Gazas Wettlauf gegen den Klimazusammenbruch

von Khalil Abu Yahia, Natasha Westheimer und Mor Gilboa

13. Januar 2022

Inmitten einer sich verschärfenden Klimakrise kämpfen die Palästinenser im Gazastreifen um die Rettung ihres Landes und ihrer Lebensgrundlagen. Doch wiederholte Bombardierungen und eine unerbittliche Blockade machen die Bemühungen um den Aufbau von Klimaresilienz zunichte.

Immer größerer Mangel an Wasser und Strom. Katastrophale Überschwemmungen in dichten städtischen Gebieten. Ernährungsunsicherheit, die durch den drastischen Temperaturanstieg, den Rückgang der Niederschläge und die langfristigen Auswirkungen giftiger Chemikalien noch verschärft wird.

Dies ist die düstere nahe Zukunft, die den Gazastreifen erwartet, einen Hotspot des Klimawandels in einem Hotspot, dem sowohl seine humanitären Grundbedürfnisse als auch die Fähigkeit und die Ressourcen verwehrt werden, sich auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten und diese zu minimieren. Um diese beiden Probleme anzugehen, müssen jedoch Maßnahmen ergriffen werden, die unter der fast zwei Jahrzehnte andauernden Land-, Luft- und Seeblockade Ägyptens und Israels ergriffen werden. Die wiederholten Bombardierungen durch Israel verschlimmern zudem die Umweltzerstörung im Gazastreifen und untergraben die Fähigkeit des Gazastreifens, sich auf die sich entwickelnde Klimakrise vorzubereiten.

Die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens leben daher praktisch in einem Freiluftgefängnis, das ununterbrochenen Angriffen und Zerstörungen ausgesetzt ist und in dem Israel den Verkehr von Menschen und Material kompromisslos einschränkt. In dieser fragilen Realität sind die grundlegendsten lebenserhaltenden Infrastrukturen wie der Zugang zu sauberem Wasser und kontinuierlicher Elektrizität ständig bedroht. Und genau diese Ressourcen und Lieferungen sind am anfälligsten für klimatische Störungen, so dass sich der Gazastreifen und seine Bewohner in einem Wettlauf mit der Zeit befinden, um den Streifen nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in einer ungewissen und zunehmend unbeständigen Zukunft bewohnbar zu machen.

Eine doppelte Krise

Im Kern geht es bei der Klimawiderständigkeit darum, die Fähigkeit der Menschen zu stärken, diese Grundbedürfnisse in einem sich verändernden Klima zu befriedigen. Unter den Bedingungen, die Israel und Ägypten dem Gazastreifen auferlegt haben, ist es jedoch praktisch unmöglich, die Wasser- und Stromversorgung zu verbessern.

Die Unfähigkeit des Gazastreifens, seine Klimaresilienz zu verbessern, ist “Teil eines systematischen Unterdrückungsmechanismus, der darauf abzielt, die israelische Herrschaft über den Gazastreifen zu vertiefen”, erklärte Alexia Guilaume, Rechtswissenschaftlerin bei Al-Haq, einer der sechs palästinensischen Rechtsgruppen, die Israel im Oktober verboten hat, gegenüber +972.

Palästinenser versuchen, eine überschwemmte Straße nach einem schweren Regensturm in Gaza-Stadt zu überqueren, 10. Januar 2020. (Hassan Jedi/Flash90)

Der Gazastreifen hat zwar auch eine gemeinsame Grenze mit Ägypten, das den Personen- und Warenverkehr über seine beiden Grenzübergänge kontrolliert, doch der mächtigste Akteur in der Region ist laut Guilaume Israel. “Systematisch gesprochen ist es Israels Blockade, die die Palästinenser daran hindert, ihre natürlichen Ressourcen nachhaltig zu bewirtschaften und ihre Klimawiderstandsfähigkeit gegen das Klima zu verbessern”, fügte sie hinzu.

Israels Politik gegenüber dem Gazastreifen zielt darauf ab, “Schwachstellen zu verfestigen, um ihn unbewohnbar und nicht anpassungsfähig zu machen”, fuhr Guilaume fort und nannte sie “nur ein weiteres Instrument zur Aufrechterhaltung der Apartheid”.

