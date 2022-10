Eine gute Entscheidung Evelyn Hecht-Galinski

Gastprofessur für Ruangrupa-Mitglieder an Hamburger Kunsthochschule Foto: Uwe Zucchi/dp Iswanto Hartono, Daniella Fitriap und Reza Afisina vom Künstllerkollektiv ruangrupa

Nach der von Antisemitismusvorwürfen überschatteten Documenta Fifteen in Kassel treten zwei Mitglieder des indonesischen Kuratorenkollektivs Ruangrupa eine Gastprofessur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg an

Das bestätigte die Hochschule auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der “Spiegel” berichtet. Einer Sprecherin zufolge handelt es sich um eine vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) geförderte Gastprofessur für Reza Afisina und Iswanto Hartono. Der Antrag sei bereits im Januar, also vor Beginn der Documenta, gestellt worden, erklärte die Sprecherin. Weiterlesen in monopol.magazin.de

Nach Skandal-Documenta: Ruangrupa-Mitglieder sollen an Hamburger Kunsthochschule lehren Das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa sorgte mit seiner künstlerischen Leitung bei der Weltkunstausstellung Documenta in Kassel 2022 für Aufsehen. Allerdings weniger mit seinem Lumbung-Konzept, wonach die Tradition des Teilens in der gemeinschaftlich genutzten Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird, auf die Kunst übertragen werden sollte.

