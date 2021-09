“Es wäre keine Beleidigung für die Erinnerung an die Unschuldigen, die vor 20 Septembers in Amerika ermordet wurden, wenn die Amerikaner das Blutbad und die Katastrophe, die ihr Militär in anderen Ländern angerichtet hat, anerkennen und ihnen ein Denkmal setzen würden. Dem 9/11-Denkmal sollte Amerika eine Wand hinzufügen, auf der die Namen der Millionen unschuldiger Männer, Frauen und Kinder eingraviert sind, die in diesen sinnlosen Kriegen getötet wurden.”

Gedenken an die Opfer der Kriege nach 9/11

Von Mitchell Zimmmerman

Der Massenmord an Amerikanern am 11. September 2001 hat eine noch größere Tragödie für andere ausgelöst, schreibt Mitchell Zimmerman.

Das National Sept. 11 Memorial, World Trade Center, New York, 1. April. 2019. (Ken Lund, Flickr, CC BY-SA 2.0)

10. September 2021

Nur wenige, die in diesem September auf dem geheiligten Platz beten, auf dem einst die Zwillingstürme standen, werden wissen, dass das Mahnmal für den 11. September an ein Holocaust-“Gegenmahnmal” aus dem Jahr 1987 in Kassel, Deutschland, erinnert.

Wie das US-amerikanische Mahnmal besteht auch das deutsche Denkmal aus einer Vertiefung in der Form des einstigen Ortes, in die Wasser fließt. Die beiden Denkmäler unterscheiden sich jedoch deutlich in der Reichweite des Gedenkens, das sie hervorrufen.

Die Amerikaner wollen sich nur an ihre eigenen unschuldigen Toten erinnern und sie ehren. Im Gegensatz zu den Deutschen verschmähen sie es, das in ihrem Namen begangene Übel anzuerkennen, das mit ihren Verlusten, der Katastrophe, die anderen unschuldigen Völkern zugefügt wurde, verwoben ist.

1939 zerstörten die Nazis einen 40 Fuß hohen Pyramidenbrunnen in Kassel, Deutschland, weil er von einem Juden, dem Unternehmer Sigmund Aschrott, gebaut worden war. Der Beseitigung des “Judenbrunnens” folgte bald darauf die Beseitigung der 3.000 Kasseler Juden selbst.

Fünfundvierzig Jahre später wurde vorgeschlagen, den Brunnen wiederaufzubauen. Doch mit dem Wiederaufbau des ursprünglichen Brunnens wäre die Erinnerung an seine Zerstörung ausgelöscht worden. Also entwarf der Künstler Horst Hoheisel einen neuen Brunnen: “ein Spiegelbild des alten Brunnens, versenkt unter dem alten Platz, um die Geschichte dieses Ortes als Wunde und offene Frage zu retten.”

Es ist ein Teil der Art und Weise, wie die Deutschen die Verantwortung für die Verbrechen der Nazizeit übernommen haben. Das kleine Denkmal beschwört die Traurigkeit des Verlustes und die Verantwortung eines Volkes für Taten, die nie wieder gut gemacht werden können.

Der Massenmord an den Amerikanern, das Verbrechen des 11. September 2001, hat eine größere Tragödie für andere hervorgebracht. Da unsere Regierung den “Krieg gegen den Terrorismus” vom 11. September 2001 als Legitimation für einen Krieg gegen Afghanistan und den Irak betrachtete, marschierte sie in beide Länder ein, stürzte ihre Regierungen und besetzte sie.

Weitsichtige Menschen wie die Abgeordnete Barbara Lee warnten, dass ein Krieg gegen Afghanistan die falsche Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 sei, und sie hatten Recht. Aber die Anschläge als Vorwand für einen Angriff auf den Irak zu benutzen, war wohl noch absurder und krimineller.

“In den Wochen unmittelbar nach 9/11”, bestätigte Richard Clarke, der Anti-Terror-Berater im Weißen Haus, “wies der Präsident das Pentagon an, die Invasion des Irak vorzubereiten… Obwohl sie damals von mir, vom FBI und von der CIA wussten, dass der Irak nichts mit 9/11 zu tun hatte.”

Wie eine Delegation britischer Verbündeter der USA ihrer Regierung vor der Invasion heimlich berichtete, wurden “die Geheimdienstinformationen und Fakten auf die Politik” des Kriegseintritts abgestimmt.

Selbst nach relativ konservativen Schätzungen haben Amerikas Kriege nach 9/11 fast eine Million Tote gefordert. Sie haben auch Millionen von Flüchtlingen hervorgebracht und Generationen von Kindern im Irak und anderen Kriegsgebieten Unterernährung, Geburtsfehler und andere Gesundheitskatastrophen zugefügt.

Es wäre keine Beleidigung für die Erinnerung an die Unschuldigen, die vor 20 Septembers in Amerika ermordet wurden, wenn die Amerikaner das Blutbad und die Katastrophe, die ihr Militär in anderen Ländern angerichtet hat, anerkennen und ihnen ein Denkmal setzen würden. Dem 9/11-Denkmal sollte Amerika eine Wand hinzufügen, auf der die Namen der Millionen unschuldiger Männer, Frauen und Kinder eingraviert sind, die in diesen sinnlosen Kriegen getötet wurden.

Ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit möglich sein wird, aber der Vorschlag könnte nützlich sein. Wie Hoheisel sagt: “So funktioniert ein Gegen-Denkmal. Die Leute werden wütend, sie schreiben Briefe, aber man führt eine Diskussion. Aus dieser Leere heraus kommt die Geschichte zum Vorschein”. Übersetzt mit Deepl.com

Mitchell Zimmerman ist Anwalt, langjähriger sozialer Aktivist und Autor des Anti-Rassismus-Thrillers Mississippi Reckoning.

Dieser Meinungsartikel wurde von OtherWords.org verbreitet.