Die kombinierten Auswirkungen von Belagerung und globaler Erwärmung auf die Anpassungs- und Lebensfähigkeit des Gazastreifens zeigen sich deutlich in dem gravierenden Mangel an Zugang zu sauberem Wasser in diesem Gebiet. Höhere Temperaturen und schwankende Niederschläge bedrohen die Wasserversorgung und Qualität auf der ganzen Welt und insbesondere im Nahen Osten, wo die Temperaturen seit der industriellen Revolution um 1,5 Grad Celsius gestiegen sind, was deutlich über dem globalen Trend von 1,1 Grad Celsius liegt. Es wird erwartet, dass die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als 4 Grad Celsius steigen werden – begleitet von einem Rückgang der jährlichen Niederschläge, wobei die Schätzungen zwischen 30 und 60 Prozent liegen.

Im Gazastreifen jedoch, wo der Zugang zu sauberem Wasser aufgrund der israelischen Blockade bereits eingeschränkt ist, sind die Menschen noch stärker von der durch den Klimawandel verursachten Wasserknappheit bedroht. Im Durchschnitt erhält eine Person im Gazastreifen nur etwa ein Fünftel der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Menge an sauberem Trinkwasser (nur 21 Liter pro Tag, gegenüber den empfohlenen 100 Litern). Das sind weniger als 10 Prozent der durchschnittlichen 280 Liter, die israelische Bürger pro Tag erhalten. Nur 3 Prozent der einzigen natürlichen Wasserquelle des Streifens, des als Küstengrundwasserleiter bekannten Grundwasserbeckens, sind sicher zu trinken. Das Becken wurde sowohl durch das Eindringen von Meerwasser infolge der übermäßigen Wasserentnahme als auch durch Abwässer verschmutzt, die aufgrund fehlender Kläranlagen seit jeher offen in die Wadis von Gaza fließen.

Wir wissen, dass wir im Interesse der Nachhaltigkeit unserer einzigen natürlichen Wasserquelle versuchen müssen, die Grundwasserleiter zu sanieren und zu reinigen, indem wir sie mit Regenwasser auffüllen”, sagte Monther Shoblaq, Leiter des größten Wasserversorgers im Gazastreifen, der Coastal Municipality Water Utility. “Dazu sind große, offene Landflächen erforderlich, zu denen wir in Gaza kaum Zugang haben. Aber es müssen auch Wege gefunden werden, um Regenwasser aufzufangen, und die Häufigkeit der Regenfälle ändert sich”, fügte er hinzu.

Die reguläre Regenzeit, die im Oktober beginnt, ist unvorhersehbaren Schauern und Stürmen gewichen, die viel schwieriger zu planen sind und bei denen es schwieriger ist, Regenwasser aufzufangen”, erklärt Shoblaq. Und angesichts der intensiven Verstädterung des Gazastreifens und der unzureichenden Regenwasserinfrastruktur werden die prognostizierten kurzen Starkregenperioden wahrscheinlich zu schweren Sturzfluten in dicht besiedelten Gebieten führen.

Da die globale Erwärmung die Eisschilde und Gletscher schmelzen lässt, steigt zudem der Meeresspiegel. In Gaza wird dies wahrscheinlich das Eindringen von Salzwasser in den Küstengrundwasserleiter verstärken. Darüber hinaus werden niedrig gelegene landwirtschaftliche Flächen entlang der Küste – die 31 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Produktion des Gazastreifens ausmachen – von Überschwemmungen bedroht sein, was die Ernährungssicherheit weiter beeinträchtigt.

Der Zugang zu Energieressourcen im Gazastreifen ist ebenfalls seit Jahrzehnten unsicher. Aufgrund der langjährigen Kontrolle Ägyptens und Israels über die Energieversorgung des Gazastreifens, die durch Regierungsstreitigkeiten zwischen der Hamas und der Palästinensischen Autonomiebehörde noch verstärkt wird, ist die Stromversorgung des Gazastreifens chronisch instabil und deckt weniger als 50 Prozent des Bedarfs.

