem israelischen Beamten in Israel seit 11 Jahren war.

Das Treffen wurde vom rechten Flügel Israels heftig kritisiert. Wohnungs- und Bauminister Ze’ev Elkin, ein Mitglied von Gantz’ eigener Koalition, sagte: “Einen Mann nach Hause einzuladen, der darauf besteht, den Mördern von Israelis Gehälter zu zahlen, ist meiner Meinung nach ein Fehler.

Warum der Besuch von Abbas in Israel zeigt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde in Schwierigkeiten ist

Mehr lesen ”

“Zu sagen, dass es zu einer dritten Intifada führen wird, wenn Abu Mazen [Abbas] nicht in Gantz’ geräumigem Wohnzimmer empfangen wird, das glaubt niemand.”

In Anspielung auf die Regierungskoalition von Ministerpräsident Naftali Bennett, zu der auch Raam, eine Partei, die palästinensische Bürger Israels vertritt, gehört, sagte die oppositionelle Likud-Partei: “Die israelisch-palästinensische Regierung von Bennett bringt Abu Mazen und die Palästinenser zurück auf die Tagesordnung.”

Im Anschluss an die Gespräche kündigte Gantz eine Reihe von Gesten gegenüber der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) an, darunter einen Vorschuss in Höhe von 100 Mio. Schekel (32 Mio. USD) auf die Steuern, die Israel in ihrem Namen eintreibt, die Anerkennung des Wohnsitzes von 9 500 Palästinensern, die im besetzten Westjordanland und im belagerten Gazastreifen ohne israelische Papiere leben, und die Erteilung von Einreisegenehmigungen für einige palästinensische Geschäftsleute und VIPs der PA.

Abbas hatte indessen andere Erwartungen und hoffte, den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen und von Gantz die Zusicherung zu erhalten, dass die wütende Siedlergewalt gegen Palästinenser im Westjordanland durch das israelische Militär eingedämmt würde.

Unpopuläres Treffen

Abbas willigte ein, Gantz in seinem Haus zu treffen, obwohl der Verteidigungsminister bei den Palästinensern als Kriegsverbrecher bekannt ist, der sich damit brüstete, während der Invasion des Gazastreifens im Jahr 2014, die von Israel als Operation “Protective Edge” bezeichnet wird, 1.364 Palästinenser getötet zu haben.

Das Treffen war daher sowohl bei Israelis als auch bei Palästinensern unpopulär, was die Frage aufwirft, was Gantz dazu veranlasst hat, Abbas einzuladen und diese kleinen Zugeständnisse anzubieten.

Soldaten erheben sich gegen die Aufgabe, das besetzte Gebiet zu überwachen

– Professor Yagil Levy

Die Antwort liegt in der Politik von Gantz in den sieben Monaten seit der Vereidigung von Bennetts Regierung. In dieser Zeit hat der Verteidigungsminister trotz der Tatsache, dass Gantz’ blau-weiße Partei – auch bekannt als “Partei der Generäle” – nur acht Sitze in der Knesset hat, erfolgreich eine Reihe von Maßnahmen zugunsten der israelischen Sicherheitskräfte und insbesondere der hochrangigen Kommandeure und Rüstungsunternehmen durchgesetzt.

Dazu gehört die Erhöhung des Verteidigungshaushalts um 12 Prozent und die Genehmigung einer außerbudgetären Zuweisung von 7,3 Mrd. Schekel (2,33 Mrd. Dollar) an das Militär ohne Überprüfung und für einen vertraulichen Zweck.

Gantz hat auch zwei Reformen abgelehnt, von denen eine die Verkürzung der Dienstzeit im Militär und die zweite die Kürzung der großzügigen Pensionen vorsieht, die Offiziere im Ruhestand bereits in relativ jungen Jahren beziehen.

Eine starke Erhöhung der monatlichen Zahlungen an reguläre Soldaten wurde ebenfalls von Gantz überwacht, und letzte Woche war eine lange Pressekonferenz des Militärs hauptsächlich dem Versprechen gewidmet, die Qualität des Essens für die Soldaten zu verbessern – im Gegensatz zur Erörterung der strategischen Pläne Israels in Bezug auf Iran, Hisbollah und Hamas.

Wiederholte und umstrittene Einsätze

Teil der Kampagne von Gantz und den Militärs zum Wohle der Streitkräfte war eine Neuformulierung der Einsatzregeln, die den Einsatz von tödlichem Feuer gegen unbewaffnete Palästinenser sogar auf der Flucht erlaubt, was nichts weniger als eine Lizenz zum Morden ist.

Professor Yagil Levy, Autor des Buches “Wessen Leben ist mehr wert?”, erklärte gegenüber Middle East Eye: “Die Soldaten lehnen sich gegen die Aufgabe auf, die besetzten Gebiete zu überwachen.

“Sie sind frustriert von den sich wiederholenden und umstrittenen Einsätzen mit geringer Belohnung und geringen Erfolgsaussichten.

“Die Armee versucht, diesen Sektor mit Gehaltserhöhungen und einer Lockerung der Einsatzregeln zu besänftigen, aber die Unruhe unter den Soldaten hat in letzter Zeit zugenommen.”

Gantz’ Strategie zum Nutzen des Sicherheitssektors basiert auf Privatisierung und Outsourcing.

Die tägliche Terrorisierung der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland, insbesondere im Gebiet C, das vollständig unter ziviler und militärischer Kontrolle Israels steht, wurde an die Siedler ausgelagert, die regelmäßig Angriffe auf Palästinenser verüben, während die Armee die Augen verschließt.

In der Zwischenzeit wurde die Überwachung an private Unternehmen wie die NSO-Gruppe ausgelagert.

Selbst nachrichtendienstliche Tätigkeiten werden teilweise ausgelagert, wie sich herausstellte, als die Organisation NGO Monitor dem israelischen Verteidigungsministerium unbegründete Behauptungen lieferte, die dann von Gantz benutzt wurden, um sechs palästinensische zivilgesellschaftliche Organisationen als terroristische Organisationen zu bezeichnen.

Bennett hat “kaum eine Wahl”

All dies ist jedoch nicht genug. Levy fügt hinzu, dass: “Gantz erkennt die Gefahr, die in der begrenzten Kontrolle liegt, die die Armee über ihre Polizeieinheit in Gebiet C ausübt, und die das Potenzial für einen Flächenbrand birgt.

“Gantz tauscht die Ressourcen, die er hat, mit der Palästinensischen Autonomiebehörde aus, weil er keine andere Wahl hat. Wenn er die Kontrolle über die Polizeiarmee hätte, würde er sie nutzen, um die Siedler einzudämmen, da sie die Ursache der Gewalt sind, und nicht die Palästinenser.”

So sehr die israelische Rechte Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde verachtet, so sehr zeigt das Treffen mit Gantz, wie wichtig diese Behörde für den israelischen Sicherheitssektor geworden ist.

Die israelischen Soldaten ärgern sich über ihre Rolle als Kolonialpolizei, und die Offiziere sorgen sich um ihre Pensionen und zukünftige Zweitkarrieren in der Rüstungsindustrie.

Ohne die Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde verfügt die israelische Armee über keine Mittel, um den palästinensischen Widerstand zu unterdrücken, es sei denn mit unverhältnismäßiger Gewalt.

Um einen Zusammenbruch des Status quo zu vermeiden und die Palästinenser unter Kontrolle zu halten, hat Bennett kaum eine andere Wahl, als Gantz freie Hand zu geben, um wichtige militärische Operationen an externe Akteure auszulagern, selbst wenn dies bedeutet, als “israelisch-palästinensische Regierung” denunziert zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...