Screenshot: Explosionen nach israelischen Raketenangriffen auf Gaza, 6. August 2022.

12. August 2022

Gaza im Bombenhagel



von Jeffrey St. Clair

12. August 2022

Die Bombardierung des Gazastreifens ist zu einem Ritual geworden. Israel sieht sich nicht einmal mehr gezwungen, eine Begründung zu liefern. Gaza wird bombardiert, weil Gaza existiert. Solange Gaza existiert, soll es bombardiert werden. Die Existenz des Gazastreifens ist eine Bedrohung für die Idee des israelischen Staates.

Die Presse spielt weitgehend mit, konditioniert auf den Rhythmus des Massenmordes. Gaza wird bombardiert, weil Gaza schon einmal bombardiert wurde und aus den Trümmern und Kratern wieder auferstanden ist. Die Frage nach dem Warum wird selten gestellt. Natürlich wird Gaza aus denselben Gründen bombardiert wie im letzten Jahr, mit denselben Zielen wie in den Jahren zuvor.

Doch die Ziele, die mit der Bombardierung des Gazastreifens verfolgt werden, werden niemals erreicht werden. Gaza kann nicht beseitigt werden. Gaza wird existieren. Deshalb muss er immer wieder bombardiert werden. Die Frage ist nicht, warum. Sondern, wie bei einem makabren, beweglichen Fest, nur wann. Ist es an der Zeit? Zeit, Gaza wieder zu bombardieren? Es muss so sein. Ja, seht, da ist der Bombenblitz! Dieses Jahr kam er früher.

Daraus ergibt sich eine Konsequenz. Israel existiert, also muss Gaza bombardiert werden. Solange Israel existiert, wird Gaza bombardiert werden. Israel definiert sich durch das, was es nicht ist. Israel ist nicht Gaza. Je mehr Israel Gaza bombardiert, desto tiefer wird es zu seinem wahren Selbst.

Je öfter Gaza bombardiert wird und trotzdem weiter existiert, desto weniger mächtig fühlt sich Israel. Je weniger mächtig sich Israel fühlt, desto mehr Angst hat es vor dem, was es geworden ist. Je mehr Angst Israel hat, desto häufiger wird der Gazastreifen bombardiert. So ist es.

Jeder Raketenangriff in Gaza hat zwei Urheber: einen in Tel Aviv und einen in Washington. Israel existiert, weil die USA wollen, dass es existiert. Und aus diesem Grund muss Gaza bombardiert werden.

Alle Rituale brauchen ein Theaterelement, in dem jeder Akteur seine Rolle spielt, auch wenn die Auflösung unvermeidlich ist. So erlebten wir diesen Sommer die Dummheit, dass Biden mit seinem Gewissen rang, bevor die Air Force One auf dem Rollfeld des Ben Gurion International Airport landete.

Bidens Problem: In den letzten Monaten waren zwei Amerikaner durch die IDF getötet worden, darunter Shireen Abu Akleh, die palästinensisch-amerikanische Journalistin, die von israelischen Scharfschützen in den Kopf geschossen wurde, als sie über eine IDF-Razzia in Dschenin berichtete. Sie wurde unter seiner Aufsicht getötet. Getötet von einer Armee, die er während seiner gesamten politischen Karriere finanziert und unterstützt hat. Israel brauchte politische Absolution, und er war bereit, sie zu erteilen.

Und hier spielte die Palästinensische Autonomiebehörde, die ihrerseits von US-Geldern abhängig ist, ihre eigene, gewohnte Rolle. Die Rolle des Komplizen. Die Palästinensische Autonomiebehörde übergab die Kugel, die ein Gerichtsmediziner aus Shireens Gehirn entnommen hatte, dem US-Außenministerium, das sich noch immer in seinem offensiven neuen Gebäude in Jerusalem befand, wo das Ministerium rasch sein vorhersehbares Urteil verkündete: “nicht schlüssig”.

Selbst dies war nur ein Trick. Es gab nie den geringsten Zweifel daran, Israel für die Morde an Shireen Abu Akleh oder Omar Asad zur Verantwortung zu ziehen. Genauso wie sie mit dem Mord an Rachel Corrie davonkamen. Die IDF genießt einen Grad an Straffreiheit, um den sie selbst ein NYPD-Straßenpolizist beneiden würde.

Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde für ihre Mitwisserschaft bei der Vertuschung mit der Zusage von 316 Millionen Dollar an finanzieller Hilfe und Material belohnt, um ihre eigene, zunehmend unruhige und verärgerte Bevölkerung in dem immer kleiner werdenden Gebiet des Westjordanlandes zu kontrollieren.

Nachdem Israel freigesprochen worden war, konnte Biden dem jüdischen Staat huldigen und sich als “Zionist” bezeichnen. In einer merkwürdigen Wendung beschrieb Biden die Verbindung zwischen den USA und Israel als “knochentief”. Damit hat er nicht unrecht. Der Pakt zwischen den beiden Ländern ist buchstäblich mit Blut unterzeichnet. Mit dem Blut der anderen.

Die Absolution ist natürlich eine Art Erlaubnis. Bidens Segen war alles, was Israel für das Gemetzel brauchte, das es nach Bidens Abreise im Gazastreifen und im Westjordanland anrichten würde. Wenn die USA nichts gegen die Tötung von US-Bürgern einzuwenden haben, werden sie mit Sicherheit nicht gegen das Abschlachten von Palästinensern protestieren.

Damit war die Bühne frei für einen Wirbelsturm aus Hauszerstörungen, Landbeschlagnahmungen, nächtlichen Razzien in Flüchtlingslagern und der Bombardierung des Gazastreifens.

Der Gazastreifen ist ein einziges begrenztes Stadtviertel. Wenn die Bomben fallen, ist jeder ein Ziel, jeder leidet. Aus diesem gemeinsamen Leiden erwächst eine unauslöschliche Solidarität. Die Stärke des Gazastreifens liegt nicht in seinen selbstgebauten Abwehrraketen, sondern im unbeugsamen Mut und Widerstand seiner Bevölkerung, der mit jedem israelischen Überfall, jeder Razzia und jedem Raketenangriff zunimmt. Trotz allem weigert sich der Gazastreifen, nicht zu existieren. Dafür muss er bestraft werden. Übersetzt mit Deepl.com