Palästinensische Arbeiter versuchen, einen Transformator zu reparieren, der nach einem längeren Stromausfall in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen am 3. Juli 2010 zusammengebrochen ist. (Abed Rahim Khatib/Flash 90)

Palästinensische Arbeiter versuchen, einen Transformator zu reparieren, der nach einem längeren Stromausfall in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen am 3. Juli 2010 durch einen Stromstoß zusammengebrochen ist. (Abed Rahim Khatib/Flash 90)

Die Stromversorgung des Gazastreifens erfolgt aus drei Quellen: einem einzigen Kraftwerk im Streifen, das derzeit mit Diesel betrieben wird (und das nach Angaben von Hussein al-Nabih, dem Generaldirektor der Palästinensischen Behörde für Energie und natürliche Ressourcen, aufgrund der Wartung einer der Treibstoffturbinen, des Treibstoffmangels und der geringen Einziehung von Rechnungen durch die Nutzer nur mit einer Kapazität von 70-75 Prozent arbeitet); Ägypten, das früher 15 Prozent der Stromversorgung des Gazastreifens lieferte, dessen Leitungen aber seit April 2017 aufgrund technischer Störungen außer Betrieb sind; und Israel, das derzeit nur 60 Prozent seiner Versorgungskapazität liefert. Unter diesen Umständen erhalten die Bewohner des Streifens im Durchschnitt nur vier bis sechs Stunden Strom pro Tag, wobei die Stromausfälle oft mehr als 12 Stunden dauern (die veröffentlichten Daten zur Stromverfügbarkeit variieren und reichen von 5 bis 15 Stunden pro Tag).

“Wir ertrinken in der Feuchtigkeit, und mein Atemgerät, für das ich jahrelang gekämpft habe, schaltet sich einfach ab, wenn es keinen Strom gibt”, sagte Saeed, ein Lungenkrebspatient aus Gaza. Saeed wurde die Behandlung im Westjordanland verweigert und ist auf das unterfinanzierte medizinische System in Gaza angewiesen. Er bat darum, seinen Nachnamen nicht zu nennen, da er befürchtete, dass die israelischen Behörden ihm dadurch erneut die Ausreise verweigern könnten.

“Meine Atemprobleme haben sich verschlimmert, und das Essen verdirbt, weil wir keinen Kühlschrank im Haus haben”, so Saeed weiter. “Unseren Telefonen geht ständig der Akku aus, und das gilt auch für unser Leben.”

Dieser chronische Strommangel, der seit über einem Jahrzehnt anhält, hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Verfügbarkeit grundlegender Dienstleistungen wie Gesundheitswesen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Dadurch wird auch die schwache Wirtschaft des Gazastreifens, insbesondere Industrie und Landwirtschaft, untergraben.

Aufbau von Klimabeständigkeit unter Belagerung

Während die Energie-, Wasser- und Nahrungsmittelsicherheit im Gazastreifen weiter bröckelt, schränken die israelischen Beschränkungen für die Einfuhr von Gütern auch die Möglichkeiten des Gazastreifens ein, auf die humanitäre Krise zu reagieren oder sich auf den Klimawandel vorzubereiten, ihn abzumildern oder sich an ihn anzupassen. Seit Jahren schränkt Israel die Einfuhr von Materialien in den Gazastreifen stark ein, die es als “Dual-Use-Materialien” definiert, d. h. als Materialien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können, sagte Miriam Marmur, Koordinatorin für internationale Medien bei Gisha, einer israelischen Menschenrechtsorganisation, die sich für die Bewegungsfreiheit der Palästinenser im Gazastreifen einsetzt.

Der Zugang zu den wichtigsten Materialien für den Bau und die Instandhaltung der Infrastruktur unterliegt der Kontrolle des israelischen Militärs. Die Armee verhängt nach Belieben bürokratische Maßnahmen, die die Einfuhr von Materialien in den Gazastreifen oft verzögern, und kann jederzeit beschließen, die Einfuhr von Materialien ganz zu stoppen. Dadurch werden Projekte verlangsamt, die Auftragnehmer verschulden sich, die Kapazitäten und das Interesse der Geber an der Unterstützung der Sektoren schwinden, und letztlich wird die Fähigkeit der Wasser-, Energie- und Ernährungssicherheitsprojekte eingeschränkt, sicheres Wasser, Strom und Lebensmittel zu produzieren und zu liefern.

