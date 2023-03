„Gefahr in Verzug“ – Wer den deutschen Kriegskurs in der Ukraine nicht bedingungslos mitträgt, wird zum Feind erklärt von Thomas Moser

Der Umgang mit dem NDR-Reporter Patrik Baab durch Hochschulen und Medien zeigt, wie tief gespalten das Land ist und wie rücksichtslos es zugeht, wenn sich ein militarisierter Nationalismus breitmacht.

Wenn es den Teufel gibt, muss man ihn interviewen.

Weil er sich im September 2022 in den ostukrainischen und von russischen Streitkräften besetzten Regionen aufhielt, in denen sogenannte Referenden zur Frage des Anschlusses an die russische Föderation abgehalten wurden, wurde der Journalist Patrik Baab, 63 Jahre alt, angestellt beim NDR, aber unterwegs in eigenem Auftrag, von zwei deutschen Hochschulen vor die Tür gesetzt. Sprich: Ihm wurden die Lehraufträge entzogen. Begründung: Mit seiner Anwesenheit habe er den Angriffskrieg Putins legitimiert.

Exempel Baab

So primitiv verlaufen inzwischen die Auseinandersetzungen in Deutschland. Der „Fall“ von Patrik Baab ist vor allem ein Exempel. Er zeigt, wie willkürlich und bedrohlich es in diesem Land in den letzten drei Jahren geworden ist. Und er steht für eine Reihe anderer Namen wie Ulrike Guérot (Universität Bonn), Jürgen Döschner (WDR) oder Ole Skambraks (SWR).

Baab ist seit 1999 als Redakteur beim NDR angestellt, derzeit befindet er sich im Teilzeit-Vorruhestand. Er hat in der Vergangenheit immer wieder auch aus Russland berichtet, so wie viele andere ARD-KorrespondentInnen vor und nach ihm. Zur Zeit schreibt er ein Buch über den Ukraine-Krieg, das im Sommer erscheinen soll. Er saß mehrere Jahre im Personalrat des NDR und übte Kritik an politischer Einflussnahme auf die Berichterstattung.

Der Krieg in der Ukraine findet vor allem in den Donbass-Gebieten statt. Das Völkerrecht ist geprägt von zwei konkurrierenden Prinzipien: Dem Selbstbestimmungsrecht der Völker versus der territorialen Integrität von Staaten. Die Sowjetunion war eine Zwangszusammenführung vieler Gebiete und Staaten. Mit dem Zerfall des Sowjetreiches gingen zahllose Fälle von Gebietsabtrennungen oder -anschlüssen, von Unabhängigkeitsbestrebungen, Separatismus, Regionalismus und zig Kriegen gegen- und untereinander einher. Und überall führten noch die alten Sowjeteliten einen Kampf um ihre einstigen Privilegien gegen eine alles verschlingende Demokratisierung. In den neuen unabhängigen Staaten versuchten die alten Funktionäre ihre Macht auf nationalistische Weise zu erhalten, so auch in der Ukraine. Und auch die Oligarchen von heute sind die Kommunisten von gestern. Weiterlesen bei overton.magazin.de