http://www.informationclearinghouse.info/57243.htm



Gegenangriffe der Ukraine!

Bitte bleiben Sie ruhig

Von Big Serge

12. September 2022:

Information Clearing House –

In den letzten 72 Stunden wurde die pro-russische Seite des Internets in Panik versetzt wegen einer neuen ukrainischen Gegenoffensive, die derzeit in der Region Charkov gestartet wird, um die russische Armeegruppierung in Izyum zu gefährden. Die Panik wurde durch Behauptungen ausgelöst, dass die Ukraine ungehindert vorrücken, die Stadt Balakliya einkreisen – oder vielleicht sogar einnehmen – und kurz davor stehen würde, die Nachschublinien nach Izyum abzuschneiden.

Wenn Sie mir gestatten, würde ich gerne ein wenig Optimismus wiederbeleben.

Mein Standpunkt ist ganz einfach: Die Ukraine kann und wird keine sinnvollen Ziele erreichen – was wir als “operative Tiefe” bezeichnen – und hat in der Tat einen Großteil ihrer sorgfältig angelegten Prämienreserven in eine gefährliche Lage gebracht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass diese hochkarätigen ukrainischen Formationen demnächst aufgerieben werden – dennoch ist dies ein wichtiger Lernmoment für Russland.

Beginnen wir mit einem Überblick über die Geografie dieses Gebiets, warum Izyum so wichtig ist und warum die Ukraine nur sehr geringe Aussichten hat, sinnvolle operative Ziele zu erreichen.



Izyum: Das Tor zum Donbass

Izyum, eine bescheidene Stadt mit einer Vorkriegsbevölkerung von vielleicht 50.000 Einwohnern, war aufgrund seiner Lage an einer kritischen Kreuzung schon immer als Brennpunkt in diesem Krieg vorgesehen. Die Topographie der Nordostukraine wird von einigen wichtigen Merkmalen beherrscht, die die Bewegungsmuster bestimmen. Dazu gehört die wichtige Autobahn E40/M03, die die Metropole Charkov und die Ballungsgebiete von Slowjansk und Kramatorsk, den größten und wichtigsten Städten im westlichen Donbass, miteinander verbindet. Die Region wird außerdem durch den Fluss Sewerodonezk – auch einfach Donezk genannt (von dem der Donbass oder das Donezkbecken seinen Namen hat) – geprägt, der sich träge durch die Ebene schlängelt.

Der Donezk bildet eine geografische Barriere zwischen dem Donbass im Süden und der Region Charkow im Norden, während die Autobahn E40/M03 die Hauptverkehrsader zwischen Charkow und den städtischen Zentren des westlichen Donbass darstellt. Izyum ist eine strategisch wichtige Stadt, denn hier kreuzt die Autobahn den Fluss; als zusätzliches Sahnehäubchen mündet der Fluss Oskil – ein wichtiger Nebenfluss des Donezk – weniger als fünf Kilometer östlich von Izyum in den Donezk, was bedeutet, dass die Stadt im Grunde direkt am Schnittpunkt der wichtigsten geografischen Merkmale der Region liegt. Eine stark vereinfachte Karte des Gebiets sieht wie folgt aus:

Die Einnahme von Izyum war für Russland in den ersten Wochen des Krieges ein wichtiges Ziel (wie ich in einem früheren Beitrag dargelegt habe, war dies ein wichtiger Grund für den Angriff auf Kiew), da es nicht nur die Versorgung der ukrainischen Streitkräfte im Donbass unterbricht und erschwert, sondern Russland auch eine frühe Position am Fluss Donezk verschafft.

Es liegt auf der Hand, warum die Ukraine Russland aus Izyum verdrängen möchte. Dies würde die Kommunikationslinien nach Slowjansk vereinfachen und sichern und den russischen Vorstoß im Donbass erheblich erschweren, da die Nordflanke der Ukraine frei würde. Um dies zu erreichen, versuchen sie einen Vorstoß in Richtung Kupjansk, mit dem Ziel, die Verbindungslinie zwischen Izyum und Belgorod im Norden zu kappen. Diese Operation ist meines Erachtens zu einem spektakulären Scheitern verurteilt.



Operative Tiefe

Die Panik, die auf russischer Seite ausbrach (zumindest im Internet, denn es gibt keine Beweise dafür, dass die russischen Streitkräfte in Panik gerieten), war auf die Wahrnehmung zurückzuführen, dass die Ukraine ungehindert nach Osten vorrückte, sich rasch Kupjansk näherte und … irgendetwas mit Balaklija vorhatte. Ob es sich dabei um eine Einkreisung, Eroberung oder bloße Abschirmung handelt, bleibt abzuwarten, da es derzeit widersprüchliche Berichte gibt. Es ist jedoch ratsam, darüber nachzudenken, was es bedeutet, “vorzurücken”. Dies ist eine sehr kontextabhängige Frage, die ganz davon abhängt, wie groß der Widerstand ist, der geleistet wird, und wie nahe die operativen Ziele liegen.