Für den Wassersektor wurde die Einfuhr wichtiger Materialien wie Rohrleitungen und Zement von der israelischen Zivilverwaltung, dem bürokratischen Arm der Besatzung, der dem Verteidigungsministerium untersteht, weitgehend eingeschränkt. Dies hat zur Folge, dass Wasser- und Abwasser-Infrastrukturprojekte zwar geplant und oft auch finanziert werden, um der dringenden humanitären Krise zu begegnen, sich aber bis zur Fertigstellung um Jahre verzögern. Ohne eine zuverlässige und sichere Trinkwasserversorgung sind die Bewohner des Gazastreifens auf teure, private Wasserversorger angewiesen (die ebenfalls nicht von der Wasserbehörde reguliert werden und daher oft nicht trinkbar sind), um ihren Trinkwasserbedarf zu decken.

Ali Alasmer ist ein 55-jähriger Gemüsebauer, dessen 12 Familienmitglieder aufgrund von Arbeitslosigkeit und chronischen Gesundheitsproblemen in der Familie vollständig von seinem Einkommen abhängig sind. Ali ist nicht mehr in der Lage, Landwirtschaft zu betreiben, seit sein Land Ziel israelischer Luftangriffe war – zum ersten Mal im Jahr 2008 und erneut im Jahr 2012. Er bat darum, seinen richtigen Nachnamen nicht zu veröffentlichen, da er Vergeltungsmaßnahmen seitens Israels befürchtet.

Ali ist seitdem nicht mehr in der Lage, Materialien einzuführen, die für den Wiederaufbau seiner landwirtschaftlichen Flächen wichtig sind (z. B. Wasserleitungen, Pumpen und Filter für Bewässerungsnetze, Saatgut und Setzlinge, Düngemittel, chemische Stoffe, Pflanzenantibiotika und Netze für Gewächshäuser), und ist daher mit seinen kommunalen Wasserrechnungen im Rückstand. Wie viele andere Bewohner des Gazastreifens hat er seit langem Schulden bei der Wasserversorgung und muss die städtische Versorgung mit gereinigtem Wasser von privaten Anbietern ergänzen. Die Bewohner des Gazastreifens, einschließlich derjenigen, die mit +972 sprachen, berichten, dass sie zwischen 40 und 90 NIS (13 bis 29 USD) pro Monat für sauberes Trinkwasser ausgeben.

Für Ali machen die 70 NIS (23 USD), die er für Wasser ausgibt, etwa 20 Prozent seines Monatseinkommens aus. “Wir können nicht einmal Regenwasser sammeln, weil wir keinen Tank haben, der aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist”, sagte er. “Unser tägliches Leben ist gestört und instabil, weil wir uns nicht ausreichend mit Lebensmitteln, Wasser und Gesundheit versorgen können.”

Voller Gift

Selbst wenn eine Wasserversorgungsinfrastruktur gebaut wird, besteht die Gefahr, dass sie zerstört wird. Nach Angaben der palästinensischen Wasserbehörde hatten die Bewohner des Gazastreifens bei der letzten Angriffsrunde im Mai dieses Jahres 40 Prozent weniger Wasser zur Verfügung, da die Wasserinfrastruktur direkt und indirekt angegriffen wurde. Bemühungen um den Wiederaufbau oder die Sanierung der Wasserinfrastruktur wurden neben anderen Sektoren auch durch extreme Beschränkungen für den Zugang zu Materialien behindert, die bis in den Sommer hinein andauerten.

Auch der Energiesektor ist vor den Auswirkungen von Eskalationsphasen nicht gefeit. Im vergangenen Mai, während des Bombardements, untersagten die israelischen Behörden die Einfuhr von Treibstoff zur Versorgung des Gazastreifens und schlossen die Grenzübergänge, nachdem ein Soldat durch eine aus dem Streifen abgefeuerte Mörsergranate leicht verletzt worden war.

Dieser “totale Treibstoffstopp”, so Marmur von Gisha, schränkte die ohnehin schon schwankende Stromversorgung stark ein und gefährdete in einer Zeit, in der es durch die Bombardierung zu massenhaften Verletzungen und Todesfällen kam, “das Funktionieren von Krankenhäusern und anderer ziviler Infrastruktur wie Wasserversorgung und Abwasserbehandlung.”

Hani Abu Rass ist Elektrizitätstechniker, der im Kraftwerk von Gaza arbeitet und zu einem Team gehörte, das während der israelischen Angriffe Stromleitungen reparierte. Er sagt: “Wir wurden mehrmals angegriffen, obwohl wir Westen trugen, die uns als Elektriker auswiesen. Das erste Mal, als Israel eines unserer Fahrzeuge angriff, wurden zwei meiner Mitarbeiter schwer verletzt. Beim zweiten Mal griff Israel die Mitarbeiter mit Granaten an, so dass wir nicht einmal die Leitungen erreichen konnten, die repariert werden mussten. Es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin”.

