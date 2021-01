Bild: A Palestinian supporter of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PLFP) holds up a portrait of Mohammed Mahmoud Musleh Al-Aswad — ‘Guevara of Gaza’ — during a rally in Gaza on 11 December 2011 [MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images]

Gaza, Guevara and resistance against occupiers Former Israeli Minister of Defence Moshe Dayan once said, “We run Gaza by day, and Guevara and his comrades run it at night.” His words summarise the courage of the people of the Gaza Strip, their steadfastness and their resistance against the occupiers.

Gaza, Guevara und der Widerstand gegen die Besatzer

Von Nabil Al-Sahli

13. Januar 2021

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Moshe Dayan sagte einmal: “Wir regieren Gaza bei Tag, und Guevara und seine Genossen regieren es bei Nacht.” Seine Worte fassen den Mut der Menschen im Gaza-Streifen, ihre Standhaftigkeit und ihren Widerstand gegen die Besatzer zusammen. Es ist notwendig, die lange Geschichte dieses Ortes und diese Standhaftigkeit hervorzuheben, ebenso wie den Widerstand des Volkes, der immer mit einer Niederlage für die Besatzer endete.

Mohammed Mahmoud Musleh Al-Aswad – “Guevara von Gaza” – ist eine der Ikonen des Widerstands gegen die israelische Besatzung. Er wurde am 6. Januar 1946 in der Stadt Haifa geboren und zog mit seiner Familie nach der Nakba 1948 in den Gaza-Streifen. Sie lebten im Flüchtlingslager Al-Shati am Rande von Gaza-Stadt. Al-Aswad versuchte, sein Universitätsstudium in Ägypten zu absolvieren, aber seine Familie konnte ihn nicht unterstützen, so dass er die Idee aufgab und nach einem Jahr nach Gaza zurückkehrte und eine Arbeit fand. Er war 13 Jahre alt, als der argentinische Revolutionär Ernesto “Che” Guevara dem Gazastreifen einen kurzen Besuch abstattete, bei dem er mehrere palästinensische Flüchtlingslager besichtigte.

Nachdem die israelische Armee 1967 den Gazastreifen besetzt hatte, wurde Al-Aswad ein Anführer der Vorhut für den Volksbefreiungskrieg, einer Gruppe, die als As-Sa’iqa bekannt war, und dann ein Anführer der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP). Er und seine Kollegen führten in den frühen Tagen des bewaffneten Kampfes gegen die israelische Armee mehrere mutige Operationen durch.

Mohammed Al-Aswad wurde am 15. Januar 1968 verhaftet und für zweieinhalb Jahre inhaftiert. Im Juli 1970 wurde er freigelassen, danach nahm er den Kampf in den Reihen der PFLP wieder auf und war mit der Vorbereitung, Ausbildung und Schulung von militärischen Gruppen beschäftigt. Er wurde zum Kommandeur der PFLP-Militäraktion im Gazastreifen bis zu seinem Tod etwas mehr als zwei Jahre später. “Guevara” wurde am 9. März 1973 in Gaza nach einer Konfrontation mit der israelischen Armee zum Märtyrer. Zwei weitere Märtyrer, Kamel Al-‘Amsi und Abdelhadi Al-Hayek, wurden mit ihm an diesem Tag getötet, was sie zu Ikonen des Kampfes des palästinensischen Volkes machte.

Der Gaza-Streifen ist ein wichtiger Teil des historischen Palästinas, mit einer Fläche von 365 Quadratkilometern macht er 1,3 Prozent der Gesamtfläche von 27.009 Quadratkilometern aus. Der Name Gaza hat sich je nach den Nationen, die um ihn kämpften, geändert: die Perser nannten ihn Hazato, die Kanaaniter Hazani, die Ägypter Ghazzat und die Araber Ghazzat Hashem. Er befindet sich im Süden der palästinensischen Küstenebene und grenzt an das Mittelmeer.

Gaza hat zahlreiche Besetzungen erduldet, die gefährlichste davon ist die andauernde israelische Besatzung seit 1967. Obwohl die Besatzungstruppen und Siedler das Gebiet im Jahr 2005 verlassen haben, kontrolliert Israel immer noch die Grenzen, den Luftraum und die Hoheitsgewässer und ist technisch und rechtlich immer noch die Besatzungsmacht. Die Unerschütterlichkeit und der Widerstand der Palästinenser im Gazastreifen sind in dieser Zeit für alle offensichtlich gewesen.