An dieser Stelle können wir einen Begriff aus der Militärtheorie einführen, den wir “Operative Tiefe” nennen. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nicht um eine bestimmte Entfernung handelt – es sind nicht 20, 50 oder 100 km, sondern je nach Situation kann es jeder dieser Werte sein. Wir definieren sie folgendermaßen:

Operative Tiefe bezieht sich auf die Ebene des Vormarsches, in der die angreifende Truppe nicht mehr die gegnerischen Frontelemente angreift, sondern stattdessen direkt die Fähigkeit des Gegners angreift, sich im Kampf zu behaupten.

In der Praxis bedeutet dies, dass die angreifende Truppe nicht mehr die stationierten Kampfeinheiten des Gegners bekämpft, sondern die Kommunikationslinien, Nachschubdepots, Kommandozentralen, Reserven und Sammelpunkte des Gegners sowie alle anderen Aspekte des rückwärtigen Raums direkt angreift. Kurz gesagt, dies ist die Phase, in der eine Offensive ausgenutzt wird. Sie bekämpfen nicht einfach nur die gegnerischen Streitkräfte, sondern beginnen damit, die Fähigkeit des Gegners zur Aufrechterhaltung und Verlegung seiner Streitkräfte zu zerstören.

Nun gibt es einige wichtige Faktoren, die zu der unvermeidlichen Schlussfolgerung führen, dass die Ukraine in dieser Gegenoffensive keine operative Tiefe erreichen kann – außerdem wird sie, wenn sie keinen Erfolg hat, vernichtend geschlagen werden und schreckliche Verluste erleiden. Gehen wir die Probleme hier durch.



Izyum: Der Nicht-Salient

Im militärischen Sprachgebrauch bezeichnet ein “Vorposten” einfach eine Ausbuchtung in der Frontlinie, bei der eine Seite an einem bestimmten Punkt ein gewisses Maß an Durchdringung erreicht hat. Ein Vorposten ist eine klassisch verwundbare Stellung – ein offensichtlicher operativer Brennpunkt, da gleichzeitige Angriffe an der Basis der Ausbuchtung diese leicht abschneiden und die darin befindlichen Kräfte einschließen können. Im Grunde genommen ist ein Vorposten eine Stellung, in der eine Truppe bereits von drei Seiten eingekesselt ist, so dass nur noch ein Ausgang übrig bleibt, der zugeschnappt werden kann.

In der Anfangsphase des Krieges war Izyum tatsächlich ein Vorposten. Russland hatte eine exponierte Stellung eingenommen, die in ukrainisches Gebiet hineinragte, und es gab Gerüchte über eine ukrainische Gegenoffensive, die dies ausnutzen sollte. Darüber hinaus verlief die einzige sichere Nachschublinie nach Izyum über Kupjansk, was diese Position in der Tat verwundbar machte. Hier ist eine Karte von Ukraine War Mapper von Anfang Mai als Referenz:



Dies ist ein Vorposten

In den folgenden Wochen nahm Russland jedoch das Gebiet direkt östlich von Izyum, einschließlich der Stadt Lyman, unter seine Kontrolle. Dies festigte die russische Flanke und sicherte zusätzliche Kommunikationslinien nach Izyum, wodurch die Autobahn von Kupyansk überflüssig wurde. Sehen Sie sich die Karte im August an:

Dies ist kein Vorposten

Das Zeitfenster für eine einfache Einkreisung oder Unterbrechung des Nachschubs nach Izyum endete, als Russland alle ukrainischen Truppen von der Nordseite des Donez abzog. Die Nachschublinien nach Izyum sind nun von Süden durch den Donez und von Westen durch den Oskil abgeschirmt.

Da Russland über redundante Nachschublinien nordöstlich von Izyum verfügt, müssen die ukrainischen Truppen den Donez und den Oskil überqueren, um eine operative Tiefe zu erreichen. Selbst die Niederschlagung von Kupjansk reicht nicht aus, um die Fähigkeit Russlands zu stören, hier Kräfte zu mobilisieren. Der Fluss Oskil – der übrigens an einigen Stellen mehr als einen Kilometer breit ist – stellt ein großes Hindernis dar, das die Ukraine daran hindern wird, ihre frühen Vorstöße zu nutzen. Die Ukraine ist mehr oder weniger gegen eine Mauer vorgedrungen, und schon jetzt zeichnet sich auf der Landkarte eine Katastrophe für sie ab. Mit freundlicher Genehmigung von Rybar:



Dies ist ein Vorposten mit Ukrainern im Inneren

Kurz gesagt, der ukrainische Vormarsch ist zu langsam und es fehlt ein klarer Weg, um die operativen Ziele zu erreichen. Russland hat bereits damit begonnen, riesige Reserven in dieses Gebiet zu verlegen, und unter den operativeren Ukrainern macht sich allmählich Angst breit. Ein ukrainischer Journalist, der sich an der Front aufhielt, sagte dazu Folgendes:

“In der Nähe von Kupjansk wird heftig gekämpft, schlimmer als in Balakleysky. Wir haben schwere Verluste zu beklagen. Der Feind verlegt eine ganze Reihe von Reserven auf dem Luftweg. Die “Wagneristen” sind bereits in der Stadt selbst angekommen. Der Himmel ist voll von Flugzeugen. Wenn man all das hört, kommt in der Seele das beklemmende Gefühl eines Hinterhaltes auf. Was, wenn sich das alles wirklich als strategischer Hinterhalt entpuppt?”

Ich glaube nicht, dass es sich hier um einen “Hinterhalt” der russischen Armee an sich handelt. Das Wort “Hinterhalt” impliziert, dass die russischen Streitkräfte bereits in Stellung gegangen sind und die Ukrainer in einen bestimmten Manöverplan gelockt haben, bei dem sie von vorbereiteten Positionen aus angegriffen werden konnten. Das ist jedoch nicht der Fall – die russischen Streitkräfte kommen frisch aus der Reserve und wurden nicht im Voraus in den Sektor verlegt. Die Operation zeigt vielmehr, dass Russland eine mobile Verteidigung mit hoher Feuerkraft bevorzugt. Die Stellungen an der Front sind, relativ gesehen, dünn besetzt, und die starken mobilen Reserven werden zurückgehalten. Dies ist ein flexibles Feuergefecht, das es den Ukrainern ermöglicht, in verwundbare Stellungen vorzudringen, um diese zu zerstören.

Für die Ukraine besteht eines der grundlegenden Probleme darin, dass Russland einen so enormen Vorsprung an Feuerkraft hat – Flugzeuge, Rohrartillerie, Raketen und Panzer -, dass jede Offensive schnell operative Tiefe erreichen muss, um Russlands Fähigkeit zu stören, diese Feuerkraft zum Einsatz zu bringen. Im Izyum-Sektor ist dies einfach nicht möglich.

Da die Ukraine nicht in der Lage ist, die russischen Streitkräfte hier operativ zu kompromittieren, wird sie sich in einem altmodischen Schusswechsel mit einem Feind wiederfinden, der über eine weit überlegene Feuerkraft verfügt – und nicht nur das: Es ist die Ukraine, die nun vor operativen Komplikationen steht, da sie sich einen Vorsprung erschlossen hat, ohne die Aussicht, den Oskil in voller Stärke zu überqueren und zu nutzen.



Wie geht es jetzt weiter?

Ich halte es für wahrscheinlich, dass der ukrainische Vormarsch seinen Höhepunkt erreicht hat oder kurz davor steht, da russische Reserven in das Gebiet strömen, russische Raketen den ukrainischen Kommandoposten in Tschugujew angreifen und die russische Luftwaffe und Artillerie beginnen, auf den Punkt zu gehen. Die Ukraine steht nun vor der Entscheidung, ob sie weiterhin Truppen in den von ihr selbst geschaffenen Vorposten einschleusen soll – mit anderen Worten, die Ukraine kann nun über das Ausmaß ihrer Verluste entscheiden. Laut ukrainischen Insider-Kanälen planen sie derzeit eine Verdoppelung und Einspeisung weiterer Reserven, was eine entsprechend größere Niederlage verspricht.

Ich möchte keine konkreten Vorhersagen über Termine oder Opferzahlen machen. Es gibt viel zu viele Unbekannte, als dass irgendjemand glauben könnte, solche Einzelheiten vorhersagen zu können. Was jedoch den allgemeinen Verlauf betrifft, so bin ich zuversichtlich, dass die ukrainische Offensive sich dem Höhepunkt nähert und bald zu einem Ereignis mit vielen Opfern für die ukrainische Armee werden wird. Es kann noch ein paar Tage dauern, bis sich die Lage völlig stabilisiert, aber dieser Punkt rückt schnell näher und viele der besten Einheiten der Ukraine stehen vor der Vernichtung.

Ich wäre jedoch nachlässig, wenn ich nicht auch eine angemessene Kritik an Russlands Vorgehen bei dieser Operation üben würde. Es müssen noch wichtige Lehren gezogen werden.



Künftige Kriegsführung

Während sich die eigentliche Gegenoffensive für die Ukraine zu einer Katastrophe entwickelt, hat die Tatsache, dass sie diese Operation überhaupt starten konnte, wichtige Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf die ukrainischen Arbeitskräfte.