Aufgrund dieser Stromausfälle musste die Produktion von sicherem Trinkwasser in den Entsalzungsanlagen drastisch eingeschränkt werden: Sie konnten nur wenige Stunden pro Tag in Betrieb sein, während eine Anlage, die 250.000 Einwohner versorgt, ganz ausfiel. Erst nach dem Waffenstillstand wurde der Betrieb entsprechend dem Zyklus des Stromnetzes (etwa acht Stunden pro Tag) wieder aufgenommen.

Auch der Agrarsektor wurde angegriffen. Israel warf Phosphorbomben auf das Land von Ali und seiner Familie und beschoss ihre Wasserbrunnen. “Zuerst spürten wir eine Rakete und wurden von einem Geruch erstickt”, erinnerte sich Ali. “Dann sahen wir, wie die Bomben auf unser Land fielen. Als sich die Gewalt gelegt hatte, holte ich meinen Freund, einen Agraringenieur, um unser Land zu untersuchen, und er sagte, es sei voller Gift. Später erfuhren wir vom Gesundheitsministerium in Gaza, dass Israel Phosphorbomben einsetzt.”

Israel wurde beschuldigt, diese Bomben vor allem während des Angriffs 2008/9 unrechtmäßig eingesetzt zu haben, weil es wahllos dicht besiedelte Zivilgebiete beschossen hat. Diese chemischen Bomben haben nicht nur schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit, sondern können auch den Boden verseuchen und sind giftig für Pflanzen, Obst und Gemüse.

“Wir konnten an den Orten, die durch die Phosphorbomben zerstört wurden, keinerlei Gemüse anpflanzen”, sagte Ali. “Seit diese Bomben auf unserem Land eingesetzt wurden, haben alle Bäume in der Umgebung eine andere Farbe und einen anderen Geschmack als die, die wir vorher anbauen konnten. Israel setzt diese Waffen ein, um uns zu bekämpfen und unser Land zu sterilisieren. Sie vergiften unser Obst und Gemüse, selbst nachdem sie es gewaschen haben, und führen durch den Rückgang der Produktion zu Ernährungsunsicherheit.”

Die in israelischen Waffen verwendeten Chemikalien wie Phosphor gefährden die Gesundheit der Menschen in Gaza zusätzlich. Dr. Tamer Yousef, ein Neurologe in einem der großen Krankenhäuser des Gazastreifens, erklärte, dass “Bäume und Pflanzen diese giftigen Chemikalien aufnehmen können, so dass ihre landwirtschaftliche Produktion nicht gesund ist.”

Laut Human Rights Watch kam sogar ein medizinischer Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums zu dem Schluss, dass weißer Phosphor gefährlich ist, da er “bei Hautkontakt, beim Einatmen oder Verschlucken zu schweren Verletzungen und zum Tod führen kann”, was zu weiteren Schäden an den inneren Organen führt, wenn er absorbiert wird.

Nach einem israelischen Luftangriff, bei dem auch weißer Phosphor eingesetzt wurde, steigt Rauch aus dem Hauptquartier der Vereinten Nationen auf, Gaza, 15. Januar 2009. (Fady Adwan /Flash90)

Die langfristigen Auswirkungen von weißem Phosphor im Gazastreifen sind noch nicht erforscht, aber Bodenproben nach den israelischen Militärangriffen deuten darauf hin, dass ein Cocktail von Schwermetallen in die Umwelt des Gazastreifens eingebracht wurde, der die landwirtschaftliche Produktivität sowie die Gesundheit von Mensch und Umwelt langfristig beeinträchtigen kann.

Darüber hinaus hat eine gemeinsame Untersuchung von Gisha, Adalah und Al-Mezan ergeben, dass Israel bei Dutzenden von Gelegenheiten Herbizide in gefährlich hohen Konzentrationen über 12 Quadratkilometern Land in Gaza aus der Luft versprüht hat, darunter auch “Roundup”, eine chemische Verbindung von Glyphosat, die sich im Besitz von Monsanto befindet. Obwohl die Internationale Agentur für Krebsforschung diese Verbindung als wahrscheinlich krebserregend eingestuft hat und Agrarwissenschaftler und Umweltexperten Bedenken über ihre Auswirkungen geäußert haben, wird dieses Herbizid weiterhin weltweit eingesetzt.