Aus demographischer Sicht ist der Gazastreifen in mehrere Gebiete unterteilt: Das nördliche Gebiet umfasst Jabaliya und Beit Lahiya; das zentrale Gebiet, das das Gouvernement Gaza und Deir Al-Balah umfasst; und das südliche Gebiet, das Khan Yunis und Rafah umfasst.

Gaza-Stadt war der Stützpunkt der südlichen Brigade in Palästina während der britischen Mandatsbesetzung von 1920 bis 1948 und ist seit der Nakba 1948 die Hauptstadt des Gazastreifens. Zwischen 1948 und 1967 hatte die Verwaltungsbehörde ihren Sitz in Gaza-Stadt und umfasste verschiedene offizielle Abteilungen. Am 5. Juni 1967 besetzte die israelische Armee den Gazastreifen, nachdem er seit 1948 unter ägyptischer Verwaltung gestanden hatte.

Die Lage des Gazastreifens verleiht ihm eine besondere Bedeutung, da er an den wichtigsten antiken Handelsrouten liegt, die im Hadhramout und Jemen begannen und in Indien endeten. Er hat auch eine große militärstrategische Bedeutung, da er die Verbindung zwischen Ägypten und der Levante ist. Diejenigen, die Gaza kontrollierten, hatten die Kontrolle über die Militär- und Handelsrouten zwischen Asien und Afrika. Sein fruchtbares Land neben der trockenen Sinai-Halbinsel machte es zu einem natürlichen Zwischenstopp für diejenigen, die aus Ägypten auf dem Weg in die Levante waren oder die Rückreise antraten.

Trotz des israelischen Rückzugs und der Auflösung seiner Siedlungen im Jahr 2005 nach einer langen Besatzungszeit hat die von den Besatzungsbehörden auferlegte und von Ägypten unterstützte Belagerung den Gazastreifen in ein “Freiluftgefängnis” für mehr als 2,2 Millionen Palästinenser verwandelt. Über 70 Prozent dieser Palästinenser sind Flüchtlinge, die aus Beersheba, Jaffa, Majdal und Ashkelon stammen; sie sind in acht elenden Flüchtlingslagern konzentriert. Sie alle sind fast täglich systematischem Töten, Terror und Zerstörung durch die sogenannten Israelischen Verteidigungskräfte ausgesetzt.

READ: Covid-19 unter Apartheid: Wie Israel das Leiden der Palästinenser manipuliert

Die Bevölkerung in Gaza ist sehr jung, über 50 Prozent sind Kinder; Familien haben durchschnittlich sechs Kinder. Als solches leidet das Gebiet unter der schweren Belastung der Familienernährer in einer Zeit sehr hoher Arbeitslosigkeit. Zwei Drittel der Menschen in Gaza leben unterhalb der offiziellen Armutsgrenze. Hinzu kommen häufige militärische Übergriffe, Bombardierungen und Großoffensiven der Israelis – 2008/9, 2012 und 2014 -, bei denen zehntausende Männer, Frauen und Kinder getötet und verletzt wurden und die Infrastruktur zerstört wurde. Ein großer Teil der landwirtschaftlichen Flächen wurde auch von Israel zerstört, um eine “Sicherheitsbarriere” entlang des nominellen Grenzzauns zu errichten.

Alle Beweise bestätigen die Fähigkeit der palästinensischen Gesellschaft und der Widerstandskräfte, durchzuhalten und den Willen des Feindes zu brechen, ganz gleich, wer es ist. Die Menschen in Gaza haben sich von Anfang an am palästinensischen Kampf gegen die israelische Besatzung beteiligt, nicht zuletzt in der ersten Intifada (1987-1993) und der Al-Aqsa-Intifada (2000-2005). Tausende von Palästinensern in Gaza wurden getötet, verwundet oder inhaftiert; es gab 1.000 Märtyrer in dem Gebiet während der ersten Intifada und über 2.000 während des zweiten Aufstandes. Zehntausende sind verwundet worden, viele von ihnen mit lebensverändernden Verletzungen.

Trotz alledem sind die Palästinenser im Gazastreifen beharrlich und leisten Widerstand gegen die brutale israelische Besatzung. Sie haben eine lange und stolze Geschichte in diesem Gebiet und weigern sich, gebrochen zu werden. Der Geist von Mohammed Mahmoud Musleh Al-Aswad – “Guevara von Gaza” – und vielen anderen wie ihm lebt weiter. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst in Al-Quds Al-Arabi am 11. Januar 2021

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...