Russland führt eine Operation der “economy of force” durch, die darauf abzielt, die ukrainische Armee durch Zermürbung zu vernichten. Die Tatsache, dass die Ukraine in der Lage war, zwei Gegenangriffe (Cherson und Kupjansk-Isjum) zu starten, deutet auf zwei wichtige Gründe für eine Änderung der russischen Streitkräfteaufstellung hin.

1) Die Unzulänglichkeit der Tripwire-Verteidigung

Viele Sektoren der russischen Front sind dünn besetzt, und es werden Kräfte in Reserve gehalten, um eine mobile Verteidigung durchzuführen. Die eigentlichen Truppen an der Front bestehen aus einer Reihe von Alibi-Truppen, die in erster Linie dazu da sind, den Feind zu bremsen, während die Reserven nach vorne gebracht werden. Eine mobile Reserve zu halten, ist zwar angesichts des russischen Truppenaufmarsches der richtige Ansatz, doch ist dies problematisch, weil es den Ukrainern ermöglicht, vorübergehende Gewinne zu erzielen.

Aus operativer Sicht ist dies keine Katastrophe. Russland verfügt über die Feuerkraft und Mobilität, um diese Offensiven zu zerschlagen. Das Problem besteht darin, dass die Ukraine dadurch vorübergehend Siedlungen zurückerobern kann, was die Zivilbevölkerung in diesen Gebieten Vergeltungstötungen aussetzt, wie sie in Buka geschehen sind. Als aktuelles Beispiel können wir uns Balakliya ansehen. Diese Stadt hat an sich keinen großen operativen Wert, aber sie beherbergt russische Zivilisten, die bei einer vorübergehenden Rückeroberung der Stadt ukrainischen Racheakten ausgesetzt wären. Russland muss seine Truppenstationierung überdenken, um die Siedlungen an der Frontlinie zum Schutz dieser Zivilisten besser halten zu können.



Die bisherige Metastrategie der Ukraine basiert auf einer zweigeteilten Armee. Die untere Schicht besteht aus schlecht ausgebildetem Kanonenfutter, das Verteidigungsgürtel bemannt und die russische Armee mit ihren Körpern verlangsamt, indem sie einen Austausch von Artilleriegranaten um ihr Leben erzwingt. Dies ist die Armee, die Russland im Donbass mit horrenden Verlusten zermürbt. Die erste Reihe der ukrainischen Armee sind die Kräfte, die von westlichen Dienstleistern ausgebildet und ausgerüstet werden. Der ukrainische Plan besteht darin, Russland zu verzögern, indem sie ihr wehrpflichtiges Kanonenfutter austauschen, während sie die Streitkräfte der ersten Reihe für Gegenangriffe zusammenstellen.

Die Ukraine hat bewiesen, dass sie, auch wenn sie diese Streitkräfte der ersten Ebene nicht kompetent eingesetzt hat, immer noch in der Lage ist, mit westlicher Hilfe echte Angriffspakete zusammenzustellen, solange die Armee der unteren Ebene in der Lage ist, Zeit zu gewinnen. Dies stellt die russische Zermürbungsstrategie in Frage, denn es bedeutet, dass Russland Soldaten zermürbt, um die sich die Ukraine nicht kümmert. Es ist wahrscheinlich unklug, dem Westen zu erlauben, eine weitere Armee in der Nachhut für eine weitere Welle von Gegenangriffen aufzubauen.

Russland sollte prüfen, wie es der Ukraine den Zugang zu seinem Arbeitskräftepool verwehren kann, und zu diesem Zweck seine Streitkräfte aufstocken. Nikolajew, Dnepropetrowsk, Zhaparozhia, Odessa und Charkow müssen zu diesem Zweck von der Ukraine eingenommen werden, und die russische Armee muss sich ernsthaft um die Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur und Logistik bemühen, um die Ukraine daran zu hindern, den Aufbau von Streitkräften der ersten Reihe im Hinterland fortzusetzen.

Russland versucht weiterhin, den Krieg mit leichter Hand zu gewinnen – mit einem Minimum an Streitkräften und Präzisionsschlägen, wobei kritische Infrastrukturen verschont werden. Die Niederlage der aktuellen Gegenoffensiven zeigt zwar, dass Russland immer noch auf dem besten Weg zum Sieg ist, doch die bloße Existenz dieser Gegenoffensiven deutet darauf hin, dass Russland seine Streitkräfte aufstocken muss – unter Ausnutzung seiner beträchtlichen Fähigkeiten zur Truppengenerierung – und der Ukraine den Zugang zu ihren Bevölkerungspools verwehren muss, sonst könnte der Sieg langsamer und kostspieliger ausfallen als nötig. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...