Abgesehen von den regelmäßigen militärischen Angriffen hat Israel in den letzten Jahrzehnten auch produktive Anbauflächen im gesamten Gazastreifen mit Bulldozern platt gemacht und strenge Beschränkungen für die Entwicklung landwirtschaftlicher Flächen in der “Pufferzone” auferlegt, einem 984 Fuß breiten Gebiet entlang der umzäunten Grenze, die den Gazastreifen von Israel trennt und zu der die israelischen Behörden den Zugang für die Bewohner des Gazastreifens beschränkt haben.

“Israel hat es systematisch auf unsere landwirtschaftlichen Flächen abgesehen, als wolle es unsere Lebensbedingungen lahm legen”, sagte Ali. Er wies darauf hin, dass Israel im Laufe der Jahre unzählige Kulturen wie Oliven-, Feigen- und Zitrusbäume mit Bulldozern abgerissen hat.

Die Verwüstung des Landes im Gazastreifen beraubt viele palästinensische Landarbeiter ihrer Lebensgrundlage. Ali sagt, dass das Land für die meisten Familien, die er kennt, die Haupteinnahmequelle ist. “Aufgrund der wirtschaftlichen Stagnation, die durch die israelische Belagerung verursacht wird, gibt es für die Landwirte in Gaza keine andere Beschäftigungsmöglichkeit”, sagte er. “Ich bin ein alter Mann. Meine Söhne sind Akademiker, haben aber keine Arbeit. Ich hatte vor, sie auf unseren landwirtschaftlichen Flächen arbeiten zu lassen, aber leider ist alles weg.”

Die Verknappung des Raums für die landwirtschaftliche Entwicklung – sowohl durch die israelischen Bombardierungen als auch durch die Beschränkungen bei der Erschließung von Land – wirkt sich nicht nur auf die Lebensgrundlagen aus und belastet die landwirtschaftliche Entwicklung, sondern beschleunigt auch die Bodenverschlechterung und die Wüstenbildung, was die Anfälligkeit des Gazastreifens für den Zusammenbruch des Klimas noch weiter verstärkt.

Zwischen humanitären und Klimakrisen

Alis Geschichte steht stellvertretend für die anhaltende Wirtschaftskrise, die durch die israelische Besatzung des Gazastreifens ausgelöst wurde, denn mehr als die Hälfte der Palästinenser im Gazastreifen lebt unterhalb der Armutsgrenze. In dieser Realität, in der beispielsweise Wasser- und Stromrechnungen im gesamten Gazastreifen unbezahlt bleiben, sind die Wasser- und Energiebehörden nicht in der Lage, ihre Grundkosten zu decken, ihre bestehende Infrastruktur zu erhalten und die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen – ganz zu schweigen davon, sie Klimafest zu machen.

Eine palästinensische Frau erhält am 26. November 2020 in einem Verteilungszentrum des Hilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen Nahrungsmittelhilfe. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Die Notwendigkeit, die Energie- und Wasserversorgung im Gazastreifen erheblich zu verbessern und sie gleichzeitig klimaresistent zu machen, steht außer Frage: Der globale Kampf gegen die Klimakrise erfordert eine dringende Reduzierung der Treibhausgasemissionen, und der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen der Vereinten Nationen hat empfohlen, die CO2-Emissionen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu vollziehen.

Die Kombination aus schwerem Strommangel und der dringenden Notwendigkeit, die humanitäre Krise zu bewältigen, bedeutet jedoch, dass das Westjordanland und der Gazastreifen nach wie vor eine enorme und rasche Entwicklung benötigen, die möglicherweise nicht mit dem Geist des Klimakampfes in Einklang steht.

Ein Beispiel dafür ist das Projekt Gas4Gaza, das darauf abzielt, die einheimische Energieproduktion erheblich zu steigern, die Kosten für die Bewohner zu senken und die Abhängigkeit des Gazastreifens von Strom- und Brennstoffimporten aus Ägypten und Israel zu verringern.

Al-Nabih von der palästinensischen Behörde für Energie und natürliche Ressourcen sieht in diesem Projekt eine zentrale Lösung für die Energiekrise im Gazastreifen – es werde nicht nur das Stromdefizit überbrücken, sondern auch “die wirtschaftliche Entwicklung [des Gazastreifens] unterstützen … und die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren.”

Während dieses Projekt einen Wandel in der palästinensischen Energiewirtschaft und bei den Emissionen markieren soll, hat die Entwicklung von Erdgas, das viel Methan enthält, enorme Auswirkungen auf das Klima, da Treibhausgasemissionen durch Leckagen bei der Produktion und beim Transport entstehen können (ein normaler Vorgang, der zusätzlich durch die Beschädigung der Infrastruktur und der Pipelines durch israelische Bombardierungen in Gaza gefährdet ist).

Es besteht daher ein Spannungsverhältnis zwischen der Priorität des wirtschaftlichen und humanitären Wiederaufbaus des Gazastreifens, was die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verstärken würde, und der Notwendigkeit, die Klimakrise zu bekämpfen, was einen dringenden Übergang zu erneuerbaren Energien erfordern würde.

Es ist wahrscheinlich, dass der Gazastreifen aufgrund der Fragilität und Schwere seiner Situation nicht den gleichen Prozess des Ausstiegs aus der Nutzung fossiler Brennstoffe durchlaufen wird wie andere Teile der Welt. Eine solche Umstellung würde umfangreiche Maßnahmen wie die Verbesserung der Energieeffizienz, die Verringerung des Kohle- und Brennstoffverbrauchs und die Erzeugung erneuerbarer Energien wie Solarenergie erfordern – Ausgangsbedingungen, für die Gaza bei weitem nicht die Ressourcen oder Kapazitäten hat.

Diese schwierige Realität deckt sich mit der zunehmenden Erkenntnis innerhalb der Bewegung für Klimagerechtigkeit, dass wir zwar alle von der Klimakrise betroffen sind, aber nicht alle “im selben Boot sitzen”. Bevölkerungsgruppen, die unter systemischer Diskriminierung, Rassismus und Gewalt leiden, sowie diejenigen, die unter Besatzung leben, haben größere Schwierigkeiten, eine Klimaresilienz aufzubauen und werden daher weit mehr unter der Klimakrise leiden als andere Bevölkerungsgruppen. In dem Maße, in dem der Gazastreifen selbst seine grundlegendsten humanitären und menschrechtlichen Bedürfnisse zu sichern versucht, rückt die Idee einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen unweigerlich in den Hintergrund; statt proaktiver Klima-Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel liegt der Schwerpunkt dann auf reaktiver Anpassung und Rehabilitation nach einem Klimazusammenbruch.

Guilaume von Al-Haq befürchtet, dass die palästinensischen Institutionen viel zu zersplittert sind, um eine sinnvolle Koordinierung bei der Klimaanpassung vorzunehmen, da die Hamas im Gazastreifen, die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland und die israelische Gesamtherrschaft zwischen dem Fluss und dem Meer liegen. Eine derartig gespaltene Regierungsführung, warnte sie, “wird die Erstellung eines wirksamen Fahrplans zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels behindern”.

Darüber hinaus, betonte Guilaume, werde Israels Kontrolle über die natürlichen Ressourcen im Gazastreifen die Klimaanfälligkeit des Streifens weiter verschärfen – und dieser Zustand werde sich nur noch verschärfen, fügte sie hinzu, da Israel mit ziemlicher Sicherheit die Kontrolle über die Ressourcen des Gazastreifens weiter ausüben werde, “um sich an die Klimakrise anzupassen.”

Ein Artilleriekorps der IDF feuert am 19. Mai 2021 in der Nähe der israelischen Grenze zum Gazastreifen. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Der Kampf gegen den Kolonialismus geht Hand in Hand mit dem Kampf für Klimaresilienz”.

Trotz dieser immensen Hindernisse tun die Behörden und Institutionen im Gazastreifen alles in ihrer Macht Stehende, um sich auf den Klimawandel vorzubereiten und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Shoblaq vom Wasserversorgungsunternehmen der Küstenstadt Gaza sagte, dass der Wassersektor weiterhin Fortschritte bei der Integration erneuerbarer Energien in seine Systeme macht. “Wir haben das Glück, dass nach einem großen Sturm die Sonne wieder herauskommt”, sagte Shoblaq. “Die meisten unserer Wasser- und Abwasseranlagen werden derzeit oder in Kürze mit so viel erneuerbarer Energie wie möglich betrieben”.

Auch die Abwasserbehandlung in Gaza hat sich laut Shoblaq in den letzten Jahren deutlich verbessert. “Wo früher Abwässer durch das Wadi Gaza ins Meer flossen, haben wir eine fortschrittliche Infrastruktur für die Abwasserbehandlung aufgebaut, um die Umweltbedingungen zu verbessern, und wir sanieren die Wadis, in die diese Abwässer früher flossen”, sagte er. “Auch wenn sich diese Infrastruktur-Projekte aufgrund der Beschränkungen für die Einfuhr von Material jahrelang verzögert haben, hoffen wir, dass das Wadi Gaza ein Symbol der Hoffnung sein kann.”

Für die Palästinenser im Gazastreifen reichen solche punktuellen Maßnahmen jedoch nicht aus, um die für die Sanierung und den Schutz ihrer Umwelt erforderliche systematische Erneuerung zu erreichen.

“Die Jahre sind vergangen und unsere Realität hat sich nicht verbessert”, sagt Ali. “Israel hat seine diskriminierende Politik gegenüber dem Gazastreifen nur verschärft. Die internationale Gemeinschaft muss damit beginnen, Druck auf Israel auszuüben, um die Belagerung zu beenden, damit wir die gleichen Möglichkeiten haben, auf den Klimawandel zu reagieren, wie jeder andere auch.”

Die Diskussion über das Zusammenspiel von politischer, wirtschaftlicher, humanitärer und klimatischer Katastrophe in Gaza dringt jedoch nicht in die globale Klimadebatte vor. Die jüngste UN-Klimakonferenz (COP26) in Glasgow ist ein deutliches Beispiel für diese Dynamik: Obwohl sie den aktuellen Fokus der Welt auf die Klimakrise unterstrich, konnte kein einziger Bewohner von Gaza an der Veranstaltung teilnehmen. (Der palästinensischen zivilgesellschaftlichen Delegation wurden zudem keine Visa für die Teilnahme erteilt, obwohl zwei Mitglieder über eine Videoverbindung teilnehmen konnten.)

Für die Bewohner des Gazastreifens machte die Abwesenheit palästinensischer Stimmen aus dem Gazastreifen deutlich, dass der Wandel nicht allein von den elitären Entscheidungsträgern auf der COP26 kommen wird, sondern durch einen interdisziplinären Ansatz innerhalb der Bewegung für Klimagerechtigkeit.

“Wir wissen, dass der Klimawandel Menschen auf der ganzen Welt betrifft, auch in Gaza”, sagte Ali. “Deshalb muss die Lösung der globalen Klimakrise auch Palästina berücksichtigen. Ich befürchte, dass, wenn die Welt das Leiden des Gazastreifens weiterhin ignoriert, dies nicht nur die lokale, sondern auch die internationale Klimastabilität gefährden würde.”

Saleem Jaber, ein Menschenrechtsaktivist, der 2008 beim israelischen Angriff auf Gaza verwundet wurde, schloss sich dieser Meinung an. “Der Kampf gegen den israelischen Kolonialismus geht Hand in Hand mit dem Kampf für Klimaresilienz”, sagte er. “Beide Kämpfe richten sich gegen unterschiedliche Arten von Ungerechtigkeiten, bei denen es letztlich um den Schutz der Menschen geht. Aber diese Kämpfe sind auch miteinander verbunden – und wir können nicht einen Kampf unterstützen, ohne zu verstehen, dass wir alle Bemühungen um mehr Gerechtigkeit unterstützen müssen.” Übersetzt mit Deepl.com

Khalil Abu Yahia ist ein in Gaza ansässiger akademischer Schriftsteller und Forscher im Bereich Literatur-, Postkolonial- und Kulturwissenschaften.

Natasha Westheimer ist Expertin für Wassermanagement und eine in Jerusalem ansässige Aktivistin gegen die Besatzung und für Klimagerechtigkeit.

Mor Gilboa ist Umweltschützer und Aktivist für Klimagerechtigkeit und Teil der “One Climate”-Bewegung, die sich für Klimagerechtigkeit zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer einsetzt.

